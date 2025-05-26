Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176407
ИКТ 13736
Организации 10695
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3462
Системы 25713
Персоны 75702
География 2867
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2643
Мероприятия 855

Марвел-Дистрибуция Fplus МФУ и принтер


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Онланта» и Fplus объединили экспертизу для развития инфраструктуры печати российских компаний 1
04.12.2024 В России создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати 2
01.11.2024 Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году 2
26.06.2024 Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3 1
17.06.2024 Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ 4

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 302 5
HP Inc. 5717 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2097 3
Pantum - Пантум 58 3
Xerox 1143 2
Canon 1403 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 2
АйТи 1385 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 110 1
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 6 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 244 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Huawei 4032 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 1
Ланит - Онланта - Onlanta 111 1
G&G 8 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 23 1
Avision 18 1
Printum - Принтум 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3108 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1200 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5974 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3407 4
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1342 4
Принтер - скорость печати 586 4
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16382 3
Принтер струйный - Inkjet printer 728 3
Монохромное изображение - Monochrome image 630 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3498 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12610 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3688 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4525 2
Оцифровка - Digitization 4714 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12657 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1168 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1314 2
Копир - OPC drum - optical photoconductor drum - Фотобарабан 45 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4657 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21234 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9440 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 350 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14112 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1740 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2491 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13839 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10611 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16426 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1339 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11504 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8096 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11582 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2067 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1067 3
Microsoft Windows 15923 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 133 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus MO - серия мониторов 2 1
Linux OS 10264 1
Microsoft Windows 10 1808 1
Apple macOS 2118 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 567 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 208 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3306 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1802 1
Microsoft Windows 11 620 1
FreePik 1150 1
ALMI AlterOS 98 1
Huawei Seamless AI Life 18 1
Huawei Printer 2 1
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Смарт Принт 8 1
Huawei AI Life 16 1
Huawei PixLab 2 1
Купцов Дмитрий 10 3
Башлыков Александр 10 1
Ткачев Станислав 9 1
Ильичев Андрей 13 1
Крепышев Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7752 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17503 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 2
Япония 13376 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Валищево 7 1
Южная Корея - Республика 6736 1
Азия - Азиатский регион 5620 1
Китай - Тайвань 4051 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24843 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5032 2
Импортозамещение - параллельный импорт 522 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7049 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9172 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 241 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1199 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6373 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2347 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3394 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 571 1
Ведомости 1084 1
ITResearch 121 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще