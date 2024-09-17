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ОЭЗ Технополис Москва Руднево Индустриальный парк



17.09.2024 В Индустриальном парке «Руднево» появится новый завод по производству печатных плат

На площадке Индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» НПП «Итэлма» запустит первое и единственное в России крупнос
19.03.2024 В индустриальном парке «Руднево» откроют производство двигателей для гражданских беспилотников

оршневых авиационных двигателей для гражданских беспилотных воздушных судов в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущес
09.01.2024 Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 г. увеличилась на 53 гектара

В 2023 г. в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошел индустриальный парк «Руднево», в результате ее общая площадь превысила 275 гектаров. Об этом сообщил заместитель м
18.10.2023 Владимир Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем

На базе Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево» начал работу Центр анализа и разработок. Он будет вести исследовательскую, методичес
29.09.2023 В индустриальном парке «Руднево» появится до 1,5 тыс. рабочих мест

В индустриальном парке «Руднево» введен в эксплуатацию крупный промышленный комплекс площадью свыше 93 тыс. кв. метров. Здесь планируется разместить до 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по
03.08.2023 На подмосковной площадке «Руднево» началось производство конденсаторов

тие смонтировало и запустило первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В четвертом квартале этого года
23.06.2023 Владислав Овчинский: на площадке «Руднево» зарегистрирован первый резидент

Первая из локализовавших производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компаний получила статус резидента. Предприятие «Вип-Камилла» займется выпуском абсорбирующего белья в рамках офсетного контракта. О
15.06.2023 «Т1» анонсировал запуск производства беспилотных авиационных систем в «Руднево»

проект по созданию производства беспилотных авиационных систем (БАС) на базе индустриального парка «Руднево». Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор холдинга «Т1» Иг
19.05.2023 В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы»

В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разместится Центр компетенций «Б
15.05.2023 Около 20 тыс. новых рабочих мест будет создано в индустриальном парке «Руднево»

В индустриальном парке «Руднево», входящем в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», уже запустили три производства. В рамках развития площадки в ближайшие несколько лет здесь планируется создать о
02.05.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево»

Компания «Нюкон энерджи» разворачивает производственные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На новой площадке компания также будет производить продукцию для зеленых технологий, таких как электромобили, солнечная и ветровая

12.04.2023 В индустриальном парке «Руднево» набирают специалистов на производство беспилотных авиационных систем

Компания «Аэромакс», которая в марте 2023 г. открыла производство гражданских беспилотных вертолетов в одном из корпусов индустриального парка «Руднево», начала подбор высококвалифицированных кадров. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и им
10.04.2023 Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва»

Индустриальный парк «Руднево» включен в границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Теперь инвесторы, которые локализуют производство на территории «Руднево», могут получить статус резидента
07.04.2023 Центр испытаний беспилотных авиационных систем откроется в индустриальном парке «Руднево»

Компания «БАС» разместит производство в индустриальном парке «Руднево», который вошел в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На площади свыше 1100 кв. метров предприятие создаст центр по настройке, испытанию и тестированию беспилотн

Публикаций - 92, упоминаний - 113

ОЭЗ Технополис Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 64
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 63
Беспилотные авиационные системы 49 6
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 12 5
Aeromax - Аэромакс 30 3
GRG Banking 6 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 904 2
ГЦМО ЭМС - Госцентр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости 4 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 2
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
МЦР - Мастерская цифровых решений 5 2
Рукэп - ruCap 5 2
Лассард 11 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 2
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 14 2
Huawei 3946 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 38 1
Консорциум БАС 5 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
Неорос - Neoros 9 1
Флай дрон - Fly Drone 16 1
DSSL - Трассир НПП 1 1
Цифра ГК 2435 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 136 1
Системы и Технологии ГК 99 1
Telegram Group 2014 1
Engy - Энжи 3 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 18 1
Электронинвест ГК 5 1
Ростелеком 9737 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 4
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 2
Почта России ПАО 2118 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 981 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Рокор НПО 3 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 358 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Социальные гарантии 36 1
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 1
Ангстрем - Музей микроэлектроники АО Ангстрем имени В.В. Григорьевского 1 1
Chirana+ - Хирана+ 7 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 462 79
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 361 76
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 55
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 236 44
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 573 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 240 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1368 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 252 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 125 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 1
РНФ - Российский научный фонд 81 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 114 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
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