Российские власти ищут в Индии фабрики для выпуска российских чипов

Россия может организовать поставки систем автоматизированного проектирования в Индию и размещение на местных фабриках заказов на выпуск отечественных чипов. Такое партнерство позволит расширить для разработчиков рынки сбыта и доступ к производственным мощностям. Хоть российское инженерное ПО конкурентоспособное, но существуют трудности выхода на индийский рынок, предупреждают участники отрасли.

Поиск партнеров

Минпромторг России ищет партнеров в Индии российским разработчикам электроники, информацию подтвердили «Коммерсант» источник, близкий к ведомству, а также представители компаний отрасли и профильной ассоциации.

В октябре 2026 г. Минпромторг изучает варианты взаимодействия отечественных производителей электроники с профильными структурами Индии. В числе обсуждаемых направлений - поставки российских систем автоматизированного проектирования (САПР) и организация выпуска разработанной в России электронной компонентной базы на индийских производственных площадках.

По сведениям двух собеседников «Коммерсант», замминистра промышленности и торговли Василий Шпак возложил подготовку совместных проектов с Индией на Федеральное государственное автономное учреждение «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ ЦИТ). Эта подведомственная Минпромторгу организация отвечает за взаимодействие с цифровыми атташе, а также предоставляет консалтинговые и аналитические услуги. Ключевая задача - расширить каналы экспорта российских технологических решений.

Unsplash - Fidel Fernando Индия как новый рынок для российских систем проектирования и площадка для чипов

Один из источников отмечает, что небольшие компании проявляют интерес к индийскому рынку как к относительно знакомому, однако на практике чаще ориентируются на постсоветское пространство из-за отсутствия языковых препятствий и более удобной логистики.

Служба цифровых атташе представляет собой совместный проект Минпромторга и Минцифры, стартовавший в 2023 г. Ее цель - продвижение российских ИТ-продуктов, программного обеспечения (ПО) и радиоэлектроники за рубежом. Представительства действуют в 35 странах, среди которых Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Казахстан и Вьетнам.

Минпромторг, а также компании «Элемент», Yadro, «Аквариус», GS Group и «Байкал Электроникс» воздержались от комментариев.

Оценка экспортного потенциала

По мнению представителя Московского научно-исследовательского института радиосвязи, российские CAD- и PLM-системы дают возможность разработчикам микро- и радиоэлектроники создавать современные приборы и робототехнические комплексы. Такие решения обладают достаточной конкурентоспособностью для поставок за рубеж. Индия, активно формирующаяся как один из центров электронной промышленности в Юго-Восточной Азии, может обеспечить заметный спрос на подобную продукцию.

Размещение контрактного производства российской ЭКБ в Индии, по оценке того же эксперта, способно помочь закрыть внутренние потребности в современных компонентах. Вместе с тем источник в одном из производителей электроники считает идею выпуска конечных устройств в Индии труднореализуемой: продукция на базе местной компонентной базы будет уступать в цене китайским аналогам.

Барьеры и альтернативные направления

Представитель компании Fplus считает более целесообразным развивать сотрудничество в сегменте химических и редкоземельных материалов. В этой области Индия располагает достаточным объемом недорогой рабочей силы и уже сформированной производственной инфраструктурой.

Партнер Lidings Дмитрий Кириллов напоминает о традиционно дружественных отношениях двух стран, включая взаимодействие в рамках БРИКС. При этом выход российского ИТ-бизнеса на индийский рынок осложняется тем, что страна долгие годы занимает ведущие позиции в ИТ-сфере, а внутренний спрос можно охарактеризовать как перенасыщенный.

Директор направления развития технологий инженерного моделирования ИТ-холдинга Т1 Алексей Харитонович подчеркивает, что индийский рынок представляет интерес, однако его освоение потребует серьезных вложений в продвижение, адаптацию решений, подготовку пользователей и организацию поддержки. В качестве перспективного формата он выделяет технологическое партнерство с местными компаниями, в том числе встраивание российских расчетных технологий в их программные продукты.