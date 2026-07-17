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Aladdin JaCarta PKI

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент» 1
24.02.2026 Подтверждена совместимость мобильного приложения JaCarta Virtual Token с «Ред ОС М» 1
25.01.2024 В России создали «убийцу» Microsoft CA 1
09.06.2023 СЗИ НСД Dallas Lock Linux успешно прошла процедуру испытаний ФСТЭК России 2
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace» 1
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов 2
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6 1
29.04.2022 Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta 2
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте 2
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2» 2
09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5 3
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 2
14.05.2021 Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1 4
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» 2
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 7
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 1
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 2
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta 2
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 3
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 3
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» 2
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 3
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 3
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов 3
24.01.2020 «Код безопасности» выпустил новую версию СКЗИ «Континент-АП» 2
05.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta 4
16.10.2019 Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta 2
11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость 2
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 4
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate 6
09.08.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость 3
08.08.2019 Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром» 9
23.07.2019 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов 2
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 8
20.06.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision 2
18.06.2019 «Код безопасности» выпустил новую версию Secret Net LSP 1
30.01.2019 Astralinux и «Аладдин Р.Д,» протестировали свои продукты на совместимость 1
29.10.2018 «Аладдин Р.Д.» и «Ред софт» протестировали JaCarta и «Ред ОС 7.1 Муром» на совместимость 3

Публикаций - 90, упоминаний - 262

Aladdin JaCarta PKI и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 82
Microsoft Corporation 25775 10
Код Безопасности 812 8
Ред Софт - Red Soft 1236 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 6
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 3
Broadcom - VMware 2610 3
Citrix Systems 868 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
DiState - ДиСтэйт 6 2
Tonk - Тонк ГК 63 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 27 2
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 2
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Oracle Corporation 7074 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Directum - Директум 1268 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
SafeTech - СэйфТек 133 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 45 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Google LLC 12688 1
K2 - К2РУ - SourceCode 148 1
Бифит - Bifit 91 1
ЗИКС - czics 2 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Visa International 1993 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 1
ЭксимБанк 5 1
Венец АКБ 21 1
Белагропромбанк 24 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
АТФБанк 22 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Межтопэнергобанк 9 1
Темірбанк - Темирбанк 4 1
Совкомбанк ПАО - Гаранти Банк-Москва КБ 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Ак Барс Банк 283 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 66
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Aladdin eToken ГОСТ 41 10
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Гантимуров Андрей 9 1
Петров Павел 10 1
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Конусов Андрей 87 1
Исаев Дмитрий 58 1
Тагиев Аркадий 14 1
Ступин Сергей 11 1
Андрианов Иван 11 1
Эм Арина 1 1
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Америка - Американский регион 2206 1
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Германия - Федеративная Республика 13221 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 19 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 11 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Английский язык 7030 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РЖД - ВНИКТИ - Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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