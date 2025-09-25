Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

CNews развивает новый формат, чтобы рассказывать о вызовах и возможностях российского ИТ-рынка — видеоподкасты. Гостем этого выпуска, посвященного облачной инфраструктуре на базе Open Source в России, стал Андрей Ковалев, гендиректор и сооснователь компании ITKey.



О чем подкаст

Моновендерный подход к облачной ИТ-инфраструктуре в компаниях воспитывался целыми поколениями — и в России, и мире. Тем не менее, многие сегодня отказываются от решений американского разработчика ПО для виртуализации VMware в пользу продуктов на основе открытого софта — например, программного комплекса OpenStack.

Обсуждаем, какие нюансы всплывают при такой смене парадигмы, какие риски кибербезопасности стоит учитывать, и как заказчикам не потеряться в изобилии облачных решений на базе Open Source в России.



