БПЛА Беспилотный летательный аппарат Беспилотное воздушное судно, БВС Беспилотная авиационная система, БАС Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА Unmanned aerial vehicle, UAV Drone, Дрон Copter, Коптер
Беспилотная транспортная авиация – перспективное направление работы. Использование беспилотников для доставки грузов позволит снизить уровень расходов за счет сокращения издержек на оплату работы пилотов, аэропортовые сборы и избыточную грузоподъемность. Кроме того, эксплуатация БПЛА поможет решить проблему с отправкой товаров в самые отдалённые регионы страны. Однако для запуска беспилотной транспортной авиации есть ряд очевидных препятствий и сложностей:
- Во-первых, из-за законодательных ограничений.
- Во-вторых, городская среда сложна для беспилотника: провода, деревья, строения — полёт проходит на высоких скоростях и дрон должен успевать обрабатывать данные и маневрировать.
- Третья и самая важная причина — экономическая. Доставка автомобилем выгоднее, т.к. он может взять на борт существенно больше груза и обслужить много точек на маршруте, в отличие от коптера. Поэтому эксперты считают, что беспилотная доставка в ближайшее время будет развиваться в нишевых сегментах вроде экстренного подвоза лекарств и донорской крови.
|27.12.2023
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Предприятие «Росэлектроники» успешно завершило испытания модернизированного антидронного комплекса «Серп»
мыми режимами работы. Это позволяет при необходимости использовать во время работы комплекса другие беспилотники, например, для мониторинга сетей ЛЭП или трубопроводов.
|26.12.2023
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Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА
Колоссальные инвестиции России в БПЛА В России запустят программу льготного лизинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА
|25.12.2023
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В России запущено мощное производство БПЛА
ефицит беспилотников, в особенности применяемых в современном аграрном деле. В этой сфере почти все БПЛА весят более 4 кг — масса многих моделей и вовсе достигает 40 кг. Цены подскочили, притом
|21.12.2023
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«Роббо» создала виртуальный тренажер для изучения беспилотников
информационных технологий (РФРИТ). Теперь продукт позволяет программировать и управлять прототипами беспилотников в виртуальном пространстве. Кроме того, компания скоро выпустит специальный кур
|20.12.2023
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В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских
Все беспилотники в одной структуре В Минпромторге скоро может появиться специальная структура для
|13.12.2023
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Ученые из МТУСИ внедрили нейронную сеть для автоматической посадки летательного аппарата
считают, что актуально применение нейронной сети в управлении беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в частности при посадке, так как именно этот режим является самым сложным и ответственн
|13.12.2023
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Компания «МСБ — микрофонные системы Баюн» представила комплекс акустического обнаружения БПЛА «МСБ — дрон детектор»
ьких километров. Комплекс «МСБ — дрон детектор» стал одним из финалистов Технологического конкурса «Беспилотники», организованного Агентством инновации г. Москвы в июне 2023 г. *** Компания МСБ
|05.12.2023
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«Росэлектроника» впервые представила за рубежом системы противодействия БПЛА
еств, которое позволяет применять систему на объектах, где используются для мониторинга собственные беспилотники. В состав комплекса входят устройства разного действия: пассивная радиолокационн
|29.11.2023
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В России создана крошечная система «свой-чужой» для БПЛА
иборы применяются, например, в авиации, чтобы отличать свою технику от техники противника. «Сегодня беспилотники активно используются на поле боя, где выступают в роли корректировщиков огня, а
|28.11.2023
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В России научились управлять БПЛА силой мысли
х, когда в одной команде, например, как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и без них. Беспилотники детям В октябре 2023 г. «Парламентская газета» писала, что Министерство просвеще
|24.11.2023
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На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников
беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение предприятие подписало с разработчиком БПЛА – ООО «Летающие машины Тюринга». Первые предсерийные образцы беспилотных авиационных сис
|15.11.2023
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В России создана система сбора данных о БПЛА без применения транспондеров
в России легких и средних дронов обойдется как минимум в 1,5 млрд руб. Установка таких устройств на беспилотники в Европе станет обязательной с 2024 г., а в США — уже с сентября 2023 г. Там ини
|15.11.2023
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General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей
и сменившая бренд на Avride, тоже участвует в борьбе , как писал CNews в сентябре 2023 г. Испытания беспилотников от «Яндекса» осуществлялись на улицах города Энн-Арбор в штате Мичиган. Тестиро
|15.11.2023
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АО «ГЛОНАСС» и «Консорциум БАС» ускорят массовое внедрение гражданских авиабеспилотников
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и генеральный директор «Консорциума БАС» Денис Барышников подписали соглашение о стратегическом партнерстве по развитию беспилотн
|15.11.2023
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«Аэромакс» и АО «ГЛОНАСС» ускорят интеграцию гражданских беспилотников в воздушное пространство России
акже для доставки грузов. Убежден, что сотрудничество с АО "ГЛОНАСС", в том числе в части оснащения беспилотников спутниковыми трекерами, ускорит процесс интеграции беспилотных судов в воздушно
|14.11.2023
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«Лаборатория Касперского» представила собственную систему классификации гражданских дронов по типам угроз
от, они могут работать в многоканальном режиме. Чаще всего у них отключена система Remote ID. Такие беспилотники могут быть оборудованы аппаратно-усиленными передатчиками связи, что делает их б
|09.11.2023
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Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России
дательстве появились нормы, определяющие перечень силовых структур, которым можно сбивать воздушные беспилотники. Это Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Ф
|07.11.2023
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Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России
дарственным поставщиком услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами (БАС) и контроля беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ размещен по Официаль
|02.11.2023
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В России создан БПЛА для расширения покрытия сотовой сети
х плохого сигнала наземного ретранслятора. Фото: HelloDavidPradoPerucha на Freepik В России создали дрон, способный обеспечить экстренную связь в ситуации плохого сигнала или в местах, где нет
|02.11.2023
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В Перми создали более дешевый аналог интерфейса для БПЛА, чтобы измерять выбросы метана
опасность для человека и занимают большие площади. А применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – дорого, в том числе из-за зарубежного коммерческого ПО. Ученые ПНИПУ и специалисты по
|31.10.2023
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Новое руководство «Почты России» заморозило проект БПЛА, доставляющих грузы
Полеты БПЛА на Чукотку заморожены Запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов беспилотн
|30.10.2023
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В Якутии создают подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ
ерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал Якутской школы разработки и применения БПЛА. В специализированную роту войдут прошедшие отбор и последующее обучение», - отметил гла
|30.10.2023
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Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР
ввозе на территории новых регионов России. Волонтер Андрей Лазарчук, участвующий в сборе средств на беспилотники в зону специальной военной операции (СВО), говорит, что с ввозом беспилотных лет
|25.10.2023
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«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили без водителя в салоне
у сопровождает другой автомобиль с оператором, который может моментально совершить экстренную остановку беспилотного автомобиля удаленно», – отметил руководитель роботакси «Яндекса» Андрей Кармацкий. Беспилотные автомобили «Яндекса» с 2018 г. проехали в Иннополисе 1 млн километров и совершили 77 тыс. поездок. Для всех желающих в Иннополисе открыт сервис роботакси — его могут заказывать жите
|20.10.2023
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«Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта
строения, аэрофотосъемки. C 2011 г. «Геоскан» конструирует и производит беспилотные воздушные суда (БВС) самолетного и мультироторного типа и разрабатывает программное обеспечение для фотограмм
|18.10.2023
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Тольяттинский дрон-эколог проинспектировал водоемы Волгоградской области
кой области «Региональный центр экологического контроля». В рамках серии замеров и учебных заплывов дрон-эколог провел анализ воды в Волге, Ахтубе и нескольких малых водоемах Волгограда и Волжс
|18.10.2023
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Владимир Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем
На базе Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево» начал работу Центр анализа и разработок. Он будет вести
|05.10.2023
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На трассе М11 стартовали регулярные грузоперевозки в беспилотном режиме
4 октября 2023 г. беспилотный тягач StarLine в штормовую погоду совершил перевозку груза по трассе М11 «Нева»,
|03.10.2023
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США испытали БПЛА, стреляющий торпедами по подводным лодкам
600, BAE Systems намерена использовать при создании следующей модели беспилотника – T-650. Летающие беспилотники-торпедоносцы в действительности не являются для военных США чем-то принципиально
|28.09.2023
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Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология»
м, превысит 300 млрд руб., согласно сообщению ТАСС от 6 августа 2023 г. С «Экологией» все хорошо На беспилотники заберут 106 млн руб. от запланированных ранее расходов на ликвидацию несанкциони
|20.09.2023
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Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА
Власти «вооружат» население Власти планируют разрешить гражданам России подавлять БПЛА при помощи специализированных средств и устройств. По информации «Ведомостей», такую иде
|19.09.2023
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США разрабатывают ударные БПЛА, которые будут работать в связке с пилотами истребителей
А разрабатывают продвинутый боевой беспилотник на базе искусственного интеллекта. Экспериментальный БПЛА XQ-58A Valkyrie обладает формой, снижающей его видимость для радаров, оснащён ракетным д
|18.09.2023
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Китай крушит российскую индустрию БПЛА необъявленными санкциями. Дефицит уже начался, цены стремительно растут
то собирается вывезти из Китая гипер- и мультиспектральные камеры, предназначенные для установки на беспилотники. Помимо очевидных в современных российских реалиях методов использования таких к
|15.09.2023
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5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России
пята — высокоскоростная беспроводная передача данных. Быстрая передача данных нужна для того, чтобы беспилотник мог оперативно коммуницировать с дорожной инфраструктурой и правильно оценивать с
|15.09.2023
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В России развернут систему отслеживания БПЛА
Предполагаются различные методы противодействия нарушителям, в том числе радиоэлектронная борьба и дрон-перехватчик. Оборудование тестируется в Санкт-Петербурге с 2021 г. Оператором выступает
|13.09.2023
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«Флай дрон» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве по развитию беспилотной авиации
Компания «Флай дрон» и АО «ГЛОНАСС» приступили к совместной работе по снятию существующих барьеров применени
|11.09.2023
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БАС и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации
м органам. Такое решение позволит вместо вынужденных запретов в 73 регионах страны открыть небо для беспилотников, – отметил глава АО «ГЛОНАСС». – Следующим нашим шагом станет выпуск прототипа
|08.09.2023
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«Яндекс» сменил название, чтобы возобновить испытания беспилотных автомобилей в США
риятная регуляторная база. Однако закрывать офис в Израиле компания не планирует, заверил источник. Беспилотный бизнес «Яндекса» «Яндекс» занимается беспилотными автомобилями с 2017 г. Первые з
|04.09.2023
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Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА
ывалась исходя из того, что ставка ЦБ на период действия программы не превышает 8,5%. Учитывая, что беспилотники будут брать для оказания услуг с высокой маржинальностью, то ставка до 8% приемл
|02.09.2023
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Как устроено антидроновое ружье
е закончится заряд аккумулятора. Таким образом, противодронная винтовка позволяет нейтрализовывать дроны удаленно. Это особенно важно в районах, где другое оружие не может быть использовано из
БПЛА замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2906 66
|Ускова Ольга 155 44
|Шадаев Максут 804 26
|Левкевич Михаил 60 24
|Медведев Дмитрий 1641 24
|Евтушенко Олег 142 20
|Мишустин Михаил 574 19
|Наумов Максим 98 18
|Чернышенко Дмитрий 526 18
|Чаркин Евгений 270 17
|Кабанов Владимир 176 16
|Абакумов Евгений 174 16
|Натрусов Артем 246 16
|Овчинский Владислав 158 15
|Дегтев Геннадий 209 14
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 380 14
|Минкин Юрий 14 13
|Урусов Виктор 88 12
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 12
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 282 12
|Врацкий Андрей 93 12
|Сергунина Наталья 335 12
|Аршавский Анджей 28 11
|Воронин Павел 97 11
|Теплицкий Дмитрий 57 11
|Белоусов Андрей 110 11
|Полищук Дмитрий 14 11
|Шаев Виталий 27 11
|Кирьянова Александра 106 11
|Ульянов Николай 75 11
|Фурсин Алексей 156 11
|Каушанский Александр 12 10
|Харитонов Вадим 12 10
|Соловьев Виталий 19 10
|Аксенов Олег 24 10
|Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 10
|Потапкин Михаил 26 10
|Нестеров Алексей 112 10
|Сирота Юрий 66 10
|Калякин Павел 38 10
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