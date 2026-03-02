Разделы

02.03.2026 «Информзащита»: доля инцидентов, связанных с мобильными приложениями, превысила 70% 1
14.11.2025 Исследование Positive Technologies: насколько эффективно протекторы защищают приложения для Android 1
31.10.2025 Angara MTDR: фреймворк AdaptixC2 выходит на охоту в России 1
31.10.2025 Новая версия Solar CyberMir 7.3 для быстрой проверки навыков Red&Blue Team 1
31.10.2025 ГК Globus IT усиливает экспертизу в промышленной автоматизации: к группе присоединилась компания ЛЦТ 1
07.10.2025 «Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза 1
18.09.2025 Открыта регистрация на CTF-соревнования в рамках GIS DAYS 2025 1
08.08.2025 Троян Buhtrap разослали от имени взломанных пользователей «Диадока» 1
03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
21.05.2025 Positive Technologies запустит сервис для защиты мобильных приложений от обратной разработки 1
12.05.2025 Разработчика шпионской системы Pegasus заставили заплатить компенсацию за взлом WhatsApp 1
10.04.2025 Эксперты компании «Релэкс» разработали технологию декомпиляции 1
11.03.2025 В МФТИ разработают уникальные в России электроракетные двигатели для CubeSat 1
30.01.2025 Россияне и китайцы простым алгоритмом ускорили видеокарты Nvidia в 800 раз. Это удар по санкциям США 1
20.01.2025 Новые условия грантовой программы АТР 1
20.01.2025 Агентство по технологическому развитию ведет одновременно более 350 проектов в Directum Projects 1
15.01.2025 На создание центров роботизации по всей России выделяется 15 миллиардов 1
28.12.2024 Bell Integrator (ГК Softline) совместно с крупной телекоммуникационной компанией принимает участие в разработке отечественной системы управления проектами для ИТ-команд 1
29.11.2024 Хакеры массово эксплуатируют «детскую» уязвимость в почтовом сервере Zimbra 1
27.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер 1
20.09.2024 В России откроют новые центры робототехники 1
26.08.2024 Десяткам тысяч сайтов угрожают атаки по цепочкам поставок 1
06.08.2024 «Московская техническая школа» открыла курс по реверс-инжинирингу 2
24.07.2024 «Ред Эксперт 2024.07». Обновленный интерфейс и продвинутая работа с ER-диаграммами 1
19.07.2024 Уязвимость в Cisco позволяла менять пароли любым пользователям системы 1
17.05.2024 Московский Политех создал новую материально-техническую базу для разработки образцов электромобилей 1
08.05.2024 «Лаборатория Касперского» провела тренинги по кибербезопасности для сотрудников Интерпола 2
10.04.2024 Атака по побочному каналу на процессоры Apple: история Intel повторятся 1
08.02.2024 Евгений Минеев, «Рексофт»: Компании все чаще применяют ИИ и генеративные инструменты к типовым операциям 1
13.12.2023 Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна 1
27.11.2023 Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft 1
08.11.2023 Практическая экспертиза Positive Technologies теперь доступна академическому сообществу страны 1
02.11.2023 В Перми создали более дешевый аналог интерфейса для БПЛА, чтобы измерять выбросы метана 1
01.09.2023 ARM «ради спасения своего бренда» отобрала личные сайты у инженера, искавшей уязвимости в процессорах 1
10.07.2023 Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет 1
03.07.2023 Linux «небезопасна и хаотично разрабатывается». Потому ее не берут в ОС для Boeing 1
01.02.2023 На продажу выставлены ворованные исходные коды игры League of Legends 1
31.01.2023 Даниил Чернов, «РТК-Солар»: Кибервойна определила вектор развития Application Security в 2022 году 1
24.01.2023 Власти придумали, как не допустить «технологической деградации» страны 1
19.01.2023 В Московском Политехе создадут центры реверс-инжиниринга и технологической поддержки 2

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1624 18
Microsoft Corporation 25361 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5337 11
Google LLC 12363 8
Oracle Corporation 6911 7
Dell EMC 5111 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 4
Apple Inc 12787 4
Intel Corporation 12598 4
IBM - International Business Machines Corp 9570 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1560 4
VK - Mail.ru Group 3539 4
Cisco Systems 5240 3
X Corp - Twitter 2916 3
InfoWatch - Инфовотч 1116 3
Check Point Software Technologies 804 3
Sony 6645 3
Nvidia Corp 3795 3
RealNetworks Products and Services 354 3
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 26 2
Беспилотные авиационные системы 78 2
Samsung Electronics 10742 2
Ростелеком 10455 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 834 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Lenovo Group 2376 2
Xiaomi 2053 2
Meta Platforms - Facebook 4561 2
Accenture plc 698 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 276 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1189 2
9126 2
Toshiba Corporation 2959 2
GitHub 997 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2629 2
Schneider Electric 594 2
Рексофт - Reksoft 437 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 2
NSO Group 33 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1547 2
Пабло Итурралде 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8342 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 556 2
Boeing 1021 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 230 2
Мастер-Банк 35 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 667 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Forbidden Stories 5 1
Кибердом 29 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 103 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Amnesty International 20 1
Севкабель Порт 15 1
Chirana+ - Хирана+ 7 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
МКБ - Московский кредитный банк 624 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 101 1
BMW Group 469 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 1
Альфа-Банк 1894 1
Tesla Motors 439 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Русский стандарт Банк 481 1
Assist - Ассист 215 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5095 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 4
Судебная власть - Judicial power 2417 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3131 3
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3433 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1178 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 579 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2765 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 447 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 81 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3163 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 284 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 274 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 537 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 349 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 190 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 2
Apache Software Foundation - ASF 224 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 2
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 1
Linux Foundation 190 1
OIN - Open Invention Network 23 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
OWASP - Open Web Application Security Project 123 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32242 57
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7081 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 28
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13708 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27251 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8246 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32087 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26234 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7709 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4640 11
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2274 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 10
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9425 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2701 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9837 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12343 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6969 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12457 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7488 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4834 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8849 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4166 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4738 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 7
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1080 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13147 7
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3292 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16711 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3391 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9748 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8562 6
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 652 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5239 30
Microsoft Windows 16467 17
Linux OS 11067 11
Google Android 14855 9
Apple iOS 8341 7
Oracle Java - язык программирования 3361 7
Apple macOS 2292 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 4
C/C++ - Язык программирования 857 4
FreePik 1545 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 3
Microsoft Office 4013 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1133 3
Mozilla Firefox - браузер 1921 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 3
Samba 155 3
NSO Group - Pegasus 97 2
Positive Technologies - PT Maze 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7423 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1175 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3067 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1183 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1734 2
JavaScript - JS - язык программирования 1349 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1561 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 2
Google Android Package Kit - APK 267 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 376 2
Apache OpenOffice 486 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2113 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 202 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 125 2
Мельникова Анастасия 433 5
Davidson Mary Ann - Девидсон Мэри Энн 6 4
Павлов Никита 127 4
Галушкин Олег 182 3
Зайцев Михаил 319 3
Белоусов Андрей 148 3
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 2
Гарбузов Анатолий 142 2
Дудоров Евгений 13 2
Путин Владимир 3397 2
Водясов Алексей 222 2
Касперский Евгений 331 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Smith Brad - Смит Брэд 100 2
Уразов Роберт 6 2
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 2
Рамендик Михаил 19 2
Курмаев Рустам 36 1
Падурин Александр 3 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Овчинников Дмитрий 27 1
Харченко Дмитрий 2 1
Наенко Андрей 2 1
Пешков Дмитрий 29 1
Рогачев Роман 1 1
Филиппов Дмитрий 8 1
Барышев Никита 1 1
Савин Данила 2 1
Клименко Анисия 1 1
Самойлов Эдуард 1 1
Бушманов Ефим 4 1
Игонин Виталий 1 1
Бейбутов Эльман 18 1
Ануфриев Григорий 2 1
Levin Jonathan - Левин Джонатан 1 1
Batchelder Dennis - Бачелдер Деннис 2 1
Moore John - Мур Джон 7 1
Бочкарёва Полина 1 1
Screven Edward - Скревен Эдвард 2 1
Квятковский Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 17
Европа 24708 8
Германия - Федеративная Республика 12977 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 4
Земля - планета Солнечной системы 10707 4
Азия - Азиатский регион 5780 4
Сингапур - Республика 1916 4
Индия - Bharat 5740 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3608 3
Франция - Французская Республика 8015 3
Украина 7822 3
Казахстан - Республика 5858 2
Южная Корея - Республика 6891 2
Япония 13582 2
Беларусь - Белоруссия 6094 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4349 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 2
Израиль 2792 2
Ближний Восток 3060 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 627 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 2
Узбекистан - Республика 1901 2
Нидерланды 3652 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1403 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 714 2
Австрия - Австрийская Республика 1337 2
Бахрейн - Королевство 129 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
США - Вашингтон штат 128 1
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1170 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4957 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7626 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 10
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1217 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 7
Аудит - аудиторский услуги 3142 6
Образование в России 2582 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5758 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6990 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1634 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 4
Энергетика - Energy - Energetically 5546 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1828 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8260 3
Информатика - computer science - informatique 1145 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10555 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5357 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1084 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10566 3
Английский язык 6904 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 2
The Register - The Register Hardware 1735 5
WikiLeaks 120 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 2
Wired - Издание 273 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2227 2
Netzpolitik 2 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 1
FT - Financial Times 1267 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 1
Tom’s Hardware 541 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
BleepingComputer - Издание 428 1
Ars Technica 439 1
AP - Associated Press 2006 1
Daily Mail 57 1
South China Morning Post 82 1
BuzzFeed 15 1
ComputerWorld 144 1
Le Monde 30 1
MIT Technology Review 65 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 3
ABI Research 235 1
Fortune Global 1000 51 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 231 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 89 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 2
ТГУ - Томский государственный университет 214 2
Positive Technologies - Positive Education 21 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
University of Rennes - Université de Rennes - Университет Ренна 3 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 45 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 533 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 627 1
РАН - Российская академия наук 2043 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 292 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 432 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 2 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 268 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 157 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 141 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 171 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 11 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 3
Capture the Flag - CTF 55 2
Formnext 3 1
Битва роботов 13 1
РусКрипто 7 1
UserGate Open Conf 3 1
CNews AWARDS - награда 557 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
MIPS Securika 9 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
