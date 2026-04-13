USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен

Бизнес освободили от токен-зависимости. Для клиентов «Моего дела» доступно бесплатное подписание документов через мобильное приложение мость от рабочего места, компьютера и токена. Руководителю приходится держать при себе USB- или NFC-токен и находиться на рабочем месте, которое заранее настроено и оснащено средствами криптогр

«Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен» «Контур» внедрил мобильное подписание документов для руководителей с помощью USB-токенов «Рутокен». Теперь директора и ИП могут подписывать документы с контрагентами прям

Подтверждена стабильная работа устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC в мобильных и десктопных режимах ОС Astra Linux смартфонах и планшетах с помощью двухфакторной аутентификации. Для этого потребуется приложить USB-токен или смарт-карту с NFC (первый фактор) и ввести PIN-код от устройства (второй фактор). П

«Лаборатория Касперского» и «Актив» представили совместное портативное решение для защиты промышленности с использованием USB-токенов ромышленных сред — KICS Portable Scanner. Решение устанавливается на сертифицированные ФСТЭК России USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash», в которых объединены защищённый ключевой носитель и управ

«Актив» начала продажи USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» и новых моделей «Рутокен Lite 1010» Компания «Актив» объявила о старте широких продаж USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120», нового семейства устройств линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» для

«Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» фейсом USB Type-A. В семействе впервые будут представлены модели в форм-факторе Nano Type-C, самые миниатюрные устройства «Рутокен» на текущий момент. Кроме того, в состав семейства сертифицированных USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» включены несколько моделей, оснащенных сенсорной кнопкой для дополнительного подтверждения операций электронной подписи. Таким образом, в семействе представле

В Directum Solo на iOS можно подписывать документы с помощью токенов и смарт-карт «Рутокен» «Актив» и Directum успешно завершили тестирование совместимости USB-токенов и смарт-карт @Рутокен@ с мобильным приложением Directum Solo для ОС iOS и iPadOS

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант» и компании «Актив» провели тестовые испытания на корректность совместной работы ключевых носителей (USB-токенов и смарт-карт) «Рутокен» в отечественной операционной системе «Атлант» (ОС «Атлант

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» ГК «Астра» и российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) компания «Актив» сообщили об официальной сертификации USB-токена «Рутокен ЭЦП 3.0 3220» в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready For Astra Linux. Для конечных пользователей это означает, что серия всесторонних испытани

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС» ты устройств «Рутокен» различных моделей в отечественной операционной системе «Ред ОС», в том числе USB-токенов и смарт-карт новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с возможностью работы че

Приложение Directum Solo для Android поддерживает подписание документов ЭП с помощью «Рутокен» Компании «Актив» и Directum подписали сертификат совместимости, подтверждающий, что USB-токены и смарт-карты «Рутокен» полностью совместимы с мобильным приложением Directum Solo для ОС Android. Об этом CNews сообщили представители Directum. Тестовые испытания проводились для у

Получен сертификат ФСБ России на новую модель криптографического USB-токена «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 и на настольных и мобильных устройствах. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». USB-токен «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 – это устройство, выполненное на базе уже успевшей положительно

«Актив» получила сертификат ФСБ на USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» включая мобильные ОС: MS Windows, macOS, Linux, iOS, Android и др. Действие сертификата ФСБ России за номером СФ/124-4307 распространяется на смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» с NFC интерфейсом и без, на USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 3100», «Рутокен ЭЦП 3.0 3100», «Рутокен ЭЦП 3.0 3200» в форм-факторах как полноразмерного токена, так и токенов в micro-исполнении и с разъемом USB Type-C. Дмитр

ЭОС и «Актив» обеспечили возможность мобильной электронной подписи в EOSmobile для Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» тронного документооборота, разработанных ЭОС. Приложение EOSmobile также доступно на iOS и Windows. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» – полностью отечественные аппаратные ключевые носители и с

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition. ГК Astra Linux и компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, сообщают об успешном завершении испытаний совместимости USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с сертифицированной операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition для архитектуры х86, включая последнее очередное обновление 1.7,

Модульбанк усилил безопасность аутентификации клиентов в интернет банке Модульбанк запустил новый способ подтверждения входа в личный кабинет — двойную аутентификацию по токену. Токен или OTP (one time password) – персональный 30-секундный код из мобильного приложения. Токен более безопасен для клиентов, чем SMS или push-уведомление: его нельзя перехватить в кан

USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» . Документ подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ, а также USB-токены Jacarta PKI/Flash и Jacarta LT. «Ред ОС» – российская операц

Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» стимость новых версий своих продуктов. По результатам тестирования подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net

Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta верждающие корректность работы электронных ключей Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Валидата CSP 6.0». Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jacarta PKI, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ и USB-токенов Jacarta LT. Тестирование проводилось в таких операционных системах, как Windows 7/8.1/10/2008 Serve

СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta естимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-2 PKI/ГОСТ» и USB-токенов «Jacarta ГОСТ», «Jacarta PKI/ГОСТ» и «Jacarta SF/ГОСТ». Продукты линейки Jacarta разработаны для организации

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» ов. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средства доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ. Средство доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» представляет собой аппаратный модул

ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows вание своих продуктов на совместимость. Тестовые испытания подтвердили корректность работы программного комплекса ViPNet PKI Client (версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCarta PRO, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ и

Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе ты будут изучать основы корпоративной защиты информации от внутренних угроз, учиться использовать системы и методы, предназначенные для защиты данных. Для оборудования учебной лаборатории применяются USB-токены «Рутокен ЭЦП 2.0 2100». В устройствах аппаратно реализованы криптографические алгоритмы, необходимые для электронной подписи документов, шифрования данных и аутентификации пользовате

Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» местимость электронных идентификаторов/смарт-карт «Рутокен» и средства криптографической защиты «Континент-АП» 4. В ходе тестовых испытаний была подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен»: «Рутокен S» (micro); «Рутокен Lite»/«Рутокен Lite micro»; «Рутокен ЭЦП 2.0» (USB, micro, type-C); «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (USB, micro, type-C); «Рутокен Э

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Astra Linux и «Актив» завершили очередную серию тестовых испытаний, подтвердивших совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. В исследовании участвовали «Рутокен ЭЦП 2.0», «Рутоке

«Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС ROSA «Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» провели очередную серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционными системами семейства ROSA - Fresh, RED, RELS, RELD, «КОБАЛЬТ», «ХРОМ», «НИКЕЛЬ». Были протестированы Рутокен S, Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0/Р

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с ОС «РЕД ОС» одуктов Рутокен и РЕД ОС показали полную совместимость при работе. В частности, были протестированы USB-токены и смарт-карты: Рутокен S/ Рутокен S micro; Рутокен Lite/ Рутокен Lite micro; Руток

«Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявил о начале официальных поставок новых устройств — USB-токенов JaCarta-2 SE, предназначенных для работы с электронной подписью (ЭП) и строгой двухфакторной аутентификации пользователей в ЕГАИС и других государственных специализированных система

«Микрон» и «Актив» начали выпуск USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» на отечественных чипах ГК «Микрон» и «Актив» объявили о начале производства USB-токенов и смарт-карт Рутокен на базе отечественных микроконтроллеров «Микрона». Компания «Актив» приступает к серийному выпуску устройств с аппаратной реализацией российских криптографическ

«Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11 общила о выходе новой версии программного комплекса (ПК) «Единый Клиент JaCarta» 2.11 для настройки USB-токенов и смарт-карт JaCarta, в том числе новых устройств линейки JaCarta-2 ГОСТ, и eToke

Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart вания электронной подписи (ЭП) с не извлекаемым закрытым ключом, выполненным в виде смарт-карты или USB-токена. Продукты Esmart могут использоваться для решения таких задач, как: сдача отчетнос

USB-токены JaCarta WebPass и JaCarta U2F совместимы с облачной платформой двухфакторной аутентификации Duo Security aCarta — JaCarta WebPass, а также JaCarta U2F. Напомним, что JaCarta WebPass представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённы

«Инфозащита» оценила безопасность программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн» мпания «Инфозащита» — специализированный интегратор, реализующий комплексные проекты в области информационной безопасности — провела исследование защищенности программного кода мобильного приложения «Токен ВТБ24-Онлайн». Результаты экспертной оценки позволили повысить безопасность работы клиентов ВТБ24 с приложением, сообщили CNews в «Инфозащите». Весной 2016 г. банк ВТБ24 анонсировал выход

Подтверждена корректность работы Directum5.3 с USB-токенами и смарт-картами JaCarta ли о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификатом взаимной совместимости подтверждается корректность работы системы электронного документооборота Directum версии 5.3 с USB-токенами и смарт-картами линейки JaCarta, сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.». Так, система совместима со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, а такж

Подтверждена корректность работы CargoSoft TMS с USB-токенами JaCarta и eToken Продукты «Аладдин Р.Д.» предназначены для аутентификации по OTP. JaCarta WebPass представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищ

Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Атлас-2» нформацию о выданных сертификатах электронной подписи и др. Сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы системы «Личный кабинет “Мой Атлас”» со смарт-картами и USB-токенами JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, USB-токенами JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, а также смарт-картами и USB-токенами eToken ГОСТ. Подтверждена корректность р

Смарт-карты и USB-токены от «Аладдин Р.Д.» совместимы с продуктами «Реак Софт» орится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. Так, сертификаты совместимости, подписанные компаниями, подтверждают корректность работы ПО Blitz Identity Provider со смарт-картами и USB-токенами JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, USB-токенами JaCarta PKI/Flash, JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ/Flash, а также eToken PASS. Blitz Identity Provider — это п

«Аладдин Р.Д.» выпустила JaCarta WebPass — USB-токен с «OTP на борту» безопасности, объявила о выпуске нового продукта — JaCarta WebPass. Новинка представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённы

Райффайзенбанк разрешил клиентам работать с интернет-банком для бизнеса без USB-токена зенбанке, теперь клиенты могут работать с Elbrus Internet во всех популярных браузерах (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome) и операционных системах (Mac OS X, Windows, Linux и др.) без USB-токена. Это стало возможным благодаря новой функции: подпись платежей одноразовым SMS-паролем. По словам Романа Зильбера, начальника управления по работе с малым бизнесом и премиальными кли