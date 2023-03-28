Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM ает приватный ключ для входа в аккаунт. Резервное восстановление Также при настройке двухфакторной аутентификации система генерирует коды для резервного восстановления. Их можно сфотографирова

RooX поможет бизнесу в миграции с Open Source решений для аутентификации и авторизации Об этом CNews сообщили представители RooX. Ранее популярность международных Open Source решений для аутентификации на российском рынке была обусловлена бесплатными лицензиями. Таким образом, Op

билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через «Мобильный ID» есурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность к

Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороться с подменой номеров. Интеграция решения позволит п

Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR Облачное решение для бизнеса профессиональных услуг Timetta выпустило поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR, теперь пользователи Timetta могут входить в систему с

«Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию Двухфакторная авторизация Пользователи портала «Госуслуг» смогут подключить двухфакторную авторизацию при в

Билайн запустил облачный сервис верификации вызовов для борьбы с подменой номера платы. По завершении тестирования услуга будет оказываться на коммерческой основе. На сегодняшний день к сервису подключены более десяти партнеров, и с октября по декабрь 2022 г. при помощи облачной верификации удалось обработать 24,5 млн вызовов и заблокировать 6,8 млн звонков с подменой номера, что сокращает вероятность выставления штрафов в соответствии с текущим законодательством. В це

На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID вис. Чтобы воспользоваться услугами маркетплейса, можно не запоминать адрес почты и пароль. Удобная авторизация позволяет залогиниться за пару секунд. А чтобы оформить кредит, больше не нужно т

Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить Закон о ЕБС Совет Федерации принял закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Документ

В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID ли смогут один раз привязать номер своего телефона, и в дальнейшем в «Дзен» можно будет входить без пароля. Этот же аккаунт VK ID можно будет использовать для авторизации в других сервисах VK.

«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как внешний сервис аутентификации пользователя при входе на ИТ-инфраструктуру. В данной интеграции JAS выступает

MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call Telecom объявил о запуске новой услуги Confirmation Call, которая наиболее востребована среди компаний сегмента электронной коммерции. Принципиальным отличием данного сервиса от существующих способов аутентификации является возможность авторизации клиента с помощью дополнительной проверки (2FA), в процессе которой у пользователя не возникает необходимости запоминать и вводить какой-либо код

Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами Компания «Аванпост», российский разработчик систем аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила новую в

Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace» «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конф

Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году оторая была запущена в конце 2021 г. Ранее в рамках нее компания расширила применение двухфакторной аутентификации, позволила пользователям более гибко управлять своими данными, начала уведомля

Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов «Аванпост», разработчик систем аутентификации и управления доступом, выпустила новую промежуточную версию Avanpost PKI, прод

МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0» платформах Intel и AMD. Numa BIOS и МДЗ Numa Arce включены в реестр отечественного ПО. Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – новая линейка USB-токенов и смарт-карт для строгой двухфакторной аутентификации с поддержкой бесконтактной технологии NFC для контактного и бесконтактного взаимодействия. Продукты линейки являются полнофункциональными СКЗИ и сертифицированы ФСБ России. При р

Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM ьюторское соглашение. Новое партнерство позволит Merlion предложить партнерам отечественную систему аутентификации и авторизации RooX UIDM. Об этом CNews сообщили представители Merlion. RooX UI

«АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам остой импорт БД и содержит готовые сценарии работы с системами управления очередью и CRM системами. Идентификация клиентов по лицу может осуществляться на основании изображений от камер видеона

Авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду нии “Моя Москва”. При этом пользователю не придется вручную вводить логин и пароль на сайте, а сама авторизация займет всего несколько секунд. Кроме того, каждый QR-код является уникальным, в о

«Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор ьное приложение Avanpost Authenticator. Решение выступает в качестве удобного и современного метода аутентификации совместно с сервисом единой корпоративной аутентификации Avanpost FAM.

Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа oogle носит название Passkeys. Интернет-гигант позиционирует его непосредственно как новый стандарт аутентификации и действительно преподносит его в качестве замены паролей. По словам разработч

«Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5 «Актив» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России по 4 уровню доверия на программно-аппаратный комплекс (ПАК) аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5. Сертификат выдан 8 сентября 2022 г., действителен до 8 сентября 2027 г. ПАК «Рутокен» версии 5 является программно-техническим средством

«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области ласти (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональность идентификации и аутентификации пользователей, а также перенастроены процессы оказания трёх услуг Управления и

RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов ложений из сторов. В основе решения лежат веб-приложение в виде Progressive Web App (PWA) и система аутентификации и авторизации RooX UIDM. Решение помогает сохранить привычный для клиентов инт

Сервис «Юmoney» запустил упрощённую идентификацию пользователей через «Госуслуги» В мобильном приложении сервиса «Юmoney» появилась возможность пройти упрощённую идентификацию с помощью портала госуслуг. Услуга доступна всем гражданам России, у которых есть подтверждённая учётная запись на этом портале. После упрощённой идентификации пользователю «Юmone

«БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности адежными средствами защиты. Партнерство с компанией «Аванпост» позволило получить новые инструменты аутентификации корпоративного уровня (включая многофакторную аутентификацию в ОС, мобильных,

«Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных онцерн «Росэнергоатом», собирается внедрить на своих предприятиях информационно-управляющую систему аутентификации по лицу без обработки биометрической информации. Она будет представлять собой

В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики RooX, разработчик системы аутентификации и авторизации RooX UIDM, добавила интеграцию с системами веб-аналитики. Теперь RooX UIDM может обогащать «Яндекс метрику» и Google Analytics данными о пути пользователя. Интеграц

Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation за счет добавления модуля многофакторной аутентификации Multifactor. Интеграция Traffic Inspector Next Generation с модулем Multifacto

MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации ющий контактный номер нового потребителя. И в том, и в другом случае поможет любой из трех способов аутентификации, которые ускоряют авторизацию пользователей, помогают сохранять данные в безоп

Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей и Microsoft, так и по причине санкционной политики компаний. Константин Корсаков, архитектор систем аутентификации и авторизации компании RooX, отмечает, что россияне крупных изменений в быту з

«T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor Облачный провайдер «T1 Cloud» запустил инструмент для надёжной аутентификации сотрудников организаций и внешних пользователей при доступе к корпоративным ре

В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников дных, аутсорсинговых и внештатных сотрудников крупных компаний реализован новый адаптивный сценарий аутентификации, в котором усилена защита доступа к корпоративным системам. Об этом CNews сооб

Cisco устранила 10-балльную «дыру» с доступом к своим контроллерам без пароля язвимости в управляющем ПО для контроллеров беспроводных сетей. «Баг» CVE-2022-20695 позволяет злоумышленникам получать доступ к управляющим интерфейсам контроллеров без использования действительного пароля. По сути доступ можно получить с помощью произвольной пары логина-пароля. Причиной проблемы является некорректная реализация алгоритма проверки пароля, из-за чего появляетс

«билайн» создал решение для входа в ИТ-системы по номеру телефона елком» разработали плагин «Мобильного ID», который может встраиваться в любую корпоративную систему аутентификации и предоставлять доступ сотрудникам во внутренние сервисы по номеру телефона бе

RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений ить переход с зарубежных решений по управлению доступом внешних пользователей на российскую систему аутентификации и авторизации RooX UIDM. Разработаны две концепции миграции – для решений стор

«Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом управления элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра Avanpost PKI, систему единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах организации Avanpost FAM и готовое решени

В России представлена отечественная система управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM тр отечественного ПО. RooX UIDM включает в себя несколько десятков готовых пользовательских методов аутентификации и авторизации, из которых собираются сценарии любой сложности, в том числе мно