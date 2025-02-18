X-Com — поставщик первой печатной техники из реестра Минпромторга

Группа компаний X-Com, официальный поставщик ООО «Катюша Принт», объявляет о включении в реестр Минпромторга четырех моделей из партнерского ассортимента: «Катюша» М450, М240, М140 и М133. Это первые российские печатающие устройства, отмеченные Минпромторгом. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

«Катюша» Р133 –лазерный монохромный принтер формата А4, поддерживает автоматическую двустороннюю печать с разрешением 1200х1200 dpi.

«Катюша» М240, и М140 и – компактные офисные монохромные МФУ, формата А4, поддерживают разрешение 1200х1200 dpi.

«Катюша» М450 – напольное монохромное МФУ формата А3, разрешение печати 1200х1200 dpi. На данный момент это единственная модель А3 принтера, которая присутствует в реестре Минпромторга.

Вся техника совместима с Windows, Linux, а также с основными российскими ОС: Astra Linux, Альт и «Ред ОС». За управление процессами печати отвечает ПО собственное разработки вендора — «Смарт Принт».

«Это первая печатная техника, которая появилась в реестре. Модельный ряд, одобренный Минпромторгом, способен закрыть потребность любого офиса в монохромной офисной печати. Теперь ГК X-Com, как партнёр вендора, может предложить заказчикам еще больший уровень локализации, включая печатную инфраструктуру. «Также мы можем предложить аутсорсинг офисной печати на базе реестровых моделей продукции "Катюша"», — сказал Дмитрий Петров, руководитель отдела продуктового менеджмента X-Com.