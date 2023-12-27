Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 135502
ИКТ 10964
Организации 8704
Ведомства 1391
Ассоциации 836
Технологии 3169
Системы 21888
Персоны 53921
География 2197
Статьи 1440
Пресса 1054
ИАА 645
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2265
Мероприятия 820

БПЛА Беспилотный летательный аппарат Беспилотное воздушное судно, БВС Беспилотная авиационная система, БАС Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА Unmanned aerial vehicle, UAV Drone, Дрон Copter, Коптер

БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер

Беспилотная транспортная авиация – перспективное направление работы. Использование беспилотников для доставки грузов позволит снизить уровень расходов за счет сокращения издержек на оплату работы пилотов, аэропортовые сборы и избыточную грузоподъемность. Кроме того, эксплуатация БПЛА поможет решить проблему с отправкой товаров в самые отдалённые регионы страны. Однако для запуска беспилотной транспортной авиации есть ряд очевидных препятствий и сложностей:

  • Во-первых, из-за законодательных ограничений.
  • Во-вторых, городская среда сложна для беспилотника: провода, деревья, строения — полёт проходит на высоких скоростях и дрон должен успевать обрабатывать данные и маневрировать.
  • Третья и самая важная причина — экономическая. Доставка автомобилем выгоднее, т.к. он может взять на борт существенно больше груза и обслужить много точек на маршруте, в отличие от коптера. Поэтому эксперты считают, что беспилотная доставка в ближайшее время будет развиваться в нишевых сегментах вроде экстренного подвоза лекарств и донорской крови. 

 

 

Карикатура в советском журнале "Крокодил", 1958 год. Карикатура в советском журнале "Крокодил", 1958 год.
Карикатура в советском журнале "Крокодил", 1958 год.


27.12.2023 Предприятие «Росэлектроники» успешно завершило испытания модернизированного антидронного комплекса «Серп»

мыми режимами работы. Это позволяет при необходимости использовать во время работы комплекса другие беспилотники, например, для мониторинга сетей ЛЭП или трубопроводов.
26.12.2023 Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА

Колоссальные инвестиции России в БПЛА В России запустят программу льготного лизинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА
25.12.2023 В России запущено мощное производство БПЛА

ефицит беспилотников, в особенности применяемых в современном аграрном деле. В этой сфере почти все БПЛА весят более 4 кг — масса многих моделей и вовсе достигает 40 кг. Цены подскочили, притом
21.12.2023 «Роббо» создала виртуальный тренажер для изучения беспилотников

информационных технологий (РФРИТ). Теперь продукт позволяет программировать и управлять прототипами беспилотников в виртуальном пространстве. Кроме того, компания скоро выпустит специальный кур
20.12.2023 В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских

Все беспилотники в одной структуре В Минпромторге скоро может появиться специальная структура для
13.12.2023 Ученые из МТУСИ внедрили нейронную сеть для автоматической посадки летательного аппарата

считают, что актуально применение нейронной сети в управлении беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в частности при посадке, так как именно этот режим является самым сложным и ответственн
13.12.2023 Компания «МСБ — микрофонные системы Баюн» представила комплекс акустического обнаружения БПЛА «МСБ — дрон детектор»

ьких километров. Комплекс «МСБ — дрон детектор» стал одним из финалистов Технологического конкурса «Беспилотники», организованного Агентством инновации г. Москвы в июне 2023 г. *** Компания МСБ
05.12.2023 «Росэлектроника» впервые представила за рубежом системы противодействия БПЛА

еств, которое позволяет применять систему на объектах, где используются для мониторинга собственные беспилотники. В состав комплекса входят устройства разного действия: пассивная радиолокационн
29.11.2023 В России создана крошечная система «свой-чужой» для БПЛА

иборы применяются, например, в авиации, чтобы отличать свою технику от техники противника. «Сегодня беспилотники активно используются на поле боя, где выступают в роли корректировщиков огня, а

28.11.2023 В России научились управлять БПЛА силой мысли

х, когда в одной команде, например, как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и без них. Беспилотники детям В октябре 2023 г. «Парламентская газета» писала, что Министерство просвеще
24.11.2023 На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников

беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение предприятие подписало с разработчиком БПЛА – ООО «Летающие машины Тюринга». Первые предсерийные образцы беспилотных авиационных сис
15.11.2023 В России создана система сбора данных о БПЛА без применения транспондеров

в России легких и средних дронов обойдется как минимум в 1,5 млрд руб. Установка таких устройств на беспилотники в Европе станет обязательной с 2024 г., а в США — уже с сентября 2023 г. Там ини
15.11.2023 General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

и сменившая бренд на Avride, тоже участвует в борьбе , как писал CNews в сентябре 2023 г. Испытания беспилотников от «Яндекса» осуществлялись на улицах города Энн-Арбор в штате Мичиган. Тестиро
15.11.2023 АО «ГЛОНАСС» и «Консорциум БАС» ускорят массовое внедрение гражданских авиабеспилотников

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и генеральный директор «Консорциума БАС» Денис Барышников подписали соглашение о стратегическом партнерстве по развитию беспилотн
15.11.2023 «Аэромакс» и АО «ГЛОНАСС» ускорят интеграцию гражданских беспилотников в воздушное пространство России

акже для доставки грузов. Убежден, что сотрудничество с АО "ГЛОНАСС", в том числе в части оснащения беспилотников спутниковыми трекерами, ускорит процесс интеграции беспилотных судов в воздушно
14.11.2023 «Лаборатория Касперского» представила собственную систему классификации гражданских дронов по типам угроз

от, они могут работать в многоканальном режиме. Чаще всего у них отключена система Remote ID. Такие беспилотники могут быть оборудованы аппаратно-усиленными передатчиками связи, что делает их б
09.11.2023 Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России

дательстве появились нормы, определяющие перечень силовых структур, которым можно сбивать воздушные беспилотники. Это Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Ф
07.11.2023 Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России

дарственным поставщиком услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами (БАС) и контроля беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ размещен по Официаль
02.11.2023 В России создан БПЛА для расширения покрытия сотовой сети

х плохого сигнала наземного ретранслятора. Фото: HelloDavidPradoPerucha на Freepik В России создали дрон, способный обеспечить экстренную связь в ситуации плохого сигнала или в местах, где нет

02.11.2023 В Перми создали более дешевый аналог интерфейса для БПЛА, чтобы измерять выбросы метана

опасность для человека и занимают большие площади. А применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – дорого, в том числе из-за зарубежного коммерческого ПО. Ученые ПНИПУ и специалисты по
31.10.2023 Новое руководство «Почты России» заморозило проект БПЛА, доставляющих грузы

Полеты БПЛА на Чукотку заморожены Запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов беспилотн
30.10.2023 В Якутии создают подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ 

ерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал Якутской школы разработки и применения БПЛА. В специализированную роту войдут прошедшие отбор и последующее обучение», - отметил гла
30.10.2023 Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР

ввозе на территории новых регионов России. Волонтер Андрей Лазарчук, участвующий в сборе средств на беспилотники в зону специальной военной операции (СВО), говорит, что с ввозом беспилотных лет
25.10.2023 «Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили без водителя в салоне

у сопровождает другой автомобиль с оператором, который может моментально совершить экстренную остановку беспилотного автомобиля удаленно», – отметил руководитель роботакси «Яндекса» Андрей Кармацкий. Беспилотные автомобили «Яндекса» с 2018 г. проехали в Иннополисе 1 млн километров и совершили 77 тыс. поездок. Для всех желающих в Иннополисе открыт сервис роботакси — его могут заказывать жите
20.10.2023 «Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта

строения, аэрофотосъемки. C 2011 г. «Геоскан» конструирует и производит беспилотные воздушные суда (БВС) самолетного и мультироторного типа и разрабатывает программное обеспечение для фотограмм
18.10.2023 Тольяттинский дрон-эколог проинспектировал водоемы Волгоградской области

кой области «Региональный центр экологического контроля». В рамках серии замеров и учебных заплывов дрон-эколог провел анализ воды в Волге, Ахтубе и нескольких малых водоемах Волгограда и Волжс
18.10.2023 Владимир Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем

На базе Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево» начал работу Центр анализа и разработок. Он будет вести
05.10.2023 На трассе М11 стартовали регулярные грузоперевозки в беспилотном режиме

4 октября 2023 г. беспилотный тягач StarLine в штормовую погоду совершил перевозку груза по трассе М11 «Нева»,

03.10.2023 США испытали БПЛА, стреляющий торпедами по подводным лодкам

600, BAE Systems намерена использовать при создании следующей модели беспилотника – T-650. Летающие беспилотники-торпедоносцы в действительности не являются для военных США чем-то принципиально
28.09.2023 Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология»

м, превысит 300 млрд руб., согласно сообщению ТАСС от 6 августа 2023 г. С «Экологией» все хорошо На беспилотники заберут 106 млн руб. от запланированных ранее расходов на ликвидацию несанкциони
20.09.2023 Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА

Власти «вооружат» население Власти планируют разрешить гражданам России подавлять БПЛА при помощи специализированных средств и устройств. По информации «Ведомостей», такую иде
19.09.2023 США разрабатывают ударные БПЛА, которые будут работать в связке с пилотами истребителей

А разрабатывают продвинутый боевой беспилотник на базе искусственного интеллекта. Экспериментальный БПЛА XQ-58A Valkyrie обладает формой, снижающей его видимость для радаров, оснащён ракетным д
18.09.2023 Китай крушит российскую индустрию БПЛА необъявленными санкциями. Дефицит уже начался, цены стремительно растут

то собирается вывезти из Китая гипер- и мультиспектральные камеры, предназначенные для установки на беспилотники. Помимо очевидных в современных российских реалиях методов использования таких к
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России

пята — высокоскоростная беспроводная передача данных. Быстрая передача данных нужна для того, чтобы беспилотник мог оперативно коммуницировать с дорожной инфраструктурой и правильно оценивать с
15.09.2023 В России развернут систему отслеживания БПЛА

Предполагаются различные методы противодействия нарушителям, в том числе радиоэлектронная борьба и дрон-перехватчик. Оборудование тестируется в Санкт-Петербурге с 2021 г. Оператором выступает

13.09.2023 «Флай дрон» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве по развитию беспилотной авиации

Компания «Флай дрон» и АО «ГЛОНАСС» приступили к совместной работе по снятию существующих барьеров применени
11.09.2023 БАС и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации

м органам. Такое решение позволит вместо вынужденных запретов в 73 регионах страны открыть небо для беспилотников, – отметил глава АО «ГЛОНАСС». – Следующим нашим шагом станет выпуск прототипа

08.09.2023 «Яндекс» сменил название, чтобы возобновить испытания беспилотных автомобилей в США

риятная регуляторная база. Однако закрывать офис в Израиле компания не планирует, заверил источник. Беспилотный бизнес «Яндекса» «Яндекс» занимается беспилотными автомобилями с 2017 г. Первые з
04.09.2023 Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА

ывалась исходя из того, что ставка ЦБ на период действия программы не превышает 8,5%. Учитывая, что беспилотники будут брать для оказания услуг с высокой маржинальностью, то ставка до 8% приемл
02.09.2023 Как устроено антидроновое ружье

е закончится заряд аккумулятора.  Таким образом, противодронная винтовка позволяет нейтрализовывать дроны удаленно. Это особенно важно в районах, где другое оружие не может быть использовано из

Публикаций - 2559, упоминаний - 5020

БПЛА замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3013 171
Yandex - Яндекс 6355 121
Google LLC 11331 96
5nine Software 1932 85
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1051 81
Ростех - Автоматика Концерн 1540 65
Microsoft Corporation 23981 65
Ростелеком 10615 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10514 58
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 55
DJI 66 51
7553 44
Apple Inc 11584 43
Amazon Inc - Amazon.com 2873 42
SAP SE 5082 40
Nvidia Corp 3293 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4476 39
IBM - International Business Machines Corp 9320 38
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 37
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1136 37
Huawei 3670 37
Intel Corporation 11859 37
BAE Systems 171 33
МегаФон 7619 32
Цифра ГК 2252 32
Samsung Electronics 9925 31
Meta Platforms - Facebook 4365 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8364 25
Элемент ГК - Микрон - Micron 1334 24
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 292 24
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 44 24
Sony 6478 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2003 22
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 232 22
Ситроникс - Sitronics 1172 21
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 378 20
Новый диск 955 19
ГЛОНАСС АО 115 19
Cisco Systems 4989 19
SpaceX - Space Exploration Technologies 206 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6743 149
Boeing 990 118
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6414 84
Lockheed Martin 751 77
Northrop Grumman 201 64
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 316 59
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 400 56
РЖД - Российские железные дороги 1762 45
Почта России ПАО 1982 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2590 35
Tesla Motors 366 34
Uber 320 33
Volvo Cars 251 31
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 236 27
ГПБ - Газпромбанк 1005 23
Газпром нефть 546 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 428 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 371 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 920 20
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 603 20
BMW Group 424 20
Ростех - Вертолеты России 163 19
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 51 19
РВК - Российская венчурная компания 540 19
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 258 18
Россети Ленэнерго 1698 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 497 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 17
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 433 16
General Atomics Aeronautical Systems 31 16
Газпром ПАО 1215 16
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 16
Volkswagen Audi Group 199 15
Русагро Группа Компаний 242 15
AeroVironment 17 14
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 14
IAI - Israel Aerospace Industries 44 14
Ford 400 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1729 239
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3385 162
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 882 151
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2710 114
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 110
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 105
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2809 104
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5041 102
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 98
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10245 93
Президент Российской Федерации 3986 88
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5413 85
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2234 67
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4660 55
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 579 52
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 48
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2891 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2573 45
Правительство Москвы 2161 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1749 39
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1711 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3132 34
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 392 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1288 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4148 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2533 26
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 362 26
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 647 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3320 25
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1248 25
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 113 22
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 106 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 754 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1383 20
Федеральное казначейство России 1638 20
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 17
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 285 17
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 233 17
4CIO 765 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 15
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 13
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 267 9
Аль-Каида - террористическая организация 53 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 8
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 530 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 5
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 4 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2641 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 179 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 637 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
Международная академия связи - МАС 37 3
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 24 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 105 3
8K Association - Ассоциация 8K 171 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 79 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 23 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 2
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 2
АФТ - Ассоциация Финтех 90 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 45 2
Единая Россия - Политическая партия 283 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 244 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 117 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57898 588
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43410 573
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 915 455
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9720 413
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4593 392
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10813 357
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27765 315
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15070 282
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4445 268
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6687 266
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11228 252
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23337 247
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3129 188
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18906 185
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7825 182
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5094 181
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13232 158
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10246 152
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22511 151
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9001 143
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1650 141
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11555 140
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5621 140
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22509 137
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15472 129
Машинное зрение - Компьютерное зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1171 124
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3940 123
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4055 117
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13436 116
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 610 113
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2008 110
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19695 109
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14417 109
Видеокамера - Camcorder 2185 108
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27375 107
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26526 106
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2682 104
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11657 98
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19823 93
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1127 88
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4833 179
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 69
Acer Predator 188 57
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 52
Google Android 13281 49
Microsoft Windows 2000 8661 47
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 38
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1507 38
FreePik 487 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4536 35
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 120 31
Apple iOS 7269 27
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 376 26
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 182 25
Яндекс Go - Яндекс.Такси 513 25
Microsoft Windows 14936 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3964 24
Apple iPhone 6 4861 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6823 22
NVision Барьер 591 21
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 230 21
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 21
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 21
Apple iPad 3790 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 982 20
Linux OS 8965 19
Cognitive Agro Pilot 34 19
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3740 19
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 430 18
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 20 18
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 143 17
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 17
ВГТРК - Смотрим 569 17
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 198 16
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 276 15
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 121 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 854 15
Microsoft Office 3570 15
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 37 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3001 15
Путин Владимир 2906 66
Ускова Ольга 155 44
Шадаев Максут 804 26
Левкевич Михаил 60 24
Медведев Дмитрий 1641 24
Евтушенко Олег 142 20
Мишустин Михаил 574 19
Наумов Максим 98 18
Чернышенко Дмитрий 526 18
Чаркин Евгений 270 17
Кабанов Владимир 176 16
Абакумов Евгений 174 16
Натрусов Артем 246 16
Овчинский Владислав 158 15
Дегтев Геннадий 209 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 380 14
Минкин Юрий 14 13
Урусов Виктор 88 12
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 282 12
Врацкий Андрей 93 12
Сергунина Наталья 335 12
Аршавский Анджей 28 11
Воронин Павел 97 11
Теплицкий Дмитрий 57 11
Белоусов Андрей 110 11
Полищук Дмитрий 14 11
Шаев Виталий 27 11
Кирьянова Александра 106 11
Ульянов Николай 75 11
Фурсин Алексей 156 11
Каушанский Александр 12 10
Харитонов Вадим 12 10
Соловьев Виталий 19 10
Аксенов Олег 24 10
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 10
Потапкин Михаил 26 10
Нестеров Алексей 112 10
Сирота Юрий 66 10
Калякин Павел 38 10
Россия - РФ - Российская федерация 131173 1112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50789 906
Земля - планета Солнечной системы 10089 416
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40233 353
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15890 227
Европа 21294 162
Солнце - звезда Солнечной системы 4975 141
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13087 124
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 611 123
США - Калифорния 4547 113
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13811 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15945 106
Израиль 2661 100
Япония 13088 96
Германия - Федеративная Республика 12349 93
Ирак - Республика 691 82
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13633 75
Луна - спутник Земли 1453 65
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2731 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6730 58
Франция - Французская Республика 7667 58
Солнечная система - Solar system 2471 58
Южная Корея - Республика 6420 56
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1284 53
Канада 4769 53
Азия - Азиатский регион 5265 53
Индия - Bharat 5224 52
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 484 46
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3467 43
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2560 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2529 42
Беларусь - Белоруссия 4998 40
Украина 7424 40
Иран - Исламская Республика Иран 1032 40
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2425 39
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 657 36
Африка - Африканский регион 3361 36
Казахстан - Республика 5211 34
Италия - Итальянская Республика 4255 31
Ближний Восток 2828 31
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5216 666
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16514 651
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8242 588
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46668 500
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9382 390
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25925 385
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5987 246
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4446 220
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44569 213
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15017 147
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8860 128
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7687 127
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4896 124
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3418 123
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4588 120
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6916 115
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3671 113
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9244 111
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4688 107
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22003 103
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11873 99
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1509 98
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2517 93
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3618 87
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6936 86
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3626 82
Энергетика - Energy - Energetically 4618 79
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10002 78
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1546 78
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12088 76
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2476 74
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4581 70
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3095 67
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10278 66
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1333 65
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4306 64
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2916 63
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1989 63
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3985 60
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2117 60
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 131
CNews RND - R&D.CNews 2273 64
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11078 36
Space Daily 528 27
Коммерсантъ - Издательский дом 1515 26
New Scientist 1447 24
Ведомости 731 23
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5825 17
Bloomberg 1177 17
CNews - ZOOM.CNews 1816 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 760 14
AP - Associated Press 1994 14
Future - Space.com 198 13
Flight Global 78 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 891 13
Forbes - Форбс 700 12
Известия ИД 543 12
Российская газета 259 11
Flight International 64 10
Washington Profile 142 10
РИА Новости 846 10
NYT - The New York Times 1012 9
Business Insider - Бизнес инсайдер 233 9
SpaceDaily - Space Daily 187 9
The Register 1483 8
Defensetech 47 7
Space War 75 7
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 7
The Verge - Издание 520 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1194 6
TAdviser - Центр выбора технологий 345 6
Times 602 6
CNews Межзвездные перелеты 43 6
The Washington Post 317 5
The Guardian - Британская газета 352 5
CNews Инноваторы 39 4
Военно-промышленный курьер 88 4
Defense Tech 44 4
Госрасходы - портал 65 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7727 85
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2686 28
Gartner - Гартнер 3505 23
CNews Инновация года - награда 107 19
IDC - International Data Corporation 4879 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 284 11
CNews Мишень 159 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 547 4
Frost & Sullivan 199 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 4
Forrester Research 819 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 2
BCG - Boston Consulting Group 102 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 2
Fortune Global 500 284 2
Grand View Research 17 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 105 2
GfK Rus - ГФК-Русь 205 2
Markets&Markets Research 109 2
ABI Research 233 2
CCS Insight 22 1
Wainhouse Research 40 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 1
TAdviser 100 4 1
IBM Research 107 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 46 1
Fortune Global 1000 50 1
Moody's Investors Service 135 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Allied Market Research 19 1
GSMA Intelligence 10 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IoT Analytics 4 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Tractica 7 1
S&P 500 554 1
Technavio 25 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 930 33
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 694 26
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 804 19
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 277 19
РАН - Российская академия наук 1747 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 746 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1377 14
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 299 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 185 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 526 12
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 9
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 191 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 338 8
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 144 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 209 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 7
Ohio State University - Университет штата Огайо 91 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 245 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 6
ТГУ - Томский государственный университет 148 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 173 6
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 46 6
Московский Политех - Московский политехнический университет 49 5
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 67 5
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 43 5
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 59 5
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 55 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 258 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 314 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 242 4
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 4
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 49 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 75 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 56 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 44
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 34
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2230 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1147 20
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 19
CNews AWARDS - награда 450 18
CNews FORUM Кейсы 166 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 17
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 10
День молодёжи - 27 июня 722 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 10
Up Great - серия технологических конкурсов 9 7
Армия - Международный военно-технический форум 36 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 255 7
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 7
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 6
Up Great - Зимний город - конкурс 6 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 5
Skolkovo Robotics Forum 12 5
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 4
Startup Village - международная стартап-конференция 60 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 117 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 54 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 3
МТС Телеком Идея 52 3
Robotics Expo 5 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Высокие технологии XXI века 74 2
Photokina 59 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 2 2
Фотофорум 48 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1265623, в очереди разбора - 821925.
Создано именных указателей - 135502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения

Самые интересные космические открытия 2023 года
Показать еще