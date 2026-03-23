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Актив Актив-софт Актив Технологии Рутокен Rutoken Aktiv.Consulting

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting

«Актив» —  российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания  предлагает продукты и решения для аутентификации и электронной подписи под брендом «Рутокен», а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Кроме того, направление Aktiv.Consulting оказывает услуги  в сфере консалтинга и аудита информационной безопасности. Компания «Актив» основана  в  1994  году  и  располагает  собственным  центром  НИОКР  и  производственным  комплексом  в  Москве.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 41 996 466 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 41 996 466 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 41 996 466 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.03.2026 Мобильные приложения «Рутокен Технологии» и «Панель управления Рутокен» совместимы с «Ред ОС М»

Компании «Актив» и «Ред софт» подтвердили корректность работы мобильных приложений «Рутокен Технологии» и «Панель управления Рутокен» в среде мобильной операционной систе
05.03.2026 «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока

Компания «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100 Tag», вы
26.02.2026 Новое поколение FIDO-токенов «Рутокен MFA»

средств информационной безопасности, объявляет о выходе нового поколения аппаратных FIDO-токенов — «Рутокен MFA NFC» и «Рутокен MFA C NFC». Устройства сохраняют все преимущества платформ
20.02.2026 Новый уровень безопасности секретов: в Deckhouse Stronghold появилась поддержка «Рутокен ЭЦП» 3.0

и Deckhouse Stronghold появилась поддержка линейки аппаратных криптографических ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 от компании «Актив». Интеграция обеспечивает новые возможности для защиты ко
19.02.2026 Aktiv.Consulting оценила уровень зрелости ИБ российских компаний

Эксперты бизнес-направления Aktiv.Consulting компании «Актив» представили первый аналитический отчет «Оценка уровня зрело
09.02.2026 Пользователи ОС «Альт» могут настроить двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен Логон» для Linux

н» совместим с операционными системами различных зарубежных и российских производителей и позволяет осуществлять плавную миграцию. Андрей Шпаков, руководитель направления двухфакторной аутентификации Компании «Актив», сказал: «Успешное завершение тестирования и интеграция «Рутокен Логон» для Linux с актуальными версиями ОС «Альт 11» — это важный шаг в рамках нашего долгосрочного технологиче
05.02.2026 В Staffcop обеспечена поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен»

В системе Staffcop реализована поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен». Новая функциональность предназначена для контроля использования личных ключей электронной подписи и выявления нарушений внутренних правил работы с устройствами. Об этом CNews сообщили
29.01.2026 Платформа RooX UIDM и устройства «Рутокен»: двухфакторная аутентификация для защиты каналов связи

Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». RooX UIDM — российская платформа управления доступом сотрудников, клиентов и партнеров к веб-сервисам и приложениям. Платформа поддерживает технологии единого входа (SSO), MFA
22.01.2026 «Код Безопасности» и «Актив» провели тесты на совместимость ПАК «Соболь» c устройствами «Рутокен»

и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и российский разработчик средств защиты информации «Код Безопасности» подтвердили совместимость своих решений: USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и ПАК «Соболь» с версии 4.3. Совместимость продуктов является частью широкого технологического партнерства двух компаний, в рамках которого каждый год подтверждается совместная
20.01.2026 Обеспечена совместимость Termidesk 6.0 и устройств «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Актив» и «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность работы решения Termidesk 6.0 и ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По результатам тестовых испытаний компании подписали сертификат совместимости. Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и о
19.01.2026 Новый уровень безопасности виртуальных рабочих столов: Termidesk 6.0 поддерживает двухфакторную аутентификацию с «Рутокен»

руппу Астра») и «Актив» объявляют о завершении совместных тестовых испытаний и подписании сертификата, подтверждающего полную совместимость VDI-решения Termidesk 6.0 с ключевыми устройствами линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Termidesk — мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удал
02.12.2025 «Рутокен Логон для Linux»: импортозамещенная двухфакторная аутентификация для корпоративных рабочих станций

Компания «Актив» представляет «Рутокен Логон для Linux» – программный продукт для надежной двухфакторной аутентификации в корпоративных системах на базе российских ОС GNU/Linux. Решение помогает быстро настроить безопасный в
26.11.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS

щенного планшета Kvadra_t под управлением операционной системы kvadraOS с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Партнерство позволяет предложить рынку компл
25.11.2025 Программные продукты «Рутокен» совестимы с «Ред ОС» и «Ред Виртуализация»

Завершено тестирование совместимости программных продуктов «Рутокен» компании «Актив» с операционной системой «Ред ОС» и системой виртуализации серверов «Ред Виртуализация» компании «Ред Софт». Совместимость обеспечила пользователям операционной системы
20.11.2025 Обеспечена совместимость платформы RooX UIDM и аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA»

Компании RooX и «Актив» подтвердили совместимость комплексной платформы управления доступом RooX UIDM с аутентификаторами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA». Факт совместимости подтвержден соответствующим сертификатом. RooX UIDM — российская платформа управления аутентификацией и авторизацией, предназначенная для
18.11.2025 Подтверждена совместимость «Роса Хром 12» с «Центром управления Рутокен»

Т «Роса» подтвердили совместимость операционной системы «Роса Хром 12» («Сервер», «Рабочая станция», включая версии с сертификацией ФСТЭК) с кроссплатформенным программным продуктом «Центр управления Рутокен». «Центр управления Рутокен» – современное приложение для управления ключевыми носителями и их содержимым в операционных системах Windows и GNU/Linux, включая российскую ОС «Роса
22.10.2025 Центр управления «Рутокен» теперь доступен для Windows

Компания «Актив» сообщает о релизе пятой версии «Драйверов Рутокен». Входящий в их состав «Центр управления Рутокен» получил ключевое обновление — теперь он может работать как на Linux, так и на Windows 8 и новее. Все новые функции для настройки
10.10.2025 Подтверждена совместимость платформы ROSA Virtualization 3.1 и устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0

Компания «Актив» и АО «НТЦ ИТ РОСА» завершили тестирование и подписали сертификат совместимости, подтвердив успешную работу интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают в виртуальной среде «из коробки», без дополнительных установок и сложных

09.10.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2

Компании «Актив» и «Газинформсервис» подтвердили стабильную совместную работу программного комплекса для работы с электронной подписью Litoria Desktop 2 и активных USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Универсальный программный комплекс Litoria Desktop 2 реализует широкий спектр PKI-функций и предназначен для создания,
15.09.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка»

USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и заверение собранных биометрических данных в сервисе «Т-Банка» по выездному сбору биометрическ
09.09.2025 «Код Безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации

Код Безопасности» и «Актив» успешно завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы продуктов «Континент АП/ZTN Клиент», Jinn-Client, Secret Net Studio с токенами и смарт-картами «Рутокен». Использование ключевых носителей «Рутокен» совместно с продуктами «Кода Безопасности» помогает настроить удобные системы защиты для бизнеса и государственных структур: защищенн
07.08.2025 РАМ-платформа СКДПУ НТ получила поддержкуаппаратных аутентификаторов «Рутокен OTP»

Компании «Актив» и «АйТи Бастион» объявили о поддержке аппаратных аутентификаторов «Рутокен OTP» в РАМ-платформе СКДПУ НТ. Эта интеграция позволяет бизнесу усилить защиту привилегированных пользователей, снизить риски внутренних угроз и соответствовать требованиям информационн
23.07.2025 В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

гического сотрудничества компания «Актив» и фирма «1С» протестировали и подтвердили совместимость мобильных приложений «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» для iOS и Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Сервис «1С-ЭДО» («1С:Клиент ЭДО») — это юридически значимая система электронного документооборота. Она обеспечивает обме
07.07.2025 Аутентификаторы «Рутокен MFA С Nano» для частных лиц

С начала июля компания «Актив» приступила к продажам устройства «Рутокен MFA С Nano» в новой розничной упаковке, удобной для реализации аутентификаторов конечным пользователям. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Рутокен MFA С Nano

26.06.2025 Компания «Актив» расширила производство смарт-карт «Рутокен»

сть выполнения заказов и открыла новые возможности для сотрудничества с заказчиками и партнерами. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Запуск новой линии по производству смарт-карт «Рутокен» с поддержкой технологии NFC осуществлен по итогам завершения многоэтапных тестирований и наладки нового современного оборудования. Ввод новой линии обеспечил следующие возможности: Ушл
23.06.2025 Аутентификаторы «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA защищают доступ к корпоративному менеджеру паролей BearPass  

Специалисты компаний «Актив» и «Беарпасс» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы аппаратных аутентификаторов «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA в корпоративном менеджере паролей BearPass. С помощью двухфакторной аутентификации устройства «Рутокен» защищают доступ к данным о логинах и паролях,

09.06.2025 Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0  в СКЗИ «ИВК Крипто»

Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и СКЗИ «ИВК Крипто», средства защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, которая передается между территориально распределенными объектами. Прогр
05.06.2025 Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock

оизводитель линейки средств защиты информации Dallas Lock, успешно протестировали совместимость актуальных версий продуктов. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с поддержкой бесконтактной технологии NFC, в сочетании с системами Dallas Lock. Об этом CNews сообщили представители «Актива». Специалисты компаний «Конфидент»

12.05.2025 Обеспечена поддержка устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в межсетевых экранах Ideco NGFW 19

Компании «Актив» и «Айдеко» сообщают о подтверждении совместимости новой версии межсетевых экранов Ideco NGFW 19 и активных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Компания «Айдеко» — отечественный разработчик решений для сетевой безопасности. Созданные компанией межсетевые экраны нового поко
08.04.2025 МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0

В рамках технологического партнерства российские компании «Актив» и « Самсон Групп» подтвердили совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 (в том числе с NFC) и «Рутокен Lite». Устройства позволяет врачам и медперсоналу подписывать электронной подписью документы, касающиеся обследования пациентов и оплаты м
02.04.2025 Avanpost и «Актив» расширяют технологическое партнерство в области аутентификации и управления доступом

мости от сервиса. Это создает риски возникновения инцидентов безопасности, поскольку парольная защита уязвима: хорошие пароли трудно запомнить, слабые пароли не защищают. Интеграция аутентификаторов «Рутокен» и линейки продуктов Avanpost Access Manager позволяет расширить поддержку аппаратных средств аутентификации пользователей в различные корпоративные системы, делая процесс входа в инфор
19.03.2025 Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0

В рамках технологического партнерства компании «Актив» и Web Control протестировали и подтвердили корректность совместной работы системы управления привилегированным доступом sPACE PAM и устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0. Многофакторная аутентификация, обеспечиваемая токенами и смарт-картами «Рутокен», позволяет защитить доступ к учетным записям администраторов. Об этом CNews сообщили пр
17.03.2025 VK Tech интегрировала в сервис Cloud Desktop стек технологий «Рутокен»

Облачный сервис Cloud Desktop на платформе VK Cloud поддерживает работу устройств «Рутокен» компании «Актив» для подписания документов и обеспечения безопасного доступа к удалённой инфраструктуре. В сервис Cloud Desktop встроен высокоскоростной протокол передачи данных, котор
12.03.2025 «Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен»

«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен». Теперь директора и ИП могут подписывать документы с контрагентами прямо с телефона, что существенно ускоряет выполнение бизнес-процессов и повышает их безопасность. Решение разработал
18.02.2025 Подтверждена совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен»

Компании NRG Softlab и «Актив» подтвердили совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен». Интеграция позволила заказчикам обеспечить строгую и усиленную аутентификацию привилегированных пользователей в информационные системы с помощью современных аутентификаторов «Руток
18.02.2025 Подтверждена совместимость Infrascope от NGR Softlab с продуктами линейки «Рутокен» компании «Актив»

Компании NRG Softlab и «Актив» подтвердили совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен». Интеграция позволила заказчикам обеспечить «строгую» и «усиленную» аутентификацию привилегированных пользователей в информационные системы с помощью аутентификаторов «Рутокен O
30.01.2025 Программные решения «Онкор» совместимы с ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Актив» и «БизнесКомпьютер» обеспечили корректную совместную работу USB-токенов и смарт-карт линейки «Рутокен ЭЦП 3.0», а также USB-токенов «Рутокен Lite» с региональным онкологическим программным комплексом «Онкор». Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – флагманская линей
27.01.2025 Продукты «Рутокен» совместимы с операционной системой UBLinux

Компании «Актив» и «Юбитех» провели серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с семейством операционных систем UBLinux. По итогам тестирования компании подписали сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений. Об этом CNews сообщили представит
24.12.2024 Подтверждена совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» и «Рутокен ЭЦП 3.0»

Компании «Актив» и «Парусник» подтвердили совместимость облачного сервиса «Парус-Флэш» c USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» для электронной подписи и двухфакторной аутентификации. «Парус-Флэш» – облачное решение программного продукта «Парус 8», предназначенного для автоматизации финансово-экономичес
20.12.2024 В мобильных приложениях на платформе ELMA365 доступно подписание при помощи устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC

Компании «Актив» и ELMA протестировали и подтвердили совместимость платформы ELMA365 с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Теперь пользователи могут использовать устройства для подписания в приложениях и сервисах на платформе ELMA365 в ОС Android. Об этом CNews сообщили представители ELMA. В п

Публикаций - 381, упоминаний - 506

Актив и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 35
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 34
Код Безопасности 812 25
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Ред Софт - Red Soft 1236 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 12
Анкад - Ancud 50 12
Microsoft Corporation 25774 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 10
Ростелеком 10948 10
Softline - Софтлайн 3743 10
9594 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 8
АйТи 1519 8
Directum - Директум 1268 7
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 7
Google LLC 12687 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Intel Corporation 12811 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
SafeTech - СэйфТек 133 6
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 6
Tonk - Тонк ГК 63 6
Газинформсервис - ГИС 496 6
АйТи Бастион - IT Bastion 154 6
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 6
Cisco Systems 5372 6
Apple Inc 13154 6
Информзащита 941 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Qtech - Кьютэк 211 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 7
Альфа-Банк 1979 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Почта России ПАО 2370 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Tesla Motors 461 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Русагро Группа Компаний 379 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Volvo Cars 262 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Татнефть 243 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 132
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 116
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Ассоциация производителей пива 3 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 257
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 240
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 179
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 144
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 123
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 118
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 110
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 101
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 96
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 92
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 84
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1424 71
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 65
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 64
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 61
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 43
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 40
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 39
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 35
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 31
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 28
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 27
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 25
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 22
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 20
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 186
Linux OS 11533 76
Microsoft Windows 16882 60
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 48 46
Google Android 15243 42
Apple iOS 8583 32
КриптоПро CSP СКЗИ 255 31
Актив - Рутокен S RF 29 28
Актив - Рутокен Guardant 70 28
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 23
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 21
Актив - Рутокен Плагин 19 18
Apple macOS 2419 17
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 17
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 16
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 17 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 15
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 14
Актив - Рутокен MFA 14 14
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 13
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 12
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 12
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 11
Актив - Рутокен PINPad 13 11
Актив - Рутокен KeyBox 11 11
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 10
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 123 9
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 9
Актив - Рутокен OTP 10 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 9
InfoTeCS - ViPNet Client 122 8
Актив - Рутокен 2151 8 8
Актив - Рутокен OS 8 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Анфимов Павел 59 55
Горелов Дмитрий 61 48
Шаврова Ксения 25 24
Мещеряков Кирилл 23 21
Шпаков Андрей 0 17
Иванов Владимир 68 10
Рустамов Рустам 548 8
Смирнов Николай 39 7
Демин Никита 5 5
Ляпунов Игорь 132 4
Черников Константин 5 4
Степин Андрей 5 4
Тараканова Алена 7 4
Оганесян Ашот 152 3
Моисеев Александр 28 3
Коростелев Павел 43 3
Санин Александр 54 3
Тараканов Дмитрий 52 3
Кадомский Вячеслав 107 3
Мылицын Роман 111 2
Румянцев Антон 47 2
Соколов Дмитрий 71 2
Калинин Александр 189 2
Гусев Дмитрий 92 2
Халяпин Сергей 96 2
Сизоненко Григорий 45 2
Предыбайло Вячеслав 28 2
Лукацкий Алексей 140 2
Черкасов Дмитрий 43 2
Лазарев Алексей 6 2
Комлев Николай 113 2
Маслов Юрий 11 2
Хоценко Виталий 12 2
Аносов Сергей 16 2
Курепкин Игорь 16 2
Хазиев Марат 2 2
Журихин Павел 16 2
Бабинцев Василий 24 2
Мамыкин Владимир 44 2
Карпицкий Олег 84 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 256
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Узбекистан - Республика 2005 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 2
США - Калифорния 4828 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 123 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Казахстан - Республика 6047 2
Европа 24962 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Россия - ЮФО - Севастополь 613 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Канада 5081 1
Израиль 2856 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8176 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 140
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 65
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 62
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 40
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 32
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 24
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 20
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 14
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 12
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 4
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 104 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Ведомости 1466 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews TV 747 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Gartner - Гартнер 3658 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Piccard - Пикард 5 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Cinebench 29 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Информзащита Учебный центр 38 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
ЧРТ ГБПОУ - Челябинский радиотехнический техникум 2 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
РусКрипто 26 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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