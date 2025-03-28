«Аэродиск» обеспечил совместимость своих СХД с OpenStack

Российская компания «Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных (СХД) и виртуализации, объявила о выпуске драйвера, обеспечивающего полную совместимость своих СХД с платформой OpenStack, что упрощает управление ресурсами и повышает гибкость использования СХД в различных средах. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиск».

OpenStack — открытая платформа для управления облачной инфраструктурой, которая позволяет централизованно управлять виртуальными машинами, сетями и хранилищами данных. С новым драйвером Cinder Driver, разработанным «Аэродиск», пользователи OpenStack могут напрямую подключать СХД компании к своей инфраструктуре и управлять данными через интерфейс OpenStack.

Драйвер работает на всех СХД «Аэродиск», реализованных на базе платформы Aquarius, с последними версиями программного обеспечения. Сейчас совместимость подтверждена для операционных систем Ubuntu и «СберLinux», а также планируется поддержка RedHat.

Реализованные методы драйвера включают в себя: Create Volume (создание тома), Delete Volume (удаление тома), Attach Volume (подключение тома к виртуальной машине), Detach Volume (отключение тома), Extend Volume (расширение тома), Create Volume from Volume (клонирование тома), Create Image from Volume (создание образа из тома).

Теперь пользователи OpenStack могут создавать LUN (Logical unit numbers, логические тома в сети хранения данных) непосредственно через интерфейс OpenStack, которые автоматически подключаются к виртуальным машинам. Это упрощает процесс управления ресурсами хранения и делает его более прозрачным.

Такие возможности будут особенно полезны для дата-центров и провайдеров облачных услуг, которые оперируют большими объемами данных по блочному доступу, а также предоставляют виртуальные машины и хранилища данных как сервис. Кроме того, целевой аудиторией являются крупные компании и холдинги, где внутренние ИТ-подразделения управляют большими объемами цифровых ресурсов. Также, они актуальны для государственных структур, использующих сертифицированный KeyStack, который также поддерживает Cinder Driver.

Компания «Аэродиск» планирует дальнейшее развитие драйвера через добавление новых методов для расширения функциональности, а также включение драйвера в репозиторий OpenStack.

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам современные и удобные инструменты для управления их инфраструктурой. Интеграция с OpenStack открывает новые возможности для использования наших СХД в самых разных цифровых ландшафтах, что особенно актуально в условиях растущего спроса на гибкие и производительные решения», — отметил Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов компании «Аэродиск».