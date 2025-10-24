Разделы

Беспилотные авиационные системы будут проектироваться в стенах ОмГТУ

Студенческое конструкторское бюро по беспилотным авиационным системам начало свою работу на базе Передовой инженерной школы «Радиоэлектроника и приборостроение» (РЭиП) в ОмГТУ. Оно станет точкой притяжения для инженеров и новаторов отрасли. Об этом CNews сообщили представители ОмГТУ.

СКБ было создано при экспертной поддержке пяти кафедр радиотехнического факультета: «Радиотехнические устройства и системы диагностики», «Средства связи и информационная безопасность», «Комплексная защита информации», «Электроника» и «Физика». Студенты, работающие в студенческом конструкторском бюро смогут: изучать и исследовать передовые технологии в области беспилотных авиационных систем; создавать и воплощать свои идеи в реальные прототипы летательных аппаратов; получать ключевые компетенции в проектировании конструкций, применении новых материалов, разработке систем управления, передачи и защиты данных.

Передовая инженерная школа РЭиП в области радиоэлектроники и приборостроения функционирует в политехе с 2025 г. Ее основными направлениями являются подготовка специалистов для радиоэлектронной отрасли по востребованным образовательным программам, а также разработка высокотехнологических продуктов по заказу и совместно с индустриальными партнерами. ПИШ включена в формирование специализации «Радиоэлектронное приборостроение» в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». Напомним, инициатива создания межвузовского кампуса принадлежит губернатору Виталию Хоценко. Кроме того, обеспечение России технологической независимости в области БАС сегодня реализуется при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

