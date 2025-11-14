Разделы

Исследование Positive Technologies: насколько эффективно протекторы защищают приложения для Android

Эксперты Positive Technologies, компании в области результативной кибербезопасности, проанализировали, как протекторы влияют на безопасность приложений для операционной системы Android. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Протектор — это ПО, предназначенное для всесторонней защиты мобильного приложения от рисков, связанных с реверс-инжинирингом. Протектор объединяет в себе защиту в статике (обфускация, шифрование кода, ресурсов) и защиту в динамике — RASP, Runtime Application Self-Protection, а также другие средства защиты.

Были проанализированы 94 наиболее популярных мобильных приложения в отдельных категориях магазина RuStore за август 2025 г. Поиск недостатков безопасности и защитных механизмов, используемых в приложениях для Android, осуществлялся с помощью мобильного сканера уязвимостей MobSF, поддерживающего статический анализ кода.

В рамках исследования был использован сервис для защиты мобильных приложений от реверс-инжиниринга PT MAZE. Благодаря услуге число уязвимостей, обнаруживаемых в тестируемом ПО, снизилось на 40%, а количество раскрытых секретов (учетных данных, API-ключей, токенов) — более чем на 70%. Вероятность того, что злоумышленник раскроет защитные технологии приложения, сократилась на 60%.

Android занимает три четверти мирового рынка мобильных операционных систем, свидетельствуют данные аналитической платформы Statcounter. Отрытый исходный код ОС и простой доступ к APK-файлам приложений позволяют злоумышленникам успешно применять реверс-инжиниринг для поиска уязвимостей, создания клонов ПО, кражи интеллектуальной собственности разработчиков, а также денег и персональных данных пользователей.

В рамках исследования специалисты Positive Technologies выявили в изученных приложениях более 50 потенциальных уязвимостей разного уровня риска. После применения PT MAZE количество детектируемых ошибок сократилось на 40%. Число дефектов безопасности с высоким уровнем риска снизилось на 67%, со средним — на 24%, а недостатков, которые могли бы опосредованно повлиять на безопасность, обнаружилось на 80% меньше.

Результат использования протектора при маскировке ошибок различался для ПО разных категорий: наилучший показатель у приложений для доставки еды (минус 46% уязвимостей). За ними следуют категории «Путешествия и транспорт» и «Маркетплейсы и объявления», где снижение числа обнаруженных уязвимостей составило 38%. С небольшим отрывом идут «Развлечения и контент», «Телеком», «Финансы и платежи»: видимых ошибок в каждой из трех категорий стало меньше примерно на треть.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

После применения протектора снизилось также количество корректно реализованных мер безопасности, которые можно обнаружить с помощью сканера, — в среднем на 67%. Как отмечают эксперты Positive Technologies, это свидетельствует о том, что используемые специалистами по ИБ методы становятся менее доступными для статического анализа, и следовательно, потенциальному атакующему сложнее распознать и изучить их.

PT MAZE скрывает от злоумышленника не только уязвимости и методы защиты, но и дополнительные артефакты, которые могут указать атакующему на слабые места в приложении. К таким артефактам относятся учетные данные, API-ключи и токены. Сравнительный анализ продемонстрировал, что при использовании протектора число детектируемых секретов снижается на 71%. Абсолютная эффективность сервиса отмечена для приложений из категории «Инструменты и утилиты», а наименьший показатель у категорий «Путешествия и транспорт» и «Развлечения и контент» (минус 81% видимых секретов).

«Чтобы обеспечить безопасность мобильных приложений, разработчики активно используют обфускацию, техники для защиты ПО от отладки, дизассемблирования и запуска в виртуальных машинах. Однако все эти механизмы могут оказаться бесполезны, если о них узнает злоумышленник и заранее подготовит методы для обхода применяемых технологий, — сказал Александр Ананикян, аналитик PT MAZE, Positive Technologies. — Исследование показало, что исходные APK-файлы всех тестируемых приложений содержали сигнатуры механизмов для обеспечения безопасности — прямую наводку для атакующих. После модификации ПО с помощью PT MAZE нам удалось выявить на 60% меньше защитных техник».

Согласно результатам исследования, протектор позволил скрыть использование механизмов защиты от запуска в виртуальных машинах в 98% случаев, механизмов отладки — в 91%. Для обфускации и техник защиты от дизассемблирования результаты сканирования ухудшились на 32% и 21% соответственно.

