Nim Nimrod язык программирования
Nim и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
|Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 3
|Серебрянников Дмитрий 7 1
|Юракова Яна 8 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Шалаев Владимир 5 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 2
|BleepingComputer - Издание 337 2
|ZDnet 660 1
|PhysicsWeb 180 1
|Укринформ 3 1
|TechSpot 113 1
|Columbia University - Колумбийский университет 154 1
|PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
|LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 31 1
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