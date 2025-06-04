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ИТЭК ИТ Экосистема Катюша Катюша Ай Ти ГК Катюша Принт

ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт

КАТЮША – российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку устройств печати, программное обеспечение, а также сервисные решения и аутсорсинг печатной инфраструктуры. Компания «КАТЮША» является резидентом Сколково, членом Российского союза промышленников и предпринимателей, членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт».

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в качестве истца (1) на сумму 1 810 000 ₽*
в качестве ответчика (9) на сумму 9 378 211 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 МТС предложит корпоративным клиентам российские решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры 1
18.02.2025 X-Com — поставщик первой печатной техники из реестра Минпромторга 5
15.01.2025 Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше 2
11.12.2024 Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки 4
01.11.2024 Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году 3
17.10.2024 Производитель офисной техники «Катюша» и холдинг «Цикада» объявили о начале стратегического сотрудничества в сфере печати 1
10.09.2024 Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год 12
08.08.2024 Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша» 4
06.06.2024 «Россети» и производитель офисной техники «Катюша» будут вместе развивать отечественные технологии печати 1
17.05.2024 Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику 1
16.04.2024 Под Москвой запущено серийное производство «первых принтеров на российских системных платах» 2
07.02.2024 Treolan стал официальным дистрибьютором офисной техники «Катюша» 2
26.01.2024 X-Com расширила портфель решений в области импортозамещения 1
04.01.2024 Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP 1
27.12.2023 Отечественный производитель принтеров и МФУ «Катюша» подвел предварительные итоги года 1
22.06.2023 На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают 1
30.03.2023 Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах 1
17.01.2023 KPBS модернизировала ИТ-инфраструктуру МГУУ на базе решений «Аэродиск» 1
02.12.2021 Устройства «Катюша» получили российские SSD 2
19.04.2021 В России появятся принт-серверы на базе процессоров Baikal 1
12.09.2016 Первый «100-процентно российский принтер» построят на процессорах «Байкал» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 48

ИТЭК и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 298 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 896 3
HP Inc. 5717 3
Xerox 1143 3
Canon 1403 3
Pantum - Пантум 58 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 2
X-Com - Икс ком 150 2
Huawei 4027 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 307 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 244 2
Brother - Brother Industries - Бразер 201 2
Seiko Epson Corporation 898 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 57 2
Avision 18 2
АйТи 1383 1
Edelweiss - Эдельвейс 59 1
Ростелеком 9949 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1502 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 167 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 85 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 195 1
Омега 82 1
Apple Inc 12279 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 750 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 395 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 541 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1181 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 644 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
Почта России ПАО 2162 1
АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 611 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 793 1
Организатор перевозок ГКУ 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1935 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2588 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Федеральное казначейство России 1816 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1198 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 14
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5973 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 10
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1342 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 4
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 446 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1338 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14627 3
Принтер струйный - Inkjet printer 727 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8088 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1312 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1517 3
Монохромное изображение - Monochrome image 628 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 901 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3404 3
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21212 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3330 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2242 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6525 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9674 2
Принтер - скорость печати 586 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13817 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1797 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 283 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3685 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3013 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6482 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6124 1
Оцифровка - Digitization 4710 1
NAND flash memory - флеш-память 628 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1777 7
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Смарт Принт 8 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1055 4
FreePik 1145 3
Linux OS 10250 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 2
Microsoft Windows 15913 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 366 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 143 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2113 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 169 1
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 38 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 132 1
Apple iPad 3885 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 171 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 440 1
Ланит - Treolan Irbis 132 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3301 1
Huawei Seamless AI Life 18 1
Huawei PixLab 2 1
Huawei Printer 2 1
Huawei AI Life 16 1
Сивер Владислав 5 4
Виноградов Максим 7 3
Евдокимов Андрей 84 1
Кудрявцев Дмитрий 6 1
Дубинский Андрей 4 1
Мишустин Михаил 697 1
Копосов Максим 65 1
Нехорошев Максим 1 1
Верховский Роман 2 1
Марковская Мария 1 1
Япаров Наиль 2 1
Дозорова Оксана 4 1
Купцов Дмитрий 10 1
Путин Владимир 3247 1
Краснов Игорь 19 1
Осипов Александр 89 1
Петров Дмитрий 63 1
Кравченко Константин 91 1
Кузнецов Владимир 44 1
Осипов Олег 24 1
Половников Сергей 19 1
Плясунов Юрий 10 1
Колосов Александр 16 1
Черенкова Екатерина 4 1
Горбей Петр 7 1
Тараканова Алена 7 1
Галустян Варткес 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 5
Беларусь - Белоруссия 5845 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 4
Казахстан - Республика 5652 3
Китай - Тайвань 4047 2
Азия - Азиатский регион 5617 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 2
Япония 13375 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1257 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1342 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 36 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 1
Европа 24392 1
Южная Корея - Республика 6734 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Ближний Восток 2983 1
Узбекистан - Республика 1787 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 913 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 42 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 5
Импортозамещение - параллельный импорт 521 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10192 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1372 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6444 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 944 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3384 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 625 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6009 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2211 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 287 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1381 1
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 44 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5728 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8235 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1115 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11262 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 422 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 914 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1045 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 637 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4139 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 128 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5028 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5338 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3097 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1984 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Известия ИД 656 1
Content-Review 8 1
ITResearch 121 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
Единый день голосования 130 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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