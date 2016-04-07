Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн GSM-сеть
Публикаций - 126, упоминаний - 163
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елисеев Андрей 14 3
|Рейман Леонид 945 2
|Прянишников Николай 261 2
|Изосимов Александр 188 2
|Горбунов Алексей 20 1
|Мельников Александр 67 1
|Умаров Михаил 49 1
|Мищенко Алексей 8 1
|Ионов Алексей 3 1
|Панкратова Оксана 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015136, в очереди разбора - 916959.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru