Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173134
ИКТ 13468
Организации 10544
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3422
Системы 25386
Персоны 74304
География 2802
Статьи 1510
Пресса 1207
ИАА 691
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

Резонит Rezonit Электронные приборы и компоненты



17.04.2025 В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах 1
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит 1
13.11.2024 «Аквариус» вложит два миллиарда в производство печатных плат под Москвой 1
09.10.2024 Производители электроники сомневаются в правильности передачи разработчика «Эльбрусов» под внешнее управление 1
19.08.2024 В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов 2
09.07.2024 «Микрон» совместно с Правительством Москвы откроет испытательный центр ЭКБ 1
13.11.2023 «Роббо» модернизировала свое оборудование 1
05.09.2023 Российские вендоры электроники взмолились о пощаде. В стране нехватка печатных плат, без которых их не допустят до госзакупок 1
14.07.2023 Производителям материалов и оборудования для производства печатных плат готовят преференции от государства 1
26.05.2023 Заказчики стоят в очереди к российским электронным производствам. Заводы вынуждены кратно наращивать мощности 2
25.05.2022 «Аэродиск» разработал ультракомпактную платформу СХД на «Эльбрусах» 1
03.12.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» откроют новый завод печатных плат 1
15.06.2020 «Яндекс.Облако» упрощает разработку решений на базе интернета вещей для российских компаний 1
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост 1
16.10.2007 20 ноября откроются выставки «Автоматизация» и «РАДЭЛ» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Резонит и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 317 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 3
СтарЛайн НПО - StarLine 23 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1490 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 33 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 2
Yandex - Яндекс 7601 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
ЦСЭ - Центр современной электроники 1 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
1С-Битрикс - Bitrix 588 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 442 1
Цифровые технологии безопасности 3 1
ТехноКом ГК 12 1
Сумма Технологий 23 1
Balluff - Баллуфф 4 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 164 1
Vital Electronics - Витал Электроникс 2 1
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 8 1
Рикор Холдинг - Rikor 136 1
Диал Электролюкс 1 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 284 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
УниверсалПрибор НПП 1 1
YE International - ЮЕ ТЕХ - ЮЕ-Интернешнл 1 1
Wika Alexander Wiegand SE & Co.KG - Вика Мера 3 1
Пантес 2 1
NeuroSky 6 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 104 1
Радэл СКБ ФГУП 4 1
Норси-Транс - НТ 111 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1081 1
Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 6
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 486 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 377 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4598 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 592 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 34 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 22 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 456 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4250 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1696 5
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 122 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3083 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3007 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16298 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5426 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8004 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1505 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12895 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12183 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13967 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1589 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9382 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1055 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 529 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1271 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 58 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6246 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4112 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3138 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3587 1
Вентилятор - Fan 990 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3979 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 1
SPE - Single-Pair Ethernet - стандарт однопарного Ethernet 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 941 3
FreePik 1095 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1698 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 851 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1116 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 1
Pexels 59 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1124 1
Покровский Иван 122 3
Легостаева Светлана 91 2
Путин Владимир 3224 1
Мариныч Андрей 1 1
Ефимов Владимир 144 1
Мустафаев Тимур 13 1
Володкович Вячеслав 98 1
Волков Михаил 63 1
Горшенин Максим 37 1
Кучерявый Андрей 1 1
Левин Леонид 130 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 1
Левин Георгий 6 1
Семёнов Владимир 11 1
Фролов Павел 84 1
Демин Александр 8 1
Гарбузов Анатолий 68 1
Савин Александр 11 1
Мантуров Денис 111 1
Овчинников Сергей 48 1
Петричкович Ярослав 29 1
Иванцов Илья 11 1
Мироненко Роман 5 1
Чумаков Олег 4 1
Калинин Алексей 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 856 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7643 2
Европа Восточная 3109 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1324 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Польша - Республика 1969 1
Китай - Тайвань 4024 1
Чехия - Чешская Республика 1313 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Беларусь - Белоруссия 5783 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 1
Германия - Федеративная Республика 12754 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3128 1
Москва - Печатники 130 1
Азия - Азиатский регион 5591 1
Турция - Турецкая республика 2400 1
Индия - Bharat 5515 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1015 1
Европа 21876 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5266 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5624 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1355 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 930 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 413 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3308 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2052 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3691 1
Ergonomics - Эргономика 1614 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1528 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
Налогообложение - Налог на прибыль 207 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2448 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4102 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 319 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7607 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5907 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1315 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 24 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6443 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 45 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1935 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153