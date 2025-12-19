Разделы

Минобороны РФ ГРУ РФ Главное разведывательное управление


СОБЫТИЯ


19.12.2025 Северокорейские хакеры поставили в 2025 г. рекорд результативности. Украдено криптовалюты на $2,02 млрд 1
30.09.2024 Атакованы компьютеры производителя немецких ракет Iris-T 2
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США 2
25.05.2023 Операторов связи оштрафуют на миллиарды за отказ помогать спецслужбам 1
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
30.01.2023 Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине 2
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 2
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 2
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 2
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 1
31.07.2020 Евросоюз впервые в истории ввел санкции против россиян за кибератаки. Доказательств их вины не представлено 1
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
27.10.2017 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 1
03.02.2017 Трамп смягчил санкции, чтобы ФСБ обновила софт Microsoft 2
30.12.2016 США ввели санкции против российских ИТ-компаний и хакеров 2
30.05.2014 В России начала работу лаборатория боевой робототехники. Тематику курирует офицер спецназа ГРУ 1
11.10.2013 В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку 1
01.04.2012 "Фобос-грунт" спасло "надувательство" 1
21.10.2011 Роман "Battlefield 3: Русские" в начале 2012 года 1
27.06.2011 Глава ChronoPay арестован за атаку на онлайн-платежи "Аэрофлота" 1
20.02.2011 Из французов сделают солдат будущего 1
09.02.2011 Интервью с бунтарями из Cisco Россия: темные правила кукловода 1
21.04.2010 "2025: Битва за Родину" в продаже 1
12.04.2010 "2025: Битва за Родину" в печати 1
19.12.2008 "2025: Битва за Родину": Скриншоты 1
29.11.2007 Защитное ПО в России: секретно ли секретное? 1
03.11.2006 Военная информатика: 5 ноября - день военной разведки России 2
03.11.2006 Военная информатика: 5 ноября - день военной разведки России 2
06.08.2002 Рынок телекоммуникаций: Микки Маус и Крутой Жужжик помогут преодолеть кризис 3
10.07.2002 Прояснилось назначение запущенных российских военных спутников 3
10.07.2002 Российские военные спутники выведены на необычную орбиту 3

Публикаций - 32, упоминаний - 48

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5224 5
Microsoft Corporation 25254 4
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 3
МегаФон 9938 3
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 3
Ростех - Автоматика Концерн 1746 3
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 2
Sandworm Team - Хакерская группировка 5 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 39 2
НеоБИТ - NeoBIT 6 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 2
Trend Micro 629 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 2
CrowdStrike Holdings 52 2
SolarWinds 54 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 2
Ростелеком 10327 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
Yahoo! 3707 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1511 2
ESET - ESET Software 1147 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 184 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 2
Google LLC 12277 2
TDF - The Document Foundation 44 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 4 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
Папилон - Papillon 11 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
Malvin Systems - Малвин Системс 12 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 68 1
APT29 - Cozy Bear - Хакерская группировка 12 1
РСК Технологии 11 1
Metrocom - Метроком 89 1
Дайвтехносервис 4 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Азбука-Аттикус 7 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Enron - Enrongate 122 1
Резонанс НПП 389 1
Спектр ОКБ ФГУП 2 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 15 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1486 1
Азбука-Аттикус Издательская группа 2 1
Hensoldt 2 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
КОМЗ - Казанский оптико-механический завод 1 1
Ryanair 8 1
SpiceJet 2 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
Почта России ПАО 2251 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Альфа-Банк 1872 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Assist - Ассист 215 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 189 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Honda Motor Company - HND 238 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1031 1
Walt Disney Company 638 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3112 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 6
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3453 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 18 1
Минобороны РФ - ГВЦ ВС РФ - Главный вычислительный центр Вооружённых сил Российской Федерации 2 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Демократическая политическая партия США 120 4
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 5 2
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3521 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 337 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
Аналоговые технологии 2837 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 401 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5396 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 2
Microsoft Windows 2000 8663 5
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 3
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 3
Primal Software - 2025: Битва за Родину 8 3
Microsoft Windows 16351 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 2
Linux OS 10931 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
Aladdin Secret Disk 88 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 291 1
ЛитРес Самиздат 21 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Avaya Definity УАТС 103 1
Aladdin eSafe 37 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent VitalAccess Device Provisioning and Subscriber Management 1 1
Nokia Alcatel-Lucent 5ESS-2000 2 1
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 5 1
Nokia 7650 63 1
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
БКС - Балтийская кабельная система 6 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Dlang - D - язык программирования 4 1
HP Compaq Jornada Pocket PC 55 1
NASA Viking Orbiter 14 1
Mac Defender 6 1
Honda Accord 16 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 1
FreePik 1454 1
Avaya Intuity Audix 10 1
Avaya MultiVantage 9 1
Nim - Nimrod - язык программирования 21 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 71 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 613 5
Путин Владимир 3356 4
Podesta John - Подеста Джон 4 3
Саутин Игорь 3 3
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 3
Шадаев Максут 1151 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
Бетсис Павел 100 1
Серебряков Евгений 2 1
Романов Алексей 49 1
Шмелев Алексей 24 1
Белан Алексей 3 1
Минин Алексей 1 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Бугаенко Валерий 32 1
Кондрашин Михаил 22 1
Скиба Владимир 42 1
Албитов Андрей 31 1
Хабаров Андрей 9 1
Гарипов Айдар 9 1
Поповкин Владимир 23 1
Архипов Константин 16 1
Альперович Дмитрий 10 1
Кондаков Гарри 35 1
Тютюкин Олег 1 1
Нахаев Юрий 2 1
Антиномов Дмитрий 2 1
Дунаев Виктор 4 1
Бочкарев Олег 4 1
Быченко Андрей 4 1
Гизунов Сергей 1 1
Нечаев Сергей 3 1
Маяковский Дмитрий 1 1
Борисов Игорь 2 1
Шевченко Алиса 2 1
Терехов Леонид 2 1
Костюков Игорь 1 1
Сафонов Максим 3 1
Шаповал Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18633 6
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Украина 7799 5
Нидерланды 3636 5
Европа 24650 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 4
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 4
Франция - Французская Республика 7980 4
Грузия 1285 4
Земля - планета Солнечной системы 10664 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 576 3
Южная Осетия - Государство Алания 117 3
Абхазия - Республика 183 3
Ближний Восток 3034 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 3
США - Мэриленд 295 2
Югославия 74 2
Сингапур - Республика 1906 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Великобритания - Лондон 2409 2
Европа Восточная 3122 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2061 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1427 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 179 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 2
Ирак - Республика 700 2
Южная Корея - Республика 6866 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Япония 13555 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 2
США - Нью-Йорк 3153 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 166 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Биологическое оружие - Бактериологическое оружие - Химическое оружие - Chemical Biological Warfare - Chemical Agents and Battlefield Mobility 24 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 2
ОПК - Мины - минирование 95 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 539 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Конституция США 66 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 32 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 36 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
WikiLeaks 120 3
РИА Новости 986 3
FT - Financial Times 1259 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Deutsche Welle - Телеканал 47 1
Investing.com 6 1
Sky News - Телеканал 30 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Federal Register 7 1
ITnews 34 1
ComputerWire 51 1
Укринформ 3 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
The Washington Post 343 1
NYT - The New York Times 1088 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Российская газета 277 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 499 1
BleepingComputer - Издание 417 1
The Register - The Register Hardware 1701 1
Reddit 360 1
The Verge - Издание 592 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
Gartner - Гартнер 3613 1
Synergy Research Group 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 80 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

