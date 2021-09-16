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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aladdin R.D.
Аладдин Р.Д.
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 421, упоминаний - 798
Aladdin R.D. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Груздев Сергей 26 26
|Сабанов Алексей 16 16
|Ведешкина Татьяна 7 7
|Бычек Владимир 9 6
|Ставринов Яков 6 6
|Колесников Алексей 13 6
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 4
|Александров Алексей 7 4
|Чирков Максим 4 4
|Рустамов Рустам 169 3
|Додохов Александр 3 3
|Полякова Оксана 6 3
|Янборисов Вадим 5 3
|Зубов Евгений 12 2
|Гуревич Алексей 3 2
|Болышев Максим 15 2
|Гузаиров Айдар 21 2
|Сачков Илья 105 2
|Скрипкин Дмитрий 3 2
|Земков Сергей 150 2
|Чапчаев Андрей 33 2
|Петров Евгений 11 2
|Лукацкий Алексей 67 2
|Смирнов Иван 9 2
|Котов Сергей 15 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Гостев Александр 54 2
|Мякишева Марина 84 2
|Кузнецов Сергей 82 2
|Мылицын Роман 79 2
|Симис Борис 11 2
|White Alex - Уайт Алекс 3 2
|Богданов Валентин 7 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Левенков Олег 2 2
|Шалимов Сергей 2 2
|Алексеев Тимофей 3 2
|Храмцовская Наталья 38 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Аксаков Анатолий 98 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756675, в очереди разбора - 660365.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756675, в очереди разбора - 660365.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru