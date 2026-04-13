Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

USB-токен аппаратный токен USB-ключ криптографический токен

USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.04.2026 Бизнес освободили от токен-зависимости. Для клиентов «Моего дела» доступно бесплатное подписание документов через мобильное приложение

мость от рабочего места, компьютера и токена. Руководителю приходится держать при себе USB- или NFC-токен и находиться на рабочем месте, которое заранее настроено и оснащено средствами криптогр
12.03.2025 «Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен»

«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен». Теперь директора и ИП могут подписывать документы с контрагентами прям
13.12.2024 Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux

смартфонах и планшетах с помощью двухфакторной аутентификации. Для этого потребуется приложить USB-токен или смарт-карту с NFC (первый фактор) и ввести PIN-код от устройства (второй фактор). П
01.10.2024 «Лаборатория Касперского» и «Актив» представили совместное портативное решение для защиты промышленности с использованием USB-токенов

ромышленных сред — KICS Portable Scanner. Решение устанавливается на сертифицированные ФСТЭК России USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash», в которых объединены защищённый ключевой носитель и управ
22.08.2024 «Актив» начала продажи USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» и новых моделей «Рутокен Lite 1010»

Компания «Актив» объявила о старте широких продаж USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120», нового семейства устройств линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» для

07.08.2024 «Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 3120»

фейсом USB Type-A. В семействе впервые будут представлены модели в форм-факторе Nano Type-C, самые миниатюрные устройства «Рутокен» на текущий момент. Кроме того, в состав семейства сертифицированных USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» включены несколько моделей, оснащенных сенсорной кнопкой для дополнительного подтверждения операций электронной подписи. Таким образом, в семействе представле
20.07.2023 В Directum Solo на iOS можно подписывать документы с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен»

«Актив» и Directum успешно завершили тестирование совместимости USB-токенов и смарт-карт @Рутокен@ с мобильным приложением Directum Solo для ОС iOS и iPadOS

17.07.2023 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант»

и компании «Актив» провели тестовые испытания на корректность совместной работы ключевых носителей (USB-токенов и смарт-карт) «Рутокен» в отечественной операционной системе «Атлант» (ОС «Атлант
27.04.2023 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220»

ГК «Астра» и российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) компания «Актив» сообщили об официальной сертификации USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready For Astra Linux. Для конечных пользователей это означает, что серия всесторонних испытани
03.02.2023 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС»

ты устройств «Рутокен» различных моделей в отечественной операционной системе «Ред ОС», в том числе USB-токенов и смарт-карт новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с возможностью работы че
27.12.2022 Приложение Directum Solo для Android поддерживает подписание документов ЭП с помощью «Рутокен»

Компании «Актив» и Directum подписали сертификат совместимости, подтверждающий, что USB-токены и смарт-карты «Рутокен» полностью совместимы с мобильным приложением Directum Solo для ОС Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. Тестовые испытания проводились для у
12.12.2022 Получен сертификат ФСБ России на новую модель криптографического USB-токена «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220

и на настольных и мобильных устройствах. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». USB-токен «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 – это устройство, выполненное на базе уже успевшей положительно

18.08.2022 «Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0»

включая мобильные ОС: MS Windows, macOS, Linux, iOS, Android и др. Действие сертификата ФСБ России за номером СФ/124-4307 распространяется на смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» с NFC интерфейсом и без, на USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100», «Рутокен ЭЦП 3.0 3100», «Рутокен ЭЦП 3.0 3200» в форм-факторах как полноразмерного токена, так и токенов в micro-исполнении и с разъемом USB Type-C. Дмитр
24.01.2022 ЭОС и «Актив» обеспечили возможность мобильной электронной подписи в EOSmobile для Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»

тронного документооборота, разработанных ЭОС. Приложение EOSmobile также доступно на iOS и Windows. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» – полностью отечественные аппаратные ключевые носители и с
22.11.2021 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition.

ГК Astra Linux и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешном завершении испытаний совместимости USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с сертифицированной операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition для архитектуры х86, включая последнее очередное обновление 1.7,
27.04.2021 Модульбанк усилил безопасность аутентификации клиентов в интернет банке

Модульбанк запустил новый способ подтверждения входа в личный кабинет — двойную аутентификацию по токену. Токен или OTP (one time password) – персональный 30-секундный код из мобильного приложения. Токен более безопасен для клиентов, чем SMS или push-уведомление: его нельзя перехватить в кан
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС»

. Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ, а также USB-токены Jacarta PKI/Flash и Jacarta LT. «Ред ОС» – российская операц
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности»

стимость новых версий своих продуктов. По результатам тестирования подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net

03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

верждающие корректность работы электронных ключей Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Валидата CSP 6.0». Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jacarta PKI, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ и USB-токенов Jacarta LT. Тестирование проводилось в таких операционных системах, как Windows 7/8.1/10/2008 Serve
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

естимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-2 PKI/ГОСТ» и USB-токенов «Jacarta ГОСТ», «Jacarta PKI/ГОСТ» и «Jacarta SF/ГОСТ». Продукты линейки Jacarta разработаны для организации
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»

ов. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средства доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ. Средство доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» представляет собой аппаратный модул
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows

вание своих продуктов на совместимость. Тестовые испытания подтвердили корректность работы программного комплекса ViPNet PKI Client (версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCarta PRO, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ и

24.04.2020 Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе

ты будут изучать основы корпоративной защиты информации от внутренних угроз, учиться использовать системы и методы, предназначенные для защиты данных. Для оборудования учебной лаборатории применяются USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0 2100». В устройствах аппаратно реализованы криптографические алгоритмы, необходимые для электронной подписи документов, шифрования данных и аутентификации пользовате
23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»

местимость электронных идентификаторов/смарт-карт «Рутокен» и средства криптографической защиты «Континент-АП» 4. В ходе тестовых испытаний была подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»: «Рутокен S» (micro); «Рутокен Lite»/«Рутокен Lite micro»; «Рутокен ЭЦП 2.0» (USB, micro, type-C); «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (USB, micro, type-C); «Рутокен Э
28.01.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux

Astra Linux и «Актив» завершили очередную серию тестовых испытаний, подтвердивших совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. В исследовании участвовали «Рутокен ЭЦП 2.0», «Рутоке
23.10.2018 «Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС ROSA

«Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» провели очередную серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционными системами семейства ROSA - Fresh, RED, RELS, RELD, «КОБАЛЬТ», «ХРОМ», «НИКЕЛЬ». Были протестированы Рутокен S, Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0/Р
27.07.2018 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с ОС «РЕД ОС»

одуктов Рутокен и РЕД ОС показали полную совместимость при работе. В частности, были протестированы USB-токены и смарт-карты: Рутокен S/ Рутокен S micro; Рутокен Lite/ Рутокен Lite micro; Руток
21.06.2018 «Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявил о начале официальных поставок новых устройств — USB-токенов JaCarta-2 SE, предназначенных для работы с электронной подписью (ЭП) и строгой двухфакторной аутентификации пользователей в ЕГАИС и других государственных специализированных система
11.04.2018 «Микрон» и «Актив» начали выпуск USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» на отечественных чипах

ГК «Микрон» и «Актив» объявили о начале производства USB-токенов и смарт-карт Рутокен на базе отечественных микроконтроллеров «Микрона». Компания «Актив» приступает к серийному выпуску устройств с аппаратной реализацией российских криптографическ
26.12.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11

общила о выходе новой версии программного комплекса (ПК) «Единый Клиент JaCarta» 2.11 для настройки USB-токенов и смарт-карт JaCarta, в том числе новых устройств линейки JaCarta-2 ГОСТ, и eToke
28.02.2017 Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart

вания электронной подписи (ЭП) с не извлекаемым закрытым ключом, выполненным в виде смарт-карты или USB-токена. Продукты Esmart могут использоваться для решения таких задач, как: сдача отчетнос
08.02.2017 USB-токены JaCarta WebPass и JaCarta U2F совместимы с облачной платформой двухфакторной аутентификации Duo Security

aCarta — JaCarta WebPass, а также JaCarta U2F. Напомним, что JaCarta WebPass представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённы
24.01.2017 «Инфозащита» оценила безопасность программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн»

мпания «Инфозащита» — специализированный интегратор, реализующий комплексные проекты в области информационной безопасности — провела исследование защищенности программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн». Результаты экспертной оценки позволили повысить безопасность работы клиентов ВТБ24 с приложением, сообщили CNews в «Инфозащите». Весной 2016 г. банк ВТБ24 анонсировал выход
22.12.2016 Подтверждена корректность работы Directum5.3 с USB-токенами и смарт-картами JaCarta

ли о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы системы электронного документооборота Directum версии 5.3 с USB-токенами и смарт-картами линейки JaCarta, сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.». Так, система совместима со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, а такж
06.10.2016 Подтверждена корректность работы CargoSoft TMS с USB-токенами JaCarta и eToken

Продукты «Аладдин Р.Д.» предназначены для аутентификации по OTP. JaCarta WebPass представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищ
12.07.2016 Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Атлас-2»

нформацию о выданных сертификатах электронной подписи и др. Сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы системы «Личный кабинет “Мой Атлас”» со смарт-картами и USB-токенами JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, USB-токенами JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, а также смарт-картами и USB-токенами eToken ГОСТ. Подтверждена корректность р
24.05.2016 Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Реак Софт»

орится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. Так, сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы ПО Blitz Identity Provider со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, USB-токенами JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, а также eToken PASS. Blitz Identity Provider — это п
11.05.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустила JaCarta WebPass — USB-токен с «OTP на борту»

безопасности, объявила о выпуске нового продукта — JaCarta WebPass. Новинка представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённы
02.03.2016 Райффайзенбанк разрешил клиентам работать с интернет-банком для бизнеса без USB-токена

зенбанке, теперь клиенты могут работать с Elbrus Internet во всех популярных браузерах (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome) и операционных системах (Mac OS X, Windows, Linux и др.) без USB-токена. Это стало возможным благодаря новой функции: подпись платежей одноразовым SMS-паролем. По словам Романа Зильбера, начальника управления по работе с малым бизнесом и премиальными кли
01.02.2016 USB-токены «Рутокен» с неизвлекаемыми ключами электронной подписи повышают защищенность «КриптоПро CSP»

ртом де-факто российского рынка электронной подписи. Поддержка аппаратных криптографических функций USB-токенов “Рутокен ЭЦП” и “Рутокен ЭЦП” 2.0 в “КриптоПро CSP” открывает новые возможности д

Публикаций - 1081, упоминаний - 1293

USB-токен и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 179
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 128
Microsoft Corporation 25775 97
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 44
Google LLC 12688 42
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 39
Samsung Electronics 11064 38
9594 37
Yandex - Яндекс 9216 34
Apple Inc 13154 34
Intel Corporation 12811 32
Ростелеком 10948 31
Oracle Corporation 7074 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 29
Aladdin Software Security R.D. 118 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
Telegram Group 2940 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Код Безопасности 812 24
SAP SE 5601 23
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 22
Broadcom - VMware 2610 22
Cisco Systems 5372 20
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
Sony 6739 19
Информзащита 941 17
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 17
Nvidia Corp 4002 17
Ред Софт - Red Soft 1236 16
Microsoft Corporation - GitHub 1075 16
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 15
Thales - Gemalto - SafeNet 140 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 15
SafeTech - СэйфТек 133 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 14
X Corp - Twitter 2938 14
InfoWatch - Инфовотч 1185 14
Softline - Софтлайн 3743 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 46
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 17
Альфа-Банк 1979 17
Visa International 1993 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
НСПК - Национальная система платежных карт 948 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
Газпром нефть 725 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Русский стандарт Банк 509 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
ВТБ - ВТБ24 671 7
Газпром ПАО 1493 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Почта России ПАО 2370 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Assist - Ассист 218 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Россети Ленэнерго 1699 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 169
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 149
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 62
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 52
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
Федеральное казначейство России 1949 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
OLPC - One Laptop per Child 82 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Free TON Community 6 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 507
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 339
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 332
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 285
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 270
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 228
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 210
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 201
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 199
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 192
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 159
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 147
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 128
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 127
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 117
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 114
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 111
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 111
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 109
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 106
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 100
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 99
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 97
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 95
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 90
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 89
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 87
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 87
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 86
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 86
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 85
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 85
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 84
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 76
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 75
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 75
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 73
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 73
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 73
Microsoft Windows 16882 159
Linux OS 11533 137
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 131
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 96
Google Android 15243 94
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 86
Aladdin JaCarta PKI 90 66
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 64
Apple iOS 8583 59
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 54
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 51
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 48
Oracle Java - язык программирования 3469 39
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 36
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 36
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 36
КриптоПро CSP СКЗИ 255 35
Apple macOS 2419 33
Microsoft Windows 7 2007 32
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 32
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 48 31
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 29
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 26
Microsoft Windows 10 1938 25
Microsoft Windows XP 2431 25
Samsung Pay 296 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 24
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 22
Apple iPad 4011 22
Aladdin JaCarta PRO 27 21
Aladdin JaCarta LT 30 21
Microsoft Windows 2000 8678 20
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 20
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 19
Актив - Рутокен Guardant 70 18
Aladdin eToken ГОСТ 41 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 18
Анфимов Павел 59 45
Горелов Дмитрий 61 26
Шаврова Ксения 25 21
Рустамов Рустам 548 11
Груздев Сергей 48 11
Путин Владимир 3454 10
Крячков Антон 20 9
Шпаков Андрей 0 9
Приклонская Анна 12 9
Челышев Сергей 11 8
Иванов Владимир 68 8
Мещеряков Кирилл 23 8
Верестникова Дарья 43 7
Патракова Анжела 15 6
Водясов Алексей 222 6
Шадаев Максут 1210 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Смирнов Николай 39 5
Ведешкина Татьяна 7 5
Врацкий Андрей 175 5
Сорокин Дмитрий 64 5
Момчилович Ирина 28 5
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 5
Мылицын Роман 111 5
Бутерин Виталий 30 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Рудычева Наталья 95 4
Калемберг Денис 32 4
Павлов Никита 146 4
Диркс Яков 14 4
Маляревский Александр 5 4
Дуров Павел 329 4
Зайцев Михаил 345 4
Никифоров Николай 1138 4
Ляпунов Игорь 132 4
Набиуллина Эльвира 123 4
Патешман Виталий 42 4
Раевский Алексей 77 4
Санин Александр 54 4
Шигапов Антон 10 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 677
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 96
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 70
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
Европа 24964 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Япония 13807 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Казахстан - Республика 6048 16
Южная Корея - Республика 7052 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Индия - Bharat 5869 10
Китай - Тайвань 4245 10
Франция - Французская Республика 8177 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 8
Украина 7928 8
Нидерланды 3746 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Сингапур - Республика 1953 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
Таиланд - Королевство 926 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Америка - Американский регион 2206 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 266
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 252
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 105
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 93
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 92
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 87
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 72
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 70
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 66
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 52
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 51
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 50
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 44
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 41
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 40
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 37
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 36
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 33
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 33
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 32
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 28
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 23
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 21
Паспорт - Паспортные данные 2848 21
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 20
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 20
CoinDesk 4 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 7
CoinMarKetCap 23 7
Bloomberg 1627 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
DigiTimes - Издание 1331 4
The Verge - Издание 619 3
Forbes - Форбс 1002 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Tom’s Hardware 600 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Ведомости 1466 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Известия ИД 770 3
Electronista 166 2
Reddit 398 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Neowin 217 2
Главбух 13 1
Hardware Times 5 1
CNX Software 18 1
The Independent 32 1
Fastcompany 4 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
CNews TV 747 1
DarkReading.com 105 1
MacWorld 134 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Silicon 494 1
Silicon.com 364 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 38
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
Gartner - Гартнер 3658 8
IDC - International Data Corporation 4975 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
TAdviser IT Prize 9 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
TrendForce 187 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Jon Peddie Research 46 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
BiMEX Research 2 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
A2:Research 13 1
Fortune Business Insights 32 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Arlington Research 8 1
Piccard - Пикард 5 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Российский рынок ERP 24 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
Информзащита Учебный центр 38 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
ЧРТ ГБПОУ - Челябинский радиотехнический техникум 2 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Т1 Цифровая академия 54 1
Базальт СПО - Альт академия 38 1
Тгстат.Реклама - TGStat 5 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Infosecurity - выставка 63 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CeBIT 614 3
Docflow 148 2
РусКрипто 26 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Photokina 60 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
LinuxWorld 52 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
1С:Проект года 28 1
Kazan Digital Week 19 1
IT Elements 13 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews AWARDS - награда 571 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CNews Баттл 69 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Microsoft Ignite 44 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще