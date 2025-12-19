Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минобороны РФ ГРУ РФ Главное разведывательное управление
СОБЫТИЯ
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 613 5
|Путин Владимир 3356 4
|Podesta John - Подеста Джон 4 3
|Саутин Игорь 3 3
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 3
|Шадаев Максут 1151 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
|Бетсис Павел 100 1
|Серебряков Евгений 2 1
|Романов Алексей 49 1
|Шмелев Алексей 24 1
|Белан Алексей 3 1
|Минин Алексей 1 1
|Chambers John - Чемберс Джон 123 1
|Бугаенко Валерий 32 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Скиба Владимир 42 1
|Албитов Андрей 31 1
|Хабаров Андрей 9 1
|Гарипов Айдар 9 1
|Поповкин Владимир 23 1
|Архипов Константин 16 1
|Альперович Дмитрий 10 1
|Кондаков Гарри 35 1
|Тютюкин Олег 1 1
|Нахаев Юрий 2 1
|Антиномов Дмитрий 2 1
|Дунаев Виктор 4 1
|Бочкарев Олег 4 1
|Быченко Андрей 4 1
|Гизунов Сергей 1 1
|Нечаев Сергей 3 1
|Маяковский Дмитрий 1 1
|Борисов Игорь 2 1
|Шевченко Алиса 2 1
|Терехов Леонид 2 1
|Костюков Игорь 1 1
|Сафонов Максим 3 1
|Шаповал Иван 1 1
