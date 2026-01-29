Getmobit - Гетмобит

Разделы

Getmobit (ООО «Гетмобит») - российская технологическая компания в сфере Smart Workspace с центром разработки и производством в ОЭЗ ТВТ «Дубна», основанная в 2016 году. Специализируется на разработке и производстве собственной программно-аппаратной платформы GM Smart System для комплексной трансформации рабочих мест («стандартных» и «удаленных»), обеспечения безопасного доступа к корпоративным и государственным информационным системам, телефонии и видеоконференцсвязи в соответствии с регуляторными требованиями в части обеспечения защиты информации. Решение, предлагаемое компанией, построено на принципах открытости для интеграции с продуктами мировых и российских производителей. Продукты компании входят в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, единый реестр радиоэлектронной продукции, соответствует требованиям ФСТЭК России и ФСБ России.

СОБЫТИЯ

29.01.2026 «Аквариус» вносит в реестр отечественного ПО свою мобильную ОС. И это не Android 2
02.12.2025 Termidesk и технологии Getmobit: виртуализация рабочих мест для российского бизнеса 1
30.10.2025 «Тонк» и Getmobit объединили технологические компетенции для усиления преимуществ виртуализации рабочих мест 1
03.09.2025 Платформа Getmobit с протоколом Loudplay обеспечит стабильное подключение к «тяжелым» промышленным системам по слабым каналам связи 1
14.08.2025 Российская универсальная док-станция для работы в инфраструктуре виртуальных рабочих мест включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
06.03.2025 «Иридиум» и Getmobit подписали соглашение о создании стратегического альянса 1
04.03.2025 Новая технология унифицированного доступа в облачную инфраструктуру ускорит цифровую трансформацию корпоративного и государственного сектора 1
12.02.2025 Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО 1
18.01.2025 В «дочках» Сбербанка массовые увольнения. Под ударом программисты и разработчики 1
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт» 1
01.11.2024 Двухконтурное решение Getmobit — безопасная работа в двух информационных системах с учетом требований ФСТЭК России 2
09.09.2024 «Руссофт»: российская софтверная индустрия развивается на фоне резкого сокращения инвестиций 1
20.08.2024 «Руссофт»: замедлилось падение популярности зарубежных ОС и СУБД 1
22.07.2024 Getmobit и «Системный софт» заключили соглашение о партнерстве 2
03.07.2024 Отечественная виртуализация Space: инновации, меняющие правила игры 1
01.04.2024 Getmobit выводит на рынок новую линейку программных продуктов GM Smart System New Generation 2
22.09.2023 Отечественные вендоры представили ПАК для стационарного рабочего места 1
11.09.2023 Представлен отечественный ПАК для работы в офисе 1
11.09.2023 «Сёрчинформ» вступила в Союз поддержки и развития технологических компаний 1
28.07.2023 «Марвел» запускает под Москвой мощное производство мониторов с претензией на «заметную долю рынка» 1
25.07.2023 Зарплата разработчиков ПО в 2022 год выросла в среднем на 11% 1
06.07.2023 Getmobit и «Даком М» объявили о технологическом партнерстве 1
02.06.2023 «Мой офис», Getmobit, «Базальт СПО» и «Базис» создали импортонезависимое гибридное автоматизированное рабочее место 1
07.02.2023 «Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit 2
17.01.2023 Названы 100 классов ПАКов, разработчики которых могут получить налоговые льготы и преимущества на госзакупках 1
28.11.2022 Правление «Руссофт» начало работу в новом составе 1
18.10.2022 Инвесторы оценили проекты участников In’Hub 1
30.09.2022 Axoft заменит иностранных поставщиков тонких клиентов на стек технологий от российского вендора Getmobit 5
01.09.2022 В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным 1
10.01.2022 Платформа Getmobit Smart System стала новым продуктом в портфеле CompTek 1
09.12.2021 Российские разработчики назвали ключевые проблемы и тренды импортозамещения 1
26.11.2021 Начал работу новый состав правления НП «Руссофт» 1
13.05.2021 Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России 2
01.02.2021 Getmobit и НИИ «Восход» займутся созданием госсервисов и интеграционных платформ 2
20.12.2019 Глава «Ланита» купил «Код безопасности» 2
21.06.2019 IBS выпустила новую версию «Скала-Р виртуальное рабочее место» 1
06.06.2019 НИИ СОКБ и «Гетмобит» осуществили интеграцию EMM-платформы Safephone и док-станции GM-Box 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
19.11.2018 Власти раздадут ИТ-компаниям льготных кредитов на 12,5 миллиардов 1
27.02.2018 «Гетмобит» представила на MWC 2018 «умное» рабочее место GM-Box. Фото 1

Getmobit и организации, системы, технологии, персоны:

