«Цифровой регион» открывает новое направление: цифровая грамотность населения ию цифровых навыков граждан. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Запуск раздела «Цифровая грамотность населения»– это новое направление для обмена эффективными практиками между субъектами России. На данный момент 47 регионов уже разместили в разделе 91 проект», – отметила министр государственно

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа Международная группа исследователей обнаружила свидетельства того, что одно из крупнейших во Франции захоронений каменного века отражает резкое сокращение численности населения, за которым последовало прибытие новых групп из Южной Европы. Исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, основано на анализе ДНК 132 человек, похороненных в бо

«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев Сеть «Альфа-Мобайл», созданная Альфа-Банком на инфраструктуре Билайна, за 10 месяцев с момента коммерческого запуска охватила территорию проживания более 70% населения России. Доступ к услугам оператора получили свыше 80% активной клиентской базы банка. Коммерческий запуск проекта состоялся в июне 2025 года. За этот период команды провели интеграцию

МТС AdTech и MWS AI: 24% трудоспособного населения России регулярно пользуются генеративным ИИ в формате чатов МТС AdTech и MWS AI (входит в МТС Web Services) провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России. По данным исследования, 24% трудоспособного населения в возрасте до 64 лет в 2025 г. использовали чат-боты (+7 п.п. к уровню 2024 г.), доступные в браузере и в виде мобильных приложений. Более половины россиян (52%) предпочитают пользова

МТС обеспечила видеонаблюдением центры занятости населения Курской области Цифровая экосистема МТС сообщает об установке современной системы видеонаблюдения в 22 центрах занятости населения Курской области. В рамках проекта модернизации областных учреждений было установлено более 150 камер. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новыми системами видеонаблюдения МТС бы

«Авантелеком» внедрил ИИ-помощника в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» разработал комплексную платформу с голосовым ассистентом и чат-ботом для внедрения в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края. Компания «Авантелеком» разработала и внедрила комплексную систему цифрового помощника для контакт-центра Службы занятости населения Ставропольского края.

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка Рейтинг популярности «Алиса AI» стала самым популярным ИИ-ассистентом среди россиян — каждый месяц нейронной сетью «Яндекса» пользуется 14,3% населения России, об этом CNews сообщили представители Mediascope. Российская нейронная сеть лидирует с большим отрывом, далее идет китайская DeepSeek, которую выбирают только 9,4% пользователе

Doma.ai: Цифровые УК тратят на бюрократию вдвое меньше времени половина дня (48%) уходит на подготовку отчетов, сверок и актов. В цифровых компаниях эта доля вдвое меньше — около 25%, а освободившееся время сотрудники тратят на аналитику, планирование и работу с жителями. Такой результат достигается благодаря внедрению ИТ-инструментов, по данным исследования: большинство из них уже перешли на электронный документооборот (82%), также 68% используют авто

В России создан цифровой двойник всего населения страны алисты Самарского университета им. Королева и самарской компании «Самис» создали цифровой «двойник» населения России, сообщили ученые на сайте университета. Интернет-сервис объединяет и анализи

T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края ерческих операций в регионе компания значительно расширила покрытие сети и модернизировала оборудование в 14 городах и 18 районах края. На сегодняшний день в зоне действия сети T2 проживает более 99% населения Ставрополья. Об этом CNews сообщили представители Т2. В марте 2025 г. T2 запустила сеть в Ставропольском крае, представив абонентам новый уровень мобильной связи. К запуску коммерческ

Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот Себастиан Толстой президент Ericsson в России Уже сейчас в зоне 5G-покрытия живут 15% населения планеты. Крупнейшие корпорации готовятся к внедрению полномасштабных коммерческих сетей, а правительства составляют амбициозные программы развития ключевых отраслей. Вместе с тем, на

MAR Consult: 64% населения не используют электронные медкарты Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение населения к использованию электронных медицинских карт (ЭМК). Исследование показало смешанное отношение пользователей к внедрению новых технологий в систему здравоохранения. Об этом CNews сообщ

MAR Consult: 57% населения поддерживает госрегулирование беспилотной логистики ходимым наличие четкой нормативной базы и эффективного контроля со стороны государства. Кроме того, население ждет постепенного развития инфраструктуры и накопления позитивного опыта использова

Мошенники подделывают сообщения от страховых компаний и атакуют самые уязвимые группы населения сударства. Мы стараемся максимально оперативно предупреждать о таких случаях и минимизировать потенциальный риск утечки данных оперативно блокируя фишинговые ресурсы направленных на незащищенные слои населения», – сказал генеральный директор «ЕСА ПРО» Лев Фисенко.

Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения етных средств, выделенных территориальным подразделениям Росстата на закупку и содержание имущества, обнаружила на складах ведомства огромное количество планшетов, закупленных для проведения переписи населения в 2021 г. Как пишет РБК, из общего числа планшетов (более 390 тыс.) более 80% лежат на полках в различных территориальных подразделениях Росстата в упакованном виде. Закупка Росстатом

«МегаФон»: у городского населения Марий Эл вырос интерес к сельской жизни ще всего абоненты оператора выбираются за город по выходным. Количество приезжих из городов в субботу и воскресенье превышает средние показатели недели на 15%. «Суммарный интернет-трафик, расходуемый жителями крупных населенных пунктов в небольших поселениях, увеличился на 51%. Развитие технологий и доступ к интернету позволяют горожанам оставаться на связи с внешним миром даже находясь в у

«Ростелеком» расширил охват системы оповещения населения в Кызыле «Ростелеком» улучшил действующую систему оповещения населения Кызыла, дополнительно установив специальные технические средства на девяти административных зданиях, включая больницы, поликлиники, школы и мэрию. Работы выполнены по заказу муниципал

«Ростелеком» на Ямале интегрировал домофон в систему экстренного оповещения населения единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) Ноябрьска реализовал пилотный проект по интеграции домофонов многоквартирных домов в муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (МАСЦО). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Специалисты внедрили во входные устройства специальный модуль, позволяющий передавать звуковые сигналы из центра управлени

МТС планирует размещение цифровых облигаций с плавающим купоном для населения на платформе «Финуслуги» дут направлены на развитие и модернизацию телеком-инфраструктуры, которой в свою очередь пользуется население», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александ

«Авантелеком» организовал единый контакт-центр для Центров занятости населения Хабаровская края Разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» объединил Центры занятости населения Хабаровского края в единую коммуникационную сеть на базе цифровой платформы управления коммуникациями «Сфера». Об этом CNews сообщили представители «Авантелекома». После реогранизации

«Группа Астра» — партнер одной из программ повышения квалификации в рамках «Содействия занятости» нацпроекта «Демография» «Группа Астра» выступила партнером программы повышения квалификации будущих администраторов операционных систем Linux в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Старт первой группы обучения по ней запланирован на 10 июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Образовательная программа «Linux: внедрение и расширенное а

Для защиты населения: «Ростелеком», МЧС России, «Яндекс Такси» и «Медиамайлс» объединились в ИТ-проекте в сфере безопасности ие о взаимодействии министерства с «Ростелекомом», «Яндекс Такси» и компанией «Медиамайлс» в рамках масштабного социального проекта, направленного на повышение уровня безопасности и информированности населения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Ключевым элементом проекта является использование технологии, которая позволит вывести систему оповещения на новый уровень. Компан

«Ростелеком» и правительство Республики Тыва намерены сотрудничать по проекту реконструкции региональной системы оповещения населения Красноярский филиал «Ростелекома» и правительство Республики Тыва подписали соглашение о намерениях в рамках проекта реконструкции региональной системы оповещения населения. Планируется, что взаимодействие будет осуществляться при участии республиканской службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. «Ныне существующая система оповещения не гото

«Ростелеком» планирует реконструировать систему оповещения населения Республики Тыва Компания «Ростелеком» и правительство Республики Тыва намерены подписать соглашение о сотрудничестве по проекту реконструкции системы оповещения населения. До конца 2024 г. оператор связи планирует установить специальные технические средства в 70 населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Современные

«Ростелеком» модернизирует систему оповещения населения города Кызыла Республики Тыва «Ростелеком» дооснастит оборудованием действующую систему оповещения населения в столице Республики Тыва. Работы будут выполнены до конца 2024 г. в рамках государственного контракта, подписанного между компанией и департаментом городского хозяйства города Кызыла

Безопасность — в приоритете: «Ростелеком» модернизировал систему централизованного оповещения населения в Республике Ингушетии Ингушетия (РАСЦО). Специалисты компании ввели в эксплуатацию пункт управления и 57 пунктов оповещения, оснащенных сиренно-речевыми установками «Марс-Арсенал». Благодаря модернизации охват оповещения населения республики достиг 75%. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». «Важность проводимых мероприятий по модернизации системы МЧС в республике трудно переоценить. Среди приорите

«БФТ-Холдинг» перевел органы службы занятости населения на оказание госуслуг на базе ЕЦП «Работа в России» Холдинг» перевел услуги службы занятости города Москвы в электронный формат. Столица подключила к платформе более тысячи сотрудников и стала самым крупным из регионов, которые перешли на обслуживание населения в электронном виде. Этот переход завершил очередной этап модернизации сервисов электронных госуслуг на базе Единой цифровой платформы (ЕЦП) «Работа в России». Об этом CNews сообщили п

ГК «Солар»: число утекших телефонных номеров в 2023 г. в 1,5 раза превысило численность населения России ссийских организаций. Это означает, что каждый день в России происходила как минимум одна утечка данных. В том числе хакеры выложили в сеть более 220 млн телефонных номеров, что превышает численность населения России в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «Солар». С января по начало декабря 2023 г. жертвами утечек стали 385 организаций. Общий объем опубликованных данных составил 1

«Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий «Авантелеком» создал объединенный контакт-центр для 25 филиалов и отделов Центра занятости населения Тамбовской области. Модернизация сети обошлась в 3,8 млн руб., а срок интеграции занял 30 рабочих дней. Об этом CNews сообщили представители «Авантелекома». В ноябре 2023 г. завершилс

Более 1,7 млн звонков приняла горячая линия единой справочной службы соцзащиты за четыре года ентрах, а также по вопросам, связанным с предоставлением социальных услуг и оформлением пособий.Уже четыре года операторы горячей линии единой справочной службы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы общегородского контакт-центра отвечают на вопросы москвичей. С момента начала работы в 2019 г. количество обращений выросло более чем в 37 раз. В первый год в справочную

4G-интернет стал надежнее для 97% населения Хабаровского края на». Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Благодаря запуску дополнительного слоя LTE оператор улучшил сеть в центральной и южной частях Хабаровского края, где проживает 97% всего краевого населения. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность увеличить дальность распространения сигнала 4G, что особенно важно в сельской местности и на федеральных трассах. Он также

«Ростелеком» разработает систему анализа перемещения населения для правительства Свердловской области ю систему на новый аналитический уровень, позволив учитывать информацию о жителях. Благодаря комплексу, который строится на больших данных, власти смогут оперативнее реагировать на запросы и проблемы населения». Модуль «Анализ геоданных» поможет муниципальным и региональным органам власти принимать взвешенные решения по устойчивому развитию Свердловской области. Система позволит оптимизиров

«Росатом» и Мурманская область развивают портал обратной связи с жителями региона сатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершили третий этап развития портала «Наш Север». Совместная проектная команда провела доработку функционала взаимодействия с жителями и внедрила систему лояльности и поощрения наиболее активных пользователей. Теперь жители «Нашего Севера» могут получить призы за использование сервисов. За регистрацию, комментарии, об

Утечки персональных данных россиян за год выросли в 40 раз. Пострадало две трети населения страны период в Сеть было слито 24 млн строк записей. Если учитывать только уникальные данные, то всего за новый период было скомпрометировано около 100 млн человек, то есть пострадало практически две трети населения России, уточнил в разговоре с изданием эксперт центра продуктов Dozor «РТК-Солар» Руслан Добрынин. Где брешь Под прицелом хакеров оказались крупные ритейлеры, госпредприятия, например

Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения Пескин (Aaron Peskin), возглавляющий комитет по процедурным вопросам совета, собственноручно скорректировал черновик документа, добавив положение, которое прямо запрещает использование роботов против населения. Однако в следующей версии документа это положение отсутствовало – полицейские просто вычеркнули соответствующий пункт. После этого Пескин и двое других представителей комитета единог

«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения центры и другая цифровая инфраструктура для оказания услуг расположены в России, управляются только самой компанией и на их работу не могут повлиять зарубежные вендоры. «Все наши цифровые сервисы для населения уверенно входят в число лидеров в своих сегментах российского рынка. Успехи наших платформ на рынке говорят о том, что компания способна самостоятельно делать крутые и востребованные

InfoWatch: за полгода в сеть попало количество записей ПДн, превышающее население России оставки «Яндекс.еда», Delivery Club и 2 Berega, школа управления «Сколково», образовательный портал GeekBrains. Таким образом, всего за полгода в Сеть попало количество записей ПДн, которое превышает население России. Кроме того, резко выросла доля утечек, спровоцированных действиями внешних нарушителей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. в мире она выросла примерно с 60% до почти

BI-система поможет эффективнее проектировать социальные пособия ИТ-компания «Контур компонентс» создала продукт, который даст дополнительные аналитические возможности при разработке мер социальной поддержки населения, позволяя оценивать их с точки зрения эффективности и адресности. Это поможет назначать наиболее подходящие меры поддержки именно тем категориям граждан, которые больше всего в ней ну

Мобильный комплекс оповещения населения «Росэлектроники» успешно прошел госиспытания Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с МЧС России завершили государственные испытания мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН). Комплекс обеспечивает трансляцию экстренной аудиовизуальной информации в местах массового пребывания людей, а также в труднодоступных районах, не охваченных специализированны