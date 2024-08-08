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Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» совместимы с офисными МФУ и принтерами «Катюша»

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, и компания «Катюша», российский производитель офисной техники, системы управления печатью и мобильных технологий печати по QR-коду, подтвердили совместимость смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 RF» (EM) с офисными МФУ и принтерами «Катюша». Об этом CNews сообщили представители «Актив».

Применение смарт-карт «Рутокен» обеспечивает безопасный доступ к офисным устройствам «Катюша», которые могут входить в состав корпоративных систем. Тестирование проводилось в окружении российской системы управления печати «Смарт Принт» с использованием российских считывателей карт доступа «Катюша СК121», «Катюша СК223», «Катюша СК224» и «Катюша СК3111», а также считывателей бесконтактных карт зарубежного производителя Elatec.

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Смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0 3100» предназначены для безопасной строгой двухфакторной аутентификации пользователей, генерации ключей электронной подписи, формирования и проверки электронной подписи «на борту» устройства, а также хранения цифровых сертификатов и иных данных. Смарт-карты «Рутокен» также эффективны в качестве единого идентификационного устройства для доступа пользователя к разным элементам корпоративной системы.

Алена Тараканова, руководитель проектов Компании «Актив»: «На сегодня «Катюша» — единственный российский бренд, запустивший на территории нашей страны крупносерийное производство широкой линейки высокопроизводительных принтеров и МФУ. Смарт-карты «Рутокен» соответствуют современным требованиям безопасности и эффективно дополняют офисную технику «Катюша», повышая уровень безопасности устройств от несанкционированного доступа».

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