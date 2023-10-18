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Владимир Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем

На базе Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево» начал работу Центр анализа и разработок. Он будет вести исследовательскую, методическую и консультационную деятельность. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В начале этого года совместно с Минпромторгом России и «Платформой национальной технологической инициативы» в «Рудневе» создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Он объединяет ведущих российских разработчиков и производителей, которые занимаются созданием новых моделей беспилотных летательных аппаратов и совершенствованием авионики. Планируется, что к 2027 г. на базе центра выпустят свыше 60 тыс. единиц беспилотников», — отметил Владимир Ефимов.

Стратегическая цель центра — исследовательская, методическая и консультационная деятельность в интересах организаций государственного и частного секторов экономики, применяющих или планирующих применение беспилотников. Центр поможет подобрать производственные площадки, проведет маркетинговые исследования внутренних и внешних рынков, поможет в построении бизнес-процессов, а также окажет содействие в привлечении частных инвестиций.

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«Москва активно участвовала в разработке стратегии развития беспилотной авиации. Один из главных ее пунктов — создание сети научно-практических центров по развитию БАС по всей стране. Для этого мы активно сотрудничаем с регионами, этим летом в общей сложности подписали 11 соглашений. В перспективе создание подобных научно-производственных центров по всей России позволит в три раза увеличить общее количество производителей отрасли», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в индустриальном парке «Руднево» открылся новый производственный корпус. В нем разместится новый завод, который станет единым инженерно-производственным комплексом.

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