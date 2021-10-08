Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
USB-токен
аппаратный токен
USB-ключ
криптографический токен
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 230, упоминаний - 301
USB-токен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
|Рустамов Рустам 169 3
|Мещеряков Кирилл 22 3
|Аксаков Анатолий 98 2
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Смирнов Алексей 142 1
|Алексеев Вячеслав 12 1
|Крашенинников Павел 10 1
|Асланян Ани 5 1
|Бородич Александр 4 1
|Шеков Александр 1 1
|Припачкин Юрий 25 1
|Калихов Артем 8 1
|Dorsey Jack - Дорси Джек 19 1
|Назаров Алексей 69 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Граф Аркадий 24 1
|Akuthota Vishwanath - Акутота Виншванат 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Изотов Андрей 4 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Додохов Александр 3 1
|Лосев Сергей 43 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Новиков Павел 67 1
|Васильев Владислав 39 1
|Сабанов Алексей 16 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Мылицын Роман 79 1
|Анфимов Павел 16 1
|Иванов Владимир 43 1
|Черников Константин 5 1
|Чирков Максим 4 1
|Емельянова Инна 21 1
|Верестникова Дарья 13 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Медведев Антон 5 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Родимова Елена 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758776, в очереди разбора - 662467.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758776, в очереди разбора - 662467.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru