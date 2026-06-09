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Aladdin R.D. Аладдин Р.Д.

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д.

"Аладдин Р.Д." — российский разработчик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. Компания является экспертом в области аутентификации, электронной подписи и защиты конфиденциальной информации на дисках и в системах управления базами данных. Компания имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России и ФСБ России. Система менеджмента качества "Аладдин Р.Д." соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 17 дел, на cумму 50 589 018 ₽*

Судебные дела (17) на сумму 50 589 018 ₽*
в качестве истца (16) на сумму 50 522 518 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 66 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.06.2026 «Группа Астра» и «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве

«Группа Астра» и компания «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве, которое обеспечит качественно новый подход к

09.06.2026 «Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

вопросы доверия и безопасности на этапе проектирования, а не решать их постфактум. Сергей Груздев, «Аладдин»: Рынок закономерно переходит к построению доверенных экосистем, где безопасность и у
27.05.2026 Система защиты информации Secret Disk компании «Аладдин» сертифицирована ФСТЭК

Компания «Аладдин» сообщила о том, что система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret

29.04.2026 JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO)

Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta

23.10.2025 Компании «ИнфоТеКС» и «Аладдин» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов

Компании «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и «Аладдин», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры предприятий и защиты ее главных информационных активов, сообщили о завершении тестов
09.06.2025 Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и «Аладдин Р.Д.», участник российского рынка средств криптографической защиты информации, заключ
27.03.2025 «Кит-системс» объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.»

Системный интегратор «Кит-системс» вошел в число авторизованных партнеров компании «Аладдин Р.Д.». В рамках сотрудничества интегратор будет применять все решения вендора в проек
25.03.2025 «Группа Астра» и «Аладдин Р.Д.» представили совместное решение для защиты корпоративных данных

«Группа Астра» и отечественный производитель ИБ-решений «Аладдин Р.Д.» объявляют о выпуске нового комплекта – защищенной рабочей станции на основе рос
27.11.2024 ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасн
19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server

работчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, з
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение

Fortis, российский дистрибьютор решений в области информационной безопасности, и «Аладдин», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Впервые продуктовый портфель Fortis пополнится решени
27.12.2023 Анатолий Лебедев, Андрей Кутырев, «Аладдин»: В вопросе применения технологии блокчейн для идентификации и аутентификации Китай сделал радикальный шаг вперед

Эксперты-криптографы компании «Аладдин» прокомментировали новость о создании первой в истории единой национальной платформы

27.10.2023 В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

cret Disk для Linux Разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» (ранее известный как «Аладдин Р.Д» и находящийся, как сказали CNews двое собе
15.08.2023 «Инфосистемы джет» укрепила собственную ИБ-инфраструктуру с помощью системы двухфакторной аутентификации «Аладдин»

Компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, и ИТ-компания «Инфосистемы джет» успешно завершили проект по внедрению системы двухфакторной аутентифик
12.07.2023 Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft

а, имея загрузочную флешку со своей ОС и набором утилит для поиска паролей, мог забрать любые данные с корпоративного компьютера. Единственное условие — физический доступ к компьютеру. Денис Суховей, Аладдин: В ряде случаев поведение BitLocker крайне подозрительное Появление в Microsoft Windows механизма BitLocker как раз стало ответом на такой тип атак. В середине 2000х годов выходят первы
27.06.2023 ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.»

Компания «Аладдин Р.Д.», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфра
16.05.2023 Сергей Груздев -

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна

и удалёнка – это надолго, мы сосредоточились на защите от внутреннего нарушителя. Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Хорошо понимая, что пандемия и удалёнка – это надолго, мы сосредоточились на з
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов

В рамках системы контроля доступа СКДПУ НТ решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как внешний сервис аутентификации пользователя при входе на ИТ-инф
15.12.2022 Для мобильной ОС «Аврора» появилось приложение для генерации однора-зовых паролей Aladdin 2FA
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений
12.08.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.»

Treolan (входит в группу «Ланит») и «Аладдин Р.Д.» подписали партнерское соглашение, в рамках которого дистрибьютор будет поставля
11.03.2022 Информационное сообщение для партнеров и заказчиков «Аладдин Р.Д.»

Компания «Аладдин Р.Д.» продолжает работать в обычном режиме и имеет достаточный складской запас аппара
04.03.2022 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте

азработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
13.12.2021 Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну.

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2»

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
19.03.2021 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве

изводитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций

«Аладдин Р.Д.» и «Базальт СПО» завершили тестирование своих продуктов на совместимость. Тестов
22.01.2021 «Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»

«Аладдин Р.Д.» сообщает о получении нового сертификата соответствия ФСБ России № СФ/124-3956 н
17.06.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.»

В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Аладдин Р.Д.» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов

«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подписали сертификаты совместимости своих продуктов. Результаты
18.12.2019 «Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2

«Аладдин Р.Д.» сообщила о выпуске новой версии продукта JC-WebClient для работы с USB-токенами
27.11.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
17.09.2019 «Аладдин Р.Д.» получила лицензию Минобороны на создание средств защиты информации

«Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие требованиям нормативных документов Министерства оборон
09.08.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
23.07.2019 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили об успешном тестировании электронных ключей и смарт-карт JaCarta произ
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP»

«Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. С

Публикаций - 495, упоминаний - 1503

Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 57
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 52
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 46
Код Безопасности 812 40
Ростелеком 10948 37
Softline - Софтлайн 3743 28
Информзащита 941 28
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 28
InfoWatch - Инфовотч 1185 24
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 24
Oracle Corporation 7074 23
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 22
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 18
Check Point Software Technologies 829 18
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 17
Cisco Systems 5372 17
9594 17
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 17
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 16
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 16
Ред Софт - Red Soft 1236 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Google LLC 12688 14
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 14
Apple Inc 13154 13
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 13
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 13
Крок - Croc 1964 13
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 11
Intel Corporation 12811 11
Газинформсервис - ГИС 496 10
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 10
Aladdin Software Security R.D. 118 10
Газпром ПАО 1493 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Новатэк - ранее Новафининвест 76 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Visa International 1993 6
Пробизнесбанк АКБ 135 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Ак Барс Банк 283 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
Центр-инвест КБ 65 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 132
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 109
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 283
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 191
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 172
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 172
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 143
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 118
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 111
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 106
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 97
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 86
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 77
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 73
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 60
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 59
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 51
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Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 40
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 35
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 35
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 33
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 31
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 31
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 26
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 26
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 159
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 95
Linux OS 11533 93
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 92
Microsoft Windows 16882 88
Aladdin JaCarta PKI 90 82
Oracle Java - язык программирования 3469 56
Aladdin Secret Disk 91 55
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 41
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 36
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 61 35
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 32
Google Android 15243 31
Apple iOS 8583 30
Aladdin eToken ГОСТ 41 29
Aladdin JaCarta LT 30 28
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 28
Aladdin JaCarta PRO 27 24
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 23
Microsoft Windows 7 2007 23
КриптоПро CSP СКЗИ 255 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 22
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
Microsoft Windows 10 1938 20
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 22 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 18
Axiom JDK СЗИ 175 17
Apple macOS 2419 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 17
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 17
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 23 16
Aladdin JC-WebClient 15 15
InfoTeCS - ViPNet Client 122 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 13
Apple iPad 4011 13
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 12
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 12
Aladdin JaCarta SecurLogon 13 12
Груздев Сергей 48 38
Сабанов Алексей 21 14
Челышев Сергей 11 11
Суховей Денис 11 9
Ведешкина Татьяна 7 7
Колесников Алексей 26 6
Ставринов Яков 7 6
Калемберг Денис 32 6
Крячков Антон 20 6
Рустамов Рустам 548 6
Гусев Дмитрий 92 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Чирков Максим 4 4
Петренко Сергей 33 4
Александров Алексей 12 4
Лебедев Анатолий 8 4
Карпов Роман 80 4
Винарский Станислав 6 4
Макаров Валентин 251 3
Семенов Александр 166 3
Янкин Андрей 52 3
Патешман Виталий 42 3
Лукацкий Алексей 140 3
Бычек Владимир 11 3
Левенков Олег 3 3
Янборисов Вадим 5 3
Алексеев Тимофей 4 3
Полякова Оксана 9 3
Фоменко Алексей 18 3
Додохов Александр 3 3
Мамыкин Владимир 44 3
Мирошников Дмитрий 9 3
Перелыгин Денис 4 3
Путин Владимир 3454 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Мылицын Роман 111 3
Черепенников Антон 86 2
Смирнов Алексей 269 2
Болышев Максим 16 2
Сачков Илья 126 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 410
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 11
Россия - ДФО - Амурская область 954 11
Европа 24964 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Израиль 2856 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Казахстан - Республика 6048 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Канада 5081 5
Бельгия - Королевство 1192 5
Украина 7928 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Япония 13807 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Эстония - Эстонская Республика 764 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 186
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 110
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 81
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 79
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 33
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 31
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 29
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
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Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 19
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 15
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InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
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Базальт СПО - Альт академия 38 2
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Информзащита Учебный центр 38 1
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
ФСО РФ - Академия 7 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Infosecurity - выставка 63 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CeBIT 614 2
IT&Security Forum 10 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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