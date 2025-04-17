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Резонит Rezonit Электронные приборы и компоненты
Резонит и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1081 1
|Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
|Покровский Иван 122 3
|Легостаева Светлана 91 2
|Путин Владимир 3224 1
|Мариныч Андрей 1 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Володкович Вячеслав 98 1
|Волков Михаил 63 1
|Горшенин Максим 37 1
|Кучерявый Андрей 1 1
|Левин Леонид 130 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 1
|Левин Георгий 6 1
|Семёнов Владимир 11 1
|Фролов Павел 84 1
|Демин Александр 8 1
|Гарбузов Анатолий 68 1
|Савин Александр 11 1
|Мантуров Денис 111 1
|Овчинников Сергей 48 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Иванцов Илья 11 1
|Мироненко Роман 5 1
|Чумаков Олег 4 1
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