ITKey выпустил KeyStack 2026.1 – российскую коммерческую платформу на OpenStack Epoxy с расширенной enterprise-функциональностью и архитектурой secure-by-default ний для построения корпоративной облачной инфраструктуры, объявляет о выходе релиза KeyStack 2026.1 - одного из наиболее технологически значимых обновлений платформы. Новая версия сочетает актуальный OpenStack Epoxy с набором собственных промышленных доработок, ориентированных на безопасность, масштабируемость и эксплуатационную устойчивость распределенных инфраструктур. Об этом CNews сообщ

«Открытые технологии виртуализации» открывают исходный код отказоустойчивого сервиса хранения ev3.Storage torage, являющегося в настоящее время частью гиперконвергентной инфраструктуры ОТВ эв3, в качестве открытого программного обеспечения под лицензией Apache 2.0. Решение реализует стандартный интерфейс OpenStack Cinder API, обеспечивая высокую производительность, автоматическую защиту данных и масштабирование. Решение может стать альтернативой использованию хранилища Ceph при развертывании об

Linx Cloud запускает облако на OpenStack в опытно-промышленную эксплуатацию Компания Linx Cloud объявляет о запуске облачной платформы на базе OpenStack в опытно-промышленную эксплуатацию. Этот шаг позволит облачному провайдеру предлагать заказчикам импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Открытая платформа позволит управлять, развивать

«Аэродиск» обеспечил совместимость своих СХД с OpenStack ская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, объявила о выпуске драйвера, обеспечивающего полную совместимость своих СХД с платформой OpenStack, что упрощает управление ресурсами и повышает гибкость использования СХД в различных средах. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиск». OpenStack — открытая платформа для

ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российскую платформу ВТБ переводит сервисы виртуализации инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу виртуализации OpenStack. Платформа создана на базе открытого ПО и является компонентом облачной платформы VTB.Cloud. OpenStack позволяет оперативно и гибко адаптировать банковские продукты под нужды к

Облака Openstack будут поддерживаться в мультиоблачном решении Coster компании Softline Coster сообщила о планах поддержки облачных инфраструктур на базе Openstack в рамках мультиоблачной платформы. У пользователей Openstack-решений появитс

«Аэродиск» расширил интеграцию СХД с платформой Openstack ботчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, завершил комплекс работ по расширению интеграции своих решений с экосистемой инструментов управления облачной инфраструктурой Openstack. Openstack — комплекс инструментов на базе свободного программного обеспечения для создания и управления инфраструктурными облачными сервисами и хранилищами. Он стремительно на

OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО Market.CNews: Вы считаете, что решения на базе OpenStack смогут потеснить в сегменте Enterprise облака на VMware? Чем OpenStack привлекателен для крупных заказчиков? Какие преимущества вы можете выделить? Дмитрий Лазаренко: Российски

M1Cloud представила облако OpenStack Сервис-провайдер enterprise-уровня M1Cloud представляет новое OpenStack-решение для крупного и среднего бизнеса. Услуга базируется на платформе Virtuozzo Hybrid Infrastructure от международного вендора Virtuozzo, специализирующегося на создании программно

МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu C по созданию облачной инфраструктуры нового поколения на базе открытой платформы Canonical Charmed OpenStack и Linux-дистрибутива Ubuntu. Развертывание новой облачной платформы в одиннадцати Ц

МТС построит гибкую облачную инфраструктуру нового поколения МТС объявила о выборе платформы с открытым исходным кодом OpenStack для создания облачной инфраструктуры нового поколения на основе концепции гибкой архитектуры cloud native , что позволит диверсифицировать сотрудничество с вендорами и гармонизировать

DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix. В новом сервисе клиенты получат доступ к масштабируемым и отказоустойчивым виртуальным ресурсам: процессорам, оперативной памяти, дисковому пространству, которые образуют п

Red Hat представила платформу OpenStack Platform 16 Red Hat выпустила OpenStack Platform 16, новую версию своего масштабируемого и гибкого решения класса IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Предлагая более тысячи усовершенствований и новых функций, эта версия пре

«Техносерв Cloud» оптимизировал свою платформу виртуализации на базе OpenStack Облачный провайдер «Техносерв Cloud» оптимизировал платформу виртуализации OpenStack, добавив усовершенствованный тип хранения данных клиентов, построенный на базе СХД Ceph с применением накопителей NVMe Flash. Для усовершенствования СХД Ceph были выбраны стандартные

Vmware представила платформу для виртуализации функций сети связи стандарта 5G Vmware анонсировала выход Vmware vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0, новой версии платформы для виртуализации функций сети связи (NFV). В с

VMware представила дистрибутив Integrated OpenStack 5 на базе OpenStack Queens VMware представила VMware Integrated OpenStack 5, новейшую версию своего дистрибутива на основе релиза OpenStack Queens. VM

Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей икам и обеспечить динамичное масштабирование сервисов. Компании активно сотрудничают в области развития технологий виртуализации сетей в open source сообществах, кроме того, Orange использует Red Hat OpenStack Platform для построения собственной инфраструктуры виртуализации сетевых функций (NFVi).Сотрудничество Orange и Red Hat является частью совместной программы по реализации расширенной

Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 Red Hat анонсировала Red Hat OpenStack Platform 12, новейшую версию своей масштабируемой и гибкой облачной платформы класс

VMware представила релизы Integrated OpenStack, vRealize Network Insight и других решений VMware презентовала новые релизы решений VMware Integrated OpenStack и VMware VMware vRealize Network Insight. Они помогут заказчикам модернизировать ЦОДы для повышения адаптивности бизнеса и разработки, а также улучшить характеристики сети и системы б

Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков Red Hat анонсировала Red Hat OpenStack Platform 11, новую версию сверхмасштабируемой IaaS-платформы. Red Hat OpenStack Platform 11 построена на основе релиза «Ocata» открытого проекта OpenStack и предлагает н

Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack ечественной платформы DRaaS (резервная площадка как услуга, Disaster Recovery as a Service) на базе OpenStack. Согласно отчета Forrester Research и Disaster Recovery Journal, только 55% средних

Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack VMware объявила о том, что Amadeus IT Group, ведущий технологический партнер авиакомпаний и туроператоров по всему миру, внедрил корпоративное частное облако на базе VMware Integrated OpenStack для поддержки инициатив по цифровой трансформации бизнеса. VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих нагрузок VMware vSphere в управляе

Инженер «Сервионики» стал лидером проектной команды Watcher По результатам прошедших в сообществе OpenStack выборов лидером проектной команды (Project Team Leader) Watcher, одного из ключевых проектов платформы, стал Александр Чадин, инженер департамента программных решений компании «Сервио

Fujitsu расширила семейство Primeflex для OpenStack с помощью SUSE OpenStack Cloud торая поможет компаниям создать основу для будущих инвестиций в облачные вычислительные решения с открытым исходным кодом. Как рассказали CNews в компании, комплексное решение Primeflex для платформы OpenStack позволяет заказчикам выполнить плавный перенос своих локальных систем в облачные среды. Она обеспечивает надежную работу и высокую производительность корпоративного уровня и предлагае

IBM и Red Hat упростят переход на гибридные облачные среды OpenStack Компании IBM и Red Hat анонсировали программу стратегического сотрудничества, которая призвана помочь организациям реализовать преимущества экономичности и быстроты развертывания платформы OpenStack, одновременно упростив интеграцию корпоративных нагрузок с инфраструктурой IBM Private Cloud. Об этом CNews сообщили в Red Hat. В рамках объявленного сотрудничества IBM получила стату

«Сервионика» представит свои разработки и спецкурс по OpenStack в университете Иннополиса » выступят перед студентами бакалавриата и магистратуры Иннополиса, расскажут об облачной платформе, на базе которой компания создает свои решения, и об организации разработки на ней. Речь пойдет про OpenStack – одну из самых популярных и динамично развивающихся облачных платформ на основе открытого кода.На презентации будут представлены собственные решения «Сервионики», созданные на базе <

Red Hat представила OpenStack Platform 10 Red Hat объявила о выпуске Red Hat OpenStack Platform 10, облачного решения класса IaaS с высоким уровнем масштабируемости и ада

SUSE получит технологии HPE в области OpenStack Iaas и Cloud Foundry PaaS SUSE и Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявили о заключении соглашения, согласно которому SUSE получает технологии для расширения SUSE OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS) и ускорения вывода на рынок решений Platform-as-a-Service (PaaS) на базе технологии Cloud Foundry. Приобретаемые разработки HPE по OpenStack

Red Hat и Ericsson будут совместо продвигать решения с открытым кодом для телекоммуникаций Red Hat и Ericsson объявили о формировании отраслевого альянса с целью разработки и продвижения готовых к промышленному использованию коммуникационных решений с открытым кодом на основе технологий OpenStack, NFV (виртуализации сетевых функций), SDN (программно-определяемые сети) и SDI (программно-определяемые инфраструктуры). Как рассказали CNews в компании, Ericsson и Red Hat уже ведут

Спецкурс «Сервионики» по OpenStack стартовал в МТУСИ «Сервионика» («Ай-Теко») объявила о начале проведения спецкурса «Разработка и внедрение платформ виртуализации ИТ-инфраструктуры на базе OpenStack» для студентов Московского Технического Университета Связи и Информатики. как рассказали CNews в компании, в рамках спецкурса более 30 студентов бакалавриата и магистратуры МТУСИ смог

Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков» Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске Red Hat OpenStack Platform 9 — высокомасштабируемой открытой IaaS-платформы для развертывания, масштабирования и сопровождения частных и публичных облачных решений, а также NFV-сред с виртуализацией се

Mirantis представила девятую версию своего дистрибутива OpenStack Компания Mirantis, специализирующаяся на разработке ПО OpenStack, выпустила очередную версию своего дистрибутива Mirantis OpenStack 9.0. MOS 9.0, основанный на релизе Mitaka Openstack, предоставляет широкий набор функций для удобного

Mirantis начал сотрудничество с Intel и Google, чтобы сделать возможным OpenStack на Kubernetes Компания Mirantis, один из контрибуторов экосистемы OpenStack, объявила о сотрудничестве с двумя ИТ-гигантами: Google и Intel. Данное партнерство создано с целью развития архитектуры Fuel, популярного инструмента развертывания и управления жизне

Volkswagen Group выбрала ПО Mirantis OpenStack для своего «облака» следующего поколения Volkswagen Group выбрала OpenStack в качестве своего глобального стандарта для частного «облака» нового поколения. Об этом CNews сообщили в Mirantis. Таким образом, Volkswagen Group решает задачу внедрения инноваций в

C.A. Mobile построила гибкую ИТ-инфраструктуру на основе облачного решения Red Hat и Dell ыли детали проекта по созданию гибкой ИТ-инфраструктуры для поддержки веб-сайтов, построенной на основе совместных облачных решений Red Hat и Dell. Гибкость настройки и автоматическое масштабирование OpenStack-инфраструктуры на основе ПО Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform позволили C.A. Mobile сократить время подготовки и запуска новых серверов с нескольких часов до 10 минут

Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph ик решений с открытым исходным кодом, и производитель оборудования для дата-центров QCT (Quanta Cloud Technology) обнародовали планы совместного продвижения решений на основе Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Enterprise Linux и другого ПО Red Hat и серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования QCT. Как сообщили CNews в Red Hat, компании на

«Сервионика» познакомит студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова с основами OpenStack Компания «Сервионика», российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, разработки и облачных сервисов, 17 февраля начинает в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г.В. Плеханова спецкурс по OpenStack — облачной платформе на открытом коде, которая позволяет управлять инфраструктурой и предоставляемыми на ее основе ИТ-сервисами. Об этом CNews сообщили в «Сервионике». Спецкурс «Серви

Олег Фатеев стал вторым координатором OpenStack Russia В OpenStack Russia проведена реконфигурация. Вторым координатором проекта стал Олег Фатеев, который сообщил об этом CNews и опубликовал соответствующее заявление на странице российского сообществ

G-Core и Mirantis OpenStack переведут в «облако» часть ИТ-инфраструктуры проектов Wargaming re объявили о подписании договора, согласно которому будет осуществлен перевод некоторых элементов ИТ-инфраструктуры проектов разработчика и издателя free-to-play ММО, компании Wargaming, на Mirantis OpenStack. Об этом CNews сообщили в Mirantis. Инициаторами изменений выступили DevOps-инженеры G-Core, которым потребовался более гибкий пакет для разработки средств управления и мониторинга го