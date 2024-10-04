В России выпущен моноблок на отечественной материнской плате со встроенной поддержкой искусственного интеллекта

Под маркой «Гравитон» создан компьютер М40А в формате моноблока – в корпусе монитора расположены процессор системная плата, накопитель, ОЗУ и прочие компоненты. Плата ПК разработана и производится в России. Отличительная особенность новинки – встроенная поддержка искусственного интеллекта. Целевая аудитория – бизнес и госструктуры.

Очень умный отечественный моноблок

Компания «Гравитон» сообщила CNews о разработке новой модели компьютера под названием М40А. Это системный блок и монитор в едином корпусе – моноблок, получивший 24-дюймовый экран.

Главное отличие М40А от большинства существующих на российском рынке компьютеров подобного типа – это встроенная поддержка искусственного интеллекта. По словам разработчиков, поддержка функции ИИ аппаратная, но реализуется «программными средствами».

Основой М40А стану ЦП Ryzen линеек 7000 и 8000 компании AMD. Некоторые их представители (но не все) имеют встроенные нейромодули, отвечающие за обработку алгоритмов искусственного интеллекта. Редакция CNews обратилась в «Гравитон» с вопросом о конкретных моделях используемых в 40А процессоров и о причинах выбора Ryzen 7000 и 8000 вместо их аналогов от компании Intel или Ryzen 9000 и получила такой ответ: «Мы ставим целью создание среднебюджетного решения на материнской плате с поддержкой актуальных мобильных процессоров AMD с ИИ-технологиями. Материнская плата на процессорах AMD 9000-й серии окажется существенно дороже». Об этом CNews сообщил руководитель управления клиентских систем «Гравитон» Сергей Гендрих.

Гравитон М40А - первый ПК "Гравитон" в линейке моноблоков с поддержкой ИИ

Разработчики провели ряд тестов М40А и зафиксировали, что встроенная поддержка искусственного интеллекта позволяет этому компьютеру работать втрое быстрее при выполнении ряда задач. В частности, такой прирост производительности на фоне компьютеров без аппаратной поддержки ИИ-функций достигается, по их словам, «при редактировании изображений и видео в реальном времени».

Пока не для всех

М40А – это первый представитель линейки моноблоков «Гравитон» со встроенной аппаратной поддержкой искусственного интеллекта. В настоящее время новинка готовится к серийному производству. На вопрос CNews о целевой аудитории М40А представители «Гравитон» ответили: «"Гравитон" поставляет модели только B2B и B2G».

Это означает, что приобрести М40А обычные потребители не смогут. Она создается исключительно для корпоративных клиентов компании «Гравитон» (В2В – business to business), а также для компаний с госучастием и различных госструктур (B2G – business to government).

К моменту выхода материала серийное производство М40А еще не началось, сообщили CNews в «Гравитоне». Представители компании отдельно подчеркнули, что в курируемом Минпромторгом реестре отечественной электроники она пока не числится, то есть в госзакупках она фигурировать пока что не может.

Прием предварительных заказов на М40А компания «Гравитон» намерена открыть до конца 2024 г., то есть в течение ближайших трех месяцев. «Старт отгрузок моноблоков на базе материнской платы "Двина" запланирован на начало 2025 г. в В2В-канал. После получения записи в Реестре российской промышленной продукции Минпромторга России стартуют отгрузки и в В2G», – сказал CNews Сергей Гендрих.

Российское снаружи, отечественное внутри

Процессор для «Гравитон» М40А был выбран американский, вероятнее всего, ввиду того, что в России к концу 2024 г. полностью отсутствовали достойные аналоги современных чипов AMD и Intel, равно как и производство полупроводников по современным техпроцессам. Между тем, М40А составляет отечественная материнская плата, получившая название «Двина». «Материнская плата «Двина» является собственной разработкой компании "Гравитон"», – заявил CNews Сергей Гендрих.

«Традиционно у нас своя разработка плат и производство в России, – сказал CNews Сергей Гендрих. – Сборка устройств тоже осуществляется в России. Материнская плата «Двина» готовится к серийному производству. Производство будет размещено на одной из контрактных площадок в России. Конечная сборка всех продуктов «Гравитон» осуществляется в России».

Отметим также, что в М40А разработчики отказались от поддержки морально устаревших стандартов оперативной памяти – в нем нет ни DDR4, ни тем более DDR3. Компьютер рассчитан на установку исключительно DDR5 – самого современного стандарта ОЗУ к моменту публикации материала.

Производитель заявляет о наличии в компьютере портов USB-C и возможности подключения нескольких внешних экранов – для этого в нем предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI и DisplayPort. Штатный дисплей «Гравитон» М40А при диагонали 24 дюйма выводит изображение в разрешении Full HD или 1920х1080 пикселей. Также разработчики упоминают о поддержке технологий снижения нагрузки на зрение – благодаря им за компьютером можно будет работать часами без вреда для глаз.

«В матрице модели М40А применяется технология корректировки уровня синего света (Low Blue Light), позволяющая снизить усталость глаз при длительной работе», – сообщил CNews Сергей Гендрих. Он добавил, что матрицы для М40А выпускает китайская компания HKC

Кто стоит за новинкой

«Гравитон» – это бренд российской компании ООО «Новый Ай Ти Проект», основанной в октябре 2015 г. и имеющей уставный капитал 100 млн руб. Она связана с дистрибьютором 3Logic Group, ее единственным учредителем является Александр Башлыков, гендиректором – Станислав Ткачев.

Основной вид деятельности компании «Гравитон» по ОКВЭД – «торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением». Она производит вычислительную технику, а не так давно ее ассортимент пополнила и оргтехника – в конце июня 2024 г. CNews писал, что под Москвой заработало производство многофункциональных устройств «Гравитон» (МФУ, принтер, сканер и копир в едином корпусе). На начальном этапе модельный ряд состоял из трех лазерных монохромных МФУ – двух формата А4 и одного формата А3.

По результатам 2023 г. чистая прибыль компании «Новый Ай Ти Проект» составила достигла 4 млрд руб. Ее выручка за тот же период продемонстрировала 68-процентный рост по сравнению с 2022 г., составив 92,4 млрд руб. (статистика «Контур.Фокуса»).