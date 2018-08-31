Рассекречены финальные названия и цены новых iPhone ия и золотое оформление дизайна Новые флагманские смартфоны iPhone с экранами OLED получат название iPhone XS, а также будут представлены в совершенно новом золотом оформлении корпуса, сообщил портал 9to5Mac со ссылкой на собственные анонимные источники. В дополнение к информации о дизайне и маркировке новых смартфонов Apple, также предоставлено первое эксклюзивное фото новых смартфонов. Ис

Новая ОС Apple сносит приложения, чтобы уместиться на iPhone и iPad ановщика. Через час после публикации скриншота он написал на форуме, что удаленные приложения до сих пор не восстановились. В дальнейшем новых записей по этому поводу он больше не публиковал. Издание 9to5 Mac уточняет, что после установки обновления все приложения восстанавливаются, включая все данные удаленных приложений. Таким образом, пользователь не видит какой-либо разницы в состоянии

Microsoft официально объяснила, куда делась Windows 9 ние и был сделан компанией сознательно — объяснил на конференции Dreamforce в Сан-Франциско Тони Профет (Tony Prophet), глава по маркетингу Windows. Профет намекнул, что, фактически, название Windows 9 могло бы получить обновление Windows 8.1, но в Microsoft не хотели, чтобы Windows 9 ассоциировалась с непопулярной Windows 8. «Она (Windows 9 — прим. CNews) пришла и ушла», — за

Утечка с конвейера: iPhone 5 получит новый корпус и 4-дюймовый дисплей Apple iPhone следующего поколения, который принято называть iPhone 5, будет иметь новый плоский прямоугольный корпус и оснащен дисплеем с диагональю 4 дюйма или больше, сообщает 9to5 Mac со ссылкой на «надежный источник» в компании Foxconn, которая собирает мобильные устройства Apple. По словам источника, он видел несколько прототипов iPhone 5. Они отличались друг от д

Софт для смартфонов: джентльменский набор По статистике продаж смартфонов более половины рынка принадлежит фирме Nokia, работающих под управлением операционной системы Symbian OS 9.1, а в целом, в мире продано более 100 миллионов Symbian-устройств. Зайдите в любой салон связи, и вы увидите как минимум десяток смартфонов Nokia в различных ценовых диапазонах. Покупая любо