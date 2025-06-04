Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИТЭК ИТ Экосистема Катюша Катюша Ай Ти ГК Катюша Принт
КАТЮША – российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку устройств печати, программное обеспечение, а также сервисные решения и аутсорсинг печатной инфраструктуры. Компания «КАТЮША» является резидентом Сколково, членом Российского союза промышленников и предпринимателей, членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт».
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 11 дел, на cумму 9 102 296 138 ₽*
УПОМИНАНИЯ
ИТЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|Сивер Владислав 5 4
|Виноградов Максим 7 3
|Евдокимов Андрей 84 1
|Кудрявцев Дмитрий 6 1
|Дубинский Андрей 4 1
|Мишустин Михаил 697 1
|Копосов Максим 65 1
|Нехорошев Максим 1 1
|Верховский Роман 2 1
|Марковская Мария 1 1
|Япаров Наиль 2 1
|Дозорова Оксана 4 1
|Купцов Дмитрий 10 1
|Путин Владимир 3247 1
|Краснов Игорь 19 1
|Осипов Александр 89 1
|Петров Дмитрий 63 1
|Кравченко Константин 91 1
|Кузнецов Владимир 44 1
|Осипов Олег 24 1
|Половников Сергей 19 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Колосов Александр 16 1
|Черенкова Екатерина 4 1
|Горбей Петр 7 1
|Тараканова Алена 7 1
|Галустян Варткес 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1984 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
|Известия ИД 656 1
|Content-Review 8 1
|ITResearch 121 1
|Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.