Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

9to5Mac

СОБЫТИЯ


31.08.2018 Рассекречены финальные названия и цены новых iPhone

ия и золотое оформление дизайна Новые флагманские смартфоны iPhone с экранами OLED получат название iPhone XS, а также будут представлены в совершенно новом золотом оформлении корпуса, сообщил портал 9to5Mac со ссылкой на собственные анонимные источники. В дополнение к информации о дизайне и маркировке новых смартфонов Apple, также предоставлено первое эксклюзивное фото новых смартфонов. Ис
25.06.2015 Новая ОС Apple сносит приложения, чтобы уместиться на iPhone и iPad

ановщика. Через час после публикации скриншота он написал на форуме, что удаленные приложения до сих пор не восстановились. В дальнейшем новых записей по этому поводу он больше не публиковал. Издание 9to5 Mac уточняет, что после установки обновления все приложения восстанавливаются, включая все данные удаленных приложений. Таким образом, пользователь не видит какой-либо разницы в состоянии

14.10.2014 Microsoft официально объяснила, куда делась Windows 9

ние и был сделан компанией сознательно — объяснил на конференции Dreamforce в Сан-Франциско Тони Профет (Tony Prophet), глава по маркетингу Windows. Профет намекнул, что, фактически, название Windows 9 могло бы получить обновление Windows 8.1, но в Microsoft не хотели, чтобы Windows 9 ассоциировалась с непопулярной Windows 8. «Она (Windows 9 — прим. CNews) пришла и ушла», — за
26.01.2012 Утечка с конвейера: iPhone 5 получит новый корпус и 4-дюймовый дисплей

Apple iPhone следующего поколения, который принято называть iPhone 5, будет иметь новый плоский прямоугольный корпус и оснащен дисплеем с диагональю 4 дюйма или больше, сообщает 9to5 Mac со ссылкой на «надежный источник» в компании Foxconn, которая собирает мобильные устройства Apple. По словам источника, он видел несколько прототипов iPhone 5. Они отличались друг от д
15.08.2007 Софт для смартфонов: джентльменский набор

По статистике продаж смартфонов более половины рынка принадлежит фирме Nokia, работающих под управлением операционной системы Symbian OS 9.1, а в целом, в мире продано более 100 миллионов Symbian-устройств. Зайдите в любой салон связи, и вы увидите как минимум десяток смартфонов Nokia в различных ценовых диапазонах. Покупая любо
29.06.2006 Ноутбук изнутри - из чего состоит мобильный компьютер

же и при одинаковом диаметре пластин винчестеры могут отличаться толщиной, 19- и 16-милимметровые уже не выпускаются (но их можно встретить в старых ноутбуках), больше в ходу модели с толщиной 12 и 8-9,5 мм. [pagebreak] Гонка «шпинделей» Раз уж мы завели речь о жестких дисках, то нельзя обойти стороной наиболее распространенную классификацию ноутбуков по числу «шпинделей» (другими словами,


Публикаций - 70, упоминаний - 70

9to5Mac и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 115
Google LLC 12690 19
Samsung Electronics 11065 17
X Corp - Twitter 2938 13
Intel Corporation 12811 13
Microsoft Corporation 25775 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Ростелеком 10948 10
Sony 6739 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
LG Electronics 3735 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
AT&T Inc 1726 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telegram Group 2940 3
Vodafone Group 1412 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Honeywell 309 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 3
Сенсорные Системы 78 2
Apple - C3 Technologies 5 2
Dell EMC 5180 2
Huawei 4677 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
ANSYS 94 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
KGI Securities 50 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Газпром ПАО 1493 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Газпром нефть 725 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Nike 195 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Татнефть 243 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Carl Zeiss AG 307 2
Транснефть 335 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Сконтел 10 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 1
LG Chem 27 1
Новый век 27 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
The Home Depot Inc 66 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
KDB Daewoo Securities 3 1
НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих 3 1
Связной ГК 1401 1
Kickstarter 136 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 19 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
Национальная квантовая лаборатория 9 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 65
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 35
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 34
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 29
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 18
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 13
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 10
Оповещение и уведомление - Notification 5945 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 10
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 10
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 10
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 84
Apple iPad 4012 58
Apple iOS 8583 55
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 53
9-мм пистолет Макарова 7 41
Apple iPhone 6 4861 28
Apple iPhone 5 783 27
Apple iPhone 4 800 20
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 20
Apple - App Store 3109 19
Google Android 15244 17
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 15
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 14
Apple iPod Touch 747 14
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 13
Apple Siri - Голосовой помощник 441 11
Apple iPad mini 430 11
Apple iPod 1553 11
Apple MacBook Pro 559 10
Microsoft Windows 16882 10
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 9
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 9
Apple Mac mini - неттоп 207 9
Apple iTunes Store 1118 9
Apple iPad Pro 320 8
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 8
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 7
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 7
Apple iPhone 11 290 7
Apple iPhone 8 189 7
Apple iPhone 12 243 7
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 7
Apple iMac - Серия моноблоков 468 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 7
Apple iPhone 16 219 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Microsoft Windows 10 1938 5
Apple macOS 2419 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 9
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Troughton-Smith Steven - Торнтон-Смит Стивен 7 3
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Ксенин Алекс 311 2
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 2
Munster Gene - Манстер Джин 60 2
Sculley John - Скалли Джон 14 2
IntelBroker 8 2
Khan Sabih - Хан Сабих 4 2
Путин Владимир 3454 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 25 2
Gurman Mark - Гурман Марк 22 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Малькевич Александр 3 1
Huberty Kathryn - Huberty Katy - Хьюберти Кэтрин - Хьюберти Кэти 19 1
Демидов Михаил 134 1
Ноготкова Елена 26 1
Верховод Андрей 22 1
Генина Надежда 6 1
Москаленко Василий 1 1
Prophet Tony - Профет Тони 5 1
Темнов Дмитрий 7 1
Eich Brendan - Айк Бренден 15 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 9 1
Неверов Максим 4 1
Giannandrea John - Джаннандреа Джон 8 1
Суслова Дарья 2 1
Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
Dupin Benoit - Дапин Бенуа 1 1
Stasior William - Стасиор Уильям 2 1
Ciminera Lauren - Симинер Лорен 1 1
Prejean Carrie - Прежан Керри 1 1
Samik Chatterjee - Чаттерджи Самик 2 1
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 22
Япония 13807 11
Южная Корея - Республика 7052 9
Индия - Bharat 5870 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Франция - Французская Республика 8177 7
Европа 24964 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Китай - Тайвань 4245 5
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Канада 5082 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
США - Калифорния 4829 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 67 1
США - Алабама 147 1
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 1
Ближний Восток - Месопотамия 23 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Африка - Африканский регион 3641 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Английский язык 7030 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Физика - Physics - область естествознания 2940 4
Ergonomics - Эргономика 1755 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 4
Металлы - Золото - Gold 1251 4
9to5Google 60 44
Reddit 398 8
MacRumors 148 7
Bloomberg 1627 5
DigiTimes - Издание 1331 5
AppleInsider 400 5
The Verge - Издание 619 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
SlashGear 134 3
Commercial Times 110 2
Boy Genius Report - BGR 50 2
TNW - The Next Web 90 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Tom’s Hardware 600 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
PhoneArena 75 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
OnLeaks 20 2
USA Today 153 1
Korea Times 132 1
Independent 111 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Техноблог 62 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
BreachForums 12 1
Криптомужик - telegram-канал 3 1
Taiwan English News 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
The Washington Post 350 1
The Information 83 1
Korea Herald 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
IDC - International Data Corporation 4975 2
NPD DisplaySearch 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
DigiTimes Research 23 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
TrendForce 187 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Tractica 7 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 8 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 10 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
جامعة الأزهر - Университет аль-Азхар 1 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще