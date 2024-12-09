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3Logic Group Ревотех Гравитон

3Logic Group - Ревотех - Гравитон

Вычислительное оборудование «Гравитон» — клиентские устройства, серверы — включено в реестр Минпромторга РФ. Эта продукция используется в том числе крупнейшими ведомствами и госкомпаниями. Расширение портфеля Softline ИТ-решениями «Гравитон» позволит ГК усилить свое предложение госсектору. 


09.12.2024 «Гравитон» выходит на рынок оборудования для обеспечения кибербезопасности

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» выходит на новый рынок — аппаратных платформ для кибербезопасности. Компания разработала решения — на их основе разработчики ИБ будут создавать средства защиты информации и связи. Про
09.12.2024 Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP и серверы «Гравитон» прошли проверку на совместимость

ого уровня vStack, корпорация ITG, и разработчик и производитель российской вычислительной техники «Гравитон» объявляют о завершении тестирования совместимости гиперконвергентной платформы с се
03.12.2024 Брошенный российский завод Samsung вместо ТВ будет делать отечественные серверы

нных ИТ-компании и телеком-операторе. По информации издания, это будут серверы российской компании «Гравитон», в ассортименте которой также есть настольные ПК – неттопы, моноблоки и системные б
29.11.2024 «Гравитон» запустил в продажу флагманские серверы «С2252ИУ» с поддержкой до 25 SSD-накопителей

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» начал продажи обновленного сервера «С2252ИУ» с поддержкой до 25 SSD-накопителей. Вы
25.11.2024 Axoft представляет ПАК «Алькор» на базе решений «Гравитон», «Группы Астра» и «Лаборатории Касперского»

Технологический альянс компаний «Гравитон», «Лаборатория Касперского», «Группа Астра» и Axoft представляет российский ПАК «Алькор». ИТ-решение на базе отечественных серверов и ИБ-систем предназначено для мониторинга и защиты о
21.11.2024 В научной лаборатории создана ИТ-инфраструктура на основе ПАК виртуализации и хранения данных «Гравитон»

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» оснастил программно-аппаратными комплексами (ПАК) виртуализации «Гелиус» и хранения
12.11.2024 «Гравитон» разработал специальный моноблок для здравоохранения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал специальный моноблок М22И, предназначенный для медицинских учреждений. Н
07.11.2024 «Гравитон» предлагает доступные реестровые серверы на базе Intel Xeon 3-го поколения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» нарастил производство серверов среднего уровня: модели линейки С2000ИО имеют в осно
31.10.2024 Новые принтеры и МФУ «Гравитон» совместимы с ПО «ПринтСтат»

я «Никотех» сообщила о том, что новые принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) производства «Гравитон» полностью совместимы с программным обеспечением «ПринтСтат». Это открывает возможно
23.10.2024 «Гравитон» разработал ноутбук на процессоре AMD Ryzen

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал первый в своем портфеле ноутбук на основе процессора AMD. Модель Н15А-Б

11.10.2024 «К2 НейроТех» и «Гравитон» договорились о совместном создании суперкомпьютерных решений

Разработчик суперкомпьютерных кластеров «К2 НейроТех» и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании договорились о совместном создании высокотехнологичных инфраструктурных решений, отвечающих запросам рынка на внедрение иск
10.10.2024 В России создан ПК-моноблок на отечественной материнской плате с огромным экраном и большим объемом памяти. Кто сможет купить

Отечественное и большое Российский производитель электроники и оргтехники «Гравитон» сообщил CNews о создании нового компьютера М93И, выполненного в форм-факторе «моноб
10.10.2024 «Гравитон» разработал свой первый моноблок с экраном 31,5 дюйма

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал первый в своей продуктовой линейке моноблок с диагональю экрана 31,5 дюй
04.10.2024 В России выпущен моноблок на отечественной материнской плате со встроенной поддержкой искусственного интеллекта

Очень умный отечественный моноблок Компания «Гравитон» сообщила CNews о разработке новой модели компьютера под названием М40А. Это системн
04.10.2024 Новые моноблоки «Гравитон» получат встроенную поддержку ИИ

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал новое поколение моноблоков с аппаратной поддержкой функций ИИ, которые р
27.09.2024 «Гравитон» выпустил моноблоки с QHD-экраном

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» вывел на рынок новое поколение моноблоков — модели М73И и М75И с экраном высокого разрешения QHD диагональю 27 дюймов и процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили пре
23.09.2024 Малым и средним предприятиям: «Гравитон» и «Группа Астра» разработали новый ПАК виртуализации

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и компания ISPsystem, разработчик российского ПО (входит в «Группу Астра»), создали
19.09.2024 «Гравитон» увеличил производство серверов на процессорах Intel Xeon 5-го поколения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» увеличивает объем серверных устройств, доступных для заказа через партнеров — сегод
16.09.2024 Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны

енных для госсектора, пишет «Коммерсант». Производство этой продукции наладила российская компания «Гравитон», принадлежащая дистрибьютору 3Logic Group. Также налажен выпуск и печатных плат для
04.09.2024 «Гравитон» представила серию устройств в уникальном дизайне

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» представил серию устройств «Автор» в премиальном дизайне. В нее входят ноутбуки, ПК, моноблоки, мониторы, клавиатура и мышь, а также МФУ и сервер. На российском ИТ-рынке это первая ли
30.08.2024 «Гравитон» выпустил ПК с поддержкой ИИ

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал и готовит к серийному производству новые ПК — Д31А и Д51А. Модели на базе новых процессоров AMD Ryzen с поддержкой функций искусственного интеллекта повышают производительн
28.08.2024 Ноутбуки «Гравитон» совместимы с операционной системой Uncom OS

Ноутбуки российского производителя вычислительной техники «Гравитон» прошли тестирование на совместимость с Uncom OS. Эта отечественная ОС теперь доступна для предустановки на модели Н14И-Т, Н15И-Т и Н17И-Т диагональю экрана 14, 15,6 и 17,3 дюйма соотв
08.08.2024 В России создан уникальный крошечный ПК с мощной графикой и современными процессорами

Аналогов в России нет Российская компания «Гравитон» сообщила CNews о скором релизе нового мини-компьютера, который она собрала на совре
07.08.2024 Новый мини-ПК с дискретной видеокартой RTX 4060 дополнил портфель «Гравитона»

Продуктовый портфель российского производителя вычислительной техники «Гравитон» дополнил новый мини-ПК. Модель оснащается видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 и процессорами Intel Core i5 и i7. Это первая модель такого класса с дискретной видеокартой на российском
23.07.2024 «Гравитон» разработал сервер С2062И для использования в сферах транспорта и телекома

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал и запустил в производство новый сервер С2062И. Типоразмер оборудования оптимален для использования организациями сферы телекома и транспорта. Сервер включен в Единый реестр
01.07.2024 На производственной площадке OpenYard стартовало контрактное производство для «Гравитон»

Компании заключили соглашение о технологическом партнерстве. На базе завода OpenYard будет налажено контрактное производство комплектующих «Гравитон». В рамках проекта запланирован выпуск свыше 50 тыс. плат для клиентских устройств и серверного оборудования. В июне 2024 г. завершена отгрузка первой партии изделий. Об этом CNews соо
26.06.2024 Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3

Трио российских принтеров Компания «Гравитон» сообщила CNews о своем выходе на рынок устройств для печати. Она открыла собственну
26.06.2024 «Гравитон» открыл производство новой продуктовой категории — печатной техники

Производитель вычислительной техники «Гравитон» начал выпуск принтеров и МФУ. Производство ведется на собственной площадке в Москов
21.06.2024 Клиентские решения «Гравитон» теперь доступны на процессорах Intel Core 14 поколения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» выполнил первые поставки компьютеров, оснащенных новым процессором Intel Core 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон». «Гравитон» предлагает ПК для
06.06.2024 Началось серийное производство рабочих станций «Гравитон»

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» запустил в производство рабочие станции Р70И и Р80И. Модели включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России и предназначены для выполнения прикладных задач в о
30.05.2024 «Гравитон» вывел на рынок новые ПК среднего ценового сегмента

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» развернул серийное производство новых моделей — персональных компьютеров среднего ценового сегмента Д32И и Д52И. Модели включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторг
29.05.2024 «Иридиум» и «Гравитон» подписали соглашение о научно-технологическом, производственном и маркетинговом сотрудничестве

Российский разработчик защищенного программного обеспечения «Иридиум» и компания «Гравитон», занимающаяся созданием технической продукции, подписали соглашение о научно-технол
18.05.2024 Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

озбуждений — хиральных гравитонных модов (ХГМ) — в полупроводниковом материале. ХГМ очень похожа на гравитон — еще не открытую элементарную частицу, более известную в квантовой физике высоких э
27.04.2024 Первые в России — «Гравитон» вывел на рынок реестровые серверы общего назначения на базе процессоров 4-го и 5-го поколений

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал серверы общего назначения нового поколения. Модели С2122ИУ и С2242ИУ на

24.04.2024 «Гравитон» запустил в серийное производство твердотельные накопители

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал и запустил в производство новое поколение твердотельных накопителей. Мод
17.04.2024 Подтверждена совместимость серверов «Гравитон» с российской ОС «Роса Хром»

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и Научно-технический центр информационных технологий «Роса» завершили сертификацию серверов «Гравитон» и операционной системой «Роса Хром». Сертификацию на совместимость с «Рос
10.04.2024 «Гравитон» разработал новые высокопроизводительные системы хранения данных

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» расширяет линейку решений для хранения информации: представлена новая серия систем

27.03.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы KeyStack и сервера С2041И от «Гравитон»

Компании ITKey и «Гравитон» подтвердили совместимость продуктов: облачной платформы KeyStack и сервера С2041И.

19.03.2024 ОТР 2000 и «Гравитон» поддержат переход заказчиков на импортонезависимое оборудование

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и ОТР 2000 подписали партнерское соглашение. Совместно компании будут помогать заказчикам реализовывать задачи в рамках стратегии импортозамещения ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews соо
31.01.2024 «Гравитон» разработал матплату «Инга» для линейки новых ПК

Производитель вычислительной техники «Гравитон» разработал новую материнскую плату «Инга́» с поддержкой процессоров Intel Core 12 и 13 поколений. Новинка включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Стар

Публикаций - 113, упоминаний - 181

3Logic Group и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 24
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 20
Intel Corporation 12197 18
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 11
AMD - Advanced Micro Devices 4231 10
Базальт СПО - BaseALT 655 9
Merlion iRU - Деловой офис 301 9
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 7
Microsoft Corporation 24624 7
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 7
Nvidia Corp 3487 7
K2 - К2РУ - SourceCode 86 7
HP Inc. 5685 6
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 6
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К2Тех - К2 НейроТех 15 5
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Samsung Electronics 10254 4
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Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 4
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 4
Рикор Холдинг - Rikor 121 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 4
SAS Institute 971 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 3
Apple Inc 12100 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Мигалка ООО 9 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Savina Legal - Савина Лигал 15 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 17 1
Геометрия НПО 140 1
Газпром ПАО 1342 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Почта России ПАО 2112 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Газпром нефть 618 1
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 29
Linux OS 9936 13
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Intel Core - Семейство процессоров 1200 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 10
Microsoft Windows 15656 10
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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