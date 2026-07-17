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Aladdin JaCarta PKI
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 90, упоминаний - 262
Aladdin JaCarta PKI и организации, системы, технологии, персоны:
|Челышев Сергей 11 6
|Рустамов Рустам 548 4
|Сабанов Алексей 21 2
|Шалимов Сергей 2 2
|Груздев Сергей 48 2
|Галкин Евгений 8 2
|Смирнов Алексей 269 1
|Макаров Валентин 251 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Гантимуров Андрей 9 1
|Петров Павел 10 1
|Щеглов Петр 85 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Конусов Андрей 87 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Тагиев Аркадий 14 1
|Ступин Сергей 11 1
|Андрианов Иван 11 1
|Эм Арина 1 1
|Перелыгин Денис 4 1
|Равшанов Яков 5 1
|Nixon Richard - Никсон Ричард 6 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Кравченко Георгий 14 1
|Мылицын Роман 111 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|РЖД - ВНИКТИ - Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.