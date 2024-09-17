На площадке Индустриального парка « Руднево » ОЭЗ «Технополис Москва» НПП «Итэлма» запустит первое и единственное в России крупнос

оршневых авиационных двигателей для гражданских беспилотных воздушных судов в индустриальном парке « Руднево ». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущес