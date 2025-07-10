Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178951
ИКТ 13907
Организации 10813
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3482
Системы 25901
Персоны 76956
География 2896
Статьи 1536
Пресса 1230
ИАА 705
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2669
Мероприятия 861

Импортозамещение ИЦК ИЦК Здравоохранение


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Импортозамещение и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Agfa Gevaert 67 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 332 1
Медхард 3 1
Kahoot 4 1
Махаон ГК - Machaon Group 8 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Ростелеком 10048 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 73 1
БАРС Груп 554 1
Medtronic - Медтроник 16 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 58 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1439 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5698 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1064 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 567 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1636 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7897 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1007 1
Маршрутизация - Routing 529 1
Аналоговые технологии 2808 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5894 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1445 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26326 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1439 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21354 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16433 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4292 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13172 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30944 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1267 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 586 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4869 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3531 1
Pixabay 161 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Медхард - Phonendo 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5551 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 961 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 1
Microsoft Hololens 75 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 733 1
Князев Александр 15 1
Копылов Филипп 4 1
Пензин Олег 2 1
Темнов Дмитрий 6 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1000 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
Испания - Королевство 3742 1
Украина 7705 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16897 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10289 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2958 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 736 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2599 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 632 1
Здравоохранение - Реабилитация 397 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 1
Информатика - computer science - informatique 1108 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 384 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1932 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 38 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 68 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 802 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4567 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9234 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3570 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 53 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 201 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще