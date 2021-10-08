USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен

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USB-токен
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USB-ключ
криптографический токен


08.10.2021 Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором отечественных мониторов Lightcom 1
09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
05.07.2021 Почему оцифровывать кадровые отделы нужно уже сейчас 1
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код 1
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM 1
10.06.2021 ВТБ начинает выдавать квалифицированную электронную подпись 1
14.05.2021 Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1 1
11.05.2021 «Актив» и «Юнисаб» объявлили о старте технологического партнерства 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 2
27.04.2021 Модульбанк усилил безопасность аутентификации клиентов в интернет банке 3
23.04.2021 Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram 1
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» 1
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 3
08.04.2021 Directum выпустила решение для подписания кадровых документов в облаке 1
19.03.2021 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве 2
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 2
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 1
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 2
30.11.2020 «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам 1
20.10.2020 Как построить систему резервного копирования от Калининграда до Владивостока 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 3
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» 1
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 1
23.07.2020 «Актив» и «Код Безопасности» укрепляют сотрудничество 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
18.05.2020 «Актив» перешел на подписание сертификатов совместимости продукции в электронной форме 2
24.04.2020 Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе 1
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 1
14.04.2020 Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность 1
03.04.2020 «Актив» получил сертификат ФСТЭК на «Рутокен логон» 1
26.03.2020 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» с новой версией РЕД ОС 1
24.03.2020 «Актив» предложил решение для безопасной удаленной работы сотрудников 3
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов 3
23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» 1

Публикаций - 230, упоминаний - 301

USB-токен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 70
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 31
Microsoft Corporation 11039 17
Код Безопасности 365 8
Samsung Electronics 5641 6
Apple Inc - Эппл Рус 7685 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
Google LLC 7135 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 2
Xiaomi 904 2
Lenovo Group 1636 2
Конфидент 56 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 2
3728 2
TRENDnet 49 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
SAP SE 3208 2
MediaTek 315 1
ЭОС - Электронные офисные системы 983 1
Yandex - Яндекс 4100 1
Red Hat 665 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Микрон - Micron 365 1
Ланит ГК 1155 1
Nvidia Corp 2012 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
IBM 3530 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Инфосистемы Джет 675 1
VK - Mail.ru Group 2482 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Oracle Corporation 3333 1
Merlion - Мерлион 273 1
Элвис-Плюс 69 1
iSimpleLab - АйСимплЛаб 2 1
Just5 8 1
Русский стандарт Банк 302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ВкусВилл 48 1
Татнефть 112 1
АльфаСтрахование СГ 207 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
ВТБ24 583 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Президент Российской Федерации 1439 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 78
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 23
Flash 472 16
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 14
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 5
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 4
3G - Стандарт мобильной связи 3714 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 3
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
Умные платформы 496 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Aladdin JaCarta 147 57
Aladdin JaCarta PKI 74 47
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 46
Microsoft Windows 10 6622 38
Google Android 10750 26
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 26
Linux OS 4249 23
Aladdin JaCarta PRO 21 18
Microsoft Windows 7 1662 17
Apple iOS 5741 16
Aladdin JaCarta LT 23 15
Microsoft Windows 8 1228 14
Microsoft Windows 851 13
Java - Язык программирования 1169 12
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 7
Apple macOS 922 7
Aladdin eToken Management System 71 7
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 7
Aladdin JC-WebClient 15 7
Актив - Рутокен KeyBox 8 6
Apple macOS X 901 6
Aladdin JaCarta WebPass 7 5
КриптоПро СКЗИ CSP 96 5
Ред ОС 239 4
Актив - Рутокен S 20 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 4
Актив - Рутокен Lite 18 4
Aladdin JaCarta U2F 6 4
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 11 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 3
Актив - Рутокен 2151 7 3
Red Hat RPM - Package Manager 60 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
Microsoft Windows Server 2016 42 2
Microsoft Windows Server 2012 147 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 2
Рустамов Рустам 169 3
Мещеряков Кирилл 22 3
Аксаков Анатолий 98 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Смирнов Алексей 142 1
Алексеев Вячеслав 12 1
Крашенинников Павел 10 1
Асланян Ани 5 1
Бородич Александр 4 1
Шеков Александр 1 1
Припачкин Юрий 25 1
Калихов Артем 8 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 1
Назаров Алексей 69 1
Володин Вячеслав 62 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Граф Аркадий 24 1
Akuthota Vishwanath - Акутота Виншванат 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Изотов Андрей 4 1
Бабинцев Василий 21 1
Додохов Александр 3 1
Лосев Сергей 43 1
Гришанова Ирина 25 1
Новиков Павел 67 1
Васильев Владислав 39 1
Сабанов Алексей 16 1
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Мылицын Роман 79 1
Анфимов Павел 16 1
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Черников Константин 5 1
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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