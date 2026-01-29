Получите все материалы CNews по ключевому слову
Getmobit Гетмобит
Getmobit (ООО «Гетмобит») - российская технологическая компания в сфере Smart Workspace с центром разработки и производством в ОЭЗ ТВТ «Дубна», основанная в 2016 году. Специализируется на разработке и производстве собственной программно-аппаратной платформы GM Smart System для комплексной трансформации рабочих мест («стандартных» и «удаленных»), обеспечения безопасного доступа к корпоративным и государственным информационным системам, телефонии и видеоконференцсвязи в соответствии с регуляторными требованиями в части обеспечения защиты информации. Решение, предлагаемое компанией, построено на принципах открытости для интеграции с продуктами мировых и российских производителей. Продукты компании входят в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, единый реестр радиоэлектронной продукции, соответствует требованиям ФСТЭК России и ФСБ России.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Getmobit и организации, системы, технологии, персоны:
|Рукавишникова Мария 23 22
|Шубин Василий 6 6
|Макаров Валентин 241 5
|Мартиросов Давид 99 4
|Ефимов Петр 39 3
|Болотов Максим 4 3
|Рубанов Владимир 75 3
|Смирнов Алексей 256 3
|Генс Филипп 44 2
|Егоров Александр 87 2
|Кулашова Анна 61 2
|Мельников Алексей 72 2
|Нишонов Олег 2 2
|Медведев Валерий 4 2
|Хрипко Любовь 2 2
|Клецких Роман 3 2
|Матвеев Лев 64 2
|Гутин Александр 19 1
|Халяпин Сергей 90 1
|Петрова Екатерина 21 1
|Травников Андрей 19 1
|Сизоненко Григорий 44 1
|Васильев Сергей 66 1
|Савченко Константин 16 1
|Свириденко Андрей 99 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Кирдяшов Федор 30 1
|Ульянов Владимир 162 1
|Кузнецов Владимир 45 1
|Белоглинцев Александр 2 1
|Сидорюк Алексей 15 1
|Голов Андрей 52 1
|Смирнов Константин 24 1
|Ушаков Михаил 36 1
|Волков Михаил 69 1
|Литошенко Владимир 7 1
|Карасев Антон 21 1
|Романова Ольга 10 1
|Пузырникова Наталья 1 1
|Бокова Галина 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2198 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 1
|Ведомости 1280 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415780, в очереди разбора - 727503.
Создано именных указателей - 189813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.