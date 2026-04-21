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OpenStack

OpenStack

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.04.2026 ITKey выпустил KeyStack 2026.1 – российскую коммерческую платформу на OpenStack Epoxy с расширенной enterprise-функциональностью и архитектурой secure-by-default

ний для построения корпоративной облачной инфраструктуры, объявляет о выходе релиза KeyStack 2026.1 - одного из наиболее технологически значимых обновлений платформы. Новая версия сочетает актуальный OpenStack Epoxy с набором собственных промышленных доработок, ориентированных на безопасность, масштабируемость и эксплуатационную устойчивость распределенных инфраструктур. Об этом CNews сообщ
12.12.2025 «Открытые технологии виртуализации» открывают исходный код отказоустойчивого сервиса хранения ev3.Storage

torage, являющегося в настоящее время частью гиперконвергентной инфраструктуры ОТВ эв3, в качестве открытого программного обеспечения под лицензией Apache 2.0. Решение реализует стандартный интерфейс OpenStack Cinder API, обеспечивая высокую производительность, автоматическую защиту данных и масштабирование. Решение может стать альтернативой использованию хранилища Ceph при развертывании об
10.07.2025 Linx Cloud запускает облако на OpenStack в опытно-промышленную эксплуатацию

Компания Linx Cloud объявляет о запуске облачной платформы на базе OpenStack в опытно-промышленную эксплуатацию. Этот шаг позволит облачному провайдеру предлагать заказчикам импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Открытая платформа позволит управлять, развивать
28.03.2025 «Аэродиск» обеспечил совместимость своих СХД с OpenStack

ская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, объявила о выпуске драйвера, обеспечивающего полную совместимость своих СХД с платформой OpenStack, что упрощает управление ресурсами и повышает гибкость использования СХД в различных средах. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиск». OpenStack — открытая платформа для
13.05.2022 ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российскую платформу

ВТБ переводит сервисы виртуализации инфраструктуры, необходимые для работы банковских приложений, на импортонезависимую платформу виртуализации OpenStack. Платформа создана на базе открытого ПО и является компонентом облачной платформы VTB.Cloud. OpenStack позволяет оперативно и гибко адаптировать банковские продукты под нужды к
22.04.2022 Облака Openstack будут поддерживаться в мультиоблачном решении Coster компании Softline

Coster сообщила о планах поддержки облачных инфраструктур на базе Openstack в рамках мультиоблачной платформы. У пользователей Openstack-решений появитс
28.10.2021 «Аэродиск» расширил интеграцию СХД с платформой Openstack

ботчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, завершил комплекс работ по расширению интеграции своих решений с экосистемой инструментов управления облачной инфраструктурой Openstack. Openstack — комплекс инструментов на базе свободного программного обеспечения для создания и управления инфраструктурными облачными сервисами и хранилищами. Он стремительно на
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО

Market.CNews: Вы считаете, что решения на базе OpenStack смогут потеснить в сегменте Enterprise облака на VMware? Чем OpenStack привлекателен для крупных заказчиков? Какие преимущества вы можете выделить? Дмитрий Лазаренко: Российски
16.12.2020 M1Cloud представила облако OpenStack

Сервис-провайдер enterprise-уровня M1Cloud представляет новое OpenStack-решение для крупного и среднего бизнеса. Услуга базируется на платформе Virtuozzo Hybrid Infrastructure от международного вендора Virtuozzo, специализирующегося на создании программно
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu

C по созданию облачной инфраструктуры нового поколения на базе открытой платформы Canonical Charmed OpenStack и Linux-дистрибутива Ubuntu. Развертывание новой облачной платформы в одиннадцати Ц
05.11.2020 МТС построит гибкую облачную инфраструктуру нового поколения

МТС объявила о выборе платформы с открытым исходным кодом OpenStack для создания облачной инфраструктуры нового поколения на основе концепции гибкой архитектуры cloud native , что позволит диверсифицировать сотрудничество с вендорами и гармонизировать
03.11.2020 DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix

DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix. В новом сервисе клиенты получат доступ к масштабируемым и отказоустойчивым виртуальным ресурсам: процессорам, оперативной памяти, дисковому пространству, которые образуют п
21.02.2020 Red Hat представила платформу OpenStack Platform 16

Red Hat выпустила OpenStack Platform 16, новую версию своего масштабируемого и гибкого решения класса IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Предлагая более тысячи усовершенствований и новых функций, эта версия пре
17.10.2019 «Техносерв Cloud» оптимизировал свою платформу виртуализации на базе OpenStack

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» оптимизировал платформу виртуализации OpenStack, добавив усовершенствованный тип хранения данных клиентов, построенный на базе СХД Ceph с применением накопителей NVMe Flash. Для усовершенствования СХД Ceph были выбраны стандартные

27.06.2018 Vmware представила платформу для виртуализации функций сети связи стандарта 5G

Vmware анонсировала выход Vmware vCloud NFV-OpenStack Edition 3.0, новой версии платформы для виртуализации функций сети связи (NFV). В с
30.05.2018 VMware представила дистрибутив Integrated OpenStack 5 на базе OpenStack Queens

VMware представила VMware Integrated OpenStack 5, новейшую версию своего дистрибутива на основе релиза OpenStack Queens. VM
09.11.2017 Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей

икам и обеспечить динамичное масштабирование сервисов. Компании активно сотрудничают в области развития технологий виртуализации сетей в open source сообществах, кроме того, Orange использует Red Hat OpenStack Platform для построения собственной инфраструктуры виртуализации сетевых функций (NFVi).Сотрудничество Orange и Red Hat является частью совместной программы по реализации расширенной

08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12

Red Hat анонсировала Red Hat OpenStack Platform 12, новейшую версию своей масштабируемой и гибкой облачной платформы класс
30.08.2017 VMware представила релизы Integrated OpenStack, vRealize Network Insight и других решений

VMware презентовала новые релизы решений VMware Integrated OpenStack и VMware VMware vRealize Network Insight. Они помогут заказчикам модернизировать ЦОДы для повышения адаптивности бизнеса и разработки, а также улучшить характеристики сети и системы б
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков

Red Hat анонсировала Red Hat OpenStack Platform 11, новую версию сверхмасштабируемой IaaS-платформы. Red Hat OpenStack Platform 11 построена на основе релиза «Ocata» открытого проекта OpenStack и предлагает н
15.05.2017 Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack

ечественной платформы DRaaS (резервная площадка как услуга, Disaster Recovery as a Service) на базе OpenStack. Согласно отчета Forrester Research и Disaster Recovery Journal, только 55% средних
10.05.2017 Amadeus запустила частное облако на базе VMware Integrated OpenStack

VMware объявила о том, что Amadeus IT Group, ведущий технологический партнер авиакомпаний и туроператоров по всему миру, внедрил корпоративное частное облако на базе VMware Integrated OpenStack для поддержки инициатив по цифровой трансформации бизнеса. VMware Integrated OpenStack дает Amadeus наиболее быстрый способ поддержки рабочих нагрузок VMware vSphere в управляе
24.03.2017 Инженер «Сервионики» стал лидером проектной команды Watcher

По результатам прошедших в сообществе OpenStack выборов лидером проектной команды (Project Team Leader) Watcher, одного из ключевых проектов платформы, стал Александр Чадин, инженер департамента программных решений компании «Сервио
22.03.2017 Fujitsu расширила семейство Primeflex для OpenStack с помощью SUSE OpenStack Cloud

торая поможет компаниям создать основу для будущих инвестиций в облачные вычислительные решения с открытым исходным кодом. Как рассказали CNews в компании, комплексное решение Primeflex для платформы OpenStack позволяет заказчикам выполнить плавный перенос своих локальных систем в облачные среды. Она обеспечивает надежную работу и высокую производительность корпоративного уровня и предлагае
21.03.2017 IBM и Red Hat упростят переход на гибридные облачные среды OpenStack

Компании IBM и Red Hat анонсировали программу стратегического сотрудничества, которая призвана помочь организациям реализовать преимущества экономичности и быстроты развертывания платформы OpenStack, одновременно упростив интеграцию корпоративных нагрузок с инфраструктурой IBM Private Cloud. Об этом CNews сообщили в Red Hat. В рамках объявленного сотрудничества IBM получила стату
07.03.2017 «Сервионика» представит свои разработки и спецкурс по OpenStack в университете Иннополиса

» выступят перед студентами бакалавриата и магистратуры Иннополиса, расскажут об облачной платформе, на базе которой компания создает свои решения, и об организации разработки на ней. Речь пойдет про OpenStack – одну из самых популярных и динамично развивающихся облачных платформ на основе открытого кода.На презентации будут представлены собственные решения «Сервионики», созданные на базе <
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10

Red Hat объявила о выпуске Red Hat OpenStack Platform 10, облачного решения класса IaaS с высоким уровнем масштабируемости и ада
08.12.2016 SUSE получит технологии HPE в области OpenStack Iaas и Cloud Foundry PaaS

SUSE и Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявили о заключении соглашения, согласно которому SUSE получает технологии для расширения SUSE OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS) и ускорения вывода на рынок решений Platform-as-a-Service (PaaS) на базе технологии Cloud Foundry. Приобретаемые разработки HPE по OpenStack

01.11.2016 Red Hat и Ericsson будут совместо продвигать решения с открытым кодом для телекоммуникаций

Red Hat и Ericsson объявили о формировании отраслевого альянса с целью разработки и продвижения готовых к промышленному использованию коммуникационных решений с открытым кодом на основе технологий OpenStack, NFV (виртуализации сетевых функций), SDN (программно-определяемые сети) и SDI (программно-определяемые инфраструктуры). Как рассказали CNews в компании, Ericsson и Red Hat уже ведут

19.10.2016 Спецкурс «Сервионики» по OpenStack стартовал в МТУСИ

«Сервионика» («Ай-Теко») объявила о начале проведения спецкурса «Разработка и внедрение платформ виртуализации ИТ-инфраструктуры на базе OpenStack» для студентов Московского Технического Университета Связи и Информатики. как рассказали CNews в компании, в рамках спецкурса более 30 студентов бакалавриата и магистратуры МТУСИ смог
01.09.2016 Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков»

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске Red Hat OpenStack Platform 9 — высокомасштабируемой открытой IaaS-платформы для развертывания, масштабирования и сопровождения частных и публичных облачных решений, а также NFV-сред с виртуализацией се
31.08.2016 Mirantis представила девятую версию своего дистрибутива OpenStack

Компания Mirantis, специализирующаяся на разработке ПО OpenStack, выпустила очередную версию своего дистрибутива Mirantis OpenStack 9.0. MOS 9.0, основанный на релизе Mitaka Openstack, предоставляет широкий набор функций для удобного

09.08.2016 Mirantis начал сотрудничество с Intel и Google, чтобы сделать возможным OpenStack на Kubernetes

Компания Mirantis, один из контрибуторов экосистемы OpenStack, объявила о сотрудничестве с двумя ИТ-гигантами: Google и Intel. Данное партнерство создано с целью развития архитектуры Fuel, популярного инструмента развертывания и управления жизне
12.04.2016 Volkswagen Group выбрала ПО Mirantis OpenStack для своего «облака» следующего поколения

Volkswagen Group выбрала OpenStack в качестве своего глобального стандарта для частного «облака» нового поколения. Об этом CNews сообщили в Mirantis. Таким образом, Volkswagen Group решает задачу внедрения инноваций в 
11.04.2016 C.A. Mobile построила гибкую ИТ-инфраструктуру на основе облачного решения Red Hat и Dell

ыли детали проекта по созданию гибкой ИТ-инфраструктуры для поддержки веб-сайтов, построенной на основе совместных облачных решений Red Hat и Dell. Гибкость настройки и автоматическое масштабирование OpenStack-инфраструктуры на основе ПО Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform позволили C.A. Mobile сократить время подготовки и запуска новых серверов с нескольких часов до 10 минут
05.04.2016 Red Hat и QCT предлагают совместные программно-аппаратные комплексы для OpenStack и Ceph

ик решений с открытым исходным кодом, и производитель оборудования для дата-центров QCT (Quanta Cloud Technology) обнародовали планы совместного продвижения решений на основе Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Red Hat Ceph Storage, Red Hat Enterprise Linux и другого ПО Red Hat и серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования QCT. Как сообщили CNews в Red Hat, компании на
12.02.2016 «Сервионика» познакомит студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова с основами OpenStack

Компания «Сервионика», российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга, разработки и облачных сервисов, 17 февраля начинает в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г.В. Плеханова спецкурс по OpenStack — облачной платформе на открытом коде, которая позволяет управлять инфраструктурой и предоставляемыми на ее основе ИТ-сервисами. Об этом CNews сообщили в «Сервионике». Спецкурс «Серви
03.02.2016 Олег Фатеев стал вторым координатором OpenStack Russia

В OpenStack Russia проведена реконфигурация. Вторым координатором проекта стал Олег Фатеев, который сообщил об этом CNews и опубликовал соответствующее заявление на странице российского сообществ
02.02.2016 G-Core и Mirantis OpenStack переведут в «облако» часть ИТ-инфраструктуры проектов Wargaming

re объявили о подписании договора, согласно которому будет осуществлен перевод некоторых элементов ИТ-инфраструктуры проектов разработчика и издателя free-to-play ММО, компании Wargaming, на Mirantis OpenStack. Об этом CNews сообщили в Mirantis. Инициаторами изменений выступили DevOps-инженеры G-Core, которым потребовался более гибкий пакет для разработки средств управления и мониторинга го
09.12.2015 ПО Cinder с поддержкой OpenStack позволит использовать Violin Flash Storage Platform в частных и публичных «облаках»

Компания Violin Memory объявила о доступности программного обеспечения, поддерживающего OpenStack – Block Storage (Cinder). Данное ПО дает возможность использовать флэш-платформы Violin Flash Storage Platform (FSP) в частных и публичных облачных вычислительных средах как для крупн

Публикаций - 560, упоминаний - 595

OpenStack и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 196
Microsoft Corporation 25775 75
Red Hat 1378 71
IBM - International Business Machines Corp 9699 61
Dell EMC 5180 57
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 51
Oracle Corporation 7074 48
HP Inc. 5883 45
Softline - Софтлайн 3743 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 41
Google LLC 12688 38
Amazon Inc - Amazon.com 3277 38
Huawei 4676 38
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 37
Intel Corporation 12811 35
9594 35
Т1 Сервионика - Servionica 278 34
Cisco Systems 5372 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 30
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 29
Selectel - Селектел 544 26
Ростелеком 10948 26
Dell Technologies - Dell Computer 2219 26
Citrix Systems 868 25
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 24
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 24
Mirantis - Мирантис 37 23
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 23
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 23
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 22
Открытые технологии 732 22
SAP SE 5601 22
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 19
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 19
Veeam Software 345 19
NetApp - Network Appliance 667 18
Orion soft - Орион софт - 315 17
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Microsoft - LinkedIn 699 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Intel Capital 148 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
Россети Ленэнерго 1699 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 3
John Deere - Джон Дир 29 3
Почта России ПАО 2370 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Tesla Motors 461 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Volkswagen Group - VW 308 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Apache Software Foundation - ASF 231 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 4
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Гимназический союз России 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 475
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 318
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 297
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 283
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 276
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 243
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 225
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 222
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 168
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 153
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 151
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 135
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 132
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 119
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 101
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 100
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 97
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 78
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 78
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 77
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 76
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 74
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 71
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 69
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 66
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 63
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 63
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 62
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 59
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 56
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 51
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 47
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 46
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 44
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 44
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 43
Linux OS 11533 120
Broadcom - VMware vSphere 614 58
Microsoft Azure 1526 56
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 53
Microsoft Windows 16882 51
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 41
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 34
Intel x86 - архитектура процессора 2151 34
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 34
Red Hat Ceph Storage 126 33
Docker - Платформа распределённых приложений 543 29
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 28
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 25
Apache Hadoop 470 24
Red Hat oVirt 64 24
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 23
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 22
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 22
Red Hat OpenStack Platform 32 21
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 19
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 19
OpenNebula 43 19
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 18
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 18
Google Cloud Platform - GCP 383 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Huawei Cloud 84 16
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
HPE Helion OpenStack 30 16
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 16
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 16
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Apple iPhone 6 4861 15
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 15
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 15
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 14
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 14
Red Hat Ansible 143 14
Безруков Валерий 10 9
Мартынов Евгений 42 9
Березин Максим 144 8
Андриевский Сергей 24 8
Блинов Михаил 73 7
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 7
Гребнев Егор 41 6
Джабиев Георгий 56 6
Ковалев Андрей 43 6
Смирнов Алексей 269 5
Самоукин Сергей 20 5
Исаев Дмитрий 58 5
Гришанова Ирина 27 5
Сорокин Дмитрий 64 5
Renski Boris - Ренски Борис 6 5
Мерещенко Сергей 10 5
Hilf Bill - Хилф Билл 11 5
Collier Mark - Кольер Марк 5 5
Путин Владимир 3454 5
Любимов Олег 57 4
Дергилёв Никита 44 4
Пярн Артур 13 4
Данильянц Алексей 21 4
Кузнецов Андрей 115 4
Щепилов Евгений 36 4
Федоров Андрей 31 4
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 4
Черевков Алексей 11 4
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 4
Вихровский Кирилл 19 4
Мантуров Максим 11 4
Абрамова Анна 8 4
Белоусов Сергей 254 4
Шадаев Максут 1210 3
Главчев Владимир 21 3
Сергеев Сергей 179 3
Зинкевич Сергей 77 3
Новодворский Алексей 114 3
Коробов Евгений 31 3
Ганин Егор 54 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 312
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 53
Европа 24964 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Казахстан - Республика 6048 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
США - Калифорния 4829 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 5
Япония 13807 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Европа Восточная 3138 5
Испания - Королевство 3840 4
Нидерланды 3746 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Канада 5081 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Швеция - Королевство 3782 3
Америка - Американский регион 2206 3
Китай - Тайвань 4245 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 117
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 113
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 96
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 78
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 73
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 41
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 40
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 38
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 37
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 33
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 32
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 21
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 17
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 15
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 12
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IBM Research 111 2
Frost & Sullivan 207 2
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Hindenburg Research 4 1
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Arlington Research 8 1
Cebr - Centre for Economics and Business Research - Европейский центр экономических и бизнес-исследований 4 1
SDN Central 3 1
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Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 6 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Universidad Complutense de Madrid - Complutense University of Madrid - Мадридский университет Комплутенсе 1 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
Евразийский цифровой университет 1 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
Qatar University - Университет Катара - Катарский университет 3 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
CNews AWARDS - награда 571 5
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
CeBIT 614 2
VMworld 29 2
SUSECON Digital 4 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
CNews Баттл 69 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Selectel TechDay 6 1
IBM Systems Forum 4 1
Huawei SoftCom – телеком нового поколения 5 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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