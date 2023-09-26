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Актив Актив-софт Актив Технологии Рутокен Rutoken Aktiv.Consulting

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting

«Актив» —  российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания  предлагает продукты и решения для аутентификации и электронной подписи под брендом «Рутокен», а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Кроме того, направление Aktiv.Consulting оказывает услуги  в сфере консалтинга и аудита информационной безопасности. Компания «Актив» основана  в  1994  году  и  располагает  собственным  центром  НИОКР  и  производственным  комплексом  в  Москве.


26.09.2023 Компания «Актив» приступила к серийному производству пользовательских аутентификаторов «Рутокен MFA»

Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой линейки пользовательских устройств «Рутокен MFA» для аутентификации в веб-приложения. Устройства работают на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2). Аутентификаторы выступают в качестве единого средства для защиты учетных записей он
05.09.2023 Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о старте крупносерийного производства смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, которые стали дополнением к линейке продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0. Смарт-карты предназначены для электронной подписи, надежной двухфакторной аутентификации пользоват
25.07.2023 «Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации

«Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили корректность совместной работы программы для подписи и шифрования файлов «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 и устройств «Рутокен». Компании провели серию тестирований на совместимость продуктов «Рутокен» с решением «КриптоАРМ ГОСТ» новой версии 3 – программой для создания и проверки электронной подписи, по
20.07.2023 В Directum Solo на iOS можно подписывать документы с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен»

«Актив» и Directum успешно завершили тестирование совместимости USB-токенов и смарт-карт @Рутокен@ с мобильным приложением Directum Solo для ОС iOS и iPadOS версии 16.2 и новее. Тестовые испытания проводились для USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «3.0 NFC» (
17.07.2023 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант»

ации, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», успешно завершили тестирование совместного решения, предполагающего двухфакторную аутентификацию в системе с помощью ключевых носителей «Рутокен». Специалисты ГК Applite и компании «Актив» провели тестовые испытания на корректность совместной работы ключевых носителей (USB-токенов и смарт-карт) «Рутокен» в отечественной о
14.07.2023 Квалифицированная электронная подпись для юрлиц со смартфона

льной электронной подписи. Теперь myDSS 2.0 работает с сертифицированными токенами и смарт-картами «Рутокен» с поддержкой NFC, разработанными компанией «Актив». Совместное решение трех российск
01.06.2023 «Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации

ии «Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместную работу приложения для защищенного доступа в корпоративную сеть с удаленных компьютеров сотрудников «Континент ZTN клиент для Linux» и устройств «Рутокен». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Компании провели серию тестирований на совместимость продуктов «Рутокен» с решением «Континент ZTN Клиент для Linux» – пр
17.05.2023 Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион»

, и компания «Айти бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастиона». В результате тестирования была подтверждена совместимость продуктов и работоспособность комплексного отечественного решен
27.04.2023 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220»

ГК «Астра» и российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) компания «Актив» сообщили об официальной сертификации USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready For Astra Linux. Для конечных пользователей это означает, что серия всесторонних испытаний работоспос
20.04.2023 «Актив» начала производство флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о старте крупносерийного производства флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах — миниатюрного токена с интерфейсом USB Type-C и комбинированного USB-токена с разъемом для карт памяти microSD. «Актив» продолжает развивать анонсир
04.04.2023 Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC   

Компании «Актив» и «Такском» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в мобильном приложении «Такском-файлер», предназначенном для электронного
23.03.2023 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5 

Компании «ИнфоТеКС» и «Актив» завершили тестирование совместимости продукта для работы в инфраструктуре открытых ключей ViPNet с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен». Подтверждена корректная совместная работа устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 3100 и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС» . ViPNet PKI

07.02.2023 Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора»

аторией «НПО «Эшелон» провели испытания на корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC» с российской мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представ
03.02.2023 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС»

«Актив» и «Ред софт» провели очередную серию тестовых испытаний и подтвердили корректность совместной работы устройств «Рутокен» различных моделей в отечественной операционной системе «Ред ОС», в том числе USB-токенов и смарт-карт новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с возможностью работы через кон
27.12.2022 Приложение Directum Solo для Android поддерживает подписание документов ЭП с помощью «Рутокен»

Актив» и Directum подписали сертификат совместимости, подтверждающий, что USB-токены и смарт-карты «Рутокен» полностью совместимы с мобильным приложением Directum Solo для ОС Android. Об этом C
26.12.2022 В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен»

«Актив» и ЦРПТ обеспечили поддержку и проверили корректность работы устройств «Рутокен Lite», USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» в приложении «Честный знак.бизнес» версии 1.11.0 и новее для Android. «Честный знак» — национа
21.12.2022 Подтверждена совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» и продуктов линейки ViPNet

«ИнфоТеКС» и компания «Актив» завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Продукты и решения ViPNet предназначены для противодействия угрозам информационной безопасности и используются для защиты инфрас
12.12.2022 Получен сертификат ФСБ России на новую модель криптографического USB-токена «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о завершении сертификации в ФСБ России и старте широких продаж «Рутокен ЭЦП» 3.0. 3220, самой скоростной модели новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 для подписания документов электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации на насто
08.12.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1

и «НТЦ ИТ РОСА» проверили корректность совместной работы операционной системы «РОСА «ХРОМ» 12 и системы виртуализации ROSA Virtualization 2.1 с USB-токенами и смарт-картами новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости. «РОСА «ХРОМ» – операционная система, созданная на основе 100% российского репозитория программных пакетов и биб
30.11.2022 «Актив» и «Код безопасности» обновили список устройств «Рутокен», совместимых с СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio

«Актив» и «Код безопасности» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» со средствами защиты информации Secret Net LSP версий 1.8, 1.10, 1.11 и Secret Net Studio версий 8.6, 8.8, 8.9. Использование СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio компании «Код безоп
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»

средств защиты информации, и «Нуматех», разработчик средств защиты информации и специализированного программного обеспечения, подтвердили корректную работу активных ключевых носителей новой линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» и МДЗ Numa Arce. Numa Arce – программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), разработанный «Нуматех» специально для использования в среде Numa BIOS. Модуль предназначен для защит
26.09.2022 «Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5

«Актив» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России по 4 уровню доверия на программно-аппаратный комплекс (ПАК) аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5. Сертификат выдан 8 сентября 2022 г., действителен до 8 сентября 2027 г. ПАК «Рутокен» версии 5 является программно-техническим средством аутентификации пользователей п
22.08.2022 Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин»

работчик операционных систем «Альт», и «Актив», производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, подтвердили совместимость и корректность работы считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» и ПО «Рутокен плагин» с ОС «Альт» на российских платформах «Байкал-М» и «Эльбрус». Сергей Трандин, генеральный директор компании «Базальт СПО», отметил: «Электронный до
18.08.2022 «Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0»

«Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о получении сертификата ФСБ России на СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0». Полученный сертификат ФСБ России за номером СФ/124-4307 подтверждает, что СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0» соответствует требованиям Федерального закона «Об электронной подписи»

14.04.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с СУБД «Ред база данных»

информации и «Ред софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, провели совместное тестирование и подтвердили работоспособность USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» с СУБД «Ред база данных». СУБД «Ред база данных» – современная российская СУБД с открытым кодом. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что удос
23.03.2022 Подтверждена совместимость ОС No Touch Desktop и устройств «Рутокен»

орректную работу в операционной системе No Touch Desktop интеллектуальных USB-токенов и смарт-карт «Рутокен». NoTouch Desktop – операционная система и решение по управлению клиентскими устройст
01.03.2022 Подтверждена совместимость продуктов и решений «Рутокен» с ОС «Альт» на «Десятой платформе»

их операционных систем «Альт», и «Актив», создатель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, завершили испытания и подтвердили совместимость устройств и программных продуктов «Рутокен» с дистрибутивами операционной системы «Альт» на российских платформах «Байкал-М» и «Эльбрус» и классических архитектурах x86/x86-64. Согласно подписанным сертификатам, версии операцион
24.01.2022 ЭОС и «Актив» обеспечили возможность мобильной электронной подписи в EOSmobile для Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»

нных испытаний подтвердили корректность совместной работы в ОС Android корпоративного мобильного приложения EOSmobile для СЭД/ECM-системы «ДЕЛО» (разработчик – ЭОС) и ключевых носителей и смарт-карт «Рутокен ЭЦП», в том числе на базе технологий NFC. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив» Использование электронной подписи (ЭП) в EOSmobile позволяет пользователю обеспечить юрид
23.12.2021 Компания «Актив» объявляет о старте продаж устройств «Рутокен» в исполнении Metal

Компания «Актив» приступила к продажам устройств «Рутокен» Metal, привычных USB токенов, исполненных в монолитном металлическом корпусе повышен
21.12.2021 «Актив» выложила исходный код клиента «Рутокен VPN Community Edition» на Github

«Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, сообщила о публикации на Github исходного кода Windows-клиента для продукта «Рутокен VPN версии Community Edition». Данное ПО предназначено для подключения пользователей к серверу продукта и организации безопасного доступа. Исходный код продукта «Рутокен VPN Comm
16.12.2021 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ридера «Рутокен» SCR 3001

оверили корректность работы операционной системы «AlterOS» и считывателя смарт-карт (карт-ридера)  «Рутокен» SCR 3001. «AlterOS» – операционная система (ОС), предназначенная для работы как с от
14.12.2021 «Актив» и «АйТи Бастион» представили решение для защиты ИТ-инфраструктуры 

ДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов и смарт-карт  «Рутокен».  Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион». В результате тестирования был
25.11.2021 «Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М»

специалисты подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и электронных идентификаторов «Рутокен» для отечественного процессора «Байкал-М». В частности, на платформе «Байкал-М», пост
24.11.2021 «Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили решение для выездных бригад скорой помощи

ыездных бригад станций скорой медицинской помощи – «АДИС Mobile». Смарт-карты и USB-токены линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» на базе технологии NFC компании «Актив» обеспечат возможность подписания эле
22.11.2021 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition.

tra Linux и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешном завершении испытаний совместимости USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с сертифицированной операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition для архитектуры х86, включая последнее очередное обновление 1.7, а также с Astra Linux Spe
27.09.2021 Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS

обеспечения информационной безопасности, и ГК «Алми», российский системный интегратор, завершили испытания на совместимость и корректную работоспособность средств криптографической защиты информации «Рутокен» и решений AlterOS. AlterOS – российская операционная система на Linux последнего поколения, предназначенная для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируемая в ИТ-
14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС

ап развития партнерских отношений ознаменовался подтверждением совместимости считывателя смарт-карт Рутокен SCR 3001 с операционной системой РЕД ОС. Совместное решение «Актив» и «Ред софт» може
13.09.2021 Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем

п развития партнерских отношений ознаменовался подтверждением совместимости считывателя смарт-карт «Рутокен SCR 3001» с операционной системой «Ред ОС». Совместное решение Компании «Актив» и РЕД
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux

рм виртуализации, успешно завершили тестирование совместной работы устройства для чтения смарт-карт Рутокен SCR 3001 c операционными системами Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special E
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux

рм виртуализации, успешно завершили тестирование совместной работы устройства для чтения смарт-карт Рутокен SCR 3001 c операционными системами Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special E

Публикаций - 735, упоминаний - 841

Актив замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23921 70
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10539 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10329 40
Apple Inc 11528 40
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6542 38
Oracle Corporation 6446 37
Samsung Electronics 9895 36
SAP SE 5048 36
IBM - International Business Machines Corp 9296 36
7457 34
Google LLC 11281 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8313 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7521 26
КриптоПРО - Крипто-ПРО 360 24
Sony 6477 23
Intel Corporation 11817 23
Yandex - Яндекс 6263 23
АФК Система ПАО 1759 23
HP Inc. 5603 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1156 21
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 635 21
Cisco Systems 4970 21
VK - Mail.ru Group 3269 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4424 18
Huawei 3643 18
Код Безопасности 515 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1967 15
Ростелеком - Связьинвест 1705 15
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 974 14
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 399 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5625 14
Directum - Директум 983 14
Dell EMC 4959 13
Meta Platforms - Facebook 4362 13
Lenovo Group 2222 13
VMware 2226 13
Анкад - Ancud 47 12
Qualcomm Technologies 1743 12
LG Electronics 3558 11
AMD - Advanced Micro Devices 3963 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6307 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6725 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4681 13
Альфа-Банк 1649 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2565 11
Открытие ФК - Банк Открытие 522 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 370 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1047 9
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 120 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 9
Ситимобил - Служба такси 151 9
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 242 8
РЖД - Российские железные дороги 1731 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 7
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 44 7
Альфа-Групп 677 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 971 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 6
Gett 73 6
Газпром ПАО 1203 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 6
FGI Wireless 13 5
PPE Group 16 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 18 5
Сургутнефтегаз - СНГ 254 5
Лента - Сеть розничной торговли 1845 4
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 190 4
Naspers 82 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 309 4
Сбер - СберЛогистика 56 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 4
О2О Холдинг 52 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 241 4
IPOC 123 4
Россети Ленэнерго 1862 4
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 39 4
Tesla Motors 362 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 315 4
Hyundai Motor Company 349 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 99
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3239 96
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10063 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4046 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2601 15
Президент Российской Федерации 3948 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4970 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5395 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2813 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2086 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2649 10
Федеральное казначейство России 1624 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 9
Судебная власть - Judicial power 2185 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4620 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2156 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 912 8
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 721 7
Правительство Москвы 2127 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1034 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 620 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2507 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 855 4
ФСБ РФ - Управление «К» 5 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1242 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 245 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1279 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2554 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1264 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1679 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1706 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1706 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1098 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 730 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 737 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1100 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1382 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2633 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 175 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
4CIO 755 2
Единая Россия - Политическая партия 279 2
Linux Foundation 176 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 513 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 61 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 7 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 20 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 37 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 31 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 172 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 223 1
8K Association - Ассоциация 8K 169 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 116 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 240 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57109 251
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3283 192
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9715 181
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23144 159
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42648 159
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22611 123
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 798 120
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27456 115
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14478 108
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11515 105
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27124 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18554 79
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9555 78
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3730 78
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22362 69
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17900 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26298 65
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19368 62
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19712 62
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10609 62
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11608 58
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11401 56
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 812 56
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2950 55
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23060 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13613 51
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11032 50
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14183 50
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13457 49
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15318 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10047 46
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13157 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8703 45
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5251 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6273 41
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2705 39
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8835 38
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1184 38
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6875 38
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16836 37
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 137 121
Linux OS 8843 74
Microsoft Windows 14831 73
Google Android 13193 57
Apple iOS 7209 33
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 35 30
Актив - Рутокен S RF 27 25
КриптоПро CSP СКЗИ 181 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6795 20
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 665 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3673 18
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 16
Актив - Рутокен Guardant 39 16
Microsoft Windows 2000 9160 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1149 14
Apple macOS 1845 14
Актив - Рутокен Плагин 16 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4462 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4826 13
Google Play - Google Store - Android Market 3111 13
Apple iPhone 6 5307 13
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 266 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 335 12
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 885 11
Актив - Рутокен PINPad 13 11
Apple iPad 3778 11
Intel x86 - архитектура процессора 1708 11
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 328 10
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ 33 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 3079 10
Актив - Рутокен SCR 11 10
Актив - Рутокен KeyBox 10 10
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1354 9
Microsoft Skype 2001 9
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Apple Mac - Apple Macintosh 2907 8
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Мещеряков Кирилл 23 21
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Иванов Владимир 56 9
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ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет 6 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева - ШҚТУ - Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті 3 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
КарУ - Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова 2 1
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