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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность Signatura Сигнатура сигнатурные базы обнаружение, основанное на сигнатурах

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.08.2026 Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж 1
06.08.2026 В списке входящих: 21% почтовых угроз в 2026 г. приходится на промышленность 1
28.07.2026 Security Vision и «Гарда» интегрировали платформы TIP и NDR для автоматической защиты от киберугроз 1
10.07.2026 Корпоративная почта под новой защитой: SEG-T и «Солар» создают барьер от хакеров и индустрии фишинга 1
10.07.2026 Сельское хозяйство и телеком стали лидерами по числу атак вымогателей 1
08.07.2026 В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС 1
22.06.2026 Sitronics Group: 52% сотрудников компаний готовы передать ИИ-ботам конфиденциальные данные 1
09.06.2026 «Гарда» объединила кластеризацию и риск-скоринг хостов для поиска скрытых атак 1
02.06.2026 Система анализа трафика F6 NTA интегрирована c брокером сетевых пакетов «Цифровых решений» 1
Трафик — идеальный объект анализа? 1
26.05.2026 Servicepipe разрабатывает платформу сетевой защиты на базе поведенческого анализа для отражения мутирующих DDoS-атак «Основа» 1
26.05.2026 Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки 1
20.05.2026 Itglobal.com модернизировала сеть ГК «Интерлизинг» и ускорила работу филиалов 1
19.05.2026 iTProtect и «Рекрипт» обеспечат российским компаниям автоматизированный анализ вредоносного ПО 1
06.05.2026 Эксперты R-Vision предупредили о критических уязвимостях апреля в Adobe, Microsoft и TrueConf 1
04.05.2026 Security Vision: вайбкодинг — это опасно 1
24.04.2026 Дипфейки и кража данных вынуждают компании СНГ перестраивать системы ИБ 1
22.04.2026 Обновления Windows могут украсть ваши данные. Мошенники стали подделывать сайт Microsoft 1
21.04.2026 Доля вредоносного бот-трафика выросла до 34% 1
20.04.2026 Обиженный на Microsoft хакер рассказал миру о новой уязвимости Windows Defender вскоре после того, как была исправлена первая 1
17.04.2026 Лаборатория кибербезопасности разработала систему, которая обнаруживает скрытые сетевые угрозы без расшифровки трафика 1
14.04.2026 «Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF 1
30.03.2026 Демид Балашов, «МегаФон ПроБизнес»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений 1
10.03.2026 VAS Experts рассказал, как защититься от перегрузки сетевой инфраструктуры 1
04.03.2026 F6: атаки ботов занимают более 40% в интернет-трафике российских компаний 1
24.02.2026 Пользователи PT NAD 12.4 могут управлять дочерними системами через центральную консоль 1
10.12.2025 «Гарда» выпустила новую версию «Гарда Anti-DDoS» 1
03.12.2025 Лаборатория Servicepipe провела глобальное исследование использование технологии fingerprint для выявления ботов в рекламе 1
14.11.2025 Исследование Positive Technologies: насколько эффективно протекторы защищают приложения для Android 1
06.11.2025 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов 1
29.10.2025 «Гарда»: российский рынок использует устаревшие технологии анализа трафика 1
22.10.2025 В Bi.Zone TDR теперь доступны автоматическое выявление небезопасных настроек и анализ сетевого трафика с помощью Suricata 1
20.10.2025 Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim 1
03.10.2025 Servicepipe: российские компании больше не полагаются на геофильтрацию в защите от DDoS-атак 1
01.10.2025 UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений 1
Без обнаружения не будет реагирования: как развиваются ИБ-продукты для анализа трафика 3
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам 1
Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям? 1
11.09.2025 Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО 1

Публикаций - 497, упоминаний - 538

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1294 78
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 74
Microsoft Corporation 25775 49
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 44
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 27
ESET - ESET Software 1161 21
Google LLC 12688 19
Cisco Systems 5372 15
Oracle Corporation 7074 15
Trend Micro 651 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 14
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 12
Fortinet 452 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Check Point Software Technologies 829 9
Intel Corporation 12811 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
Информзащита 941 8
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 8
Broadcom - VMware 2610 7
Yandex - Яндекс 9215 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Apple Inc 13154 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Yahoo! 3726 7
Bitdefender 171 7
Quorum - Кворум - 134 7
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 6
ИКС 538 6
Softline - Софтлайн 3743 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Telegram Group 2940 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Lockheed Martin 777 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Visa International 1993 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 13 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Татнефть 243 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Ак Барс Банк 283 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
Global Security 23 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 344
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 312
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 234
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 143
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 126
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 104
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 95
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 81
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 78
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 70
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 69
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 67
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 66
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 57
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 53
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 52
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 50
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 50
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 50
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 47
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 46
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 45
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 44
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 43
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 42
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 42
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 40
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 923 40
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 38
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 38
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 37
Оцифровка - Digitization 5185 36
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Microsoft Windows 16882 84
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 79
Linux OS 11533 42
Google Chrome - браузер 1701 24
Mozilla Firefox - браузер 1951 24
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 23
Kaspersky Internet Security 497 22
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 19
Apple macOS 2419 18
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 16
Microsoft Windows XP 2431 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 14
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 14
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Opera Browser - Браузер 1050 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 12
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
Google Android 15243 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 11
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 11
Microsoft Windows 7 2007 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 10
Positive Technologies - PT Sandbox 116 10
Microsoft Office 4170 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 9
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 9
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 8
Microsoft Security Essentials - MSE 146 8
Microsoft Windows Server 2003 571 8
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 8
Земков Сергей 159 5
Пудов Дмитрий 47 4
Гостев Александр 84 4
Арлазаров Владимир 290 3
Зайцев Михаил 345 3
Dor Dorit - Дор Дорит 25 3
Яфизов Рамиль 9 3
Грибанов Станислав 21 3
Werthimer Dan - Вертхаймер Дэн 4 2
Lemke Larry - Лемке Ларри 6 2
Маннанов Альберт 11 2
Орлов Максим 4 2
Dikpati Mausumi - Дикпати Маусуми 4 2
Хлебунов Михаил 48 2
Станкевич Сергей 4 2
Еременко Виктор 5 2
Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 2
Hafner Jason - Хафнер Джейсон 2 2
Watanabe Masashi - Ватанабе Масаши 2 2
Korpela Eric - Корпела Эрик 2 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Водясов Алексей 222 2
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Вишняков Алексей 19 2
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Медведев Вячеслав 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 229
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 55
Европа 24963 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 16
Германия - Федеративная Республика 13221 14
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 10
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Солнечная система - Solar system 2569 8
Япония 13807 7
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
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Испания - Королевство 3839 4
США - Калифорния 4829 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 764 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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