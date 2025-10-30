«Тонк» и Getmobit объединили технологические компетенции для усиления преимуществ виртуализации рабочих мест

Российский производитель тонких клиентов «Тонк» и Getmobit — компания-разработчик программного обеспечения для безопасного доступа к цифровым рабочим пространствам объявили о стратегическом партнерстве. Совместная инициатива позволит максимизировать выгоду от внедрения VDI-технологий благодаря интеграции высокопроизводительных тонких клиентов и передового программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Getmobit.

В рамках партнерства компании объединили ключевые технологии, чтобы предоставить рынку комплексный программно-аппаратный стек, обеспечивающий высокую безопасность, управляемость и экономическую эффективность. Специальная версия «прошивки» GMSS NG Client, оптимизированная под устройства «Тонк» — TN 1200, TN 1700 и TN 1900 обеспечивает высокопроизводительный интерфейс для работы в среде VDI и облачных инфраструктурах.

Совместное решение сочетает надежность аппаратных платформ «Тонк» с гибкостью инструментов централизованного управления GM Smart System New Generation Factory Такой подход позволяет бизнесу строить масштабируемую и защищенную ИТ-инфраструктуру, соответствующую современным требованиям по информационной безопасности и снижению TCO (total cost of ownership).

«Партнерство — логичный шаг в развитии полноценной экосистемы решений для VDI. Вместе мы предлагаем рынку универсальное решение, адаптирующееся под различные корпоративные сценарии без компромиссов по части безопасности и производительности. Заказчик может строить гибридные пространства как на базе терминалов “Тонк”, так и с использованием док-станций GM-Box», — сказала Мария Рукавишникова, основатель и генеральный директор Getmobit.

«Решение органично дополняет линейку наших продуктов, усиливая ее новыми возможностями. Мы рассчитываем, что партнерство с Getmobit ускорит переход бизнеса на надёжные и безопасные клиентские устройства, особенно на фоне растущего интереса к отечественным ИТ-решениям», — сказал Михаил Ушаков, генеральный директор ГК «Тонк».

Продуктовая линейка полностью совместима с ведущими зарубежными и отечественными VDI-платформами: VMware, Citrix, Microsoft, Termidesk, Space, Basis и другими. Такое покрытие обеспечивает гибкость внедрения и эксплуатацию в гетерогенных корпоративных инфраструктурах.

«Сегодня заказчики все чаще ищут адаптивные модели организации рабочих мест. В этом и состоит ключевое преимущество нашего альянса. Компании и госкорпорации ценят платформу Getmobit за безопасность, масштабируемость и централизованное управление. Средний бизнес — за простоту интеграции и минимальные издержки на сопровождение. Вместе с “Тонк” мы закрываем весь спектр потребностей — от крупных VDI-развертываний до легких облачных решений. Все это — в рамках единой экосистемы», — сказал Василий Шубин, директор департамента управления продуктовым портфелем Getmobit.

Следующий шаг — расширение и облачная интеграция. Компании подтвердили планы по углублению технологической интеграции, развитию сценариев облачного использования и расширению функциональности платформы. Компании организовали удобную закупку комплексного решения в формате «единого окна» поставки.

Решение будет масштабироваться через партнерскую сеть Getmobit и «Тонк». Партнерам доступны преимущества партнерских программ обоих вендоров. Техническая поддержка, а также услуги по сопровождению внедрения, доступны как непосредственно от вендоров, так и с привлечением сертифицированных партнеров.