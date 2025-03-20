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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171307
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Демин Александр


20.03.2025 Предприниматели смогут сообщить депутатам о системных проблемах бизнеса через МСП.РФ 1
15.11.2023 Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram* 1
12.10.2023 Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой 1
14.07.2023 Производителям материалов и оборудования для производства печатных плат готовят преференции от государства 1
13.10.2022 Запрещенный Instagram* внезапно стал доступен в России. Но только пока Роскомнадзор чинит блокировочное «железо» 1
17.08.2022 Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса 2
09.08.2018 Власти дадут 128 млн руб. выжившему со времен СССР производителю электроники, чтобы он вышел на экспорт 1
01.08.2014 Harman: новинки и тренды «правдивого звука» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Демин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4448 3
Кулон - Конденсаторный завод 1 1
Apple Inc 12184 1
Samsung - Harman - JBL 221 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
AKG 65 1
Ростелеком 9807 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1490 1
Yahoo! 3699 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1172 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 1
Telegram Group 2072 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 1
Рустам Курмаев и партнеры 26 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 45 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 1
Epicstars - Эпикстарс 6 1
BeSeed - БИСИД 1 1
BMW Group 452 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Ferrari NV 157 1
Toyota - Lexus 72 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2773 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 315 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 34 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 166 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
Единая Россия - Политическая партия 296 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10642 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7130 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19909 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3781 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4803 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16242 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1666 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10045 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7358 1
Lightning 220 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 252 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3053 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13403 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14495 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13901 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7901 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9708 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2918 1
Наушники - Headphones 4056 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24397 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9818 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10189 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5686 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12286 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 957 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1274 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1901 1
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 339 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3902 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 547 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12697 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12875 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3774 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3912 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 3
FreePik 1054 3
Apple iPhone 5 773 1
Apple iPad mini 420 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1098 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 556 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 1
ByteDance - TikTok 262 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 128 1
Google Gmail 950 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
CS Development LLC - Looky 14 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 735 1
Даванков Владислав 13 4
Казарян Карен 74 2
Горелкин Антон 97 2
Clegg Nick - Клегг Ник 9 2
Жирнов Алексей 7 1
Казанцева Ольга 1 1
Верник Петр 1 1
Тихомирова Наталья 3 1
Гасымова Сабина 1 1
Зобов Александр 3 1
Курмаев Рустам 31 1
Шицле Ярослав 22 1
Дуров Павел 295 1
Аксенова Алла 1 1
Hendrix Jimi - Хендрикс Джимми 8 1
Путин Владимир 3205 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 349 1
Горшенин Максим 37 1
Немкин Антон 38 1
Покровский Иван 121 1
Ермошина Анастасия 2 1
Ткачев Антон 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17567 2
Беларусь - Белоруссия 5749 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17227 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52333 1
Южная Корея - Республика 6685 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Бразилия - Федеративная Республика 2378 1
Польша - Республика 1964 1
Америка - Американский регион 2167 1
Германия - Берлин 717 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Китай - Шанхай 788 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
Европа 21841 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11068 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 504 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1750 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6220 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24387 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8130 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7696 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 2
Blacklist - Чёрный список 626 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 615 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1079 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 643 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11037 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5223 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 225 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 184 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6779 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5939 1
Металлы - Никель - Nickel 333 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 700 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2979 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9962 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2428 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 412 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1341 1
Налогообложение - Налог на прибыль 207 1
Федеральный закон 294-ФЗ - О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 5 1
Ведомости 1042 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1912 1
Forbes - Форбс 840 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 139 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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