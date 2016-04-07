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ВымпелКом
Билайн GSM-сеть



07.04.2016 «Манго Телеком» предложил бизнесу Санкт-Петербурга интеграцию мобильной и офисной связи 1
13.09.2011 «Билайн» за 10 лет инвестировал в развитие сети во Владимирской области более 2 млрд руб. 1
04.04.2005 "Би Лайн" меняет фирменный стиль 1
18.03.2005 Операторы протестировали качество приема на Северо-Западе 1
10.03.2005 Юбилейным абонентом "Би Лайна" стал банкомат 1
09.03.2005 "Би Лайн" протестировал сеть на основе Mobile SoftSwitch 1
02.03.2005 МТТ открыл ЛЦК в Нижнем Новгороде 1
02.03.2005 "36,6" начала прием платежей за услуги связи 1
01.03.2005 "Би Лайн" усилил защиту от спама и вирусов 1
28.02.2005 У "Би Лайна" 0,5 млн. абонентов в Новосибирской области 1
24.02.2005 "Би Лайн" запустил EDGE в Архангельске 1
21.02.2005 "Би Лайн" запускает EDGE в Поволжье 2
18.02.2005 "ВымпелКом" получил 13 миллионов новых номеров 1
09.02.2005 J&P: отрыв МТС от "Би Лайн" близок к нулю 1
03.02.2005 "Би Лайн" удвоил количество GPRS-пользователей 1
31.01.2005 Количество дальневосточных абонентов "Би Лайн" превысило 500 тыс. 2
27.01.2005 Миллион петербургцев — абоненты "Би Лайн GSM" 1
18.01.2005 От "дочки" "ВымпелКома" требуют уплаты $5,5 млрд. 1
18.01.2005 В сети "Би Лайн" запущен почтовый фильтр 1
12.01.2005 "ВымпелКом" запустил EDGE-сеть в Заполярье 2
29.12.2004 "Би Лайн" расширяет сеть в петербургском метро 1
27.12.2004 "Би Лайн GSM" пришел в Нижневартовск 1
27.12.2004 "ВымпелКом" протестировал потоковое аудио и видео 1
23.12.2004 "ВымпелКом" и Еricsson протестировали LA-сеть 1
20.12.2004 "Би Лайн" стартовал в Ямало-Ненецком АО 1
16.12.2004 "Би Лайн" установил тысячную базовую станцию на Северо-Западе 2
15.12.2004 МТС купит у DoCoMo лицензию на i-mode 1
06.12.2004 В России запущена первая EDGE-сеть 2
01.12.2004 На Камчатке построена 10-тысячная базовая станция сети "Би Лайн GSM" 2
25.11.2004 "ВымпелКом" планирует продать часть акций "Кар-Тел" 1
23.11.2004 "Би Лайн" стартует в Тыве 2
09.11.2004 "ВымпелКом" запасает номера 1
09.11.2004 "ВымпелКом" получил все номера в коде 906 1
05.11.2004 "Би Лайн" запустил в Поволжье 1600 базовых станций 1
22.10.2004 МТС и "Би Лайн GSM" открыли ММS-обмен в Москве 2
15.10.2004 RayCom и "Би Лайн " протестировали систему передачи данных LaserLink 4E1/800 3
29.09.2004 В Ханты-Мансийском АО запущена сеть "Би Лайн GSM" 2
28.09.2004 В России запущена базовая станция на солнечной энергии 1
15.09.2004 Сеть "Би Лайна" лихорадит 1
24.08.2004 В Мурманской области запущена сеть "Би Лайн GSM" 2

Публикаций - 126, упоминаний - 163

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7209 115
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6080 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 23
Ericsson 1560 20
Nokia Alcatel-Lucent 1014 17
Nokia Corporation 4293 16
Telenor 607 5
Vodafone Group 931 5
Siemens AG - Сименс Россия 1729 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 518 4
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 82 4
Lenovo Motorola 2388 4
NTT DoCoMo 669 4
СМАРТС Компания 478 3
СкайЛинк - Skylink 973 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1351 3
Сонет 98 3
Sonera 150 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7479 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 529 3
Orange S.A. 728 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 704 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 849 2
Sharp Corporation 779 2
NEC 1145 2
BT Group - British Telecommunications 274 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 100 2
Orange France Télécom 379 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 157 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 232 2
СМАРТС Ярославль-GSM 26 2
Sony Ericsson 971 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 129 2
Cisco Systems 3406 2
Telia Company 669 2
Samsung Electronics 7997 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 266 2
Huawei 2997 2
Ростелеком - Связьинвест 1602 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2165 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 21
Dixis - Диксис 338 2
Евросеть 1310 2
Альфа-Групп 560 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 2
Возрождение - Коммерческий банк 115 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 66 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 263 1
Sony Music Entertainment 76 1
Тинькофф ГК - TCS Group 62 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
Рапида НКО - платежные система 126 1
Porsche 45 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 46 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 236 1
Renault - Рено Россия 106 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 382 1
Nissan - Японский автопроизводитель 158 1
Hyundai Motor 180 1
CyberPlat - КиберПлат 280 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6850 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 516 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1210 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2086 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1040 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 293 1
Федеральное казначейство России 829 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1044 1
Петербургский метрополитен ГУП 67 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 23 1
Верховный суд Казахстана 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 309 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 217 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1198 1
3G - Стандарт мобильной связи 4623 9
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 592 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 660 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 6
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 378 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2785 4
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 129 4
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 368 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 881 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 3
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 437 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 370 3
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 63 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 102 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 905 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 448 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 332 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 420 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 636 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 34 1
IEEE - 802.3az Energy Efficient Ethernet 37 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 66 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 182 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 99 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 360 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 590 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 603 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 333 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 439 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 650 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 331 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 888 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 122 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 736 1
SQL - Язык программирования 501 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 3
Linux OS 6161 2
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 116 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 15 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 404 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE 28 1
Avaya Definity 15 1
Тройка - транспортная карта 42 1
Microsoft Windows 2000 448 1
Kaspersky Anti-Virus 26 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 602 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 68 1
Microsoft Outlook 996 1
Java - Язык программирования 1960 1
Symbian OS 1163 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 878 1
Microsoft Windows 10 9180 1
Елисеев Андрей 14 3
Рейман Леонид 945 2
Прянишников Николай 261 2
Изосимов Александр 188 2
Горбунов Алексей 20 1
Мельников Александр 67 1
Умаров Михаил 49 1
Мищенко Алексей 8 1
Ионов Алексей 3 1
Панкратова Оксана 42 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 58
Россия - Российская федерация - РФ 73595 57
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 38
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1633 13
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 322 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 856 12
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 292 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1631 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 9
Россия - СФО - Новосибирск 2667 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 821 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1669 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 926 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1476 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 502 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 405 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1920 7
Казахстан - Республика 3598 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6833 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 809 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 605 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 442 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 739 5
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 465 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 933 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 544 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 704 5
Россия - ПФО - Казань 1793 5
Россия - ЦФО - Владимирская область 469 5
Россия - Сибирь 1184 5
Германия - Федеративная Республика 5762 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 298 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 233 5
Япония 5476 4
Южная Корея - Республика 2500 4
Европа 5771 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8990 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 784 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 2
Великая Отечественная война 162 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 164 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3845 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7490 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 2
Прайм - Агентство экономической информации 638 1
Thomson Reuters - Рейтер 5070 1
РИА Новости 703 1
Радио Свобода - радиостанция 33 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 100 1
New Scientist 509 1
VNUNet.com 179 1
Gartner 2837 2
Dataquest 61 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
Forrester Research 620 1
Synergy Research Group 36 1
S&P - Standard and Poor’s 126 1
AC&M Consulting 105 1
Gartner Dataquest 114 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 95 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 36 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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