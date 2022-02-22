Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Демография наука о закономерностях воспроизводства населения
Публикаций - 324, упоминаний - 346
Демография упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Meta - Facebook 4181 2
|Twitter 2355 2
|VK - Mail.ru Group 2962 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1901 1
|SAS Institute 804 1
|Telegram Group 716 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7944 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 437 1
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 223 1
|Oracle Corporation 5913 1
|Accenture - Аксенчер 798 1
|Инфосистемы Джет 859 1
|Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 1
|Микротест 276 1
|Программный продукт ГК 3700 1
|Deloitte - Делойт 340 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5053 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2029 1
|Газпром ПАО 886 1
|Adidas 125 1
|Новиков Евгений 40 3
|Носков Константин 211 2
|Казак Максим 161 2
|Никифоров Николай 1146 1
|Чернышенко Дмитрий 289 1
|Шадаев Максут 437 1
|Дуров Павел 225 1
|Чамара Денис 58 1
|Кудрявцев Максим 38 1
|Горелкин Антон 35 1
|Боярский Сергей 23 1
|Хинштейн Александр 67 1
|Громов Иван 101 1
|Пушков Алексей 10 1
|Боярский Михаил 8 1
|Gartner 3269 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 190 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru