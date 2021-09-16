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Aladdin R.D.
Аладдин Р.Д.


16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux 1
09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
15.06.2021 Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России 1
24.05.2021 Новая версия мобильного приложения Aladdin 2FA позволяет использовать биометрию для защиты пользовательских данных 1
14.05.2021 Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1 1
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» 1
19.04.2021 Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор» 1
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 1
19.03.2021 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве 2
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 1
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 2
17.02.2021 Средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice сертифицировано ФСТЭК России 2
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru 3
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta 2
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» 1
22.01.2021 «Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» 2
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 2
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
21.08.2020 JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск» 2
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» 2
20.08.2020 В RuSIEM назначен коммерческий директор 1
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 2
17.06.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.» 1
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 1
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов 1
13.03.2020 Подтверждена совместимость смарт-карт ридеров JCR721 с ОС «Лотос» 2
17.01.2020 Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги 1
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 1
18.12.2019 «Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО 2
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
05.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta 1
02.12.2019 Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 1
27.11.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5 1
23.10.2019 Подтверждена корректность работы JMS с УЦ Notary-Pro 2.7 2
21.10.2019 На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
16.10.2019 Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta 2

Публикаций - 421, упоминаний - 798

Aladdin R.D. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 28
Infotecs - ИнфоТеКС 249 26
Oracle Corporation 3331 22
Код Безопасности 365 21
Крипто-ПРО 200 17
InfoWatch - Инфовотч 603 16
Элвис-Плюс 69 14
Информзащита 422 14
ЭОС - Электронные офисные системы 982 12
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 11
ESET 989 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 11
Cisco Systems 2037 11
Apple Inc - Эппл Рус 7680 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 10
Softline - Софтлайн 1473 9
Сигнал-КОМ 22 9
Check Point Software Technologies 446 9
NortonLifeLock (Symantec) 774 9
IBM 3527 9
Citrix Systems 571 8
VMware 1829 8
Google LLC 7128 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 7
Ланит ГК 1155 7
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 108 7
Dr.Web - Доктор Веб 975 7
3727 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Газинформсервис - ГИС 34 6
Trend Micro 342 6
HP Inc. 2898 6
Конфидент 56 6
Directum - Директум 644 6
Acronis - Акронис 364 6
Intel Corporation 4152 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
Крок 1219 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 7
Visa International 1344 6
Пробизнесбанк АКБ 109 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Возрождение - Коммерческий банк 98 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Альфа-Банк 1123 3
Ак Барс Банк 173 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Мосэнерго ПАО 48 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
Центр-инвест КБ 29 2
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 2
ВТБ24 583 2
СКБ-банк 86 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Таможенная карта 9 2
Газпром ПАО 518 2
Уралсиб Банк 389 2
AliExpress 275 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Петрокоммерц 29 1
Интеркоммерц 32 1
Почта России ПАО 1570 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Союз Банк 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 78
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 72
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Правительство РФ 2200 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 3
Федеральное казначейство России 766 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
Совет Европы 27 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Правительство Москвы 649 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 230 70
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 54
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 44
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 31
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 22
Flash 472 21
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 14
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 11
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 8
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 8
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 8
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 7
СЗИ - Средства защиты информации 140 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 59 6
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 117 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 4
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Aladdin JaCarta 147 130
Gemalto SafeNet eToken 119 95
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 84
Aladdin JaCarta PKI 74 72
Aladdin eToken Management System 71 60
Java - Язык программирования 1167 54
Microsoft Windows 10 6612 47
Linux OS 4243 39
Aladdin Secret Disk 33 32
Microsoft Windows 850 31
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 30
Apple iOS 5741 24
Microsoft Windows 7 1662 23
КриптоПро СКЗИ CSP 96 22
Aladdin JaCarta LT 23 22
Aladdin JaCarta PRO 21 21
Google Android 10750 21
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 15
Aladdin JC-WebClient 15 15
Microsoft Windows 8 1228 13
Apple macOS 922 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 755 12
Microsoft Windows Server 2008 210 11
R-Style Softlab - InterBank 93 9
Microsoft Windows Server 2012 147 9
BSS BS-Client ДБО 110 9
Apple macOS X 900 9
Google Chrome - браузер 1117 8
Apple - App Store 2198 7
Apple iPad 3263 7
Aladdin JaCarta WebPass 7 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 7
Microsoft SQL Server 789 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 7
SafeTech SafeTouch 28 7
iSimpleLab iSimpleBank 12 7
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 6
Microsoft Windows XP 883 6
Груздев Сергей 26 26
Сабанов Алексей 16 16
Ведешкина Татьяна 7 7
Бычек Владимир 9 6
Ставринов Яков 6 6
Колесников Алексей 13 6
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 4
Александров Алексей 7 4
Чирков Максим 4 4
Рустамов Рустам 169 3
Додохов Александр 3 3
Полякова Оксана 6 3
Янборисов Вадим 5 3
Зубов Евгений 12 2
Гуревич Алексей 3 2
Болышев Максим 15 2
Гузаиров Айдар 21 2
Сачков Илья 105 2
Скрипкин Дмитрий 3 2
Земков Сергей 150 2
Чапчаев Андрей 33 2
Петров Евгений 11 2
Лукацкий Алексей 67 2
Смирнов Иван 9 2
Котов Сергей 15 2
Горелов Дмитрий 51 2
Гостев Александр 54 2
Мякишева Марина 84 2
Кузнецов Сергей 82 2
Мылицын Роман 79 2
Симис Борис 11 2
White Alex - Уайт Алекс 3 2
Богданов Валентин 7 2
Никифоров Николай 1126 2
Левенков Олег 2 2
Шалимов Сергей 2 2
Алексеев Тимофей 3 2
Храмцовская Наталья 38 1
Нащекин Алексей 111 1
Аксаков Анатолий 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 18
Казахстан - Республика 2621 13
Украина 3347 11
Беларусь - Белоруссия 2081 10
Прибалтика - Балтия 589 7
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 5
Россия - Смоленск 233 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 3
Россия - Ивановская область 262 3
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 3
Грузия 690 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Узбекистан - Республика 821 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Южная Америка 313 2
Франция - Французская Республика 2112 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 2
Россия - Уфа 640 2
Восточная Европа 1669 2
Сингапур - Республика 808 2
Польша - Республика 824 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 2
Россия - Нижегородская область 737 2
Россия - Калининград 659 2
Таджикистан - Республика 434 2
Эстония - Эстонская Республика 413 2
Европа 3730 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 15
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 15
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 3
Информационное общество - Государственная программа 282 2
Человеческий фактор 126 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
Русский язык 970 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральное законодательство 254 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 3
WikiLeaks 106 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
The Wall Street Journal 709 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Юность - радиостанция 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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