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Индексная книга (каталог) CNews*
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Nim Nimrod язык программирования

Nim - Nimrod - язык программирования


09.01.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50: GameRock и GamingPro 1
09.01.2025 Gainward представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix 1
12.04.2024 Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже 1
30.08.2023 Программистам понравился любимый язык хакеров. Rust пошел в гору, популярность Python и Java под угрозой 1
14.06.2023 Программисты назвали свой любимый язык, и это совсем не Python. Многие о нем даже не слышали 1
30.01.2023 Таинственный новый троян надежно удаляет файлы с дисков на Украине 1
25.05.2022 Обзор системы управления базами данных Redis 1
01.09.2021 Хакеры выставили на продажу изощренные трояны, от которых не помогают антивирусы 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1
28.07.2021 Хакеры переходят на «экзотические» языки программирования, чтобы ловчее обманывать экспертов по безопасности 1
11.06.2021 Positive Technologies: злоумышленники затачивают вредоносы под атаки на виртуальную инфраструктуру 1
22.01.2013 Как себя ведут "умные" молекулы 1
05.01.2012 Ученые "сплели" прочный наношаблон из молекул борной кислоты 1
28.04.2009 Networks In Motion будет работать на российском софте 1
19.03.2007 Оптический "нано-тюль" выходит в видимый диапазон 1
23.06.2003 Платформы XSR-3000 и XSR-4000: интеграция технологий маршрутизации и безопасности 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Nim и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 3
Microsoft Corporation 24625 2
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 2
Broadcom - VMware 2359 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
Oracle Corporation 6688 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
ESET - ESET Software 1133 1
Sandworm - Хакерская группировка 4 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
GitHub 814 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 8
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 5
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 374 1
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 118 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
IP-сеть - IP-routing - IP-маршрутизация 49 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Google Go - Golang - Язык программирования 64 5
Dlang - D - язык программирования 4 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 4
Linux OS 9936 4
Microsoft Windows 15656 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 52 3
C/C++ - Язык программирования 755 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Perl - Язык программирования 138 2
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 45 2
Elixir - Язык программирования 8 2
Microsoft TypeScript - язык программирования 51 2
C# - C Sharp - Язык программирования 329 2
FreePik 980 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
Microsoft Windows PowerShell 174 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 1
Delphi - язык программирования 140 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 93 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 1
Node.js - программная платформа - Express.js 103 1
Python Django 40 1
Google Dart 59 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
Microsoft Windows 365 18 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Lua - язык программирования 54 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 3
Серебрянников Дмитрий 7 1
Юракова Яна 8 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Шалаев Владимир 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
США - Нью-Йорк 3098 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Польша - Республика 1959 1
Украина 7608 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
Английский язык 6634 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Молекула - Molecula 1065 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Физика - Силы Ван-дер-Ваальса - Вандерваальсовы силы - силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль 18 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 2
BleepingComputer - Издание 337 2
ZDnet 660 1
PhysicsWeb 180 1
Укринформ 3 1
TechSpot 113 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 5
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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