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Кибербезопасность IAM Identity and Access Management IGA Identity Governance and Administration IdM Authentication (Identity) Management CIAM Customer Identity and Access Management Аутентификация Управление учётными данными

Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными

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30.07.2026 «Битрикс24» делает двухфакторную аутентификацию обязательной для клиентов на тарифах «Энтерпрайз» и «Профессиональный»

общепризнанный стандарт защиты доступа к онлайн-сервисам и корпоративным системам. Помимо логина и пароля, система запрашивает подтверждение, которым владеет только сам пользователь. 2FA закры
30.07.2026 Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона

онной связи (российский номер мобильного телефона). С использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) — портал «Госуслуги». С использованием Единой биометрической системы (Е
28.07.2026 Дополнительные методы аутентификации для отечественной системы управления доступом: MFASoft и Identity Blitz интегрировали свои продукты

й модуля для интеграции программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. По результатам испытаний стороны выпустили сертификат
28.07.2026 RooX выпустила версию 25.2 платформы управления доступом RooX UIDM

ения требований российских регуляторов в области защиты информации. Версия 25.2 расширяет механизмы аутентификации, повышает безопасность платформы и упрощает эксплуатацию и интеграцию с корпор
27.07.2026 В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Кража аккаунтов Хакеры используют вредоносную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. В ведомств
23.07.2026 Единый защищенный доступ к данным и документам: Blitz Identity Provider подтвердил совместимость с «Платформа Атолл» 5 и «Эльдока» 5

еспечения Identity Blitz и группа компаний «АТОЛЛис» сообщают о подтверждении совместимости сервера аутентификации и контроля доступа Blitz Identity Provider с интеграционной платформой управле
21.07.2026 Blitz Identity Provider и Termidesk: единая точка входа в корпоративное рабочее пространство

логии SSO, используя одну пару логина и пароля. Blitz Identity Provider — российская система класса Identity and Access Management (IAM). Выполняет функции централизованного сервера аутентифика
20.07.2026 Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

рового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сохранить для иностранных клиентов идентификацию по банковскому платежу, пишет РБК. Это стало ответом на идею оставить только тр
17.07.2026 Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент»

и представители компании «Аладдин». В ходе испытаний подтверждена корректная работа средств строгой аутентификации JaCarta LT, JaCarta PKI, JaCarta-3 PKI, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-3 ГОСТ, JaCart
16.07.2026 Компании «Актив», SafeTech Lab и «Индид» объединили технологии в новой платформе аутентификации пользователей и управления доступом

отана с учетом роста целевых кибератак, усложнения гибридных ИТ-ландшафтов и усиления регуляторных требований, в частности, Приказа ФСТЭК №117. Решение позволяет перейти от парольной модели к строгой аутентификации, в основе которой лежат аппаратные средства — USB-токены и смарт-карты. В состав платформы входят аппаратные аутентификаторы, корпоративный центр сертификации, средства управлени
16.07.2026 В ID от «Контур.Эгиды» расширили возможности защиты доступа сотрудников

Команда ID от «Контур.Эгиды» представила обновление платформы управления доступом и многофакторной аутентификации. Новые возможности направлены на повышение защищенности корпоративной инфрастр
07.07.2026 Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

хакерами, и ввести его на официальной странице Microsoft, завершив тем самым процесс многофакторной аутентификации. Таким образом, жертва самостоятельно подтверждала доступ атакующих к своей уч
07.07.2026 На «Авито» теперь можно делиться профилем с близкими без передачи пароля

Онлайн-платформа «Авито» запустила совместный доступ к профилю: владелец аккаунта может доверить близкому работу с объявлениями и чатами, не передавая при этом логин и пароль. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным платформы, каждый десятый пользователь время от времени делится учетными данными с другими людьми, а среди тех, у кого ес
01.07.2026 РТК-ЦОД реализовал единую систему управления учетными записями и доступом в составе платформы Smart Control

лов доступа как единой системы. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. «Smart Control. IAM» (Identity and Access Management) предназначен для управления жизненным циклом учетных записей

30.06.2026 «Авито» и Российская кинологическая федерация запускают систему верификации заводчиков собак

дословную РКФ, а если она еще не оформлена — метрику щенка. Регистрация рожденных пометов в племенной книге РКФ подразумевает обязательный учет и маркировку всех щенков. Это обеспечивает безошибочную идентификацию каждой собаки и ее заводчика. Родословная РКФ признается во всем мире и дает возможность при желании участвовать с собакой в кинологических мероприятиях, а также в племенном разве
24.06.2026 Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России

ой версии JaCarta Identity Provider (JIP) – продукта для реализации корпоративного SSO (однократной аутентификации) в совместимые приложения. Основным нововведением стала реализация механизма с
22.06.2026 Компания «Аладдин» представила PWA-версию Aladdin 2FA для двухфакторной аутентификации

Компания «Аладдин« выпустила новую версию решения для двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA в формате прогрессивного веб-приложения (Progressive Web Applicati
22.06.2026 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила двухфакторную аутентификацию ID от «Контур.Эгиды»

нциях. Для этого был подготовлен MSI-пакет, который позволил устанавливать компоненты двухфакторной аутентификации централизованно через существующие средства администрирования. Первым сценарие
17.06.2026 «Триафлай» v.5.3: единая аутентификация, развитие API и повышение надежности платформы

ведением стала подсистема IDM на базе Keycloak. Теперь платформа поддерживает синхронизацию пользователей, ролей и прав доступа с внешней системой управления идентификацией, а также технологию единой аутентификации SSO (Single Sign-On). Для ИТ-служб это означает централизованное управление доступом, единые политики безопасности и более простое сопровождение интеграционных проектов. Поддержк
10.06.2026 iTProtect обеспечил защищенный доступ к инфраструктуре системно-значимой ИТ-компании

Специализированный интегратор в области информационной безопасности iTProtect внедрил систему защищенного удаленного доступа и двухфакторной аутентификации (2FA) пользователей в корпоративную сеть одной из крупнейших в России ИТ-компаний. В результате несколько сотен сотрудников компании получили возможность безопасно подключаться к
08.06.2026 «Диасофт» расширил возможности «Сервера аутентификации» за счет поддержки SCIM 2.0

Компания «Диасофт» реализовала в продукте «Сервер аутентификации» расширенную поддержку протокола SCIM 2.0 (System for Cross-domain Identity Ma
28.05.2026 Bi.Zone: только 27% привилегированных учетных записей в корпоративном секторе защищены сертификатами

равления привилегированным доступом в крупном бизнесе и выяснили: пароль остается основным способом аутентификации для критически важных учетных записей. Об этом CNews сообщили представители Bi
26.05.2026 Совместимость Indeed MFA и BearPass усиливает защиту доступа к корпоративным секретам

«Индид» и «Беарпасс» успешно провели тестирование на совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA и корпоративного менеджера паролей BearPass. Интеграция решений поз
25.05.2026 В R-Vision внедрили двухфакторную аутентификацию от «Контур.Эгиды» для защиты учетных записей

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, внедрил систему двухфакторной аутентификации ID от «Контур.Эгиды» для защиты корпоративных учетных записей и критически важ
20.05.2026 В iSimpleBank 2.0 внедрена платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ

Компания iSimpleLab внедрила платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ от SafeTech в систему дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayControl ГОС
19.05.2026 Обновления Indeed MFA расширяют сценарии многофакторной защиты корпоративного доступа

ции облачного сервиса Indeed MFA. Главные изменения расширяют возможности применения многофакторной аутентификации, упрощают масштабирование технологии в корпоративной инфраструктуре и усиливаю
19.05.2026 Участник «Сколково» открыл доступ к возможностям «Вентилятора» для ускорения верификации микросхем

Дизайн-центр «Мальт Систем», участник «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), открыл доступ к демоверсии программно-аппаратного ускорителя для верификации цифровых микросхем и IP-блоков. Отечественный ПАК «Вентилятор», разработанный компанией, позволяет ускорить отладку цифровых дизайнов и сократить время выхода чипов на рынок. Протес
19.05.2026 «Фармленд» защитил учетные записи удаленных сотрудников с помощью двухфакторной аутентификации от «Контур.Эгиды»

алисты. Кроме того, сотрудники подключаются к корпоративным системам из дома во время командировок или больничных. Для повышения безопасности удаленного доступа компания решила внедрить двухфакторную аутентификацию. При выборе решения в компании ориентировались на надежность разработчика, стабильность работы сервиса и соотношение цены и функциональности. Также были важны возможность защиты

18.05.2026 Клиенты «Заряди авто» могут авторизоваться через «Газпром ID»

Российский сервис «Заряди авто», предоставляющий услуги зарядки электромобилей и цифровые решения для владельцев EV-транспорта, заключил стратегическое партнерство с сервисом аутентификации «Газпром ID». Новая интеграция направлена на упрощение пользовательского пути, повышение конверсии в использование сервиса и улучшение клиентского опыта. Об этом CNews сообщил пр
18.05.2026 Компания «Актив» выпустила приложение для беспарольной аутентификации

Компания «Актив» сообщила о выходе «Рутокен Pass» — приложения для беспарольной аутентификации в веб-ресурсы и корпоративные сервисы при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» п
18.05.2026 Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO

ом кабинете платформы. Новая функциональность позволяет клиентам использовать корпоративные системы аутентификации и авторизации для централизованного управления доступом пользователей. Об этом
14.05.2026 Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server с Ideco NGFW Novum

Российский разработчик решений для многофакторной аутентификации MFASoft и российский производитель решений информационной безопасности для защ
07.05.2026 Исследование «Солара»: каждый второй пользователь рискует своими данными из-за слабого пароля

чные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомым
06.05.2026 Solar inRights 3.10: фокус на автоматизацию, производительность и импортозамещение

при исправлении нарушения. Для комплексной защиты доступа разработчики добавили поддержку доменной аутентификации через службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра». Ранее такая возможность была
05.05.2026 RooX представила RooX UIDM CIAM++ — систему для построения клиентского ID и централизованного управления доступом

а до сложных сценариев работы с API и партнерскими интеграциями. В основе RooX UIDM CIAM++ — сервер аутентификации, который защищает веб-приложения и API. Продукт поддерживает современные прото
04.05.2026 Cloud.ru начал предлагать облачные сервера с преднастроенным Keycloak

ркетплейсе Cloud.ru. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. «Разработка собственной системы аутентификации и авторизации — это сотни человекочасов, потенциальные дыры в безопасности и п
30.04.2026 Группа «Рунити»: свыше 482 тыс. российских доменов верифицированы через «Госуслуги»

администраторов крупных портфелей, корпоративных или инвестиционных. В «Руцентре», где уже доступна идентификация для юридических лиц, начался процесс по доменным портфелям крупных компаний, гд
29.04.2026 «Рувики» внедряет гибридную модель верификации: ИИ агрегирует, ученые проверяют

рность – это главная ценность, заложенная в основу «Рувики»: в проекте объединяются современные технологии с классической академической экспертизой. Будущее отраслевых стандартов за гибридной моделью верификации данных, в которой ИИ будет выступать как агрегатор информации, а финальным фильтром станут профильные ученые и ведущие эксперты. Проекты, базирующиеся только на человеческом труде,

29.04.2026 JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO)

Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta Identity Provider (JIP). Решение позволяет упростить аутентификацию по
27.04.2026 Мультиарендная MFA для многодоменных инфраструктур: Secure Authentication Server совместим с «Ред Адм»

ООО «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость программного комплекса для многофакторной аутентификации MFASoft Secure Authentication Server с системой централизованного управления И

Публикаций - 13309, упоминаний - 17281

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1168
Google LLC 12688 658
Ростелеком 10948 591
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 507
Apple Inc 13154 456
Oracle Corporation 7074 421
Yandex - Яндекс 9215 404
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 385
Telegram Group 2940 351
9594 350
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 349
Intel Corporation 12811 338
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 324
IBM - International Business Machines Corp 9699 312
Cisco Systems 5372 285
Meta Platforms - Facebook 4621 283
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 283
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 283
SAP SE 5601 250
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 249
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 240
МегаФон 10742 227
VK - Mail.ru Group 3602 227
Broadcom - VMware 2610 222
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 219
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 201
Samsung Electronics 11064 198
Dell EMC 5180 174
Softline - Софтлайн 3743 172
HP Inc. 5883 164
Информзащита 941 152
Amazon Inc - Amazon.com 3277 151
X Corp - Twitter 2938 145
Код Безопасности 812 145
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 137
ESET - ESET Software 1161 130
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 129
Huawei 4675 128
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 122
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 120
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 537
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 232
Visa International 1993 179
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 171
Альфа-Банк 1979 161
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 155
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 148
Почта России ПАО 2370 142
РЖД - Российские железные дороги 2096 126
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 120
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 108
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 106
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 89
ГПБ - Газпромбанк 1273 83
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 81
ВТБ - Почта Банк 514 77
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 76
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 73
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 68
ПСБ - Промсвязьбанк 963 66
Газпром ПАО 1493 64
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 64
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 62
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 60
eBay Inc 1640 56
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 54
НСПК - Национальная система платежных карт 948 52
Microsoft - LinkedIn 699 50
NanduQ - Qiwi 1013 50
ВТБ - ВТБ24 671 46
МКБ - Московский кредитный банк 657 45
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 45
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 44
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 44
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 44
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 44
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 43
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 43
Связной ГК 1401 42
Россети Ленэнерго 1699 41
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1055
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 935
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 549
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 473
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 403
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 396
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 363
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 289
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 280
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 257
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 254
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 244
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 227
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 192
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 177
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 174
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 147
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 139
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 139
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 129
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 111
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 92
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 92
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 85
Судебная власть - Judicial power 2500 84
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 77
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 73
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 68
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 61
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 61
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 60
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 59
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 57
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 57
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 53
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 137
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 66
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 41
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 34
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 32
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 30
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 28
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 27
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 27
OWASP - Open Web Application Security Project 146 26
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 25
Единая Россия - Политическая партия 321 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 24
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 18
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 17
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 17
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 16
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 15
Apache Software Foundation - ASF 231 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 15
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 13
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 13
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 12
Linux Foundation - Free Standards Group 206 12
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 11
TCG - Trusted Computing Group 31 10
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 9
ГосИнформСистемы 160 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
АЮР - Ассоциация юристов России 51 8
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 8
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 4426
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 3531
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2543
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2037
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2018
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1880
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 1628
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1458
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1435
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1396
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 1393
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1337
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1286
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1265
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1205
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1198
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1184
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 1183
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 1170
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 1132
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1126
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1022
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1007
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 998
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 983
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 971
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 953
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 850
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 830
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 830
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 829
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 822
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 817
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 799
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 794
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 780
Microsoft Windows 16882 1241
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1054
Google Android 15243 949
Linux OS 11533 942
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 908
Apple iOS 8583 755
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 550
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 331
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 297
Oracle Java - язык программирования 3469 267
Apple - App Store 3109 265
Microsoft Office 4170 236
Apple macOS 2419 217
Microsoft Windows 2000 8678 214
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Apple iPad 4011 213
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 212
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 205
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 196
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 195
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 189
Apple iPhone 6 4861 182
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 176
Microsoft Windows 10 1938 171
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 165
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 165
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 155
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 154
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 147
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 146
Google Chrome - браузер 1701 141
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 137
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 136
Microsoft Azure 1526 132
Microsoft Outlook 1506 132
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 129
Mozilla Firefox - браузер 1951 129
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 127
Microsoft Windows 7 2007 125
JavaScript - JS - язык программирования 1425 122
Путин Владимир 3454 168
Куртяник Надежда 441 103
Медведев Дмитрий 1665 76
Никифоров Николай 1138 64
Шадаев Максут 1210 62
Козырев Алексей 328 57
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Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 14
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 14
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ABI Research 236 6
Microsoft Research 144 6
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 6
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 30
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 29
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 27
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 22
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 19
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 15
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 13
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 12
ИИИ - Институт исследований интернета 66 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 11
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 11
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 11
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 9
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 9
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 9
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 9
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 9
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 9
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 8
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 191
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Международный женский день - 8 марта 418 12
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Oracle OpenWorld 65 9
Infosecurity - выставка 63 8
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 6
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