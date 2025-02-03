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Башлыков Александр



03.02.2025 В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом 2
03.12.2024 Брошенный российский завод Samsung вместо ТВ будет делать отечественные серверы 2
10.10.2024 В России создан ПК-моноблок на отечественной материнской плате с огромным экраном и большим объемом памяти. Кто сможет купить 2
04.10.2024 В России выпущен моноблок на отечественной материнской плате со встроенной поддержкой искусственного интеллекта 1
16.09.2024 Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны 1
08.08.2024 В России создан уникальный крошечный ПК с мощной графикой и современными процессорами 1
26.06.2024 Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3 2
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 1
06.11.2020 Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров 1
28.07.2020 Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Башлыков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 9
Intel Corporation 12202 5
AMD - Advanced Micro Devices 4234 4
АйТи 1368 4
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 6 4
Nvidia Corp 3498 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 2
MikroTik 34 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 2
Samsung Electronics 10272 2
VVP Group - Центр дистрибьюции 20 2
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 34 2
Microsoft Corporation 24642 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Seagate Technology 740 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 607 1
Gigabyte Technology 367 1
Supermicro 109 1
Thermaltake 17 1
Corsair 30 1
PNY Technologies 36 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 266 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 843 1
STI Group - СТИ Групп 9 1
BOE Technology 35 1
Центр открытых разработок - OpenYard 25 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1342 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16163 5
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1178 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9296 4
Моноблок - Monoblock PC 931 4
DDR - Double data rate 2734 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3215 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1476 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5900 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4491 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 3
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 328 3
Desktop computer - Системный блок - системник 439 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7889 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17092 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9996 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3338 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12496 2
Монохромное изображение - Monochrome image 622 2
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 162 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 2
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 163 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6046 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3825 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 750 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1910 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4250 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 657 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1121 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2795 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1056 8
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 381 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 2
3Logic - FragMachine 9 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 2
Intel x86 - архитектура процессора 1858 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 1
AMD Sapphire 72 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 41 1
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 1
Linux OS 9972 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Microsoft Windows 15686 1
Microsoft Windows 11 543 1
Microsoft Windows 10 1763 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 288 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus МФУ 3 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 491 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Ткачев Станислав 9 5
Гендрих Сергей 13 3
Карабанова Елена 2 2
Родионов Дмитрий 26 1
Родионов Максим 11 1
Урусов Виктор 128 1
Юлдашева Мария 1 1
Гарина Руфина 1 1
Филин Павел 1 1
Ильичев Андрей 3 1
Абрамов Владимир 12 1
Скворцов Кирилл 7 1
Купче Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7452 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 4
Южная Корея - Республика 6654 2
Россия - ЦФО - Калужская область 983 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 2
Россия - СФО - Новосибирск 4307 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 700 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 426 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 558 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 77 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 7
Торговля оптовая - Wholesale trade 1180 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7501 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6142 5
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 221 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4675 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3422 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5534 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6958 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6984 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3045 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3164 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 564 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 533 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1872 1
Ведомости 1008 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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