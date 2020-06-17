Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.»

Интеграция Системное ПО Электроника Маркет

В рамках технологического партнерства компании «Ред софт» и «Аладдин Р.Д.» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность программного комплекса Jacarta Management System (JMS), ПК Jacarta версии 1.5 и ПК Securlogon, служащих для защиты конфиденциальной информации, включая персональные данные в коммерческих структурах, органах государственной власти и на промышленных предприятиях, с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Jacarta Management System (JMS) является программным средством управления средствами аутентификации, реализующим функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности.

ПК Jacarta версии 1.5 является программным средством защиты информации от несанкционированного доступа и выполняет функции по защите персональных данных в соответствии с приказами ФСТЭК России.

Программный комплекс Securlogon предназначен для обеспечения строгой двухфакторной аутентификации пользователей информационных систем и/или отдельных выделенных APM под управлением операционной системы «Ред ОС». Комплекс позволяет обеспечить централизованную настройку и внедрение строгой двухфакторной аутентификации с использованием удобных графических приложений, а также применение настраиваемых политик входа в ОС, как для доменных, так и для локальных учетных записей пользователей.

Другие материалы рубрики

Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»

Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов

«Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД

В Windows 10 появилась поддержка любых приложений Linux

Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом

Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как использовать старый смартфон: 5 способов вернуть к жизни ненужные гаджеты

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе