Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting

Мобильные приложения «Рутокен Технологии» и «Панель управления Рутокен» совместимы с «Ред ОС М» Компании «Актив» и «Ред софт» подтвердили корректность работы мобильных приложений «Рутокен Технологии» и «Панель управления Рутокен» в среде мобильной операционной систе

«Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока Компания «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 Tag», вы

Новое поколение FIDO-токенов «Рутокен MFA» средств информационной безопасности, объявляет о выходе нового поколения аппаратных FIDO-токенов — «Рутокен MFA NFC» и «Рутокен MFA C NFC». Устройства сохраняют все преимущества платформ

Новый уровень безопасности секретов: в Deckhouse Stronghold появилась поддержка «Рутокен ЭЦП» 3.0 и Deckhouse Stronghold появилась поддержка линейки аппаратных криптографических ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 от компании «Актив». Интеграция обеспечивает новые возможности для защиты ко

Aktiv.Consulting оценила уровень зрелости ИБ российских компаний Эксперты бизнес-направления Aktiv.Consulting компании «Актив» представили первый аналитический отчет «Оценка уровня зрело

Пользователи ОС «Альт» могут настроить двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен Логон» для Linux н» совместим с операционными системами различных зарубежных и российских производителей и позволяет осуществлять плавную миграцию. Андрей Шпаков, руководитель направления двухфакторной аутентификации Компании «Актив», сказал: «Успешное завершение тестирования и интеграция «Рутокен Логон» для Linux с актуальными версиями ОС «Альт 11» — это важный шаг в рамках нашего долгосрочного технологиче

В Staffcop обеспечена поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен» В системе Staffcop реализована поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен». Новая функциональность предназначена для контроля использования личных ключей электронной подписи и выявления нарушений внутренних правил работы с устройствами. Об этом CNews сообщили

Платформа RooX UIDM и устройства «Рутокен»: двухфакторная аутентификация для защиты каналов связи Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». RooX UIDM — российская платформа управления доступом сотрудников, клиентов и партнеров к веб-сервисам и приложениям. Платформа поддерживает технологии единого входа (SSO), MFA

«Код Безопасности» и «Актив» провели тесты на совместимость ПАК «Соболь» c устройствами «Рутокен» и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и ПАК «Соболь» с версии 4.3. Совместимость продуктов является частью широкого технологического партнерства двух компаний, в рамках которого каждый год подтверждается совместная

Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости. Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и о

Новый уровень безопасности виртуальных рабочих столов: Termidesk 6.0 поддерживает двухфакторную аутентификацию с «Рутокен» руппу Астра») и «Актив» объявляют о завершении совместных тестовых испытаний и подписании сертификата, подтверждающего полную совместимость VDI-решения Termidesk 6.0 с ключевыми устройствами линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удал

«Рутокен Логон для Linux»: импортозамещенная двухфакторная аутентификация для корпоративных рабочих станций Компания «Актив» представляет «Рутокен Логон для Linux» – программный продукт для надежной двухфакторной аутентификации в корпоративных системах на базе российских ОС GNU/Linux. Решение помогает быстро настроить безопасный в

Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS щенного планшета Kvadra_t под управлением операционной системы kvadraOS с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Партнерство позволяет предложить рынку компл

Программные продукты «Рутокен» совестимы с «Ред ОС» и «Ред Виртуализация» Завершено тестирование совместимости программных продуктов «Рутокен» компании «Актив» с операционной системой «Ред ОС» и системой виртуализации серверов «Ред Виртуализация» компании «Ред Софт». Совместимость обеспечила пользователям операционной системы

Обеспечена совместимость платформы RooX UIDM и аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с аутентификаторами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA». Факт совместимости подтвержден соответствующим сертификатом. RooX UIDM — российская платформа управления аутентификацией и авторизацией, предназначенная для

Подтверждена совместимость «Роса Хром 12» с «Центром управления Рутокен» Т «Роса» подтвердили совместимость операционной системы «Роса Хром 12» («Сервер», «Рабочая станция», включая версии с сертификацией ФСТЭК) с кроссплатформенным программным продуктом «Центр управления Рутокен». «Центр управления Рутокен» – современное приложение для управления ключевыми носителями и их содержимым в операционных системах Windows и GNU/Linux, включая российскую ОС «Роса

Центр управления «Рутокен» теперь доступен для Windows Компания «Актив» сообщает о релизе пятой версии «Драйверов Рутокен». Входящий в их состав «Центр управления Рутокен» получил ключевое обновление — теперь он может работать как на Linux, так и на Windows 8 и новее. Все новые функции для настройки

Подтверждена совместимость платформы ROSA Virtualization 3.1 и устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 Компания «Актив» и АО «НТЦ ИТ РОСА» завершили тестирование и подписали сертификат совместимости, подтвердив успешную работу интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают в виртуальной среде «из коробки», без дополнительных установок и сложных

Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2 Компании «Актив» и «Газинформсервис» подтвердили стабильную совместную работу программного комплекса для работы с электронной подписью Litoria Desktop 2 и активных USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Универсальный программный комплекс Litoria Desktop 2 реализует широкий спектр PKI-функций и предназначен для создания,

Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка» USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биометрическ

«Код Безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации Код Безопасности» и «Актив» успешно завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы продуктов «Континент АП/ZTN Клиент», Jinn-Client, Secret Net Studio с токенами и смарт-картами «Рутокен». Использование ключевых носителей «Рутокен» совместно с продуктами «Кода Безопасности» помогает настроить удобные системы защиты для бизнеса и государственных структур: защищенн

РАМ-платформа СКДПУ НТ получила поддержкуаппаратных аутентификаторов «Рутокен OTP» Компании «Актив» и «АйТи Бастион» объявили о поддержке аппаратных аутентификаторов «Рутокен OTP» в РАМ-платформе СКДПУ НТ. Эта интеграция позволяет бизнесу усилить защиту привилегированных пользователей, снизить риски внутренних угроз и соответствовать требованиям информационн

В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» гического сотрудничества компания «Актив» и фирма «1С» протестировали и подтвердили совместимость мобильных приложений «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» для iOS и Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Сервис «1С-ЭДО» («1С:Клиент ЭДО») — это юридически значимая система электронного документооборота. Она обеспечивает обме

Аутентификаторы «Рутокен MFA С Nano» для частных лиц С начала июля компания «Актив» приступила к продажам устройства «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке, удобной для реализации аутентификаторов конечным пользователям. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Рутокен MFA С Nano

Компания «Актив» расширила производство смарт-карт «Рутокен» сть выполнения заказов и открыла новые возможности для сотрудничества с заказчиками и партнерами. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Запуск новой линии по производству смарт-карт «Рутокен» с поддержкой технологии NFC осуществлен по итогам завершения многоэтапных тестирований и наладки нового современного оборудования. Ввод новой линии обеспечил следующие возможности: Ушл

Аутентификаторы «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA защищают доступ к корпоративному менеджеру паролей BearPass Специалисты компаний «Актив» и «Беарпасс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы аппаратных аутентификаторов «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA в корпоративном менеджере паролей BearPass. С помощью двухфакторной аутентификации устройства «Рутокен» защищают доступ к данным о логинах и паролях,

Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 в СКЗИ «ИВК Крипто» Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и СКЗИ «ИВК Крипто», средства защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, которая передается между территориально распределенными объектами. Прогр

Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock оизводитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, успешно протестировали совместимость актуальных версий продуктов. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с поддержкой бесконтактной технологии NFC, в сочетании с системами Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Актива». Специалисты компаний «Конфидент»

Обеспечена поддержка устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в межсетевых экранах Ideco NGFW 19 Компании «Актив» и «Айдеко» сообщают о подтверждении совместимости новой версии межсетевых экранов Ideco NGFW 19 и активных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Компания «Айдеко» — отечественный разработчик решений для сетевой безопасности. Созданные компанией межсетевые экраны нового поко

МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0 В рамках технологического партнерства российские компании «Актив» и « Самсон Групп» подтвердили совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 (в том числе с NFC) и «Рутокен Lite». Устройства позволяет врачам и медперсоналу подписывать электронной подписью документы, касающиеся обследования пациентов и оплаты м

Avanpost и «Актив» расширяют технологическое партнерство в области аутентификации и управления доступом мости от сервиса. Это создает риски возникновения инцидентов безопасности, поскольку парольная защита уязвима: хорошие пароли трудно запомнить, слабые пароли не защищают. Интеграция аутентификаторов «Рутокен» и линейки продуктов Avanpost Access Manager позволяет расширить поддержку аппаратных средств аутентификации пользователей в различные корпоративные системы, делая процесс входа в инфор

Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 В рамках технологического партнерства компании «Актив» и Web Control протестировали и подтвердили корректность совместной работы системы управления привилегированным доступом sPACE PAM и устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0. Многофакторная аутентификация, обеспечиваемая токенами и смарт-картами «Рутокен», позволяет защитить доступ к учетным записям администраторов. Об этом CNews сообщили пр

VK Tech интегрировала в сервис Cloud Desktop стек технологий «Рутокен» Облачный сервис Cloud Desktop на платформе VK Cloud поддерживает работу устройств «Рутокен» компании «Актив» для подписания документов и обеспечения безопасного доступа к удалённой инфраструктуре. В сервис Cloud Desktop встроен высокоскоростной протокол передачи данных, котор

«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен» «Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен». Теперь директора и ИП могут подписывать документы с контрагентами прямо с телефона, что существенно ускоряет выполнение бизнес-процессов и повышает их безопасность. Решение разработал

Подтверждена совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен» Компании NRG Softlab и «Актив» подтвердили совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен». Интеграция позволила заказчикам обеспечить строгую и усиленную аутентификацию привилегированных пользователей в информационные системы с помощью современных аутентификаторов «Руток

Подтверждена совместимость Infrascope от NGR Softlab с продуктами линейки «Рутокен» компании «Актив» Компании NRG Softlab и «Актив» подтвердили совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен». Интеграция позволила заказчикам обеспечить «строгую» и «усиленную» аутентификацию привилегированных пользователей в информационные системы с помощью аутентификаторов «Рутокен O

Программные решения «Онкор» совместимы с ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП 3.0» Компании «Актив» и «БизнесКомпьютер» обеспечили корректную совместную работу USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», а также USB-токенов «Рутокен Lite» с региональным онкологическим программным комплексом «Онкор». Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – флагманская линей

Продукты «Рутокен» совместимы с операционной системой UBLinux Компании «Актив» и «Юбитех» провели серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с семейством операционных систем UBLinux. По итогам тестирования компании подписали сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений. Об этом CNews сообщили представит

Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0» Компании «Актив» и «Парусник» подтвердили совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» c USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» для электронной подписи и двухфакторной аутентификации. «Парус-Флэш» – облачное решение программного продукта «Парус 8», предназначенного для автоматизации финансово-экономичес