Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202865
ИКТ 15744
Организации 11925
Ведомства 1509
Ассоциации 1133
Технологии 3599
Системы 27073
Персоны 88493
География 3158
Статьи 1594
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2861
Мероприятия 895

Aladdin R.D. Аладдин Р.Д. Aladdin Software Security R.D.

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D.

"Аладдин Р.Д." — российский разработчик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. Компания является экспертом в области аутентификации, электронной подписи и защиты конфиденциальной информации на дисках и в системах управления базами данных. Компания имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России и ФСБ России. Система менеджмента качества "Аладдин Р.Д." соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 17 дел, на cумму 50 589 018 ₽*

Судебные дела (17) на сумму 50 589 018 ₽*
в качестве истца (16) на сумму 50 522 518 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 66 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.10.2026 Компания «Аладдин« получила новый сертификат ФСБ России на систему защиты и обезличивания данных в СУБД «Крипто БД» версии 3.0

Компания «Аладдин» сообщила о получении нового сертификата ФСБ России № СФ/124-5602 на СКЗИ «КриптоБД»

28.09.2026 «Аладдин» запускает программу авторизованного обучения работе с Aladdin Enterprise CA в Академии АйТи fabricaONE.AI

Компания «Аладдин» объявляет о запуске программы авторизованного обучения технических специалистов рабо
23.09.2026 Компания «Аладдин» стала одним из разработчиков нового ГОСТа в области идентификации и аутентификации

тентификация. Типовые угрозы и уязвимости идентификации и аутентификации». Он разработан компанией «Аладдин» совместно с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России
18.08.2026 «Аладдин» и «Пассворк» подтвердили совместимость JaCarta Management System 4LX и менеджера паролей «Пассворк»

Компании «Аладдин» и «Пассворк» подтвердили совместимость своих продуктов – корпоративной системы центр
13.08.2026 «Аладдин» и «Ред Софт» подтвердили совместимость JaCarta с «Ред ОС» 8 и «Ред Адм»

Компании «Аладдин» и «Ред Софт» расширили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с операц
28.07.2026 Новая версия Secret Disk для Linux 2.3 от «Аладдин» расширяет возможности защиты данных

Компания «Аладдин» объявляет о выпуске новой версии Secret Disk для Linux 2.3 — системы защиты информац
22.07.2026 «Аладдин» предлагает формат Ready-to-Go для быстрого пилотирования Aladdin Enterprise CA 2.4

Компания «Аладдин» объявляет о запуске формата Ready-to-Go для новой версии корпоративного центра серти
17.07.2026 Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент»

Компании «Аладдин» и «Сафиб» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с системой удал
24.06.2026 Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России

Компания «Аладдин» объявляет о выпуске обновленной версии JaCarta Identity Provider (JIP) – продукта дл
22.06.2026 Компания «Аладдин» представила PWA-версию Aladdin 2FA для двухфакторной аутентификации

Компания «Аладдин« выпустила новую версию решения для двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA в формат
19.06.2026 Компания «Аладдин» представила новую версию корпоративного центра сертификации Aladdin Enterprise CA 2.4

Компания «Аладдин» объявляет о выпуске новой версии корпоративного центра сертификации Aladdin Enterpri
09.06.2026 «Группа Астра» и «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве

«Группа Астра» и компания «Аладдин» объявили о стратегическом партнёрстве, которое обеспечит качественно новый подход к

09.06.2026 «Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему

вопросы доверия и безопасности на этапе проектирования, а не решать их постфактум. Сергей Груздев, «Аладдин»: Рынок закономерно переходит к построению доверенных экосистем, где безопасность и у
27.05.2026 Система защиты информации Secret Disk компании «Аладдин» сертифицирована ФСТЭК

Компания «Аладдин» сообщила о том, что система защиты информации на рабочих станциях и серверах Secret

29.04.2026 JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO)

Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta

23.10.2025 Компании «ИнфоТеКС» и «Аладдин» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов

Компании «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и «Аладдин», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры предприятий и защиты ее главных информационных активов, сообщили о завершении тестов
09.06.2025 Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и «Аладдин Р.Д.», участник российского рынка средств криптографической защиты информации, заключ
27.03.2025 «Кит-системс» объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.»

Системный интегратор «Кит-системс» вошел в число авторизованных партнеров компании «Аладдин Р.Д.». В рамках сотрудничества интегратор будет применять все решения вендора в проек
25.03.2025 «Группа Астра» и «Аладдин Р.Д.» представили совместное решение для защиты корпоративных данных

«Группа Астра» и отечественный производитель ИБ-решений «Аладдин Р.Д.» объявляют о выпуске нового комплекта – защищенной рабочей станции на основе рос
27.11.2024 ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасн
19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server

работчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, з
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение

Fortis, российский дистрибьютор решений в области информационной безопасности, и «Аладдин», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, подписали дистрибьюторское соглашение. Впервые продуктовый портфель Fortis пополнится решени
27.12.2023 Анатолий Лебедев, Андрей Кутырев, «Аладдин»: В вопросе применения технологии блокчейн для идентификации и аутентификации Китай сделал радикальный шаг вперед

Эксперты-криптографы компании «Аладдин» прокомментировали новость о создании первой в истории единой национальной платформы

27.10.2023 В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

cret Disk для Linux Разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» (ранее известный как «Аладдин Р.Д» и находящийся, как сказали CNews двое собе
15.08.2023 «Инфосистемы джет» укрепила собственную ИБ-инфраструктуру с помощью системы двухфакторной аутентификации «Аладдин»

Компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, и ИТ-компания «Инфосистемы джет» успешно завершили проект по внедрению системы двухфакторной аутентифик
12.07.2023 Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft

а, имея загрузочную флешку со своей ОС и набором утилит для поиска паролей, мог забрать любые данные с корпоративного компьютера. Единственное условие — физический доступ к компьютеру. Денис Суховей, Аладдин: В ряде случаев поведение BitLocker крайне подозрительное Появление в Microsoft Windows механизма BitLocker как раз стало ответом на такой тип атак. В середине 2000х годов выходят первы
27.06.2023 ГК «Астра» доверила аутентификацию в сервисах и инфраструктуре решению «Аладдин Р.Д.»

Компания «Аладдин Р.Д.», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфра
16.05.2023 Сергей Груздев -

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна

и удалёнка – это надолго, мы сосредоточились на защите от внутреннего нарушителя. Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Хорошо понимая, что пандемия и удалёнка – это надолго, мы сосредоточились на з
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов

В рамках системы контроля доступа СКДПУ НТ решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как внешний сервис аутентификации пользователя при входе на ИТ-инф
15.12.2022 Для мобильной ОС «Аврора» появилось приложение для генерации однора-зовых паролей Aladdin 2FA
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений
12.08.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.»

Treolan (входит в группу «Ланит») и «Аладдин Р.Д.» подписали партнерское соглашение, в рамках которого дистрибьютор будет поставля
11.03.2022 Информационное сообщение для партнеров и заказчиков «Аладдин Р.Д.»

Компания «Аладдин Р.Д.» продолжает работать в обычном режиме и имеет достаточный складской запас аппара
04.03.2022 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте

азработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
13.12.2021 Продукты «Аладдин Р.Д.» вместе с ОС Astra Linux SE позволяют защищать данные, составляющие государственную тайну.

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2»

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
16.09.2021 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
19.03.2021 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве

изводитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безо
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций

«Аладдин Р.Д.» и «Базальт СПО» завершили тестирование своих продуктов на совместимость. Тестов

Публикаций - 617, упоминаний - 1754

Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25888 83
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 64
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 625 55
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3217 54
Код Безопасности 825 42
Информзащита 949 40
КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 40
Ростелеком 11067 38
Oracle Corporation 7112 37
Softline - Софтлайн 3818 32
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1458 31
InfoWatch - Инфовотч 1204 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1856 27
Cisco Systems 5383 25
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 184 23
IBM - International Business Machines Corp 9720 23
9738 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 21
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 21
Check Point Software Technologies 839 20
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 19
Ред Софт - Red Soft 1274 18
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 18
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 17
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 16
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - InfoTeCS Internet Trust - удостоверяющий центр 44 16
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1265 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 15
Google LLC 12824 14
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 99 14
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 20 13
Apple Inc 13312 13
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 298 13
Крок - Croc 1971 13
Intel Corporation 12885 12
Acronis - Акронис 490 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 11
Газпром ПАО 1498 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 18
РЖД - Российские железные дороги 2111 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 739 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 10
Новатэк - ранее Новафининвест 77 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 6
ГПБ - Газпромбанк 1297 6
Visa International 1998 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 6
Пробизнесбанк АКБ 135 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 4
JIP - Japan Industrial Partners 16 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 273 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 4
Ак Барс Банк 284 3
Возрождение - Коммерческий банк 361 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
BMW Group 485 3
Альфа-Банк 1995 3
X5 Group - Перекрёсток 645 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1965 3
Роснефть НК - нефтяная компания 565 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 374 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 72 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Сургутнефтегаз - СНГ 289 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 156
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 120
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5793 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4062 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 13
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2911 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 8
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 139 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6029 7
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3098 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2383 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1584 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 4
Федеральное казначейство России 1961 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 3
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 56 3
Судебная власть - Judicial power 2531 3
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3473 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 59 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 8
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1533 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 416 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 149 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 445 1
Демократическая политическая партия США 123 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 156 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 10 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 100 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASOCIO - Asian-Oceanian Computing Industry Organization 1 1
CIITE - Consortium for Indian Information Technology Education - Консорциум по вопросам образования в области информационных технологий в Индии 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13673 363
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 238
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 197
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4400 192
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5295 169
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28638 166
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1110 164
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 413 146
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 143
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 134
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 994 122
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9742 106
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5312 99
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 476 93
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14146 86
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10691 69
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8532 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36904 62
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4671 62
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1248 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24858 55
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17127 54
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13347 50
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14472 48
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10364 47
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13050 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15573 46
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 44
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2063 42
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2145 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14913 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27090 38
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 514 37
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7358 36
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3156 35
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18431 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13161 31
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2928 31
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8056 30
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1442 30
Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ 266 207
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 150
Aladdin R.D. - eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 208 120
Linux OS 11684 113
Microsoft Windows 17040 101
Aladdin R.D. - Secret Disk 91 80
Oracle Java - язык программирования 3506 63
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 34
Google Android 15388 31
Apple iOS 8663 31
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 388 28
Microsoft Windows 7 2009 28
КриптоПро CSP СКЗИ 261 27
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5892 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1726 24
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 27 22
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1050 22
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 688 21
Microsoft Windows 10 1959 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6423 21
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 20
Apple macOS 2477 20
InfoTeCS - ViPNet Client 123 19
Microsoft Windows 2000 8678 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 18
Axiom JDK СЗИ 184 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 750 18
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 18
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 54 16
Microsoft Windows Server 2008 484 15
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 15
Aladdin eSafe 39 15
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1323 14
Aladdin R.D. - Aladdin 2FA 15 14
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 13
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 13
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 105 13
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 13
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 30 13
Груздев Сергей 48 42
Сабанов Алексей 21 19
Челышев Сергей 11 11
Крячков Антон 20 10
Суховей Денис 11 10
Винарский Станислав 9 9
Ведешкина Татьяна 7 7
Калемберг Денис 32 7
Колесников Алексей 26 6
Бычек Владимир 11 6
Ставринов Яков 7 6
Ступин Сергей 14 6
Рустамов Рустам 554 6
Гусев Дмитрий 92 5
Мамыкин Владимир 44 5
Гурин Александр 8 5
Полушин Денис 5 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Лукацкий Алексей 143 4
Чирков Максим 4 4
Петренко Сергей 33 4
Александров Алексей 12 4
Лебедев Анатолий 8 4
Карпов Роман 83 4
Макаров Валентин 255 3
Семенов Александр 169 3
Янкин Андрей 54 3
Патешман Виталий 42 3
Чапчаев Андрей 56 3
Левенков Олег 3 3
Янборисов Вадим 5 3
Алексеев Тимофей 4 3
Полякова Оксана 9 3
Фоменко Алексей 21 3
Додохов Александр 3 3
Мирошников Дмитрий 9 3
Перелыгин Денис 4 3
Путин Владимир 3481 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Мылицын Роман 111 3
Россия - РФ - Российская федерация 168957 493
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14878 28
Европа 25038 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19423 13
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1264 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 12
Израиль 2875 12
Германия - Федеративная Республика 13314 12
Россия - СФО - Томская область - Томск 1064 11
Россия - ДФО - Амурская область 983 11
Казахстан - Республика 6137 11
Франция - Французская Республика 8214 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8703 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 8
Азия - Азиатский регион 5962 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3520 7
Украина 7972 7
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 520 7
Япония 13865 6
Беларусь - Белоруссия 6374 6
Канада 5098 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2624 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1439 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4245 5
Индия - Bharat 5922 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3391 5
Бельгия - Королевство 1202 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 591 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2341 4
Эстония - Эстонская Республика 765 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 481 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1821 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1282 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3168 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 215
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 125
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1195 98
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12059 83
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7586 76
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4002 58
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9008 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34405 47
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4682 38
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1011 36
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2820 34
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2394 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27743 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22110 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16401 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8928 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3341 22
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 456 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8338 21
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12461 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7978 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6640 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 14
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 979 14
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1755 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5857 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6248 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4060 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6704 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18455 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10584 11
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4110 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11532 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6702 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6890 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2510 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1351 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 145 1
ComNews - Медиа-бизнес 146 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 129 1
Юность - радиостанция 52 1
ComputerWorld 144 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Scientific American 81 1
CNews Техноблог 62 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media - CSI - Computer Security Institute 43 1
WikiLeaks 120 1
TAdviser - Центр выбора технологий 493 1
РИА Новости 1045 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 24
IDC - International Data Corporation 5001 12
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 7
Gartner - Гартнер 3676 5
CNews Fast рейтинг 55 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 81 3
Technavio 29 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
НМГ - Медиалогия 39 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
TAdviser 100 5 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Zecurion Analytics 25 1
Gartner - Dataquest 353 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 186 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 9
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 7
Информзащита Учебный центр 39 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 354 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 312 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 63 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1550 3
РАН - Российская академия наук 2148 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 120 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 2
Базальт СПО - Альт академия 41 2
АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 334 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 342 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 103 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 141 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 506 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 285 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 148 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 76 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 86 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 126 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 44 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 166 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2699 7
Infosecurity - выставка 63 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
CeBIT 614 3
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
IT&Security Forum 10 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Связь-Экспокомм 276 1
itSMF - IT Service Management Forum 41 1
День молодёжи - 27 июня 1119 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще