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«Актив» приступила к производству миниатюрных аппаратных аутентификаторов «Рутокен MFA С Nano»

Компания «Актив» приступила к производству новых устройств «Рутокен MFA С Nano», расширив продуктовую линейку аппаратных аутентификаторов. «Рутокен MFA С Nano» – самый миниатюрный токен российского производства, включающий характеристики устройств «Рутокен MFA» и исполненный в новом форм-факторе с разъемом USB-C.

Устройство подходит для работы с ноутбуками, планшетами и смартфонами. Благодаря миниатюрным размерам токен несильно выступает из устройства и поэтому практически не подвержен разным воздействиям со стороны пользователя. Его достаточно сложно зацепить рукой, шнуром или мышкой. Также пользователю стало удобно переносить смартфон в кармане или ноутбук в сумке с включенным туда токеном, что добавляет больше удобства и мобильности, а также снижает вероятность его потери.

«Рутокен MFA» выступает в качестве единого средства защиты учетных записей онлайн-сервисов и использует два фактора аутентификации. Это позволяет полностью отказаться от аутентификации по логину и паролю, перейдя на использование надежных криптографических методов, или дополнить аутентификацию по логину и паролю подтверждением владения вторым фактором. Устройство оснащено сенсорной кнопкой для подтверждения владения и световой индикацией. Подтверждение физического присутствия пользователя осуществляется касанием сенсорной кнопки на корпусе.

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«Рутокен MFA С Nano» включает в себя характеристики первой и второй ревизии устройств «Рутокен MFA»: поддержка протокола FIDO2 (реализована последняя версия протокола FIDO_2_1 или CTAP2.1); алгоритм электронной подписи ES256 (ECC P256); поддержка протокола U2F (CTAP 1.2); поддержка беспарольной аутентификации для 15 аккаунтов одним аутентификатором; гранулированное удаление обнаруживаемых учетных записей (discoverable credentials) через утилиту MFA Manager. Обнаруживаемые учетные записи – это учетные записи, у которых связанные с закрытым ключом метаданные хранятся в постоянной памяти аутентификатора; механизм пользовательского обновления ОС «Рутокен MFA».

Андрей Шпаков, руководитель проектов по информационной безопасности в компании «Актив», сказал: «Работая над развитием линейки «Рутокен MFA», мы стараемся расширять возможности устройств за счет новых функций и форм-факторов. В итоге пользователи получают продукт, функциональность которого непрерывно обогащается. Для нас важно создавать достойные устройства, которые отвечают не только высоким требованиям безопасности, но и удобны в применении».

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