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Аксенова Алла
СОБЫТИЯ
|03.06.2026
|Российское агентство впервые автоматизировало подбор услуг с помощью Telegram-бота 1
|17.08.2022
|Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 1
Аксенова Алла и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4599 1
|Рустам Курмаев и партнеры 32 1
|Telegram Group 2840 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 680 1
|Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 909 1
|Казарян Карен 82 1
|Даванков Владислав 15 1
|Демин Александр 9 1
|Шицле Ярослав 28 1
|Курмаев Рустам 38 1
|Clegg Nick - Клегг Ник 10 1
|Хлуднев Марк 3 1
|Горелкин Антон 116 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
|Беларусь - Белоруссия 6217 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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