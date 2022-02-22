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Демография наука о закономерностях воспроизводства населения



22.02.2022 «Интерсвязь» укрепляет позиции на рынке IP-домофонии 1
09.02.2022 В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда 1
30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний 1
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) 1
02.12.2021 БФТ и BSS создали голосового робота для консультирования по вопросам трудоустройства 1
25.06.2021 В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики 1
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
16.03.2021 Стартовал образовательный курс всероссийского конкурса «Ты в игре» 1
07.12.2020 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 2
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
28.05.2020 Путин поручил цифровизировать трудовое законодательство 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
18.05.2020 Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области 1
12.05.2020 В России спешно разрабатывается услуга онлайн-оформления ипотеки 1
08.05.2020 Россиянам сократят число документов для получения госуслуг 1
20.04.2020 G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили 1
20.04.2020 «ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию 1
20.04.2020 ФНС создает особый регистр, чтобы контролировать доходы российских семей 1
17.04.2020 Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии 1
16.04.2020 ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов 1
16.04.2020 В Цифровом диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек 1
15.04.2020 Cisco представила прогноз развития интернета в России до 2023 года 1
14.04.2020 DocDoc организовал тестирование на коронавирус 1
14.04.2020 Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения 1
13.04.2020 Qrator Labs рассказала о трафике ресурсов Рунета и статистике DDoS-атак 1
10.04.2020 Сбербанк предоставил Ozon заем на 6 млрд рублей для пополнения оборотных средств 1
09.04.2020 «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов 1
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
08.04.2020 Ростех прокомментировал возобновление производства на своих предприятиях 1
07.04.2020 С днем рождения, .RU! Домену .RU исполнилось 26 лет 1
07.04.2020 Филиал ОТР заработал в Самаре 1
06.04.2020 БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области 1
06.04.2020 Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры для Ростова-на-Дону 1
06.04.2020 В Англии поджигают вышки 5G-сетей: «Они распространяют коронавирус» 1
02.04.2020 Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла вдвое, превысив 1 млрд рублей 1
02.04.2020 ТТК расширил каналы доступа в интернет подразделениям РЖД для удаленной работы 1
02.04.2020 Сбербанк запустил бесплатный сервис для поиска работы 1
01.04.2020 МТС запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам 1
01.04.2020 «AT Consulting Восток» разработала ИТ-систему для борьбы с коронавирусом 1

Публикаций - 324, упоминаний - 346

Демография упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta - Facebook 4181 2
Twitter 2355 2
VK - Mail.ru Group 2962 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1901 1
SAS Institute 804 1
Telegram Group 716 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7944 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 437 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 223 1
Oracle Corporation 5913 1
Accenture - Аксенчер 798 1
Инфосистемы Джет 859 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 1
Микротест 276 1
Программный продукт ГК 3700 1
Deloitte - Делойт 340 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5053 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2029 1
Газпром ПАО 886 1
Adidas 125 1
Счётная палата РФ 581 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7756 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7679 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2637 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 972 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2182 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1004 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 333 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 882 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
Единая Россия - Политическая партия 241 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9573 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31781 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14652 4
Экология 44 4
НИР - Научно-исследовательская работа 302 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8041 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3581 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4038 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 276 2
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 490 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 744 1
Big Data - Большие данные 2208 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1819 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3664 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 385 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 253 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 247 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1277 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10292 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 359 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 443 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2941 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1376 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 700 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 138 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1811 1
Docker - Платформа распределённых приложений 164 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 921 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 39 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1134 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 639 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2167 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 601 1
СПАРК-Интерфакс 116 1
AWS - Amazon Web Services 628 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 389 1
ЕМИАС Электронный рецепт 22 1
Новиков Евгений 40 3
Носков Константин 211 2
Казак Максим 161 2
Никифоров Николай 1146 1
Чернышенко Дмитрий 289 1
Шадаев Максут 437 1
Дуров Павел 225 1
Чамара Денис 58 1
Кудрявцев Максим 38 1
Горелкин Антон 35 1
Боярский Сергей 23 1
Хинштейн Александр 67 1
Громов Иван 101 1
Пушков Алексей 10 1
Боярский Михаил 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 102361 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10941 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44558 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12576 3
Канада 3104 3
Австралия - Австралийский Союз 2707 3
Азия - Азиатский регион 3547 2
Европа Западная 1324 2
Нидерланды 2116 2
Америка Латинская 1394 2
Венгрия 614 2
Европа Восточная 2892 2
Европа 10136 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12586 2
Турция - Турецкая республика 1583 1
Китай - Тайвань 1724 1
Испания - Королевство 2772 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1250 1
Россия - ЦФО - Тульская область 950 1
Италия - Итальянская Республика 3099 1
Аргентина - Аргентинская Республика 481 1
Бельгия - Королевство 850 1
Швеция - Королевство 1922 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1106 1
Бразилия - Федеративная Республика 1916 1
Польша - Республика 1523 1
Япония 9542 1
Южная Корея - Республика 3911 1
Украина 5905 1
Франция - Французская Республика 5419 1
Германия - Федеративная Республика 8306 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11982 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32041 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 663 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2263 4
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 36 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 119 4
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 4
Образование в России 1688 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 28 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1537 3
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 48 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5972 2
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 23 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 118 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 370 1
Банковский сектор экономики 2546 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5663 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1257 1
Бизнес-акселератор 195 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 17 1
Будущее России. Национальные проекты 10 1
Коммерсантъ - Издательский дом 832 1
Gartner 3269 2
GfK Rus - ГФК-Русь 190 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 540 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
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