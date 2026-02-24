Подтверждена совместимость мобильного приложения JaCarta Virtual Token с «Ред ОС М»

Компании «Аладдин» и «Ред Софт» завершили тестирование мобильного приложения JaCarta Virtual Token в среде российской мобильной операционной системы «Ред ОС М». По результатам испытаний подтверждена корректная работа решения на устройствах под управлением «Ред ОС М».

В ходе проверки была подтверждена стабильность функционирования приложения и его ключевых механизмов аутентификации. Совместимость позволяет использовать смартфоны на базе «Ред ОС М» в качестве защищенного второго фактора при доступе к корпоративным информационным ресурсам, обеспечивая соответствие требованиям информационной безопасности.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

JaCarta Virtual Token — мобильное приложение JaCarta Virtual Token обеспечивает функциональность аппаратного токена JaCarta PKI, строгую двухфакторную аутентификацию пользователя по цифровым сертификатам (не для ГИС). Решение позволяет использовать смартфон в качестве второго фактора при работе на ПК (в том числе без Интернета), моментально получить дубликат USB-токена при его блокировании, утере (Rescue-token), а также быстро выдать JaCarta Virtual Token подрядчикам и контрагентам.