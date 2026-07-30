Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными

«Битрикс24» делает двухфакторную аутентификацию обязательной для клиентов на тарифах «Энтерпрайз» и «Профессиональный» общепризнанный стандарт защиты доступа к онлайн-сервисам и корпоративным системам. Помимо логина и пароля, система запрашивает подтверждение, которым владеет только сам пользователь. 2FA закры

Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона онной связи (российский номер мобильного телефона). С использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) — портал «Госуслуги». С использованием Единой биометрической системы (Е

Дополнительные методы аутентификации для отечественной системы управления доступом: MFASoft и Identity Blitz интегрировали свои продукты й модуля для интеграции программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и сервера аутентификации Blitz Identity Provider. По результатам испытаний стороны выпустили сертификат

RooX выпустила версию 25.2 платформы управления доступом RooX UIDM ения требований российских регуляторов в области защиты информации. Версия 25.2 расширяет механизмы аутентификации, повышает безопасность платформы и упрощает эксплуатацию и интеграцию с корпор

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS Кража аккаунтов Хакеры используют вредоносную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России. В ведомств

Единый защищенный доступ к данным и документам: Blitz Identity Provider подтвердил совместимость с «Платформа Атолл» 5 и «Эльдока» 5 еспечения Identity Blitz и группа компаний «АТОЛЛис» сообщают о подтверждении совместимости сервера аутентификации и контроля доступа Blitz Identity Provider с интеграционной платформой управле

Blitz Identity Provider и Termidesk: единая точка входа в корпоративное рабочее пространство логии SSO, используя одну пару логина и пароля. Blitz Identity Provider — российская система класса Identity and Access Management (IAM). Выполняет функции централизованного сервера аутентифика

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев рового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сохранить для иностранных клиентов идентификацию по банковскому платежу, пишет РБК. Это стало ответом на идею оставить только тр

Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент» и представители компании «Аладдин». В ходе испытаний подтверждена корректная работа средств строгой аутентификации JaCarta LT, JaCarta PKI, JaCarta-3 PKI, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-3 ГОСТ, JaCart

Компании «Актив», SafeTech Lab и «Индид» объединили технологии в новой платформе аутентификации пользователей и управления доступом отана с учетом роста целевых кибератак, усложнения гибридных ИТ-ландшафтов и усиления регуляторных требований, в частности, Приказа ФСТЭК №117. Решение позволяет перейти от парольной модели к строгой аутентификации, в основе которой лежат аппаратные средства — USB-токены и смарт-карты. В состав платформы входят аппаратные аутентификаторы, корпоративный центр сертификации, средства управлени

В ID от «Контур.Эгиды» расширили возможности защиты доступа сотрудников Команда ID от «Контур.Эгиды» представила обновление платформы управления доступом и многофакторной аутентификации. Новые возможности направлены на повышение защищенности корпоративной инфрастр

Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля хакерами, и ввести его на официальной странице Microsoft, завершив тем самым процесс многофакторной аутентификации. Таким образом, жертва самостоятельно подтверждала доступ атакующих к своей уч

На «Авито» теперь можно делиться профилем с близкими без передачи пароля Онлайн-платформа «Авито» запустила совместный доступ к профилю: владелец аккаунта может доверить близкому работу с объявлениями и чатами, не передавая при этом логин и пароль. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным платформы, каждый десятый пользователь время от времени делится учетными данными с другими людьми, а среди тех, у кого ес

РТК-ЦОД реализовал единую систему управления учетными записями и доступом в составе платформы Smart Control лов доступа как единой системы. Об этом CNews сообщили представители РТК-ЦОД. «Smart Control. IAM» (Identity and Access Management) предназначен для управления жизненным циклом учетных записей

«Авито» и Российская кинологическая федерация запускают систему верификации заводчиков собак дословную РКФ, а если она еще не оформлена — метрику щенка. Регистрация рожденных пометов в племенной книге РКФ подразумевает обязательный учет и маркировку всех щенков. Это обеспечивает безошибочную идентификацию каждой собаки и ее заводчика. Родословная РКФ признается во всем мире и дает возможность при желании участвовать с собакой в кинологических мероприятиях, а также в племенном разве

Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России ой версии JaCarta Identity Provider (JIP) – продукта для реализации корпоративного SSO (однократной аутентификации) в совместимые приложения. Основным нововведением стала реализация механизма с

Компания «Аладдин» представила PWA-версию Aladdin 2FA для двухфакторной аутентификации Компания «Аладдин« выпустила новую версию решения для двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA в формате прогрессивного веб-приложения (Progressive Web Applicati

«Алкогольная Сибирская Группа» внедрила двухфакторную аутентификацию ID от «Контур.Эгиды» нциях. Для этого был подготовлен MSI-пакет, который позволил устанавливать компоненты двухфакторной аутентификации централизованно через существующие средства администрирования. Первым сценарие

«Триафлай» v.5.3: единая аутентификация, развитие API и повышение надежности платформы ведением стала подсистема IDM на базе Keycloak. Теперь платформа поддерживает синхронизацию пользователей, ролей и прав доступа с внешней системой управления идентификацией, а также технологию единой аутентификации SSO (Single Sign-On). Для ИТ-служб это означает централизованное управление доступом, единые политики безопасности и более простое сопровождение интеграционных проектов. Поддержк

iTProtect обеспечил защищенный доступ к инфраструктуре системно-значимой ИТ-компании Специализированный интегратор в области информационной безопасности iTProtect внедрил систему защищенного удаленного доступа и двухфакторной аутентификации (2FA) пользователей в корпоративную сеть одной из крупнейших в России ИТ-компаний. В результате несколько сотен сотрудников компании получили возможность безопасно подключаться к

«Диасофт» расширил возможности «Сервера аутентификации» за счет поддержки SCIM 2.0 Компания «Диасофт» реализовала в продукте «Сервер аутентификации» расширенную поддержку протокола SCIM 2.0 (System for Cross-domain Identity Ma

Bi.Zone: только 27% привилегированных учетных записей в корпоративном секторе защищены сертификатами равления привилегированным доступом в крупном бизнесе и выяснили: пароль остается основным способом аутентификации для критически важных учетных записей. Об этом CNews сообщили представители Bi

Совместимость Indeed MFA и BearPass усиливает защиту доступа к корпоративным секретам «Индид» и «Беарпасс» успешно провели тестирование на совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA и корпоративного менеджера паролей BearPass. Интеграция решений поз

В R-Vision внедрили двухфакторную аутентификацию от «Контур.Эгиды» для защиты учетных записей R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, внедрил систему двухфакторной аутентификации ID от «Контур.Эгиды» для защиты корпоративных учетных записей и критически важ

В iSimpleBank 2.0 внедрена платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ Компания iSimpleLab внедрила платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ от SafeTech в систему дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayControl ГОС

Обновления Indeed MFA расширяют сценарии многофакторной защиты корпоративного доступа ции облачного сервиса Indeed MFA. Главные изменения расширяют возможности применения многофакторной аутентификации, упрощают масштабирование технологии в корпоративной инфраструктуре и усиливаю

Участник «Сколково» открыл доступ к возможностям «Вентилятора» для ускорения верификации микросхем Дизайн-центр «Мальт Систем», участник «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), открыл доступ к демоверсии программно-аппаратного ускорителя для верификации цифровых микросхем и IP-блоков. Отечественный ПАК «Вентилятор», разработанный компанией, позволяет ускорить отладку цифровых дизайнов и сократить время выхода чипов на рынок. Протес

«Фармленд» защитил учетные записи удаленных сотрудников с помощью двухфакторной аутентификации от «Контур.Эгиды» алисты. Кроме того, сотрудники подключаются к корпоративным системам из дома во время командировок или больничных. Для повышения безопасности удаленного доступа компания решила внедрить двухфакторную аутентификацию. При выборе решения в компании ориентировались на надежность разработчика, стабильность работы сервиса и соотношение цены и функциональности. Также были важны возможность защиты

Клиенты «Заряди авто» могут авторизоваться через «Газпром ID» Российский сервис «Заряди авто», предоставляющий услуги зарядки электромобилей и цифровые решения для владельцев EV-транспорта, заключил стратегическое партнерство с сервисом аутентификации «Газпром ID». Новая интеграция направлена на упрощение пользовательского пути, повышение конверсии в использование сервиса и улучшение клиентского опыта. Об этом CNews сообщил пр

Компания «Актив» выпустила приложение для беспарольной аутентификации Компания «Актив» сообщила о выходе «Рутокен Pass» — приложения для беспарольной аутентификации в веб-ресурсы и корпоративные сервисы при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» п

Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO ом кабинете платформы. Новая функциональность позволяет клиентам использовать корпоративные системы аутентификации и авторизации для централизованного управления доступом пользователей. Об этом

Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server с Ideco NGFW Novum Российский разработчик решений для многофакторной аутентификации MFASoft и российский производитель решений информационной безопасности для защ

Исследование «Солара»: каждый второй пользователь рискует своими данными из-за слабого пароля чные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомым

Solar inRights 3.10: фокус на автоматизацию, производительность и импортозамещение при исправлении нарушения. Для комплексной защиты доступа разработчики добавили поддержку доменной аутентификации через службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра». Ранее такая возможность была

RooX представила RooX UIDM CIAM++ — систему для построения клиентского ID и централизованного управления доступом а до сложных сценариев работы с API и партнерскими интеграциями. В основе RooX UIDM CIAM++ — сервер аутентификации, который защищает веб-приложения и API. Продукт поддерживает современные прото

Cloud.ru начал предлагать облачные сервера с преднастроенным Keycloak ркетплейсе Cloud.ru. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru. «Разработка собственной системы аутентификации и авторизации — это сотни человекочасов, потенциальные дыры в безопасности и п

Группа «Рунити»: свыше 482 тыс. российских доменов верифицированы через «Госуслуги» администраторов крупных портфелей, корпоративных или инвестиционных. В «Руцентре», где уже доступна идентификация для юридических лиц, начался процесс по доменным портфелям крупных компаний, гд

«Рувики» внедряет гибридную модель верификации: ИИ агрегирует, ученые проверяют рность – это главная ценность, заложенная в основу «Рувики»: в проекте объединяются современные технологии с классической академической экспертизой. Будущее отраслевых стандартов за гибридной моделью верификации данных, в которой ИИ будет выступать как агрегатор информации, а финальным фильтром станут профильные ученые и ведущие эксперты. Проекты, базирующиеся только на человеческом труде,

JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO) Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta Identity Provider (JIP). Решение позволяет упростить аутентификацию по