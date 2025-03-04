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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170043
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Шубин Василий


04.03.2025 Новая технология унифицированного доступа в облачную инфраструктуру ускорит цифровую трансформацию корпоративного и государственного сектора 1
01.11.2024 Двухконтурное решение Getmobit — безопасная работа в двух информационных системах с учетом требований ФСТЭК России 1
01.04.2024 Getmobit выводит на рынок новую линейку программных продуктов GM Smart System New Generation 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шубин Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Getmobit - Гетмобит 33 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1474 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66958 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2496 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11702 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 995 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27929 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24322 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 84 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10180 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2178 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6763 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2343 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3877 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 300 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4264 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15853 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25569 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2496 1
Док-станция - Docking station 529 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11151 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 748 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 488 1
Getmobit GM-Box 13 1
Getmobit GM Smart System 10 1
Рукавишникова Мария 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8611 3
Английский язык 6670 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2407 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 905 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7013 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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