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Aladdin R.D. Аладдин Р.Д.
"Аладдин Р.Д." — российский разработчик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. Компания является экспертом в области аутентификации, электронной подписи и защиты конфиденциальной информации на дисках и в системах управления базами данных. Компания имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России и ФСБ России. Система менеджмента качества "Аладдин Р.Д." соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 17 дел, на cумму 50 589 018 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.06.2026
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«Группа Астра» и «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве
«Группа Астра» и компания «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве, которое обеспечит качественно новый подход к
|09.06.2026
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«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему
вопросы доверия и безопасности на этапе проектирования, а не решать их постфактум. Сергей Груздев, «Аладдин»: Рынок закономерно переходит к построению доверенных экосистем, где безопасность и у
|27.05.2026
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Система защиты информации Secret Disk компании «Аладдин» сертифицирована ФСТЭК
Компания «Аладдин» сообщила о том, что система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret
|29.04.2026
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JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO)
Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta
|23.10.2025
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Компании «ИнфоТеКС» и «Аладдин» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов
Компании «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и «Аладдин», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры предприятий и защиты ее главных информационных активов, сообщили о завершении тестов
|09.06.2025
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Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ
Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и «Аладдин Р.Д.», участник российского рынка средств криптографической защиты информации, заключ
|27.03.2025
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«Кит-системс» объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.»
Системный интегратор «Кит-системс» вошел в число авторизованных партнеров компании «Аладдин Р.Д.». В рамках сотрудничества интегратор будет применять все решения вендора в проек
|25.03.2025
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«Группа Астра» и «Аладдин Р.Д.» представили совместное решение для защиты корпоративных данных
«Группа Астра» и отечественный производитель ИБ-решений «Аладдин Р.Д.» объявляют о выпуске нового комплекта – защищенной рабочей станции на основе рос
|27.11.2024
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ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасн
|19.02.2024
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Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server
работчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, з
|23.01.2024
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Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение
Fortis, российский дистрибьютор решений в области информационной безопасности, и «Аладдин», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Впервые продуктовый портфель Fortis пополнится решени
|27.12.2023
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Анатолий Лебедев, Андрей Кутырев, «Аладдин»: В вопросе применения технологии блокчейн для идентификации и аутентификации Китай сделал радикальный шаг вперед
Эксперты-криптографы компании «Аладдин» прокомментировали новость о создании первой в истории единой национальной платформы
|27.10.2023
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В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux
cret Disk для Linux Разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» (ранее известный как «Аладдин Р.Д» и находящийся, как сказали CNews двое собе
|15.08.2023
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«Инфосистемы джет» укрепила собственную ИБ-инфраструктуру с помощью системы двухфакторной аутентификации «Аладдин»
Компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, и ИТ-компания «Инфосистемы джет» успешно завершили проект по внедрению системы двухфакторной аутентифик
|12.07.2023
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Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft
а, имея загрузочную флешку со своей ОС и набором утилит для поиска паролей, мог забрать любые данные с корпоративного компьютера. Единственное условие — физический доступ к компьютеру. Денис Суховей, Аладдин: В ряде случаев поведение BitLocker крайне подозрительное Появление в Microsoft Windows механизма BitLocker как раз стало ответом на такой тип атак. В середине 2000х годов выходят первы
|27.06.2023
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ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.»
Компания «Аладдин Р.Д.», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфра
|16.05.2023
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Сергей Груздев -
Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна
и удалёнка – это надолго, мы сосредоточились на защите от внутреннего нарушителя. Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Хорошо понимая, что пандемия и удалёнка – это надолго, мы сосредоточились на з
|21.12.2022
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«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов
В рамках системы контроля доступа СКДПУ НТ решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как внешний сервис аутентификации пользователя при входе на ИТ-инф
|15.12.2022
|Для мобильной ОС «Аврора» появилось приложение для генерации однора-зовых паролей Aladdin 2FA
|06.12.2022
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Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»
«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений
|12.08.2022
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Treolan объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.»
Treolan (входит в группу «Ланит») и «Аладдин Р.Д.» подписали партнерское соглашение, в рамках которого дистрибьютор будет поставля
|11.03.2022
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Информационное сообщение для партнеров и заказчиков «Аладдин Р.Д.»
Компания «Аладдин Р.Д.» продолжает работать в обычном режиме и имеет достаточный складской запас аппара
|04.03.2022
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«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux
«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|22.02.2022
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«Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте
азработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|13.12.2021
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Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну.
Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|06.12.2021
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Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2»
Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|16.09.2021
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«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux
Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|19.03.2021
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«Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве
изводитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|03.03.2021
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«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций
«Аладдин Р.Д.» и «Базальт СПО» завершили тестирование своих продуктов на совместимость. Тестов
|22.01.2021
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«Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»
«Аладдин Р.Д.» сообщает о получении нового сертификата соответствия ФСБ России № СФ/124-3956 н
|17.06.2020
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Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.»
В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Аладдин Р.Д.» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили
|23.03.2020
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«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов
«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подписали сертификаты совместимости своих продуктов. Результаты
|18.12.2019
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«Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО
«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|11.12.2019
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«Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2
«Аладдин Р.Д.» сообщила о выпуске новой версии продукта JC-WebClient для работы с USB-токенами
|27.11.2019
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«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5
«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|11.10.2019
|
«Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость
«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|17.09.2019
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«Аладдин Р.Д.» получила лицензию Минобороны на создание средств защиты информации
«Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие требованиям нормативных документов Министерства оборон
|09.08.2019
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«Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость
«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
|23.07.2019
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«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов
«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили об успешном тестировании электронных ключей и смарт-карт JaCarta произ
|05.07.2019
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«Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP»
«Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. С
Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Сергей 48 38
|Сабанов Алексей 21 14
|Челышев Сергей 11 11
|Суховей Денис 11 9
|Ведешкина Татьяна 7 7
|Колесников Алексей 26 6
|Ставринов Яков 7 6
|Калемберг Денис 32 6
|Крячков Антон 20 6
|Рустамов Рустам 548 6
|Гусев Дмитрий 92 5
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
|Чирков Максим 4 4
|Петренко Сергей 33 4
|Александров Алексей 12 4
|Лебедев Анатолий 8 4
|Карпов Роман 80 4
|Винарский Станислав 6 4
|Макаров Валентин 251 3
|Семенов Александр 166 3
|Янкин Андрей 52 3
|Патешман Виталий 42 3
|Лукацкий Алексей 140 3
|Бычек Владимир 11 3
|Левенков Олег 3 3
|Янборисов Вадим 5 3
|Алексеев Тимофей 4 3
|Полякова Оксана 9 3
|Фоменко Алексей 18 3
|Додохов Александр 3 3
|Мамыкин Владимир 44 3
|Мирошников Дмитрий 9 3
|Перелыгин Денис 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
|Мылицын Роман 111 3
|Черепенников Антон 86 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Болышев Максим 16 2
|Сачков Илья 126 2
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