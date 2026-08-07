Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность Signatura Сигнатура сигнатурные базы обнаружение, основанное на сигнатурах
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 497, упоминаний - 538
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Земков Сергей 159 5
|Пудов Дмитрий 47 4
|Гостев Александр 84 4
|Арлазаров Владимир 290 3
|Зайцев Михаил 345 3
|Dor Dorit - Дор Дорит 25 3
|Яфизов Рамиль 9 3
|Грибанов Станислав 21 3
|Werthimer Dan - Вертхаймер Дэн 4 2
|Lemke Larry - Лемке Ларри 6 2
|Маннанов Альберт 11 2
|Орлов Максим 4 2
|Dikpati Mausumi - Дикпати Маусуми 4 2
|Хлебунов Михаил 48 2
|Станкевич Сергей 4 2
|Еременко Виктор 5 2
|Stoker Carol - Стойкер Кэрол 4 2
|Hafner Jason - Хафнер Джейсон 2 2
|Watanabe Masashi - Ватанабе Масаши 2 2
|Korpela Eric - Корпела Эрик 2 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Водясов Алексей 222 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Родионов Михаил 47 2
|Касперский Евгений 337 2
|Макаров Алексей 69 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Филиппов Максим 55 2
|Новикова Елена 105 2
|Щетинин Александр 13 2
|Гребенников Николай 33 2
|Ларин Дмитрий 46 2
|Хомутов Дмитрий 62 2
|Лебедев Сергей 67 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Киреев Иван 40 2
|Вишняков Алексей 19 2
|Шаров Борис 73 2
|Медведев Вячеслав 19 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.