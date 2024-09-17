ОЭЗ Технополис Москва Руднево Индустриальный парк
|17.09.2024
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В Индустриальном парке «Руднево» появится новый завод по производству печатных плат
На площадке Индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» НПП «Итэлма» запустит первое и единственное в России крупнос
|19.03.2024
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В индустриальном парке «Руднево» откроют производство двигателей для гражданских беспилотников
оршневых авиационных двигателей для гражданских беспилотных воздушных судов в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущес
|09.01.2024
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Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 г. увеличилась на 53 гектара
В 2023 г. в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» вошел индустриальный парк «Руднево», в результате ее общая площадь превысила 275 гектаров. Об этом сообщил заместитель м
|18.10.2023
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Владимир Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем
На базе Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево» начал работу Центр анализа и разработок. Он будет вести исследовательскую, методичес
|29.09.2023
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В индустриальном парке «Руднево» появится до 1,5 тыс. рабочих мест
В индустриальном парке «Руднево» введен в эксплуатацию крупный промышленный комплекс площадью свыше 93 тыс. кв. метров. Здесь планируется разместить до 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по
|03.08.2023
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На подмосковной площадке «Руднево» началось производство конденсаторов
тие смонтировало и запустило первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В четвертом квартале этого года
|23.06.2023
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Владислав Овчинский: на площадке «Руднево» зарегистрирован первый резидент
Первая из локализовавших производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компаний получила статус резидента. Предприятие «Вип-Камилла» займется выпуском абсорбирующего белья в рамках офсетного контракта. О
|15.06.2023
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«Т1» анонсировал запуск производства беспилотных авиационных систем в «Руднево»
проект по созданию производства беспилотных авиационных систем (БАС) на базе индустриального парка «Руднево». Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2023 подписали генеральный директор холдинга «Т1» Иг
|19.05.2023
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В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы»
В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разместится Центр компетенций «Б
|15.05.2023
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Около 20 тыс. новых рабочих мест будет создано в индустриальном парке «Руднево»
В индустриальном парке «Руднево», входящем в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», уже запустили три производства. В рамках развития площадки в ближайшие несколько лет здесь планируется создать о
|02.05.2023
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Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево»
Компания «Нюкон энерджи» разворачивает производственные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На новой площадке компания также будет производить продукцию для зеленых технологий, таких как электромобили, солнечная и ветровая
|12.04.2023
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В индустриальном парке «Руднево» набирают специалистов на производство беспилотных авиационных систем
Компания «Аэромакс», которая в марте 2023 г. открыла производство гражданских беспилотных вертолетов в одном из корпусов индустриального парка «Руднево», начала подбор высококвалифицированных кадров. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и им
|10.04.2023
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Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва»
Индустриальный парк «Руднево» включен в границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Теперь инвесторы, которые локализуют производство на территории «Руднево», могут получить статус резидента
|07.04.2023
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Центр испытаний беспилотных авиационных систем откроется в индустриальном парке «Руднево»
Компания «БАС» разместит производство в индустриальном парке «Руднево», который вошел в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На площади свыше 1100 кв. метров предприятие создаст центр по настройке, испытанию и тестированию беспилотн
ОЭЗ Технополис Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
|Овчинский Владислав 228 71
|Дегтев Геннадий 257 63
|Ефимов Владимир 144 22
|Собянин Сергей 386 18
|Гарбузов Анатолий 52 7
|Ликсутов Максим 118 6
|Путин Владимир 3186 5
|Усачев Владимир 9 3
|Кузнецов Кирилл 20 2
|Крикушенко Владимир 5 2
|Жилонов Артем 2 2
|Хасьянова Гульнара 141 2
|Воробьёв Алексей 8 2
|Голиков Алексей 3 2
|Калганов Игорь 51 1
|Шимко Василий 2 1
|Мантуров Денис 106 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Селютин Александр 60 1
|Дитрих Евгений 14 1
|Балашов Александр 3 1
|Данилов Никита 17 1
|Устинова Ольга 8 1
|Барышников Денис 4 1
|Панасейко Сергей 1 1
|Беспалов Владимир 4 1
|Олейник Игорь 2 1
|Тарасенко Юрий 1 1
|Орешкин Максим 27 1
|Ряшин Николай 8 1
|Синюхин Олег 3 1
|Нагорский Михаил 1 1
|Бобриков Дмитрий 1 1
|Овсепян Ашхен 3 1
|Горнев Евгений 5 1
|Калифатиди Александр 1 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Дроздов Николай 4 1
|Муниров Виталий 2 1
|Давидюк Андрей 10 1
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