«Гравитон» разработал собственную интеллектуальную сетевую карту

Компания «Гравитон», разработчик и производитель отечественной вычислительной техники, объявляет о выпуске нового продукта — интеллектуальной сетевой карты (Smart NIC) модели SNC-QSFP2-SH01. Устройство предназначено для аппаратного ускорения сетевых задач, разгрузки центральных процессоров и повышения эффективности центров обработки данных. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

В основе новой сетевой карты лежит высокопроизводительная ПЛИС с более чем 1 млн логических ячеек и с объемом встроенной блочной памяти более 50 Мбит. Инструмент программируемой логики в связке с программным и архитектурным решением «Гравитон» обеспечивают возможность работы с задачами виртуализации и обработки трафика разного уровня сложности. Карта оснащена интерфейсом PCIe Gen 3 x8 и двумя портами QSFP28, каждый из которых поддерживает передачу данных на скорости до 100 Гбит/с.

Модель SNC-QSFP2-SH01 поддерживает установку до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и совместима с операционными системами Linux и Windows. Устройство поддерживает библиотеки DPDK, что обеспечивает высокую скорость обработки пакетов и низкие задержки.

За счет реконфигурирования программного обеспечения ПЛИС изделие позволяет снижать нагрузку на центральный процессор сервера, ускорять работу облачных сервисов и виртуализации, проверять сетевые пакеты по их содержимому для регулирования и фильтрации трафика, накапливать статистические данные. Карта может также использоваться в комплексных решениях в сфере кибербезопасности для поиска и устранения угроз в сетевом трафике.

Данная модель и последующие реализации интеллектуальных сетевых карт потенциально могут использоваться в составе вычислительных платформ NGFW, DPI-систем, ускорителей обработки сетевого трафика, а также для других задач, где перенос обработки трафика на уровень специализированного интеллектуального сетевого устройства может дать существенные преимущества в скорости и глубине обработки трафика без существенных задержек.

«Гравитон» открыт для сотрудничества с разработчиками прикладных систем сетевой безопасности для доработки и адаптации интеллектуальных сетевых карт и аппаратных платформ с их использованием под конкретные требования и задачи.

«Разработка собственной интеллектуальной сетевой карты — важный шаг в развитии экосистемы наших серверных решений. Использование архитектуры на базе ПЛИС позволило нам создать устройство, которое не просто передает пакеты, а берет на себя ресурсоемкие вычисления: от балансировки нагрузки до глубокой инспекции пакетов (DPI). Мы предлагаем рынку мощный инструмент, который поможет оптимизировать работу облачных сервисов и систем информационной безопасности, высвобождая ресурсы CPU для прикладных задач», — сказал Хияс Айдемиров, руководитель департамента исследований и разработки «Гравитон».