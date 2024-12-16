Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Курмаев Рустам



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
29.01.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
11.12.2023 Утечки персональных данных стал кошмаром для бизнеса. Штрафы выросли в разы, впереди уголовная ответственность 1
20.11.2023 В России VPN-сервис впервые признан иностранным агентом 1
25.10.2023 Власти разрешат ИТ-компаниям терять государственные деньги 1
12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard 1
27.03.2023 ФСБ против легализации в России «белых хакеров» 1
22.03.2023 К Google подали иски почти 900 российских компаний 1
01.02.2023 «Яндекс» строит нейросеть, которая отнимет работу у программистов 1
21.12.2022 3 частые проблемы в области защиты авторских прав на ПО и способы их устранения 1
21.11.2022 Asus хитрым путем возвращает в Россию свои видеокарты 1
23.08.2022 В России создадут реестр недопустимых нарушений кибербезопасности 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
26.07.2022 Власти предлагают легализовать в России NFT 1
17.06.2022 Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему 1
02.06.2022 Власти в режиме секретности запустили систему слежки за россиянами по силуэтам 1
29.04.2022 Российские онлайн-кинотеатры обяжут выпытывать у зрителей их возраст 1
06.04.2022 Впервые в истории России суд арестовал ворованную криптовалюту 1
24.03.2022 Ушедшая из России Microsoft сломала почту Mail.ru 1
04.02.2022 Российских программистов-одиночек обложат налогами 1
19.01.2022 Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело 1
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги 1
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Курмаев Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

Рустам Курмаев и партнеры 24 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
Diasoft - Диасофт 870 4
КСК - Ключевые системы и компоненты 8 4
Yandex - Яндекс 7340 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Softline - Софтлайн 2811 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Softline - Develonica - Девелоника 132 3
ИнЭкс - InEx 3 3
Apple Inc 12101 2
Microsoft Corporation 24625 2
Google LLC 11775 2
Telegram Group 1983 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 10 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 9 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Samsung Electronics 10255 1
Код Безопасности 616 1
Lenovo Group 2292 1
HP Inc. 5685 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Nvidia Corp 3487 1
Xiaomi 1732 1
8213 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Chainalysis 16 1
OpenAI 217 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 36 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
МКБ - Московский кредитный банк 558 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 3
Почта России ПАО 2112 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Нэклис-Банк 16 1
Лорэнс-стар 3 1
Organat Financial Ltd 4 1
Unsplash 764 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Visa International 1949 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ВТБ Лизинг 68 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
KIP Legal Tech - Кип-Легалтех 4 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Скопинфарм 7 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - Стандарт Кредит 6 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 6
Судебная власть - Judicial power 2310 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
DevOps - Development и Operations 865 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
FreePik 980 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 52 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Microsoft Azure 1408 1
ФТС РФ ТРОИС - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ 4 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
Microsoft Windows 15657 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
Drom.ru 11 1
1С:Отчетность 19 1
Microsoft Office Online 31 1
1С:ОФД 8 1
Samsung Galaxy 955 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Baidu 283 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Яндекс.Маркет 937 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
HideMy.network - HideMy.name - VPN-сервис 7 1
Hideme.ru - VPN-сервис 12 1
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 8 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Шицле Ярослав 21 14
Горбунов Дмитрий 7 4
Клеточкин Дмитрий 4 4
Авилкин Юрий 4 4
Тульчинский Станислав 57 3
Оржевская Наталия 10 3
Галеев Артур 13 3
Хинштейн Александр 142 2
Казарян Карен 74 2
Горелкин Антон 93 2
Даванков Владислав 10 2
Минин Тимофей 4 2
Шафигуллин Руслан 2 2
Гонтарь Людмила 9 2
Касперская Наталья 291 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Левова Ирина 24 1
Едидин Борис 13 1
Половников Сергей 18 1
Алиев Тимур 2 1
Коросташов Роман 1 1
Петров Михаил 138 1
Блохин Алексей 3 1
Лавров Андрей 8 1
Мухин Дмитрий 3 1
Петрова Елена 20 1
Шейгас Сергей 3 1
Адров Вячеслав 3 1
Борискин Сергей 1 1
Потапова Людмила 2 1
Алферов Дмитрий 6 1
Матренок Сергей 1 1
Мытенков Сергей 6 1
Макаров Валентин 220 1
Васильев Дмитрий 66 1
Лукацкий Алексей 119 1
Путин Владимир 3171 1
Кузьменко Александр 4 1
Коростелев Павел 30 1
Тугарин Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Казахстан - Республика 5526 2
Армения - Республика 2280 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Украина 7608 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1736 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 399 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
Ведомости 996 12
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 8
Известия ИД 624 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Content-Review 7 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 4
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Евразийский цифровой университет 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще