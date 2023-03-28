Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 120183
ИКТ 9770
Организации 7608
Ведомства 1383
Ассоциации 764
Технологии 3110
Системы 20110
Персоны 47837
География 1926
Статьи 1355
Пресса 966
ИАА 607
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1904
Мероприятия 818

Кибербезопасность IAM Identity and Access Management IGA Identity Governance and Administration IdM Authentication (Identity) Management CIAM Customer Identity and Access Management Аутентификация Управление учётными данными

Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными


28.03.2023 Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

ает приватный ключ для входа в аккаунт. Резервное восстановление  Также при настройке двухфакторной аутентификации система генерирует коды для резервного восстановления. Их можно сфотографирова
24.03.2023 RooX поможет бизнесу в миграции с Open Source решений для аутентификации и авторизации

Об этом CNews сообщили представители RooX. Ранее популярность международных Open Source решений для аутентификации на российском рынке была обусловлена бесплатными лицензиями. Таким образом, Op
07.03.2023 билайн перевел внутренние системы на аутентификацию через «Мобильный ID»

есурсы, а также в информационные системы компании возможен только с сим-картой билайна. Такой метод аутентификации позволяет существенно повысить безопасность подключения, а также сохранность к
21.02.2023 Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров

Tele2, российский оператор мобильной связи, подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороться с подменой номеров. Интеграция решения позволит п
17.02.2023 Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR

Облачное решение для бизнеса профессиональных услуг Timetta выпустило поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR, теперь пользователи Timetta могут входить в систему с
10.02.2023 «Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию

Двухфакторная авторизация Пользователи портала «Госуслуг» смогут подключить двухфакторную авторизацию при в
08.02.2023 Билайн запустил облачный сервис верификации вызовов для борьбы с подменой номера

платы. По завершении тестирования услуга будет оказываться на коммерческой основе. На сегодняшний день к сервису подключены более десяти партнеров, и с октября по декабрь 2022 г. при помощи облачной верификации удалось обработать 24,5 млн вызовов и заблокировать 6,8 млн звонков с подменой номера, что сокращает вероятность выставления штрафов в соответствии с текущим законодательством. В це
19.01.2023 На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID

вис. Чтобы воспользоваться услугами маркетплейса, можно не запоминать адрес почты и пароль. Удобная авторизация позволяет залогиниться за пару секунд. А чтобы оформить кредит, больше не нужно т
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить

Закон о ЕБС Совет Федерации принял закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных». Документ

21.12.2022 В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID

ли смогут один раз привязать номер своего телефона, и в дальнейшем в «Дзен» можно будет входить без пароля. Этот же аккаунт VK ID можно будет использовать для авторизации в других сервисах VK.

21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов

решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как внешний сервис аутентификации пользователя при входе на ИТ-инфраструктуру. В данной интеграции JAS выступает
20.12.2022 MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call

Telecom объявил о запуске новой услуги Confirmation Call, которая наиболее востребована среди компаний сегмента электронной коммерции. Принципиальным отличием данного сервиса от существующих способов аутентификации является возможность авторизации клиента с помощью дополнительной проверки (2FA), в процессе которой у пользователя не возникает необходимости запоминать и вводить какой-либо код
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами

Компания «Аванпост», российский разработчик систем аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, выпустила новую в
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конф
16.11.2022 Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году

оторая была запущена в конце 2021 г. Ранее в рамках нее компания расширила применение двухфакторной аутентификации, позволила пользователям более гибко управлять своими данными, начала уведомля
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов

«Аванпост», разработчик систем аутентификации и управления доступом, выпустила новую промежуточную версию Avanpost PKI, прод
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»

 платформах Intel и AMD. Numa BIOS и МДЗ Numa Arce включены в реестр отечественного ПО. Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» – новая линейка USB-токенов и смарт-карт для строгой двухфакторной аутентификации с поддержкой бесконтактной технологии NFC для контактного и бесконтактного взаимодействия. Продукты линейки являются полнофункциональными СКЗИ и сертифицированы ФСБ России. При р
27.10.2022 Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM

ьюторское соглашение. Новое партнерство позволит Merlion предложить партнерам отечественную систему аутентификации и авторизации RooX UIDM. Об этом CNews сообщили представители Merlion. RooX UI
24.10.2022 «АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам

остой импорт БД и содержит готовые сценарии работы с системами управления очередью и CRM системами. Идентификация клиентов по лицу может осуществляться на основании изображений от камер видеона
19.10.2022 Авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду

нии “Моя Москва”. При этом пользователю не придется вручную вводить логин и пароль на сайте, а сама авторизация займет всего несколько секунд. Кроме того, каждый QR-код является уникальным, в о
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор

ьное приложение Avanpost Authenticator. Решение выступает в качестве удобного и современного метода аутентификации совместно с сервисом единой корпоративной аутентификации Avanpost FAM.

14.10.2022 Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа

oogle носит название Passkeys. Интернет-гигант позиционирует его непосредственно как новый стандарт аутентификации и действительно преподносит его в качестве замены паролей. По словам разработч
26.09.2022 «Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5

«Актив» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России по 4 уровню доверия на программно-аппаратный комплекс (ПАК) аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5. Сертификат выдан 8 сентября 2022 г., действителен до 8 сентября 2027 г. ПАК «Рутокен» версии 5 является программно-техническим средством
22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области

ласти (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональность идентификации и аутентификации пользователей, а также перенастроены процессы оказания трёх услуг Управления и
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов

ложений из сторов. В основе решения лежат веб-приложение в виде Progressive Web App (PWA) и система аутентификации и авторизации RooX UIDM. Решение помогает сохранить привычный для клиентов инт
09.08.2022 Сервис «Юmoney» запустил упрощённую идентификацию пользователей через «Госуслуги»

В мобильном приложении сервиса «Юmoney» появилась возможность пройти упрощённую идентификацию с помощью портала госуслуг. Услуга доступна всем гражданам России, у которых есть подтверждённая учётная запись на этом портале. После упрощённой идентификации пользователю «Юmone
08.08.2022 «БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности

адежными средствами защиты. Партнерство с компанией «Аванпост» позволило получить новые инструменты аутентификации корпоративного уровня (включая многофакторную аутентификацию в ОС, мобильных,

26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных

онцерн «Росэнергоатом», собирается внедрить на своих предприятиях информационно-управляющую систему аутентификации по лицу без обработки биометрической информации. Она будет представлять собой

07.06.2022 В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики

RooX, разработчик системы аутентификации и авторизации RooX UIDM, добавила интеграцию с системами веб-аналитики. Теперь RooX UIDM может обогащать «Яндекс метрику» и Google Analytics данными о пути пользователя. Интеграц
06.06.2022 Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor

шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation за счет добавления модуля многофакторной аутентификации Multifactor. Интеграция Traffic Inspector Next Generation с модулем Multifacto
24.05.2022 MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации

ющий контактный номер нового потребителя. И в том, и в другом случае поможет любой из трех способов аутентификации, которые ускоряют авторизацию пользователей, помогают сохранять данные в безоп
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей

и Microsoft, так и по причине санкционной политики компаний. Константин Корсаков, архитектор систем аутентификации и авторизации компании RooX, отмечает, что россияне крупных изменений в быту з
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor

Облачный провайдер «T1 Cloud» запустил инструмент для надёжной аутентификации сотрудников организаций и внешних пользователей при доступе к корпоративным ре
20.04.2022 В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников

дных, аутсорсинговых и внештатных сотрудников крупных компаний реализован новый адаптивный сценарий аутентификации, в котором усилена защита доступа к корпоративным системам. Об этом CNews сооб
20.04.2022 Cisco устранила 10-балльную «дыру» с доступом к своим контроллерам без пароля

язвимости в управляющем ПО для контроллеров беспроводных сетей. «Баг» CVE-2022-20695 позволяет злоумышленникам получать доступ к управляющим интерфейсам контроллеров без использования действительного пароля. По сути доступ можно получить с помощью произвольной пары логина-пароля. Причиной проблемы является некорректная реализация алгоритма проверки пароля, из-за чего появляетс
01.04.2022 «билайн» создал решение для входа в ИТ-системы по номеру телефона

елком» разработали плагин «Мобильного ID», который может встраиваться в любую корпоративную систему аутентификации и предоставлять доступ сотрудникам во внутренние сервисы по номеру телефона бе
28.03.2022 RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений

ить переход с зарубежных решений по управлению доступом внешних пользователей на российскую систему аутентификации и авторизации RooX UIDM. Разработаны две концепции миграции – для решений стор
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом

управления элементами инфраструктуры открытых ключей из единого центра Avanpost PKI, систему единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах организации Avanpost FAM и готовое решени
10.03.2022 В России представлена отечественная система управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM

тр отечественного ПО. RooX UIDM включает в себя несколько десятков готовых пользовательских методов аутентификации и авторизации, из которых собираются сценарии любой сложности, в том числе мно
18.02.2022 Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео

шение с открытым исходным кодом, который предоставит индустрии видеонаблюдения возможности открытой аутентификации и проверки видеозаписей. Axis реализует это решение в своих камерах с помощью


Публикаций - 9468, упоминаний - 12061

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23742 959
Google LLC 11118 498
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10291 493
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6409 406
Apple Inc 11368 376
Oracle Corporation 6389 349
Intel Corporation 11741 299
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4306 297
IBM - International Business Machines Corp 9253 285
Meta Platforms - Facebook 4354 256
Yandex - Яндекс 5957 251
7224 222
Cisco Systems 4932 216
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 358 213
1С-ИжТиСи 6532 210
SAP SE 4977 206
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9856 205
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8179 186
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2891 182
VK - Mail.ru Group 3237 180
Samsung Electronics 9828 176
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 715 170
VMware 2181 169
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7203 162
Dell EMC 4950 160
HP Inc. 5583 155
Amazon Inc - Amazon.com 2835 126
Twitter 2754 125
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1113 121
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 751 120
Telegram Group 1206 120
Aros SEQ - SEC Consult Services 1722 116
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 109
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2874 106
Информзащита 686 97
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 961 96
Softline - Софтлайн 2186 95
Крок - Croc 1730 93
КриптоПРО - Крипто-ПРО 353 92
Код Безопасности 491 91
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6091 373
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2486 184
Visa International 1888 169
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 162
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6311 157
Альфа-Банк 1623 133
Открытие ФК - Банк Открытие 2844 113
Почта России ПАО 2042 113
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 112
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6703 100
Лента - Сеть розничной торговли 1780 85
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 80
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 855 77
РЖД - Российские железные дороги 1668 74
Почта Банк 376 67
Россети Ленэнерго 2388 62
ГПБ - Газпромбанк 965 60
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1899 57
eBay Inc 1603 54
ПСБ - Промсвязьбанк 749 53
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1255 46
Qiwi 938 44
ВТБ - ВТБ24 661 43
Societe Generale - Росбанк АКБ 532 41
LinkedIn 593 39
Ак Барс Банк 252 39
НСПК - Национальная система платежных карт 640 39
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 296 39
X5 Group 857 38
МКБ - Московский кредитный банк 458 37
Связной ГК 1351 36
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 36
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 592 35
Совкомбанк ПАО 217 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 345 33
Май - Майский чай - российская торговая компания 1062 33
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2547 33
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 207 32
Familia - Фамилия - Торговая сеть 236 32
Avito Holding AB - Авито Холдинг 349 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18453 1025
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9551 739
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3045 509
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10605 501
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2783 396
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3866 348
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4657 279
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2515 221
Президент Российской Федерации 3819 216
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3060 200
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 195
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 172
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2429 160
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 144
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1549 132
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2540 126
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 116
Правительство Москвы 2091 111
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 110
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1223 107
Федеральное казначейство России 1603 98
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1703 88
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1075 84
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 714 77
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 76
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1965 70
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 687 67
Судебная власть - Judicial power 2141 67
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 63
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1617 61
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 58
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2054 53
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 52
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 977 51
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1270 51
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 899 51
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1091 48
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1348 45
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 836 44
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 44
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 127
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 54
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1808 49
4CIO 733 34
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 28
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 443 23
Единая Россия - Политическая партия 270 22
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 262 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 468 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 573 16
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 16
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 13
OWASP - Open Web Application Security Project 74 12
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2607 12
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 92 12
АФТ - Ассоциация Финтех 64 12
Linux Foundation 175 11
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 11
TCG - Trusted Computing Group 31 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 100 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 71 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 8
8K Association - Ассоциация 8K 165 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 7
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 7
АЮР - Ассоциация юристов России 31 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 6
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 6
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 5
ЛДПР 100 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55263 3105
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20868 2406
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40771 2117
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26479 1721
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22530 1356
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26767 1327
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17979 1288
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17677 1219
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11197 1123
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13631 1039
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21892 1013
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6032 1000
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2688 926
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11555 889
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11825 883
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3635 880
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13749 859
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9467 788
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13140 785
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11720 764
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3089 761
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11223 758
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8617 755
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25804 705
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22696 698
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8400 697
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15264 677
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7679 674
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5182 670
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5497 654
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11444 631
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9756 616
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10347 609
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12936 604
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13424 593
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7051 588
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8332 587
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10467 583
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15401 581
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4147 581
Microsoft Windows 14669 918
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4265 749
Google Android 12855 727
Apple iOS 6997 568
Linux OS 8529 549
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3515 467
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1101 299
Microsoft Windows 2000 12826 294
Apple iPhone - серия смартфонов 6718 284
Apple iPhone 6 6286 239
Google Play - Google Store - Android Market 3026 224
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6767 221
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 913 204
Aladdin JaCarta СКЗИ 332 201
Apple - App Store 2665 196
Apple iPad 3763 194
Oracle Java - язык программирования 2808 193
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 188
Microsoft Office 3503 183
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1123 168
Apple Mac - Apple Macintosh 2887 149
Microsoft Windows 10 1555 141
Apple macOS 1779 128
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 221 126
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2964 125
Microsoft SQL Server 1495 123
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1810 121
Microsoft Windows 7 1898 118
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4393 118
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 400 115
Microsoft Azure 1332 112
Microsoft Skype 1994 106
Microsoft Outlook 1306 104
Mozilla Firefox - браузер 1811 101
Google Chrome - браузер 1429 100
Microsoft Windows XP 2371 99
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 124 95
Microsoft Office 365 874 94
Microsoft Edge - браузер 1951 93
Intel Core - Семейство процессоров 1775 91
Путин Владимир 2805 135
Медведев Дмитрий 1635 74
Никифоров Николай 1172 69
Козырев Алексей 289 59
Шадаев Максут 697 37
Горелов Дмитрий 57 36
Чернышенко Дмитрий 476 35
Мишустин Михаил 522 35
Авербах Владимир 126 33
Беров Иван 43 33
Арлазаров Владимир 174 31
Конусов Андрей 86 28
Щеголев Игорь 692 28
Анфимов Павел 34 26
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 25
Попов Алексей 330 23
Груздев Сергей 39 23
Мельникова Анастасия 267 22
Макаров Станислав 117 21
Зайцев Михаил 200 21
Паршин Максим 291 19
Дырмовский Дмитрий 107 19
Зенкин Денис 262 18
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 18
Собянин Сергей 260 18
Ермолаев Артем 362 18
Артамонова Анна 183 17
Рейман Леонид 1033 17
Дуров Павел 256 17
Демидов Сергей 82 17
Демидов Михаил 133 17
Крячков Антон 17 16
Галушкин Олег 178 16
Мылицын Роман 101 15
Нуйкин Андрей 42 15
Смирнов Алексей 203 15
Морозова Тамара 18 15
Нащекин Алексей 112 14
Бондаренко Михаил 55 14
Горбатько Александр 105 14
Россия - РФ - Российская федерация 126378 4741
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50648 1133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40181 1098
Европа 21505 483
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17255 440
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13387 430
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15589 389
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15420 347
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 344
Германия - Федеративная Республика 12185 292
Япония 13028 229
Франция - Французская Республика 7621 184
Украина 7378 182
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6530 158
Индия - Республика 5141 139
Земля - планета Солнечной системы 9988 136
Казахстан - Республика 5070 119
Азия - Азиатский регион 5162 119
Беларусь - Белоруссия 4528 117
Канада 4732 114
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3446 111
Южная Корея - Республика 6334 108
Италия - Итальянская Республика 4247 98
Россия - СФО - Новосибирск 3805 93
Нидерланды 3336 89
Африка - Африканский регион 3311 89
Испания - Королевство 3625 82
Бразилия - Федеративная Республика 2253 81
Ближний Восток 2697 81
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 79
Европа Восточная 3011 74
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2377 72
Израиль 2628 72
США - Калифорния 4687 71
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 69
Россия - УФО - Екатеринбург 3405 64
Америка Северная 3121 63
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2436 63
Сингапур - Республика 1784 62
Швеция - Королевство 3547 61
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43123 2434
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43007 2201
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21243 817
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25003 738
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4654 700
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15598 636
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11158 624
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11025 604
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8574 513
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6614 496
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9549 474
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5182 424
Страхование - Страховое дело - Insurance 5279 419
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3551 418
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6671 403
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14411 392
Кредитование - Сrediting - Заём 6030 387
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9014 384
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4681 364
Паспорт - Паспортные данные 2147 361
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6286 351
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10175 305
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4184 285
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7118 285
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4787 277
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5659 274
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7186 266
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3260 255
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3321 251
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2207 249
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5077 235
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5654 219
Английский язык 6238 206
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4023 201
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5324 201
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4049 200
Федеральное законодательство 1779 187
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3114 186
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1919 182
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2794 180
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11038 89
91Mobiles 1728 61
CNews - ZOOM.CNews 1762 59
Коммерсантъ - Издательский дом 1344 53
The Register 1436 35
Thomson Reuters - Рейтер 5789 32
NYT - The New York Times 1006 30
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 695 29
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 835 23
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1188 22
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 22
РИА Новости 815 22
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1254 22
ZDnet 596 22
Ведомости 624 21
Bloomberg 1138 19
Forbes - Форбс 656 19
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 18
РОИ - Российская общественная инициатива 77 18
BleepingComputer - Издание 225 18
The Verge - Издание 510 15
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 15
AP - Associated Press 1994 14
Wired - Издание 228 14
The Guardian - Британская газета 344 13
Silicon.com 364 13
CNET Networks - CNET News 1642 13
Times 651 13
The Washington Post 310 13
Известия ИД 496 13
Wikipedia - Википедия 444 13
Silicon 511 12
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 633 12
Госрасходы - портал 61 11
SecurityLab - Секьюрити лаб 235 11
TAdviser - Центр выбора технологий 318 11
Reddit 265 11
ComputerWorld 146 11
9to5Mac 150 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7557 283
Gartner - Гартнер 3494 218
IDC - International Data Corporation 4866 152
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2414 106
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 272 39
Forrester Research 814 34
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 31
Juniper Research 508 29
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 21
Fortune Global 500 283 19
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 16
Markets&Markets Research 106 16
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 15
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 11
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 9
Data Insight - Исследовательское агентство 103 9
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 9
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 108 9
IBM Research 107 8
Frost & Sullivan 202 7
DSecRG - Digital Security Research Group 24 6
ABI Research 233 6
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 6
B2B International 50 6
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 6
Gemalto BLI - Breach Level Index 10 6
Gartner - Dataquest 348 5
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 5
Technavio 25 5
PCMark 106 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 5
Microsoft Research 131 5
FRVT - Face Recognition Vendor Test 14 5
HFS Research 46 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 97 5
BCG - Boston Consulting Group 101 5
Moody's Investors Service 135 4
Forrester Wave 45 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 605 54
РАН - Российская академия наук 1819 42
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 30
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 924 24
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 688 23
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 742 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 176 17
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 87 15
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 14
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 12
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 311 10
РГБ - Российская государственная библиотека 88 8
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 172 8
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 449 8
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 7
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 7
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 7
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 7
Информзащита Учебный центр 38 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 387 7
ИИИ - Институт исследований интернета 49 7
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 269 7
НЭБ - Национальная электронная библиотека 35 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 238 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 230 6
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 6
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 116 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 40 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11839 307
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1821 97
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2132 71
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 57
CNews FORUM Информационные технологии завтра 906 42
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1056 31
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 30
CNews AWARDS - награда 433 24
CeBIT 461 22
День молодёжи - 27 июня 704 21
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 13
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 12
Единый день голосования 94 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 475 11
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 233 10
Международный день медицинской сестры - 12 мая 52 9
Oracle OpenWorld 65 9
Black Hat - Конференция 78 9
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 8
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 8
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 115 8
Infosecurity - выставка 63 8
ISE - Integrated Systems Europe 45 7
Docflow 133 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 6
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 5
Связь-Экспокомм 94 5
Oracle TechForum 25 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 5
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 94 5
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 4
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 4
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1237309, в очереди разбора - 855207.
Создано именных указателей - 120183.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента

Лучшие электрические водонагреватели от 80 литров: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще