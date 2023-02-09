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Индексная книга CNews*
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Кибербезопасность Signatura Сигнатура сигнатурные базы обнаружение, основанное на сигнатурах



09.02.2023 Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ 1
12.01.2023 ИИ для ленивых программистов научился подсовывать им трояны и вирусы 1
28.12.2022 Алексей Печенкин, Новикомбанк: Изменение ландшафта киберугроз будет напоминать «битву киберинтеллектов» 2
13.12.2022 PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка» 1
09.12.2022 Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций 1
02.11.2022 Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL 1
Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? 1
24.10.2022 Softline и Pentestit стали партнерами 1
21.10.2022 «РТК-солар»: с III квартала 2022 г. на смену массовым приходят продвинутые целевые атаки 1
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 1
30.06.2022 «РТК-солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности 1
02.03.2022 «Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС 1
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 1
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate 1
23.12.2021 NGR Softlab стала резидентом «Сколково» 1
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
15.11.2021 Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак 1
10.11.2021 «Гарда Монитор» расширяет возможности реагирования на инциденты для SOC 1
26.10.2021 RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть 1
20.10.2021 HP опубликовала исследование об эксплуатации злоумышленниками уязвимости нулевого дня для атаки на компании 1
20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами 1
04.08.2021 ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования 1
28.07.2021 Хакеры переходят на «экзотические» языки программирования, чтобы ловчее обманывать экспертов по безопасности 1
06.07.2021 Платформа для анализа событий Alertix включена в единый реестр российского ПО 1
08.06.2021 Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС) 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
17.03.2021 Хакеры сломали сайт сверхпопулярного 3D-пакета, лишив доступа к нему компании по всему миру 1
24.02.2021 Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей 1
12.02.2021 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж 1
11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО 1
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО 1
21.12.2020 Как банк «Санкт-Петербург» обезопасил корпоративные сети 1
16.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает «Сервис защиты от киберугроз» 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
03.11.2020 Новая версия SWG-системы Solar webProxy 3.4 дополнена антивирусом Dr. Web 1
08.10.2020 Simple внедрила решение Group-IB TDS 1
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart 1
01.10.2020 Дмитрий Мороз, INLINE Technologies -

Наличие в компании SOC — объективный показатель зрелости ее ИТ-инфраструктуры

 1

Публикаций - 369, упоминаний - 400

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 1212 76
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4187 65
Microsoft Corporation 23556 39
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 26
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 19
Google LLC 10985 18
Oracle Corporation 6328 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 715 14
Trend Micro 580 14
Aros SEQ - SEC Consult Services 1645 14
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 13
Cisco Systems 4889 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6292 10
IBM - International Business Machines Corp 9205 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2710 9
Yahoo! 3689 7
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 7
VK - Mail.ru Group 3212 7
Meta Platforms - Facebook 4346 7
VMware 2146 7
Apple Inc 11245 6
Quorum - Кворум 116 6
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 190 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8087 6
Fortinet 343 6
Yandex - Яндекс 5740 6
Bitdefender 150 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 557 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9550 5
Twitter 2711 5
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 48 5
Intel Corporation 11688 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 5
Check Point Software Technologies 712 5
Softline - Софтлайн 2108 5
Информзащита 683 5
Avira 57 4
Avast Software 163 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 473 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6219 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 6
Lockheed Martin 751 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 3
Visa International 1874 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5872 3
ВсеИнструменты.ру 229 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Bank of America - Банк Америки 221 2
Ростех - Новикомбанк 54 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1027 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк 296 2
eBay Inc 1599 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 105 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 2
Citi - Citibank - Ситибанк 302 2
Татнефть 207 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 2
Ак Барс Банк 249 2
Лента - Сеть розничной торговли 1716 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 2
BAE Systems 169 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Гута Страхование 13 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 1
Yara - Яра 9 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 52 1
Ferrari NV 153 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Jaguar Cars 123 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 1
Porsche - Порше Руссланд 96 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 8 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 38 1
Белый Ветер 353 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18115 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2718 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3731 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2898 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9214 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4488 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2425 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3073 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10423 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1021 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2415 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 825 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 348 2
Судебная власть - Judicial power 2106 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 319 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1864 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 111 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 84 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 158 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 354 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 433 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2440 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 2
Президент Российской Федерации 3736 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 688 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11280 247
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20064 236
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79529 189
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6943 176
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2824 114
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25952 109
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53750 99
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3527 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22083 76
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3485 75
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5064 66
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10997 65
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11692 60
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1691 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15129 53
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2514 53
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8282 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17381 48
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9182 46
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2023 43
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 648 38
Оцифровка - Digitization 3768 34
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 700 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9176 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26120 31
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2447 31
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5294 30
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2425 30
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3501 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15047 28
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 498 28
Фишинг - Phishing 1259 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39382 28
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2070 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13179 26
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 8999 25
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2361 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12137 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13619 24
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 717 23
Microsoft Windows 14495 69
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3297 47
Linux OS 8314 30
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 378 23
Google Chrome - браузер 1404 22
Mozilla Firefox - браузер 1800 22
Kaspersky Internet Security 418 22
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 19
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 443 16
Microsoft Windows 2000 12707 16
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 259 16
Apple iPhone 6 6195 15
Microsoft Windows XP 2365 15
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 86 13
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 12
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 12
Opera Browser - Браузер 972 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1582 12
Apple macOS X - Rhapsody 1508 11
Apple macOS 1727 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 861 10
Microsoft Windows 7 1887 10
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 8
Microsoft Security Essentials - MSE 139 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1764 8
Google Android 12623 8
Microsoft Office Excel 946 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1072 7
Microsoft Office 3455 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 7
Kaspersky Security Network - KSN 85 7
Microsoft Windows Server 2003 567 7
JavaScript - JS - язык программирования 1032 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1489 7
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 138 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 6
Microsoft Skype 1981 6
Microsoft SQL Server 1481 6
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 499 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 972 6
Земков Сергей 157 5
Гостев Александр 82 4
Пудов Дмитрий 25 4
Яфизов Рамиль 9 3
Dor Dorit - Дор Дорит 25 3
Албитов Андрей 31 2
Перминов Анатолий 130 2
Anderson David - Андерсон Дэвид 10 2
Horowitz Paul - Хоровиц Пол 4 2
Керценбаум Кирилл 21 2
Гребенников Николай 29 2
Семцова Ирина 4 2
Marx Andreas - Маркс Андреас 5 2
Калиниченко Михаил 19 2
Кислицин Никита 8 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Медведев Вячеслав 19 2
Филиппов Максим 47 2
Шерстобитов Сергей 50 2
Родионов Михаил 46 2
Гинятуллин Роман 61 2
Зайцев Михаил 186 2
Водясов Алексей 164 2
Белей Татьяна 7 2
Касперский Евгений 302 2
Лебедев Артём 11 2
Гордейчик Сергей 23 2
Давидович Андрей 9 2
Шаров Борис 73 2
Мякишева Марина 84 2
Баранов Денис 11 2
Киреев Иван 29 2
Лосев Сергей 46 2
Бажин Андрей 12 1
Ермаков Иван 9 1
Бескоровайный Денис 2 1
Seagrave Malcolm - Сигрэйв Малком 1 1
Кобзарева Ольга 11 1
Мельникова Анастасия 252 1
Шилов Сергей 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 123735 164
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50301 46
Европа 21350 25
Земля - планета Солнечной системы 9718 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13219 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39566 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15173 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12958 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17175 14
Германия - Федеративная Республика 12034 14
Индия - Республика 5091 10
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 10
Франция - Французская Республика 7093 10
Солнечная система - Solar system 2455 7
Италия - Итальянская Республика 4231 7
Япония 12948 6
Израиль 2613 6
Канада 4717 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2621 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 5
США - Калифорния 4675 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2337 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15122 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 4
Украина 7301 4
Испания - Королевство 3606 4
Австрия - Австрийская Республика 1116 4
Великобритания - Лондон 2371 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 4
Сатурн - Титан (спутник) 428 3
Юпитер - планета Солнечной системы 534 3
Польша - Республика 1855 3
Турция - Турецкая республика 2086 3
Евразия 554 3
Португалия - Порту 622 3
Беларусь - Белоруссия 4320 3
Азия - Азиатский регион 4830 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1136 3
Бразилия - Федеративная Республика 2243 3
США - Пенсильвания 356 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42252 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41959 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10470 26
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3484 26
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4531 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24124 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9237 24
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2466 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10843 18
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4140 18
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6132 15
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3141 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6094 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3510 12
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Английский язык 6179 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20522 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3233 11
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 625 10
Аудит - аудиторский услуги 1914 10
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1039 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4964 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10003 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1346 9
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 765 9
Кредитование - Сrediting - Заём 5661 8
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14144 7
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11012 3
The Register 1412 3
BleepingComputer - Издание 208 3
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Virus Bulletin 33 2
New Scientist 1447 2
Phys.org 973 2
91Mobiles 1702 2
Nature 795 2
AP - Associated Press 1994 2
Space Daily 528 2
Future - Space.com 195 2
CNews - ZOOM.CNews 1758 2
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РС Рro 91 1
Space Weather 117 1
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CNET Networks - CNET News 1639 1
WapStart 45 1
MIT Technology Review 64 1
ComputerWorld 146 1
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