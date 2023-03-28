Кибербезопасность IAM Identity and Access Management IGA Identity Governance and Administration IdM Authentication (Identity) Management CIAM Customer Identity and Access Management Аутентификация Управление учётными данными
- Системы управления учётными данными, идентификацией, доступом и её администрирования
- PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый владельцем объекта
|28.03.2023
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Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM
ает приватный ключ для входа в аккаунт. Резервное восстановление Также при настройке двухфакторной аутентификации система генерирует коды для резервного восстановления. Их можно сфотографирова
|24.03.2023
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RooX поможет бизнесу в миграции с Open Source решений для аутентификации и авторизации
Об этом CNews сообщили представители RooX. Ранее популярность международных Open Source решений для аутентификации на российском рынке была обусловлена бесплатными лицензиями. Таким образом, Op
|07.03.2023
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билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через «Мобильный ID»
есурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность к
|21.02.2023
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Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров
Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороться с подменой номеров. Интеграция решения позволит п
|17.02.2023
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Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR
Облачное решение для бизнеса профессиональных услуг Timetta выпустило поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR, теперь пользователи Timetta могут входить в систему с
|10.02.2023
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«Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию
Двухфакторная авторизация Пользователи портала «Госуслуг» смогут подключить двухфакторную авторизацию при в
|08.02.2023
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Билайн запустил облачный сервис верификации вызовов для борьбы с подменой номера
платы. По завершении тестирования услуга будет оказываться на коммерческой основе. На сегодняшний день к сервису подключены более десяти партнеров, и с октября по декабрь 2022 г. при помощи облачной верификации удалось обработать 24,5 млн вызовов и заблокировать 6,8 млн звонков с подменой номера, что сокращает вероятность выставления штрафов в соответствии с текущим законодательством. В це
|19.01.2023
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На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID
вис. Чтобы воспользоваться услугами маркетплейса, можно не запоминать адрес почты и пароль. Удобная авторизация позволяет залогиниться за пару секунд. А чтобы оформить кредит, больше не нужно т
|27.12.2022
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Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить
Закон о ЕБС Совет Федерации принял закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Документ
|21.12.2022
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В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID
ли смогут один раз привязать номер своего телефона, и в дальнейшем в «Дзен» можно будет входить без пароля. Этот же аккаунт VK ID можно будет использовать для авторизации в других сервисах VK.
|21.12.2022
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«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов
решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как внешний сервис аутентификации пользователя при входе на ИТ-инфраструктуру. В данной интеграции JAS выступает
|20.12.2022
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MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call
Telecom объявил о запуске новой услуги Confirmation Call, которая наиболее востребована среди компаний сегмента электронной коммерции. Принципиальным отличием данного сервиса от существующих способов аутентификации является возможность авторизации клиента с помощью дополнительной проверки (2FA), в процессе которой у пользователя не возникает необходимости запоминать и вводить какой-либо код
|14.12.2022
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Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами
Компания «Аванпост», российский разработчик систем аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила новую в
|06.12.2022
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Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»
«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конф
|16.11.2022
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Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году
оторая была запущена в конце 2021 г. Ранее в рамках нее компания расширила применение двухфакторной аутентификации, позволила пользователям более гибко управлять своими данными, начала уведомля
|08.11.2022
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Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов
«Аванпост», разработчик систем аутентификации и управления доступом, выпустила новую промежуточную версию Avanpost PKI, прод
|27.10.2022
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МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»
платформах Intel и AMD. Numa BIOS и МДЗ Numa Arce включены в реестр отечественного ПО. Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – новая линейка USB-токенов и смарт-карт для строгой двухфакторной аутентификации с поддержкой бесконтактной технологии NFC для контактного и бесконтактного взаимодействия. Продукты линейки являются полнофункциональными СКЗИ и сертифицированы ФСБ России. При р
|27.10.2022
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Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM
ьюторское соглашение. Новое партнерство позволит Merlion предложить партнерам отечественную систему аутентификации и авторизации RooX UIDM. Об этом CNews сообщили представители Merlion. RooX UI
|24.10.2022
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«АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам
остой импорт БД и содержит готовые сценарии работы с системами управления очередью и CRM системами. Идентификация клиентов по лицу может осуществляться на основании изображений от камер видеона
|19.10.2022
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Авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду
нии “Моя Москва”. При этом пользователю не придется вручную вводить логин и пароль на сайте, а сама авторизация займет всего несколько секунд. Кроме того, каждый QR-код является уникальным, в о
|18.10.2022
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«Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор
ьное приложение Avanpost Authenticator. Решение выступает в качестве удобного и современного метода аутентификации совместно с сервисом единой корпоративной аутентификации Avanpost FAM.
|14.10.2022
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Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа
oogle носит название Passkeys. Интернет-гигант позиционирует его непосредственно как новый стандарт аутентификации и действительно преподносит его в качестве замены паролей. По словам разработч
|26.09.2022
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«Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5
«Актив» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России по 4 уровню доверия на программно-аппаратный комплекс (ПАК) аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5. Сертификат выдан 8 сентября 2022 г., действителен до 8 сентября 2027 г. ПАК «Рутокен» версии 5 является программно-техническим средством
|22.08.2022
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«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области
ласти (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональность идентификации и аутентификации пользователей, а также перенастроены процессы оказания трёх услуг Управления и
|09.08.2022
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RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов
ложений из сторов. В основе решения лежат веб-приложение в виде Progressive Web App (PWA) и система аутентификации и авторизации RooX UIDM. Решение помогает сохранить привычный для клиентов инт
|09.08.2022
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Сервис «Юmoney» запустил упрощённую идентификацию пользователей через «Госуслуги»
В мобильном приложении сервиса «Юmoney» появилась возможность пройти упрощённую идентификацию с помощью портала госуслуг. Услуга доступна всем гражданам России, у которых есть подтверждённая учётная запись на этом портале. После упрощённой идентификации пользователю «Юmone
|08.08.2022
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«БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности
адежными средствами защиты. Партнерство с компанией «Аванпост» позволило получить новые инструменты аутентификации корпоративного уровня (включая многофакторную аутентификацию в ОС, мобильных,
|26.07.2022
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«Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных
онцерн «Росэнергоатом», собирается внедрить на своих предприятиях информационно-управляющую систему аутентификации по лицу без обработки биометрической информации. Она будет представлять собой
|07.06.2022
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В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики
RooX, разработчик системы аутентификации и авторизации RooX UIDM, добавила интеграцию с системами веб-аналитики. Теперь RooX UIDM может обогащать «Яндекс метрику» и Google Analytics данными о пути пользователя. Интеграц
|06.06.2022
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Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor
шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation за счет добавления модуля многофакторной аутентификации Multifactor. Интеграция Traffic Inspector Next Generation с модулем Multifacto
|24.05.2022
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MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации
ющий контактный номер нового потребителя. И в том, и в другом случае поможет любой из трех способов аутентификации, которые ускоряют авторизацию пользователей, помогают сохранять данные в безоп
|06.05.2022
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Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей
и Microsoft, так и по причине санкционной политики компаний. Константин Корсаков, архитектор систем аутентификации и авторизации компании RooX, отмечает, что россияне крупных изменений в быту з
|21.04.2022
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«T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor
Облачный провайдер «T1 Cloud» запустил инструмент для надёжной аутентификации сотрудников организаций и внешних пользователей при доступе к корпоративным ре
|20.04.2022
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В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников
дных, аутсорсинговых и внештатных сотрудников крупных компаний реализован новый адаптивный сценарий аутентификации, в котором усилена защита доступа к корпоративным системам. Об этом CNews сооб
|20.04.2022
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Cisco устранила 10-балльную «дыру» с доступом к своим контроллерам без пароля
язвимости в управляющем ПО для контроллеров беспроводных сетей. «Баг» CVE-2022-20695 позволяет злоумышленникам получать доступ к управляющим интерфейсам контроллеров без использования действительного пароля. По сути доступ можно получить с помощью произвольной пары логина-пароля. Причиной проблемы является некорректная реализация алгоритма проверки пароля, из-за чего появляетс
|01.04.2022
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«билайн» создал решение для входа в ИТ-системы по номеру телефона
елком» разработали плагин «Мобильного ID», который может встраиваться в любую корпоративную систему аутентификации и предоставлять доступ сотрудникам во внутренние сервисы по номеру телефона бе
|28.03.2022
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RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений
ить переход с зарубежных решений по управлению доступом внешних пользователей на российскую систему аутентификации и авторизации RooX UIDM. Разработаны две концепции миграции – для решений стор
|22.03.2022
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«Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом
управления элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра Avanpost PKI, систему единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах организации Avanpost FAM и готовое решени
|10.03.2022
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В России представлена отечественная система управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM
тр отечественного ПО. RooX UIDM включает в себя несколько десятков готовых пользовательских методов аутентификации и авторизации, из которых собираются сценарии любой сложности, в том числе мно
|18.02.2022
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Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео
шение с открытым исходным кодом, который предоставит индустрии видеонаблюдения возможности открытой аутентификации и проверки видеозаписей. Axis реализует это решение в своих камерах с помощью
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2805 135
|Медведев Дмитрий 1635 74
|Никифоров Николай 1172 69
|Козырев Алексей 289 59
|Шадаев Максут 697 37
|Горелов Дмитрий 57 36
|Чернышенко Дмитрий 476 35
|Мишустин Михаил 522 35
|Авербах Владимир 126 33
|Беров Иван 43 33
|Арлазаров Владимир 174 31
|Конусов Андрей 86 28
|Щеголев Игорь 692 28
|Анфимов Павел 34 26
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 25
|Попов Алексей 330 23
|Груздев Сергей 39 23
|Мельникова Анастасия 267 22
|Макаров Станислав 117 21
|Зайцев Михаил 200 21
|Паршин Максим 291 19
|Дырмовский Дмитрий 107 19
|Зенкин Денис 262 18
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 18
|Собянин Сергей 260 18
|Ермолаев Артем 362 18
|Артамонова Анна 183 17
|Рейман Леонид 1033 17
|Дуров Павел 256 17
|Демидов Сергей 82 17
|Демидов Михаил 133 17
|Крячков Антон 17 16
|Галушкин Олег 178 16
|Мылицын Роман 101 15
|Нуйкин Андрей 42 15
|Смирнов Алексей 203 15
|Морозова Тамара 18 15
|Нащекин Алексей 112 14
|Бондаренко Михаил 55 14
|Горбатько Александр 105 14
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