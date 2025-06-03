Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175941
ИКТ 13700
Организации 10684
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3461
Системы 25666
Персоны 75514
География 2854
Статьи 1521
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

ИТЭК ИТ Экосистема Катюша Катюша Ай Ти ГК Смарт Принт


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Т1 Сервионика» станет стратегическим партнером компании «Катюша» 1
18.02.2025 X-Com — поставщик первой печатной техники из реестра Минпромторга 1
01.11.2024 Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году 1
10.09.2024 Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год 1
08.08.2024 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша» 1
17.05.2024 Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику 1
07.02.2024 Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша» 1
26.01.2024 X-Com расширила портфель решений в области импортозамещения 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

ИТЭК и организации, системы, технологии, персоны:

ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 20 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2075 3
X-Com - Икс ком 150 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 195 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 1
Huawei 4027 1
Xerox 1143 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 298 1
HP Inc. 5717 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 605 1
Pantum - Пантум 58 1
Canon 1403 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 1
Омега 82 1
G&G 8 1
Avision 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4630 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 695 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1198 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5973 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 3
Монохромное изображение - Monochrome image 628 3
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 446 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1312 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1517 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1795 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8088 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 901 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1338 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3402 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8884 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11894 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9672 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3330 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2316 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11488 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24734 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1098 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24868 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3684 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11564 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3116 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 986 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3981 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2061 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1051 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1774 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 440 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 171 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
Microsoft Windows 15912 1
Linux OS 10244 1
Huawei PixLab 2 1
Huawei Printer 2 1
Huawei AI Life 16 1
Huawei Seamless AI Life 18 1
Виноградов Максим 7 2
Дозорова Оксана 4 1
Марковская Мария 1 1
Сивер Владислав 5 1
Тараканова Алена 7 1
Петров Дмитрий 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 2
Беларусь - Белоруссия 5845 2
Казахстан - Республика 5652 2
Азия - Азиатский регион 5617 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17483 2
Узбекистан - Республика 1787 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Китай - Тайвань 4047 1
Южная Корея - Республика 6734 1
Япония 13375 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 2
Импортозамещение - параллельный импорт 521 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 44 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 944 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6363 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1115 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4780 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3383 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5027 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1045 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 422 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 913 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1981 1
ITResearch 121 1
Единый день голосования 130 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще