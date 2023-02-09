Индексная книга CNews*
Кибербезопасность Signatura Сигнатура сигнатурные базы обнаружение, основанное на сигнатурах
Публикаций - 369, упоминаний - 400
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 157 5
|Гостев Александр 82 4
|Пудов Дмитрий 25 4
|Яфизов Рамиль 9 3
|Dor Dorit - Дор Дорит 25 3
|Албитов Андрей 31 2
|Перминов Анатолий 130 2
|Anderson David - Андерсон Дэвид 10 2
|Horowitz Paul - Хоровиц Пол 4 2
|Керценбаум Кирилл 21 2
|Гребенников Николай 29 2
|Семцова Ирина 4 2
|Marx Andreas - Маркс Андреас 5 2
|Калиниченко Михаил 19 2
|Кислицин Никита 8 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Медведев Вячеслав 19 2
|Филиппов Максим 47 2
|Шерстобитов Сергей 50 2
|Родионов Михаил 46 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Зайцев Михаил 186 2
|Водясов Алексей 164 2
|Белей Татьяна 7 2
|Касперский Евгений 302 2
|Лебедев Артём 11 2
|Гордейчик Сергей 23 2
|Давидович Андрей 9 2
|Шаров Борис 73 2
|Мякишева Марина 84 2
|Баранов Денис 11 2
|Киреев Иван 29 2
|Лосев Сергей 46 2
|Бажин Андрей 12 1
|Ермаков Иван 9 1
|Бескоровайный Денис 2 1
|Seagrave Malcolm - Сигрэйв Малком 1 1
|Кобзарева Ольга 11 1
|Мельникова Анастасия 252 1
|Шилов Сергей 85 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222651, в очереди разбора - 874994.
Создано именных указателей - 113050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222651, в очереди разбора - 874994.
Создано именных указателей - 113050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.