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Linux DPDK Data Plane Development Kit


10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
18.11.2024 Selectel объявил о доступности серверной операционной системы SelectOS 1
22.12.2022 Дмитрий Курашев, UserGate: Экосистемный подход будет определять развитие рынка ИБ в России 1
17.11.2022 Иван Чернов, UserGate: Ситуация в ИБ определяется дефицитом предложений отечественных вендоров 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 2
09.11.2018 «Галактика» научилась вдвое быстрее рассчитывать зарплату для миллионов сотрудников 1
27.06.2018 Vmware представила платформу для виртуализации функций сети связи стандарта 5G 2
30.05.2018 VMware представила дистрибутив Integrated OpenStack 5 на базе OpenStack Queens 1
28.03.2018 Dell EMC представила семейство виртуальных граничных платформ Virtual Edge Platform 2
08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 1
12.07.2017 Intel представила серверные процессоры Intel Xeon Scalable для потребительских и бизнес-задач нового поколения 1
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков 2
26.01.2017 Brain4Net и DEPO Computers объявили о стратегическом технологическом партнерстве 1
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10 1
28.11.2016 Brain4Net представил решение Carrier Ethernet Transport для операторов связи 2
31.08.2016 Mirantis представила девятую версию своего дистрибутива OpenStack 1
11.06.2016 Brocade vEPC 1
23.11.2015 Вышла Red Hat Enterprise Linux 7.2 с расширенной поддержкой контейнерных технологий 2

Публикаций - 19, упоминаний - 25

Linux DPDK и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12234 10
Dell EMC 5037 5
Cisco Systems 5127 4
Red Hat 1317 4
Broadcom - VMware 2382 3
Lenovo Group 2297 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 3
NetApp - Network Appliance 639 3
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 994 3
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 2
Broadcom - VMware Telco NFV Group 7 2
Versa Networks 17 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 2
Microsoft Corporation 24701 2
Huawei 3966 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 2
AT&T Inc 1681 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 321 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1169 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 1
Галактика - Корпорация 1471 1
ХайТэк - Hi-Tech 202 1
РТСофт - RTSoft 91 1
NTT Com - NTT Communications 86 1
Viptela 6 1
Mirantis - Мирантис 36 1
Google LLC 11851 1
Brocade Communications Systems 242 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Amazon Inc - Amazon.com 3019 1
Fujitsu 2043 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
Cloudera 58 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 3
Газпром ПАО 1347 1
Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
Транснефть 302 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Volkswagen Group - VW 284 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11154 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6162 10
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 216 8
OpenStack 494 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 463 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20933 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3938 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20805 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2087 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2799 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2693 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11485 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4290 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 4
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 16 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4042 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9469 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16083 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2515 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13356 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3250 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1555 3
Пропускная способность - Bandwidth 1758 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 237 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 653 2
Linux OS 10052 5
Intel x86 - архитектура процессора 1870 5
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 524 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 3
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 25 3
Red Hat Ceph Storage 101 3
Red Hat OpenStack Platform 31 3
Red Hat Cloud Forms 21 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1350 3
Open vSwitch - OpenVSwitch 16 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 147 2
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 13 2
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 2
Brain4Net B4N Service Platform 12 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 2
OpenStack Cinder 13 2
Red Hat Customer Portal 23 2
Brain4Net B4N Carrier Ethernet Transport 4 2
Microsoft Windows 15759 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4545 2
Red Hat Cloud Suite - Red Hat Cloud Infrastructure 13 2
Brain4Net B4N SwitchOS 7 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 48 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 1
Red Hat Ansible 109 1
Python - высокоуровневый язык программирования 955 1
Broadcom - VMware vSphere 565 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 128 1
Broadcom - VMware vCloud Network - VMware Virtual Cloud Network 9 1
Broadcom - VMware vCloud NFV 9 1
Intel Xeon D 11 1
IBM Power8 30 1
Intel VTune Amplifier 1 1
Intel Parallel Studio XE 2 1
Dell EMC VEP - Dell EMC Virtual Edge Platform 1 1
Broadcom - VMware Identity Manager 11 1
Mirantis OpenStack - MOS 8 1
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 10 1
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 3
Черных Дмитрий 16 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Красилов Николай 18 1
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 1
Басалыга Валерий 5 1
Гацко Геннадий 15 1
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 1
Щапов Олег 24 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Урусов Виктор 130 1
Renski Boris - Ренски Борис 6 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
Thompson Brian - Томпсон Брайан 3 1
Курашев Дмитрий 54 1
Чернов Иван 30 1
Totton Jim - Тоттон Джим 5 1
Shatzkamer Kevin - Шацкеймер Кевин 1 1
Ganthier Jim - Гантьер Джим 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2891 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3136 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Великобритания - Лондон 2389 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7018 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7071 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5134 1
Экономический эффект 1080 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2358 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4703 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2866 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3982 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1218 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2416 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2442 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 299 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1251 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1262 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3451 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1559 1
Juniper Research 528 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
ACG Research 8 1
Forrester Research 821 1
Fortune Global 100 140 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 3
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2455 2
Intel Architecture Day 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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