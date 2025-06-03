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ИТЭК ИТ Экосистема Катюша Катюша Ай Ти ГК Смарт Принт
УПОМИНАНИЯ
ИТЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 695 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|Виноградов Максим 7 2
|Дозорова Оксана 4 1
|Марковская Мария 1 1
|Сивер Владислав 5 1
|Тараканова Алена 7 1
|Петров Дмитрий 63 1
|ITResearch 121 1
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