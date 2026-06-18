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Индексная книга (каталог) CNews*
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Демография наука о закономерностях воспроизводства населения

СОБЫТИЯ


18.06.2026 «Цифровой регион» открывает новое направление: цифровая грамотность населения

ию цифровых навыков граждан. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Запуск раздела «Цифровая грамотность населения»– это новое направление для обмена эффективными практиками между субъектами России. На данный момент 47 регионов уже разместили в разделе 91 проект», – отметила министр государственно
10.06.2026 Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Международная группа исследователей обнаружила свидетельства того, что одно из крупнейших во Франции захоронений каменного века отражает резкое сокращение численности населения, за которым последовало прибытие новых групп из Южной Европы. Исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, основано на анализе ДНК 132 человек, похороненных в бо
06.04.2026 «Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев

Сеть «Альфа-Мобайл», созданная Альфа-Банком на инфраструктуре Билайна, за 10 месяцев с момента коммерческого запуска охватила территорию проживания более 70% населения России. Доступ к услугам оператора получили свыше 80% активной клиентской базы банка. Коммерческий запуск проекта состоялся в июне 2025 года. За этот период команды провели интеграцию
05.03.2026 МТС AdTech и MWS AI: 24% трудоспособного населения России регулярно пользуются генеративным ИИ в формате чатов

МТС AdTech и MWS AI (входит в МТС Web Services) провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России. По данным исследования, 24% трудоспособного населения в возрасте до 64 лет в 2025 г. использовали чат-боты (+7 п.п. к уровню 2024 г.), доступные в браузере и в виде мобильных приложений. Более половины россиян (52%) предпочитают пользова
04.03.2026 МТС обеспечила видеонаблюдением центры занятости населения Курской области

Цифровая экосистема МТС сообщает об установке современной системы видеонаблюдения в 22 центрах занятости населения Курской области. В рамках проекта модернизации областных учреждений было установлено более 150 камер. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новыми системами видеонаблюдения МТС бы
25.11.2025 «Авантелеком» внедрил ИИ-помощника в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края

и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» разработал комплексную платформу с голосовым ассистентом и чат-ботом для внедрения в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края. Компания «Авантелеком» разработала и внедрила комплексную систему цифрового помощника для контакт-центра Службы занятости населения Ставропольского края.

24.11.2025 Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Рейтинг популярности «Алиса AI» стала самым популярным ИИ-ассистентом среди россиян — каждый месяц нейронной сетью «Яндекса» пользуется 14,3% населения России, об этом CNews сообщили представители Mediascope. Российская нейронная сеть лидирует с большим отрывом, далее идет китайская DeepSeek, которую выбирают только 9,4% пользователе
01.11.2025 Doma.ai: Цифровые УК тратят на бюрократию вдвое меньше времени

половина дня (48%) уходит на подготовку отчетов, сверок и актов. В цифровых компаниях эта доля вдвое меньше — около 25%, а освободившееся время сотрудники тратят на аналитику, планирование и работу с жителями. Такой результат достигается благодаря внедрению ИТ-инструментов, по данным исследования: большинство из них уже перешли на электронный документооборот (82%), также 68% используют авто
10.10.2025 В России создан цифровой двойник всего населения страны

алисты Самарского университета им. Королева и самарской компании «Самис» создали цифровой «двойник» населения России, сообщили ученые на сайте университета. Интернет-сервис объединяет и анализи
09.10.2025 T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края

ерческих операций в регионе компания значительно расширила покрытие сети и модернизировала оборудование в 14 городах и 18 районах края. На сегодняшний день в зоне действия сети T2 проживает более 99% населения Ставрополья. Об этом CNews сообщили представители Т2. В марте 2025 г. T2 запустила сеть в Ставропольском крае, представив абонентам новый уровень мобильной связи. К запуску коммерческ
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот

России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот Себастиан Толстой президент Ericsson в России Уже сейчас в зоне 5G-покрытия живут 15% населения планеты. Крупнейшие корпорации готовятся к внедрению полномасштабных коммерческих сетей, а правительства составляют амбициозные программы развития ключевых отраслей. Вместе с тем, на

25.06.2025 MAR Consult: 64% населения не используют электронные медкарты

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение населения к использованию электронных медицинских карт (ЭМК). Исследование показало смешанное отношение пользователей к внедрению новых технологий в систему здравоохранения. Об этом CNews сообщ
20.06.2025 MAR Consult: 57% населения поддерживает госрегулирование беспилотной логистики

ходимым наличие четкой нормативной базы и эффективного контроля со стороны государства. Кроме того, население ждет постепенного развития инфраструктуры и накопления позитивного опыта использова
27.03.2025 Мошенники подделывают сообщения от страховых компаний и атакуют самые уязвимые группы населения 

сударства. Мы стараемся максимально оперативно предупреждать о таких случаях и минимизировать потенциальный риск утечки данных оперативно блокируя фишинговые ресурсы направленных на незащищенные слои населения», – сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.
30.01.2025 Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения

етных средств, выделенных территориальным подразделениям Росстата на закупку и содержание имущества, обнаружила на складах ведомства огромное количество планшетов, закупленных для проведения переписи населения в 2021 г. Как пишет РБК, из общего числа планшетов (более 390 тыс.) более 80% лежат на полках в различных территориальных подразделениях Росстата в упакованном виде. Закупка Росстатом
29.01.2025 «МегаФон»: у городского населения Марий Эл вырос интерес к сельской жизни

ще всего абоненты оператора выбираются за город по выходным. Количество приезжих из городов в субботу и воскресенье превышает средние показатели недели на 15%. «Суммарный интернет-трафик, расходуемый жителями крупных населенных пунктов в небольших поселениях, увеличился на 51%. Развитие технологий и доступ к интернету позволяют горожанам оставаться на связи с внешним миром даже находясь в у
15.01.2025 «Ростелеком» расширил охват системы оповещения населения в Кызыле

«Ростелеком» улучшил действующую систему оповещения населения Кызыла, дополнительно установив специальные технические средства на девяти административных зданиях, включая больницы, поликлиники, школы и мэрию. Работы выполнены по заказу муниципал
11.09.2024 «Ростелеком» на Ямале интегрировал домофон в систему экстренного оповещения населения

единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) Ноябрьска реализовал пилотный проект по интеграции домофонов многоквартирных домов в муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (МАСЦО). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Специалисты внедрили во входные устройства специальный модуль, позволяющий передавать звуковые сигналы из центра управлени
23.08.2024 МТС планирует размещение цифровых облигаций с плавающим купоном для населения на платформе «Финуслуги»

дут направлены на развитие и модернизацию телеком-инфраструктуры, которой в свою очередь пользуется население», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александ
02.08.2024 «Авантелеком» организовал единый контакт-центр для Центров занятости населения Хабаровская края

Разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» объединил Центры занятости населения Хабаровского края в единую коммуникационную сеть на базе цифровой платформы управления коммуникациями «Сфера». Об этом CNews сообщили представители «Авантелекома». После реогранизации
08.07.2024 «Группа Астра» — партнер одной из программ повышения квалификации в рамках «Содействия занятости» нацпроекта «Демография»

«Группа Астра» выступила партнером программы повышения квалификации будущих администраторов операционных систем Linux в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Старт первой группы обучения по ней запланирован на 10 июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Образовательная программа «Linux: внедрение и расширенное а
25.06.2024 Для защиты населения: «Ростелеком», МЧС России, «Яндекс Такси» и «Медиамайлс» объединились в ИТ-проекте в сфере безопасности

ие о взаимодействии министерства с «Ростелекомом», «Яндекс Такси» и компанией «Медиамайлс» в рамках масштабного социального проекта, направленного на повышение уровня безопасности и информированности населения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Ключевым элементом проекта является использование технологии, которая позволит вывести систему оповещения на новый уровень. Компан
13.06.2024 «Ростелеком» и правительство Республики Тыва намерены сотрудничать по проекту реконструкции региональной системы оповещения населения

Красноярский филиал «Ростелекома» и правительство Республики Тыва подписали соглашение о намерениях в рамках проекта реконструкции региональной системы оповещения населения. Планируется, что взаимодействие будет осуществляться при участии республиканской службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. «Ныне существующая система оповещения не гото
10.06.2024 «Ростелеком» планирует реконструировать систему оповещения населения Республики Тыва

Компания «Ростелеком» и правительство Республики Тыва намерены подписать соглашение о сотрудничестве по проекту реконструкции системы оповещения населения. До конца 2024 г. оператор связи планирует установить специальные технические средства в 70 населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Современные
05.06.2024 «Ростелеком» модернизирует систему оповещения населения города Кызыла Республики Тыва

«Ростелеком» дооснастит оборудованием действующую систему оповещения населения в столице Республики Тыва. Работы будут выполнены до конца 2024 г. в рамках государственного контракта, подписанного между компанией и департаментом городского хозяйства города Кызыла
25.03.2024 Безопасность — в приоритете: «Ростелеком» модернизировал систему централизованного оповещения населения в Республике Ингушетии

Ингушетия (РАСЦО). Специалисты компании ввели в эксплуатацию пункт управления и 57 пунктов оповещения, оснащенных сиренно-речевыми установками «Марс-Арсенал». Благодаря модернизации охват оповещения населения республики достиг 75%. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «Важность проводимых мероприятий по модернизации системы МЧС в республике трудно переоценить. Среди приорите
19.03.2024 «БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России»

Холдинг» перевел услуги службы занятости города Москвы в электронный формат. Столица подключила к платформе более тысячи сотрудников и стала самым крупным из регионов, которые перешли на обслуживание населения в электронном виде. Этот переход завершил очередной этап модернизации сервисов электронных госуслуг на базе Единой цифровой платформы (ЕЦП) «Работа в России». Об этом CNews сообщили п
15.12.2023 ГК «Солар»: число утекших телефонных номеров в 2023 г. в 1,5 раза превысило численность населения России

ссийских организаций. Это означает, что каждый день в России происходила как минимум одна утечка данных. В том числе хакеры выложили в сеть более 220 млн телефонных номеров, что превышает численность населения России в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «Солар». С января по начало декабря 2023 г. жертвами утечек стали 385 организаций. Общий объем опубликованных данных составил 1
07.12.2023 «Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть

Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий «Авантелеком» создал объединенный контакт-центр для 25 филиалов и отделов Центра занятости населения Тамбовской области. Модернизация сети обошлась в 3,8 млн руб., а срок интеграции занял 30 рабочих дней. Об этом CNews сообщили представители «Авантелекома». В ноябре 2023 г. завершилс
28.08.2023 Более 1,7 млн звонков приняла горячая линия единой справочной службы соцзащиты за четыре года

ентрах, а также по вопросам, связанным с предоставлением социальных услуг и оформлением пособий.Уже четыре года операторы горячей линии единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы общегородского контакт-центра отвечают на вопросы москвичей. С момента начала работы в 2019 г. количество обращений выросло более чем в 37 раз. В первый год в справочную
22.06.2023 4G-интернет стал надежнее для 97% населения Хабаровского края

на». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Благодаря запуску дополнительного слоя LTE оператор улучшил сеть в центральной и южной частях Хабаровского края, где проживает 97% всего краевого населения. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность увеличить дальность распространения сигнала 4G, что особенно важно в сельской местности и на федеральных трассах. Он также
13.06.2023 «Ростелеком» разработает систему анализа перемещения населения для правительства Свердловской области

ю систему на новый аналитический уровень, позволив учитывать информацию о жителях. Благодаря комплексу, который строится на больших данных, власти смогут оперативнее реагировать на запросы и проблемы населения». Модуль «Анализ геоданных» поможет муниципальным и региональным органам власти принимать взвешенные решения по устойчивому развитию Свердловской области. Система позволит оптимизиров
21.03.2023 «Росатом» и Мурманская область развивают портал обратной связи с жителями региона

сатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершили третий этап развития портала «Наш Север». Совместная проектная команда провела доработку функционала взаимодействия с жителями и внедрила систему лояльности и поощрения наиболее активных пользователей. Теперь жители «Нашего Севера» могут получить призы за использование сервисов. За регистрацию, комментарии, об
24.01.2023 Утечки персональных данных россиян за год выросли в 40 раз. Пострадало две трети населения страны

период в Сеть было слито 24 млн строк записей. Если учитывать только уникальные данные, то всего за новый период было скомпрометировано около 100 млн человек, то есть пострадало практически две трети населения России, уточнил в разговоре с изданием эксперт центра продуктов Dozor «РТК-Солар» Руслан Добрынин. Где брешь Под прицелом хакеров оказались крупные ритейлеры, госпредприятия, например
24.11.2022 Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения

Пескин (Aaron Peskin), возглавляющий комитет по процедурным вопросам совета, собственноручно скорректировал черновик документа, добавив положение, которое прямо запрещает использование роботов против населения. Однако в следующей версии документа это положение отсутствовало – полицейские просто вычеркнули соответствующий пункт. После этого Пескин и двое других представителей комитета единог
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения

центры и другая цифровая инфраструктура для оказания услуг расположены в России, управляются только самой компанией и на их работу не могут повлиять зарубежные вендоры. «Все наши цифровые сервисы для населения уверенно входят в число лидеров в своих сегментах российского рынка. Успехи наших платформ на рынке говорят о том, что компания способна самостоятельно делать крутые и востребованные

17.08.2022 InfoWatch: за полгода в сеть попало количество записей ПДн, превышающее население России

оставки «Яндекс.еда», Delivery Club и 2 Berega, школа управления «Сколково», образовательный портал GeekBrains. Таким образом, всего за полгода в Сеть попало количество записей ПДн, которое превышает население России. Кроме того, резко выросла доля утечек, спровоцированных действиями внешних нарушителей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. в мире она выросла примерно с 60% до почти

19.07.2022 BI-система поможет эффективнее проектировать социальные пособия

ИТ-компания «Контур компонентс» создала продукт, который даст дополнительные аналитические возможности при разработке мер социальной поддержки населения, позволяя оценивать их с точки зрения эффективности и адресности. Это поможет назначать наиболее подходящие меры поддержки именно тем категориям граждан, которые больше всего в ней ну
05.04.2022 Мобильный комплекс оповещения населения «Росэлектроники» успешно прошел госиспытания

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с МЧС России завершили государственные испытания мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН). Комплекс обеспечивает трансляцию экстренной аудиовизуальной информации в местах массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных специализированны
15.02.2022 «Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в двух городских округах Челябинской области

ов речевого оповещения (мощные акустические установки) в обоих муниципальных образованиях. Работы проведены в рамках государственного контракта между компанией и «Центром гражданской обороны и защиты населения Челябинской области». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «В 2020 г. в сотрудничестве с министерством общественной безопасности “Ростелеком” модернизировал систему опо

Публикаций - 10875, упоминаний - 11813

Демография и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 948
Ростелеком 10948 822
МегаФон 10742 752
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 542
Microsoft Corporation 25775 397
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 297
Google LLC 12688 258
Yandex - Яндекс 9215 244
Samsung Electronics 11064 179
Apple Inc 13154 179
IBM - International Business Machines Corp 9699 177
Huawei 4675 169
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 152
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 150
Intel Corporation 12811 149
Meta Platforms - Facebook 4621 142
9594 142
Cisco Systems 5372 136
Oracle Corporation 7074 128
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 122
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 122
Telegram Group 2940 118
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 106
VK - Mail.ru Group 3602 105
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 105
Amazon Inc - Amazon.com 3277 101
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 101
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 100
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 98
SAP SE 5601 94
Dell EMC 5180 90
Siemens AG - Siemens Group 2673 85
HP Inc. 5883 85
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 84
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 83
Ростелеком - Связьинвест 1719 83
Lenovo Motorola 3566 78
X Corp - Twitter 2938 74
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 74
Крок - Croc 1964 73
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 370
Superjob - Суперджоб 858 351
Почта России ПАО 2370 216
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 179
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 143
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 123
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 121
РЖД - Российские железные дороги 2096 87
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 69
Россети Ленэнерго 1699 67
Связной ГК 1401 66
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 66
Visa International 1993 65
Газпром ПАО 1493 64
Альфа-Банк 1979 62
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 59
Евросеть 1421 58
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 57
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 54
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 52
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 50
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 50
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 47
eBay Inc 1640 44
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 44
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 44
НСПК - Национальная система платежных карт 948 43
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 42
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 41
ГПБ - Газпромбанк 1273 40
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 38
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 36
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 36
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 36
ПСБ - Промсвязьбанк 963 36
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 29
Альфа-Групп 745 27
Резонанс НПП 407 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1186
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 634
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 583
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 446
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 406
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 307
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 303
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 299
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 288
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 238
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 236
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 233
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 232
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 214
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 212
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 206
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 194
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 188
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 168
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 165
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 153
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 152
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 135
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 129
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 126
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 120
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 115
Федеральное казначейство России 1949 115
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 114
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 113
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 112
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 109
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 94
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 86
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 81
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 78
Судебная власть - Judicial power 2500 76
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 72
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 70
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 70
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 551
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 87
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 55
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 41
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 34
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 31
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 30
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 29
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 24
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 24
Единая Россия - Политическая партия 321 24
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 17
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 17
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 16
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 15
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 14
Greenpeace - Гринпис 130 14
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 14
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 12
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 12
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 10
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 10
Коммунизм - Коммунистические партии 71 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 10
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 9
WiMAX Forum 69 9
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 8
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 8
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 8
ГосИнформСистемы 160 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 2214
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1814
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1684
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1612
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1484
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1202
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 946
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 910
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 887
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 872
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 861
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 837
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 810
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 747
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 740
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 654
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 589
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 580
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 576
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 568
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 563
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 557
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 553
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 540
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 535
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 535
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 522
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 510
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 501
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 460
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 454
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 443
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 443
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 434
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 432
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 430
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 429
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 427
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 424
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 423
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 886
Microsoft Windows 2000 8678 260
Google Android 15243 189
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 185
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 170
Apple iPhone 6 4861 157
Microsoft Windows 16882 150
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 144
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 137
Apple iOS 8583 128
Linux OS 11533 125
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 119
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 111
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 106
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 102
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 92
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 89
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 75
FreePik 1841 72
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 71
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 71
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 69
Apple - App Store 3109 65
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 65
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 62
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 62
Google YouTube - Видеохостинг 3002 61
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 61
Microsoft Office 4170 60
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 59
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 59
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 59
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 55
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 53
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 52
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 52
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 52
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 52
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 51
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 50
Путин Владимир 3454 288
Медведев Дмитрий 1665 141
Никифоров Николай 1138 137
Рейман Леонид 1065 123
Шадаев Максут 1210 85
Щеголев Игорь 699 61
Мишустин Михаил 787 52
Орловский Виктор 408 50
Чернышенко Дмитрий 580 50
Козырев Алексей 328 46
Попов Алексей 339 42
Осеевский Михаил 350 36
Лопаткин Герман 104 33
Собянин Сергей 538 32
Лысенко Эдуард 317 31
Греф Герман 485 30
Евраев Михаил 266 30
Казарин Станислав 175 30
Валяева Елизавета 72 30
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 28
Ермолаев Артем 379 27
Шалманов Сергей 202 27
Казак Максим 162 26
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 24
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 24
Паршин Максим 323 24
Прянишников Николай 316 24
Солонин Виталий 90 23
Брюквин Юрий 300 23
Калугин Сергей 169 22
Кусков Денис 221 22
Разумовский Дмитрий 125 22
Рудычева Наталья 95 22
Изосимов Александр 192 21
Симаков Олег 113 21
Эмдин Сергей 69 20
Ципорин Павел 103 20
Иванов Сергей 405 20
Авербах Владимир 127 19
Симаткина Светлана 71 18
Россия - РФ - Российская федерация 166164 6475
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 2227
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1799
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1062
Европа 24963 1051
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 826
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 630
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 626
Земля - планета Солнечной системы 10865 568
Германия - Федеративная Республика 13221 476
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 475
Индия - Bharat 5869 439
Япония 13807 410
Украина 7928 352
Беларусь - Белоруссия 6289 331
Азия - Азиатский регион 5920 329
Казахстан - Республика 6047 324
Франция - Французская Республика 8177 324
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 322
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 308
Африка - Африканский регион 3640 283
Южная Корея - Республика 7051 272
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Россия - СФО - Новосибирск 4875 248
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 236
Швеция - Королевство 3781 235
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 235
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 232
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 226
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 221
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 220
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Канада 5081 212
Финляндия - Финляндская Республика 3697 210
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 209
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 206
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 201
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 256
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 500
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 116
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 97
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 80
CNews RND - R&D.CNews 2274 68
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 64
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 60
Bloomberg 1627 58
Ведомости 1466 54
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 53
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 52
AP - Associated Press 2007 43
РИА Новости 1033 42
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 41
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 41
Известия ИД 770 38
Forbes - Форбс 1002 33
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 30
Российская газета 290 29
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 29
CNews - ZOOM.CNews 1866 28
Total Telecom 613 27
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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