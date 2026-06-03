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Индексная книга (каталог) CNews*
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Аксенова Алла

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Российское агентство впервые автоматизировало подбор услуг с помощью Telegram-бота 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аксенова Алла и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4599 1
Рустам Курмаев и партнеры 32 1
Telegram Group 2840 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 864 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
Беларусь - Белоруссия 6217 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2620 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 705 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8663 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1870 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8398 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2313 1
ИИИ - Институт исследований интернета 64 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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