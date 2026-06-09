«Группа Астра» и «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве «Группа Астра» и компания «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве, которое обеспечит качественно новый подход к

«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему вопросы доверия и безопасности на этапе проектирования, а не решать их постфактум. Сергей Груздев, «Аладдин»: Рынок закономерно переходит к построению доверенных экосистем, где безопасность и у

Система защиты информации Secret Disk компании «Аладдин» сертифицирована ФСТЭК Компания «Аладдин» сообщила о том, что система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret

JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO) Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta

Компании «ИнфоТеКС» и «Аладдин» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов Компании «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и «Аладдин», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры предприятий и защиты ее главных информационных активов, сообщили о завершении тестов

Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и «Аладдин Р.Д.», участник российского рынка средств криптографической защиты информации, заключ

«Кит-системс» объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.» Системный интегратор «Кит-системс» вошел в число авторизованных партнеров компании «Аладдин Р.Д.». В рамках сотрудничества интегратор будет применять все решения вендора в проек

«Группа Астра» и «Аладдин Р.Д.» представили совместное решение для защиты корпоративных данных «Группа Астра» и отечественный производитель ИБ-решений «Аладдин Р.Д.» объявляют о выпуске нового комплекта – защищенной рабочей станции на основе рос

ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасн

Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server работчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, з

Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение Fortis, российский дистрибьютор решений в области информационной безопасности, и «Аладдин», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Впервые продуктовый портфель Fortis пополнится решени

Анатолий Лебедев, Андрей Кутырев, «Аладдин»: В вопросе применения технологии блокчейн для идентификации и аутентификации Китай сделал радикальный шаг вперед Эксперты-криптографы компании «Аладдин» прокомментировали новость о создании первой в истории единой национальной платформы

В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux cret Disk для Linux Разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» (ранее известный как «Аладдин Р.Д» и находящийся, как сказали CNews двое собе

«Инфосистемы джет» укрепила собственную ИБ-инфраструктуру с помощью системы двухфакторной аутентификации «Аладдин» Компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, и ИТ-компания «Инфосистемы джет» успешно завершили проект по внедрению системы двухфакторной аутентифик

Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft а, имея загрузочную флешку со своей ОС и набором утилит для поиска паролей, мог забрать любые данные с корпоративного компьютера. Единственное условие — физический доступ к компьютеру. Денис Суховей, Аладдин: В ряде случаев поведение BitLocker крайне подозрительное Появление в Microsoft Windows механизма BitLocker как раз стало ответом на такой тип атак. В середине 2000х годов выходят первы

ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.» Компания «Аладдин Р.Д.», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфра

Сергей Груздев - Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна и удалёнка – это надолго, мы сосредоточились на защите от внутреннего нарушителя. Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Хорошо понимая, что пандемия и удалёнка – это надолго, мы сосредоточились на з

«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов В рамках системы контроля доступа СКДПУ НТ решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как внешний сервис аутентификации пользователя при входе на ИТ-инф

Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace» «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений

Treolan объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.» Treolan (входит в группу «Ланит») и «Аладдин Р.Д.» подписали партнерское соглашение, в рамках которого дистрибьютор будет поставля

Информационное сообщение для партнеров и заказчиков «Аладдин Р.Д.» Компания «Аладдин Р.Д.» продолжает работать в обычном режиме и имеет достаточный складской запас аппара

«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

«Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте азработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну. Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2» Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

«Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве изводитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций «Аладдин Р.Д.» и «Базальт СПО» завершили тестирование своих продуктов на совместимость. Тестов

«Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» «Аладдин Р.Д.» сообщает о получении нового сертификата соответствия ФСБ России № СФ/124-3956 н

Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.» В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Аладдин Р.Д.» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили

«Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подписали сертификаты совместимости своих продуктов. Результаты

«Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

«Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 «Аладдин Р.Д.» сообщила о выпуске новой версии продукта JC-WebClient для работы с USB-токенами

«Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию Secret Disk 5 «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

«Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

«Аладдин Р.Д.» получила лицензию Минобороны на создание средств защиты информации «Аладдин Р.Д.» подтвердила соответствие требованиям нормативных документов Министерства оборон

«Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили об успешном тестировании электронных ключей и смарт-карт JaCarta произ