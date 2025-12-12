Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187241
ИКТ 14501
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26497
Персоны 80882
География 2987
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

OpenStack Cinder

OpenStack Cinder

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


12.12.2025 «Открытые технологии виртуализации» открывают исходный код отказоустойчивого сервиса хранения ev3.Storage 1
28.03.2025 «Аэродиск» обеспечил совместимость своих СХД с OpenStack 1
19.07.2021 TATLIN.UNIFIED Satellites: цикл отдельных релизов 1
28.01.2021 Synology представила новые RackStation и жесткие диски HAT5300 1
30.05.2018 VMware представила дистрибутив Integrated OpenStack 5 на базе OpenStack Queens 1
08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 1
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака 1
09.09.2016 «Ростех» создал систему хранения сверхбольших объемов данных 1
01.09.2016 Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков» 1
21.12.2015 EMC с выпуском Rack Hardware Director и обновлением REX-Ray ускоряет переход к Open Source 1
09.12.2015 ПО Cinder с поддержкой OpenStack позволит использовать Violin Flash Storage Platform в частных и публичных «облаках» 1
27.08.2014 HP выводит на рынок новые доступные СХД для программно-конфигурируемых дата-центров 2
17.07.2014 Oracle обновила линейку ZFS Storage ZS3 Series для упрощения виртуализации и развертывания облачных сред 1
13.05.2014 IBM анонсировала новую технологию программно-определяемых систем хранения для обработки «Больших данных» 1
13.09.2013 Вышла новая версия Red Hat Storage с открытым исходным кодом 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

OpenStack Cinder и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1345 5
Broadcom - VMware 2493 3
Dell EMC 5093 3
Intel Corporation 12543 3
Microsoft Corporation 25238 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Cisco Systems 5223 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Huawei 4222 1
Lenovo Group 2362 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
GitHub 966 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
Google LLC 12261 1
Broadcom - VMware Telco NFV Group 7 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Violin Systems - Violin Memory 33 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Oracle Corporation 6869 1
HP Inc. 5762 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 186 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
OpenStack 533 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 6
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 400 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4679 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3060 4
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 359 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1903 4
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 3
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 3
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 108 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 263 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2970 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 438 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2740 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 503 2
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 69 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 814 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17125 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 2
Clone - Клонирование 528 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3535 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 778 2
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 369 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 546 4
Red Hat OpenStack Platform - OpenStack Block Storage - Cinder 4 3
Linux OS 10911 3
Broadcom - VMware vSphere 595 3
Intel x86 - архитектура процессора 1984 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 2
Red Hat Ceph Storage 111 2
Red Hat OpenStack Platform 31 2
Red Hat Cloud Forms 22 2
Red Hat Customer Portal 23 2
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 26 2
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 2
Microsoft Windows 16333 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 659 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 46 1
Violin FSP - Violin Flash Storage Platform 11 1
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 18 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 1
Veritas Server Foundation - Veritas Cluster - Veritas Cluster Volume Manager - Veritas Cluster Server - Veritas Cluster File System 23 1
Veritas Resiliency Platform 4 1
Ventra - ITKey - KeyStack 14 1
Nagios 17 1
Red Hat OpenStack Platform - Bare Metal Provisioning - Ironic 1 1
Oracle - Sun ZFS Storage Appliance 24 1
OpenStack Mitaka 4 1
Docker - Платформа распределённых приложений 437 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Microsoft Azure 1460 1
Google Cloud Platform - GCP 345 1
Huawei nova - Серия смартфона 76 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 1
Google Cloud Storage 17 1
Google Compute Engine 13 1
Intel RSD - Intel Rack Scale Design 2 1
Veritas Infoscale 11 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 1
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 2
Shatzkamer Kevin - Шацкеймер Кевин 2 2
Scott David - Скотт Дэвид 15 1
Roese John - Роэзе Джон 3 1
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
Werner Mike - Вернер Майк 3 1
Chen Julien - Чень Джулиен 3 1
Tracy Scott - Трейси Скотт 2 1
Солодухин Константин 119 1
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 1
Weng Peggy - Венг Пегги 4 1
Калинин Александр 176 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 3
США - Орегон 253 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
IBM Research 108 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407105, в очереди разбора - 733092.
Создано именных указателей - 187241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще