Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting

Компания «Актив» приступила к серийному производству пользовательских аутентификаторов «Рутокен MFA» Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой линейки пользовательских устройств «Рутокен MFA» для аутентификации в веб-приложения. Устройства работают на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2). Аутентификаторы выступают в качестве единого средства для защиты учетных записей он

Компания «Актив» приступила к производству смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о старте крупносерийного производства смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100, которые стали дополнением к линейке продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0. Смарт-карты предназначены для электронной подписи, надежной двухфакторной аутентификации пользоват

«Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации «Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили корректность совместной работы программы для подписи и шифрования файлов «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 и устройств «Рутокен». Компании провели серию тестирований на совместимость продуктов «Рутокен» с решением «КриптоАРМ ГОСТ» новой версии 3 – программой для создания и проверки электронной подписи, по

В Directum Solo на iOS можно подписывать документы с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен» «Актив» и Directum успешно завершили тестирование совместимости USB-токенов и смарт-карт @Рутокен@ с мобильным приложением Directum Solo для ОС iOS и iPadOS версии 16.2 и новее. Тестовые испытания проводились для USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «3.0 NFC» (

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант» ации, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», успешно завершили тестирование совместного решения, предполагающего двухфакторную аутентификацию в системе с помощью ключевых носителей «Рутокен». Специалисты ГК Applite и компании «Актив» провели тестовые испытания на корректность совместной работы ключевых носителей (USB-токенов и смарт-карт) «Рутокен» в отечественной о

Квалифицированная электронная подпись для юрлиц со смартфона льной электронной подписи. Теперь myDSS 2.0 работает с сертифицированными токенами и смарт-картами «Рутокен» с поддержкой NFC, разработанными компанией «Актив». Совместное решение трех российск

«Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации ии «Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместную работу приложения для защищенного доступа в корпоративную сеть с удаленных компьютеров сотрудников «Континент ZTN клиент для Linux» и устройств «Рутокен». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Компании провели серию тестирований на совместимость продуктов «Рутокен» с решением «Континент ZTN Клиент для Linux» – пр

Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион» , и компания «Айти бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастиона». В результате тестирования была подтверждена совместимость продуктов и работоспособность комплексного отечественного решен

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» ГК «Астра» и российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) компания «Актив» сообщили об официальной сертификации USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready For Astra Linux. Для конечных пользователей это означает, что серия всесторонних испытаний работоспос

«Актив» начала производство флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о старте крупносерийного производства флагманской модели «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в новых форм-факторах — миниатюрного токена с интерфейсом USB Type-C и комбинированного USB-токена с разъемом для карт памяти microSD. «Актив» продолжает развивать анонсир

Мобильный ЭДО-сервис «Такском-файлер» совместим с «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC Компании «Актив» и «Такском» подтвердили совместимость и корректность работы токенов и смарт-карт Рутокен ЭЦП 3.0 NFC в мобильном приложении «Такском-файлер», предназначенном для электронного

Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 3100 NFC и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5 Компании «ИнфоТеКС» и «Актив» завершили тестирование совместимости продукта для работы в инфраструктуре открытых ключей ViPNet с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен». Подтверждена корректная совместная работа устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC 3100 и ViPNet PKI Client iOS версии 1.5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС» . ViPNet PKI

Устройства «Рутокен» защищают доступ к мобильной ОС «Аврора» аторией «НПО «Эшелон» провели испытания на корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC» с российской мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представ

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС» «Актив» и «Ред софт» провели очередную серию тестовых испытаний и подтвердили корректность совместной работы устройств «Рутокен» различных моделей в отечественной операционной системе «Ред ОС», в том числе USB-токенов и смарт-карт новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с возможностью работы через кон

Приложение Directum Solo для Android поддерживает подписание документов ЭП с помощью «Рутокен» Актив» и Directum подписали сертификат совместимости, подтверждающий, что USB-токены и смарт-карты «Рутокен» полностью совместимы с мобильным приложением Directum Solo для ОС Android. Об этом C

В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен» «Актив» и ЦРПТ обеспечили поддержку и проверили корректность работы устройств «Рутокен Lite», USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» в приложении «Честный знак.бизнес» версии 1.11.0 и новее для Android. «Честный знак» — национа

Подтверждена совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» и продуктов линейки ViPNet «ИнфоТеКС» и компания «Актив» завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Продукты и решения ViPNet предназначены для противодействия угрозам информационной безопасности и используются для защиты инфрас

Получен сертификат ФСБ России на новую модель криптографического USB-токена «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о завершении сертификации в ФСБ России и старте широких продаж «Рутокен ЭЦП» 3.0. 3220, самой скоростной модели новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 для подписания документов электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации на насто

Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1 и «НТЦ ИТ РОСА» проверили корректность совместной работы операционной системы «РОСА «ХРОМ» 12 и системы виртуализации ROSA Virtualization 2.1 с USB-токенами и смарт-картами новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости. «РОСА «ХРОМ» – операционная система, созданная на основе 100% российского репозитория программных пакетов и биб

«Актив» и «Код безопасности» обновили список устройств «Рутокен», совместимых с СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio «Актив» и «Код безопасности» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» со средствами защиты информации Secret Net LSP версий 1.8, 1.10, 1.11 и Secret Net Studio версий 8.6, 8.8, 8.9. Использование СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio компании «Код безоп

МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0» средств защиты информации, и «Нуматех», разработчик средств защиты информации и специализированного программного обеспечения, подтвердили корректную работу активных ключевых носителей новой линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» и МДЗ Numa Arce. Numa Arce – программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), разработанный «Нуматех» специально для использования в среде Numa BIOS. Модуль предназначен для защит

«Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5 «Актив» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России по 4 уровню доверия на программно-аппаратный комплекс (ПАК) аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5. Сертификат выдан 8 сентября 2022 г., действителен до 8 сентября 2027 г. ПАК «Рутокен» версии 5 является программно-техническим средством аутентификации пользователей п

Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин» работчик операционных систем «Альт», и «Актив», производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, подтвердили совместимость и корректность работы считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» и ПО «Рутокен плагин» с ОС «Альт» на российских платформах «Байкал-М» и «Эльбрус». Сергей Трандин, генеральный директор компании «Базальт СПО», отметил: «Электронный до

«Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о получении сертификата ФСБ России на СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0». Полученный сертификат ФСБ России за номером СФ/124-4307 подтверждает, что СКЗИ «Рутокен ЭЦП 3.0» соответствует требованиям Федерального закона «Об электронной подписи»

Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с СУБД «Ред база данных» информации и «Ред софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, провели совместное тестирование и подтвердили работоспособность USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» с СУБД «Ред база данных». СУБД «Ред база данных» – современная российская СУБД с открытым кодом. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что удос

Подтверждена совместимость ОС No Touch Desktop и устройств «Рутокен» орректную работу в операционной системе No Touch Desktop интеллектуальных USB-токенов и смарт-карт «Рутокен». NoTouch Desktop – операционная система и решение по управлению клиентскими устройст

Подтверждена совместимость продуктов и решений «Рутокен» с ОС «Альт» на «Десятой платформе» их операционных систем «Альт», и «Актив», создатель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, завершили испытания и подтвердили совместимость устройств и программных продуктов «Рутокен» с дистрибутивами операционной системы «Альт» на российских платформах «Байкал-М» и «Эльбрус» и классических архитектурах x86/x86-64. Согласно подписанным сертификатам, версии операцион

ЭОС и «Актив» обеспечили возможность мобильной электронной подписи в EOSmobile для Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» нных испытаний подтвердили корректность совместной работы в ОС Android корпоративного мобильного приложения EOSmobile для СЭД/ECM-системы «ДЕЛО» (разработчик – ЭОС) и ключевых носителей и смарт-карт «Рутокен ЭЦП», в том числе на базе технологий NFC. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив» Использование электронной подписи (ЭП) в EOSmobile позволяет пользователю обеспечить юрид

Компания «Актив» объявляет о старте продаж устройств «Рутокен» в исполнении Metal Компания «Актив» приступила к продажам устройств «Рутокен» Metal, привычных USB токенов, исполненных в монолитном металлическом корпусе повышен

«Актив» выложила исходный код клиента «Рутокен VPN Community Edition» на Github «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, сообщила о публикации на Github исходного кода Windows-клиента для продукта «Рутокен VPN версии Community Edition». Данное ПО предназначено для подключения пользователей к серверу продукта и организации безопасного доступа. Исходный код продукта «Рутокен VPN Comm

Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ридера «Рутокен» SCR 3001 оверили корректность работы операционной системы «AlterOS» и считывателя смарт-карт (карт-ридера) «Рутокен» SCR 3001. «AlterOS» – операционная система (ОС), предназначенная для работы как с от

«Актив» и «АйТи Бастион» представили решение для защиты ИТ-инфраструктуры ДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов и смарт-карт «Рутокен». Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион». В результате тестирования был

«Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М» специалисты подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и электронных идентификаторов «Рутокен» для отечественного процессора «Байкал-М». В частности, на платформе «Байкал-М», пост

«Актив», «Новые системные технологии» и «Вегастар» представили решение для выездных бригад скорой помощи ыездных бригад станций скорой медицинской помощи – «АДИС Mobile». Смарт-карты и USB-токены линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» на базе технологии NFC компании «Актив» обеспечат возможность подписания эле

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition. tra Linux и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешном завершении испытаний совместимости USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с сертифицированной операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition для архитектуры х86, включая последнее очередное обновление 1.7, а также с Astra Linux Spe

Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS обеспечения информационной безопасности, и ГК «Алми», российский системный интегратор, завершили испытания на совместимость и корректную работоспособность средств криптографической защиты информации «Рутокен» и решений AlterOS. AlterOS – российская операционная система на Linux последнего поколения, предназначенная для решения широкого спектра прикладных задач и свободно интегрируемая в ИТ-

Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС ап развития партнерских отношений ознаменовался подтверждением совместимости считывателя смарт-карт Рутокен SCR 3001 с операционной системой РЕД ОС. Совместное решение «Актив» и «Ред софт» може

Ридер «Рутокен SCR 3001» на «Ред ОС» – импортонезависимое решение для безопасности электронных систем п развития партнерских отношений ознаменовался подтверждением совместимости считывателя смарт-карт «Рутокен SCR 3001» с операционной системой «Ред ОС». Совместное решение Компании «Актив» и РЕД

Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux рм виртуализации, успешно завершили тестирование совместной работы устройства для чтения смарт-карт Рутокен SCR 3001 c операционными системами Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special E