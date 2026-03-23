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Актив Актив-софт Актив Технологии Рутокен Rutoken Aktiv.Consulting
«Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения для аутентификации и электронной подписи под брендом «Рутокен», а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Кроме того, направление Aktiv.Consulting оказывает услуги в сфере консалтинга и аудита информационной безопасности. Компания «Актив» основана в 1994 году и располагает собственным центром НИОКР и производственным комплексом в Москве.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 41 996 466 ₽*
СОБЫТИЯ
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|23.03.2026
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Мобильные приложения «Рутокен Технологии» и «Панель управления Рутокен» совместимы с «Ред ОС М»
Компании «Актив» и «Ред софт» подтвердили корректность работы мобильных приложений «Рутокен Технологии» и «Панель управления Рутокен» в среде мобильной операционной систе
|05.03.2026
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«Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока
Компания «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 Tag», вы
|26.02.2026
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Новое поколение FIDO-токенов «Рутокен MFA»
средств информационной безопасности, объявляет о выходе нового поколения аппаратных FIDO-токенов — «Рутокен MFA NFC» и «Рутокен MFA C NFC». Устройства сохраняют все преимущества платформ
|20.02.2026
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Новый уровень безопасности секретов: в Deckhouse Stronghold появилась поддержка «Рутокен ЭЦП» 3.0
и Deckhouse Stronghold появилась поддержка линейки аппаратных криптографических ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 от компании «Актив». Интеграция обеспечивает новые возможности для защиты ко
|19.02.2026
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Aktiv.Consulting оценила уровень зрелости ИБ российских компаний
Эксперты бизнес-направления Aktiv.Consulting компании «Актив» представили первый аналитический отчет «Оценка уровня зрело
|09.02.2026
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Пользователи ОС «Альт» могут настроить двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен Логон» для Linux
н» совместим с операционными системами различных зарубежных и российских производителей и позволяет осуществлять плавную миграцию. Андрей Шпаков, руководитель направления двухфакторной аутентификации Компании «Актив», сказал: «Успешное завершение тестирования и интеграция «Рутокен Логон» для Linux с актуальными версиями ОС «Альт 11» — это важный шаг в рамках нашего долгосрочного технологиче
|05.02.2026
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В Staffcop обеспечена поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен»
В системе Staffcop реализована поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен». Новая функциональность предназначена для контроля использования личных ключей электронной подписи и выявления нарушений внутренних правил работы с устройствами. Об этом CNews сообщили
|29.01.2026
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Платформа RooX UIDM и устройства «Рутокен»: двухфакторная аутентификация для защиты каналов связи
Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». RooX UIDM — российская платформа управления доступом сотрудников, клиентов и партнеров к веб-сервисам и приложениям. Платформа поддерживает технологии единого входа (SSO), MFA
|22.01.2026
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«Код Безопасности» и «Актив» провели тесты на совместимость ПАК «Соболь» c устройствами «Рутокен»
и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и ПАК «Соболь» с версии 4.3. Совместимость продуктов является частью широкого технологического партнерства двух компаний, в рамках которого каждый год подтверждается совместная
|20.01.2026
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Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0»
Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости. Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и о
|19.01.2026
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Новый уровень безопасности виртуальных рабочих столов: Termidesk 6.0 поддерживает двухфакторную аутентификацию с «Рутокен»
руппу Астра») и «Актив» объявляют о завершении совместных тестовых испытаний и подписании сертификата, подтверждающего полную совместимость VDI-решения Termidesk 6.0 с ключевыми устройствами линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удал
|02.12.2025
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«Рутокен Логон для Linux»: импортозамещенная двухфакторная аутентификация для корпоративных рабочих станций
Компания «Актив» представляет «Рутокен Логон для Linux» – программный продукт для надежной двухфакторной аутентификации в корпоративных системах на базе российских ОС GNU/Linux. Решение помогает быстро настроить безопасный в
|26.11.2025
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Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS
щенного планшета Kvadra_t под управлением операционной системы kvadraOS с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Партнерство позволяет предложить рынку компл
|25.11.2025
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Программные продукты «Рутокен» совестимы с «Ред ОС» и «Ред Виртуализация»
Завершено тестирование совместимости программных продуктов «Рутокен» компании «Актив» с операционной системой «Ред ОС» и системой виртуализации серверов «Ред Виртуализация» компании «Ред Софт». Совместимость обеспечила пользователям операционной системы
|20.11.2025
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Обеспечена совместимость платформы RooX UIDM и аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA»
Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с аутентификаторами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA». Факт совместимости подтвержден соответствующим сертификатом. RooX UIDM — российская платформа управления аутентификацией и авторизацией, предназначенная для
|18.11.2025
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Подтверждена совместимость «Роса Хром 12» с «Центром управления Рутокен»
Т «Роса» подтвердили совместимость операционной системы «Роса Хром 12» («Сервер», «Рабочая станция», включая версии с сертификацией ФСТЭК) с кроссплатформенным программным продуктом «Центр управления Рутокен». «Центр управления Рутокен» – современное приложение для управления ключевыми носителями и их содержимым в операционных системах Windows и GNU/Linux, включая российскую ОС «Роса
|22.10.2025
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Центр управления «Рутокен» теперь доступен для Windows
Компания «Актив» сообщает о релизе пятой версии «Драйверов Рутокен». Входящий в их состав «Центр управления Рутокен» получил ключевое обновление — теперь он может работать как на Linux, так и на Windows 8 и новее. Все новые функции для настройки
|10.10.2025
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Подтверждена совместимость платформы ROSA Virtualization 3.1 и устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0
Компания «Актив» и АО «НТЦ ИТ РОСА» завершили тестирование и подписали сертификат совместимости, подтвердив успешную работу интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают в виртуальной среде «из коробки», без дополнительных установок и сложных
|09.10.2025
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Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2
Компании «Актив» и «Газинформсервис» подтвердили стабильную совместную работу программного комплекса для работы с электронной подписью Litoria Desktop 2 и активных USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Универсальный программный комплекс Litoria Desktop 2 реализует широкий спектр PKI-функций и предназначен для создания,
|15.09.2025
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Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка»
USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биометрическ
|09.09.2025
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«Код Безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации
Код Безопасности» и «Актив» успешно завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы продуктов «Континент АП/ZTN Клиент», Jinn-Client, Secret Net Studio с токенами и смарт-картами «Рутокен». Использование ключевых носителей «Рутокен» совместно с продуктами «Кода Безопасности» помогает настроить удобные системы защиты для бизнеса и государственных структур: защищенн
|07.08.2025
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РАМ-платформа СКДПУ НТ получила поддержкуаппаратных аутентификаторов «Рутокен OTP»
Компании «Актив» и «АйТи Бастион» объявили о поддержке аппаратных аутентификаторов «Рутокен OTP» в РАМ-платформе СКДПУ НТ. Эта интеграция позволяет бизнесу усилить защиту привилегированных пользователей, снизить риски внутренних угроз и соответствовать требованиям информационн
|23.07.2025
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В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»
гического сотрудничества компания «Актив» и фирма «1С» протестировали и подтвердили совместимость мобильных приложений «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» для iOS и Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Сервис «1С-ЭДО» («1С:Клиент ЭДО») — это юридически значимая система электронного документооборота. Она обеспечивает обме
|07.07.2025
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Аутентификаторы «Рутокен MFA С Nano» для частных лиц
С начала июля компания «Актив» приступила к продажам устройства «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке, удобной для реализации аутентификаторов конечным пользователям. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Рутокен MFA С Nano
|26.06.2025
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Компания «Актив» расширила производство смарт-карт «Рутокен»
сть выполнения заказов и открыла новые возможности для сотрудничества с заказчиками и партнерами. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Запуск новой линии по производству смарт-карт «Рутокен» с поддержкой технологии NFC осуществлен по итогам завершения многоэтапных тестирований и наладки нового современного оборудования. Ввод новой линии обеспечил следующие возможности: Ушл
|23.06.2025
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Аутентификаторы «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA защищают доступ к корпоративному менеджеру паролей BearPass
Специалисты компаний «Актив» и «Беарпасс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы аппаратных аутентификаторов «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA в корпоративном менеджере паролей BearPass. С помощью двухфакторной аутентификации устройства «Рутокен» защищают доступ к данным о логинах и паролях,
|09.06.2025
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Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 в СКЗИ «ИВК Крипто»
Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и СКЗИ «ИВК Крипто», средства защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, которая передается между территориально распределенными объектами. Прогр
|05.06.2025
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Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock
оизводитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, успешно протестировали совместимость актуальных версий продуктов. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с поддержкой бесконтактной технологии NFC, в сочетании с системами Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Актива». Специалисты компаний «Конфидент»
|12.05.2025
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Обеспечена поддержка устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в межсетевых экранах Ideco NGFW 19
Компании «Актив» и «Айдеко» сообщают о подтверждении совместимости новой версии межсетевых экранов Ideco NGFW 19 и активных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Компания «Айдеко» — отечественный разработчик решений для сетевой безопасности. Созданные компанией межсетевые экраны нового поко
|08.04.2025
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МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0
В рамках технологического партнерства российские компании «Актив» и « Самсон Групп» подтвердили совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 (в том числе с NFC) и «Рутокен Lite». Устройства позволяет врачам и медперсоналу подписывать электронной подписью документы, касающиеся обследования пациентов и оплаты м
|02.04.2025
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Avanpost и «Актив» расширяют технологическое партнерство в области аутентификации и управления доступом
мости от сервиса. Это создает риски возникновения инцидентов безопасности, поскольку парольная защита уязвима: хорошие пароли трудно запомнить, слабые пароли не защищают. Интеграция аутентификаторов «Рутокен» и линейки продуктов Avanpost Access Manager позволяет расширить поддержку аппаратных средств аутентификации пользователей в различные корпоративные системы, делая процесс входа в инфор
|19.03.2025
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Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0
В рамках технологического партнерства компании «Актив» и Web Control протестировали и подтвердили корректность совместной работы системы управления привилегированным доступом sPACE PAM и устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0. Многофакторная аутентификация, обеспечиваемая токенами и смарт-картами «Рутокен», позволяет защитить доступ к учетным записям администраторов. Об этом CNews сообщили пр
|17.03.2025
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VK Tech интегрировала в сервис Cloud Desktop стек технологий «Рутокен»
Облачный сервис Cloud Desktop на платформе VK Cloud поддерживает работу устройств «Рутокен» компании «Актив» для подписания документов и обеспечения безопасного доступа к удалённой инфраструктуре. В сервис Cloud Desktop встроен высокоскоростной протокол передачи данных, котор
|12.03.2025
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«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен»
«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен». Теперь директора и ИП могут подписывать документы с контрагентами прямо с телефона, что существенно ускоряет выполнение бизнес-процессов и повышает их безопасность. Решение разработал
|18.02.2025
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Подтверждена совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен»
Компании NRG Softlab и «Актив» подтвердили совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен». Интеграция позволила заказчикам обеспечить строгую и усиленную аутентификацию привилегированных пользователей в информационные системы с помощью современных аутентификаторов «Руток
|18.02.2025
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Подтверждена совместимость Infrascope от NGR Softlab с продуктами линейки «Рутокен» компании «Актив»
Компании NRG Softlab и «Актив» подтвердили совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен». Интеграция позволила заказчикам обеспечить «строгую» и «усиленную» аутентификацию привилегированных пользователей в информационные системы с помощью аутентификаторов «Рутокен O
|30.01.2025
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Программные решения «Онкор» совместимы с ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП 3.0»
Компании «Актив» и «БизнесКомпьютер» обеспечили корректную совместную работу USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», а также USB-токенов «Рутокен Lite» с региональным онкологическим программным комплексом «Онкор». Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – флагманская линей
|27.01.2025
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Продукты «Рутокен» совместимы с операционной системой UBLinux
Компании «Актив» и «Юбитех» провели серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с семейством операционных систем UBLinux. По итогам тестирования компании подписали сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений. Об этом CNews сообщили представит
|24.12.2024
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Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0»
Компании «Актив» и «Парусник» подтвердили совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» c USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» для электронной подписи и двухфакторной аутентификации. «Парус-Флэш» – облачное решение программного продукта «Парус 8», предназначенного для автоматизации финансово-экономичес
|20.12.2024
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В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC
Компании «Актив» и ELMA протестировали и подтвердили совместимость платформы ELMA365 с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Теперь пользователи могут использовать устройства для подписания в приложениях и сервисах на платформе ELMA365 в ОС Android. Об этом CNews сообщили представители ELMA. В п
Актив и организации, системы, технологии, персоны:
|Анфимов Павел 59 55
|Горелов Дмитрий 61 48
|Шаврова Ксения 25 24
|Мещеряков Кирилл 23 21
|Шпаков Андрей 0 17
|Иванов Владимир 68 10
|Рустамов Рустам 548 8
|Смирнов Николай 39 7
|Демин Никита 5 5
|Ляпунов Игорь 132 4
|Черников Константин 5 4
|Степин Андрей 5 4
|Тараканова Алена 7 4
|Оганесян Ашот 152 3
|Моисеев Александр 28 3
|Коростелев Павел 43 3
|Санин Александр 54 3
|Тараканов Дмитрий 52 3
|Кадомский Вячеслав 107 3
|Мылицын Роман 111 2
|Румянцев Антон 47 2
|Соколов Дмитрий 71 2
|Калинин Александр 189 2
|Гусев Дмитрий 92 2
|Халяпин Сергей 96 2
|Сизоненко Григорий 45 2
|Предыбайло Вячеслав 28 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Черкасов Дмитрий 43 2
|Лазарев Алексей 6 2
|Комлев Николай 113 2
|Маслов Юрий 11 2
|Хоценко Виталий 12 2
|Аносов Сергей 16 2
|Курепкин Игорь 16 2
|Хазиев Марат 2 2
|Журихин Павел 16 2
|Бабинцев Василий 24 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Карпицкий Олег 84 2
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