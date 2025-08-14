Российская универсальная док-станция для работы в инфраструктуре виртуальных рабочих мест включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

151 балл при необходимом значении 140 получила универсальная док-станция GM-Box G1 RU B1. Она используется для создания безопасных рабочих мест в инфраструктуре виртуальных рабочих столов. Устройство производят в Московской области, на территории Особой экономической зоны «Дубна». Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

После включения док-станции в реестр использовать GM-Box смогут компаниии с критической ИТ-инфраструктурой и предприятия госсектора. К 1 января 2028 г. Правительство России установило таким пользователям целевой показатель по доле отечественной радиоэлектронной продукции в размере 60%. Для достижения этой цели предусмотрен ежегодный прирост использования российской радиоэлектроники не менее чем на 15%.

GM-Box G1 — многофункциональная док-станция, объединяющая в себе функции тонкого клиента и видеотелефона с защищенным доступом к инфраструктуре виртуальных рабочих мест, интернету и IP-телефонии, с возможностью аутентификации пользователя с помощью смартфона, смарт-карты, токена. Средства защиты информации встроены в аппаратное решение. А вместе с программными инструментами управления и интеграции формируется единая среда для работы сотрудников корпораций как в офисах, так и удаленно.

Принцип работы изделия основан на объединении в одном устройстве одного или двух вычислительных модулей, KVM-переключателя; IP-телефона, веб-камеры, считывателей бесконтактных смарт-карт, модулей беспроводных интерфейсов связи (Wi-Fi/BT, 3G/LTE), контактной и бесконтактной зарядки смартфона.

Архитектура GM-Box реализована по принципу тонкого клиента с применением модели нулевого доверия (Zero Trust). Системное программное обеспечение док-станции защищено от возможности модификации пользователем. Все вычислительные процессы, приложения и данные централизованно обрабатываются в пределах защищенного периметра центра обработки данных (ЦОД) и среды виртуальных рабочих столов (VDI). Устройство не хранит и не обрабатывает пользовательские данные локально — оно исключительно предоставляет доступ к виртуальному рабочему столу и приложениям, что обеспечивает высокий уровень безопасности и предотвращение несанкционированного доступа к информации.

GM-Box работает под управлением встроенного ПО GM CORE KIT, которое обеспечивает функционирование устройства и его интеграцию в ИТ-ландшафт заказчика. Устройство предоставляет пользователю доступ к голосовым вызовам и видеоконференциям через подключенную гарнитуру без дополнительной конфигурации. Номер телефона и история звонков «привязаны» к пользователю, а не к конкретному устройству. Система позволяет создавать защищенные каналы связи от терминала до корпоративной сети без необходимости дополнительного сетевого оборудования и обеспечивает безопасное подключение удаленных GM-Box в домашних офисах, в «полевых» условиях и небольших филиалах.

Устройства GM-Box работают под управлением серверного программного обеспечения, входящего в платформу GM Smart System, разработанного российской компанией Getmobit. Сборка устройств выполняется на собственной производственной площадке в ОЭЗ «Дубна». В R&D-центре компании работает более 20 инженеров.

Регистрация в реестре радиоэлектронной продукции дает возможность док-станции участвовать в закупочных процедурах для государственных структур, крупного бизнеса, объектов критической инфраструктуры (КИИ). Более 70% объектов КИИ относятся к топливно-энергетическому комплексу. Преимущественное применение отечественных ИТ-решений в этих секторах закреплено в требованиях указа Президента России №166 и постановления Правительства № 878. В соответствии с планами Минпромторга, доля отечественных радиоэлектронных устройств на регулируемом рынке должна достичь 95%, а в целом на внутреннем рынке – 70%. В 2024 г. рынок российской радиоэлектронной продукции вырос на 34% к 2023 г., с 2,6 до 3,5 трлн руб. Объем потенциального спроса в России на GM-Box в Getmobit оценили более чем в 5 млн пользовательских рабочих мест.

«GM-Box изначально проектировался с учетом жестких требований госкомпаний и крупных корпораций в сфере безопасности. Нам удалось создать устройство, защищенное от современных киберугроз, как технического, так и поведенческого характера. Но при этом сохраняющее быстроту развертывания и гибкость адаптации к разным условиям эксплуатации. Результатом такого подхода является самостоятельное выполнение пользователем регламента информационной безопасности в рамках естественного для себя поведения», – сказала генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова.

Процедура внесения в реестр Минпромторга предусматривает проверку всей производственной цепочки продукции. Для подтверждения российского происхождения продукции Getmobit доказал использование для серийного производства отечественной элементной базы (микроконтроллеры «Миландр»), российских печатных плат («Резонит»), монтаж печатных плат («МикроЭМ Технологии»), наличие патентов и авторских прав, в том числе на микропрограммное обеспечение.

«Универсальная док-станция GM-Box G1, G1 RU и управляющий комплекс программного обеспечения нашли на рынке свою нишу рядом с другими решениями тонких клиентов. Семилетний опыт серийного производства и эксплуатации док-станции позволил нам увидеть сильные стороны этого решения и сформировать представление о следующем поколении устройства. В совокупности с полученным опытом инженерной и документальной подготовки к внесению в ЕРРРП это позволит Getmobit в следующем поколении GM-Box реализовать современные, более удобные и эффективные решения для работы пользователей и обеспечить поставку качественной, отечественной продукции нашим клиентам», — отметил технический директор департамента аппаратных платформ и производства Алексей Дударев.

Также Getmobit подала документы на регистрацию еще трех моделей устройств линейки GM-Box и разрабатывает собственные электронные модули.