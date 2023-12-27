БПЛА Беспилотный летательный аппарат Беспилотное воздушное судно, БВС Беспилотная авиационная система, БАС Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА Unmanned aerial vehicle, UAV Drone, Дрон Copter, Коптер

Предприятие «Росэлектроники» успешно завершило испытания модернизированного антидронного комплекса «Серп» мыми режимами работы. Это позволяет при необходимости использовать во время работы комплекса другие беспилотники, например, для мониторинга сетей ЛЭП или трубопроводов.

Правительство России вложит миллиарды в сферу БПЛА Колоссальные инвестиции России в БПЛА В России запустят программу льготного лизинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА

В России запущено мощное производство БПЛА ефицит беспилотников, в особенности применяемых в современном аграрном деле. В этой сфере почти все БПЛА весят более 4 кг — масса многих моделей и вовсе достигает 40 кг. Цены подскочили, притом

«Роббо» создала виртуальный тренажер для изучения беспилотников информационных технологий (РФРИТ). Теперь продукт позволяет программировать и управлять прототипами беспилотников в виртуальном пространстве. Кроме того, компания скоро выпустит специальный кур

В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских Все беспилотники в одной структуре В Минпромторге скоро может появиться специальная структура для

Ученые из МТУСИ внедрили нейронную сеть для автоматической посадки летательного аппарата считают, что актуально применение нейронной сети в управлении беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в частности при посадке, так как именно этот режим является самым сложным и ответственн

Компания «МСБ — микрофонные системы Баюн» представила комплекс акустического обнаружения БПЛА «МСБ — дрон детектор» ьких километров. Комплекс «МСБ — дрон детектор» стал одним из финалистов Технологического конкурса «Беспилотники», организованного Агентством инновации г. Москвы в июне 2023 г. *** Компания МСБ

«Росэлектроника» впервые представила за рубежом системы противодействия БПЛА еств, которое позволяет применять систему на объектах, где используются для мониторинга собственные беспилотники. В состав комплекса входят устройства разного действия: пассивная радиолокационн

В России создана крошечная система «свой-чужой» для БПЛА иборы применяются, например, в авиации, чтобы отличать свою технику от техники противника. «Сегодня беспилотники активно используются на поле боя, где выступают в роли корректировщиков огня, а

В России научились управлять БПЛА силой мысли х, когда в одной команде, например, как люди с ограниченными возможностями здоровья, так и без них. Беспилотники детям В октябре 2023 г. «Парламентская газета» писала, что Министерство просвеще

На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение предприятие подписало с разработчиком БПЛА – ООО «Летающие машины Тюринга». Первые предсерийные образцы беспилотных авиационных сис

В России создана система сбора данных о БПЛА без применения транспондеров в России легких и средних дронов обойдется как минимум в 1,5 млрд руб. Установка таких устройств на беспилотники в Европе станет обязательной с 2024 г., а в США — уже с сентября 2023 г. Там ини

General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей и сменившая бренд на Avride, тоже участвует в борьбе , как писал CNews в сентябре 2023 г. Испытания беспилотников от «Яндекса» осуществлялись на улицах города Энн-Арбор в штате Мичиган. Тестиро

АО «ГЛОНАСС» и «Консорциум БАС» ускорят массовое внедрение гражданских авиабеспилотников Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и генеральный директор «Консорциума БАС» Денис Барышников подписали соглашение о стратегическом партнерстве по развитию беспилотн

«Аэромакс» и АО «ГЛОНАСС» ускорят интеграцию гражданских беспилотников в воздушное пространство России акже для доставки грузов. Убежден, что сотрудничество с АО "ГЛОНАСС", в том числе в части оснащения беспилотников спутниковыми трекерами, ускорит процесс интеграции беспилотных судов в воздушно

«Лаборатория Касперского» представила собственную систему классификации гражданских дронов по типам угроз от, они могут работать в многоканальном режиме. Чаще всего у них отключена система Remote ID. Такие беспилотники могут быть оборудованы аппаратно-усиленными передатчиками связи, что делает их б

Кто и как сможет легально сбивать БПЛА в России дательстве появились нормы, определяющие перечень силовых структур, которым можно сбивать воздушные беспилотники. Это Министерство внутренних дел (МВД), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Ф

Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России дарственным поставщиком услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами (БАС) и контроля беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ размещен по Официаль

В России создан БПЛА для расширения покрытия сотовой сети х плохого сигнала наземного ретранслятора. Фото: HelloDavidPradoPerucha на Freepik В России создали дрон, способный обеспечить экстренную связь в ситуации плохого сигнала или в местах, где нет

В Перми создали более дешевый аналог интерфейса для БПЛА, чтобы измерять выбросы метана опасность для человека и занимают большие площади. А применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – дорого, в том числе из-за зарубежного коммерческого ПО. Ученые ПНИПУ и специалисты по

Новое руководство «Почты России» заморозило проект БПЛА, доставляющих грузы Полеты БПЛА на Чукотку заморожены Запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов беспилотн

В Якутии создают подразделение операторов БПЛА на базе инженерных войск ВС РФ ерных войск России позволит в полной мере раскрыть потенциал Якутской школы разработки и применения БПЛА. В специализированную роту войдут прошедшие отбор и последующее обучение», - отметил гла

Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР ввозе на территории новых регионов России. Волонтер Андрей Лазарчук, участвующий в сборе средств на беспилотники в зону специальной военной операции (СВО), говорит, что с ввозом беспилотных лет

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили без водителя в салоне у сопровождает другой автомобиль с оператором, который может моментально совершить экстренную остановку беспилотного автомобиля удаленно», – отметил руководитель роботакси «Яндекса» Андрей Кармацкий. Беспилотные автомобили «Яндекса» с 2018 г. проехали в Иннополисе 1 млн километров и совершили 77 тыс. поездок. Для всех желающих в Иннополисе открыт сервис роботакси — его могут заказывать жите

«Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта строения, аэрофотосъемки. C 2011 г. «Геоскан» конструирует и производит беспилотные воздушные суда (БВС) самолетного и мультироторного типа и разрабатывает программное обеспечение для фотограмм

Тольяттинский дрон-эколог проинспектировал водоемы Волгоградской области кой области «Региональный центр экологического контроля». В рамках серии замеров и учебных заплывов дрон-эколог провел анализ воды в Волге, Ахтубе и нескольких малых водоемах Волгограда и Волжс

Владимир Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем На базе Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево» начал работу Центр анализа и разработок. Он будет вести

На трассе М11 стартовали регулярные грузоперевозки в беспилотном режиме 4 октября 2023 г. беспилотный тягач StarLine в штормовую погоду совершил перевозку груза по трассе М11 «Нева»,

США испытали БПЛА, стреляющий торпедами по подводным лодкам 600, BAE Systems намерена использовать при создании следующей модели беспилотника – T-650. Летающие беспилотники-торпедоносцы в действительности не являются для военных США чем-то принципиально

Власти передадут на производство БПЛА 200 миллионов из нацпроекта «Экология» м, превысит 300 млрд руб., согласно сообщению ТАСС от 6 августа 2023 г. С «Экологией» все хорошо На беспилотники заберут 106 млн руб. от запланированных ранее расходов на ликвидацию несанкциони

Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА Власти «вооружат» население Власти планируют разрешить гражданам России подавлять БПЛА при помощи специализированных средств и устройств. По информации «Ведомостей», такую иде

США разрабатывают ударные БПЛА, которые будут работать в связке с пилотами истребителей А разрабатывают продвинутый боевой беспилотник на базе искусственного интеллекта. Экспериментальный БПЛА XQ-58A Valkyrie обладает формой, снижающей его видимость для радаров, оснащён ракетным д

Китай крушит российскую индустрию БПЛА необъявленными санкциями. Дефицит уже начался, цены стремительно растут то собирается вывезти из Китая гипер- и мультиспектральные камеры, предназначенные для установки на беспилотники. Помимо очевидных в современных российских реалиях методов использования таких к

5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России пята — высокоскоростная беспроводная передача данных. Быстрая передача данных нужна для того, чтобы беспилотник мог оперативно коммуницировать с дорожной инфраструктурой и правильно оценивать с

В России развернут систему отслеживания БПЛА Предполагаются различные методы противодействия нарушителям, в том числе радиоэлектронная борьба и дрон-перехватчик. Оборудование тестируется в Санкт-Петербурге с 2021 г. Оператором выступает

«Флай дрон» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве по развитию беспилотной авиации Компания «Флай дрон» и АО «ГЛОНАСС» приступили к совместной работе по снятию существующих барьеров применени

БАС и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации м органам. Такое решение позволит вместо вынужденных запретов в 73 регионах страны открыть небо для беспилотников, – отметил глава АО «ГЛОНАСС». – Следующим нашим шагом станет выпуск прототипа

«Яндекс» сменил название, чтобы возобновить испытания беспилотных автомобилей в США риятная регуляторная база. Однако закрывать офис в Израиле компания не планирует, заверил источник. Беспилотный бизнес «Яндекса» «Яндекс» занимается беспилотными автомобилями с 2017 г. Первые з

Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА ывалась исходя из того, что ставка ЦБ на период действия программы не превышает 8,5%. Учитывая, что беспилотники будут брать для оказания услуг с высокой маржинальностью, то ставка до 8% приемл