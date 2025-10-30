Получите все материалы CNews по ключевому слову
Tonk Тонк ГК
ООО «Группа Компаний ТОНК» — российский производитель тонких клиентов и клиентских устройств (endpoints) нового поколения для современных корпоративных информационных систем. Ежегодно ТОНК производит и обеспечивает поставки десятков тысяч терминальных клиентов и компьютеров сегмента enterprise. Внедрением и поставками в регионы занимаются более 120 партнеров — системных и бизнес-интеграторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.10.2025
|
«Тонк» и Getmobit объединили технологические компетенции для усиления преимуществ виртуализации рабочих мест
фоне растущего интереса к отечественным ИТ-решениям», — сказал Михаил Ушаков, генеральный директор ГК «Тонк». Продуктовая линейка полностью совместима с ведущими зарубежными и отечественными V
|01.10.2025
|
Российские решения для виртуализации: Termidesk официально сертифицирован для работы с тонкими клиентами «Тонк»
Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и группа компаний «Тонк» объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости между VDI-решением Termidesk и тонкими клиентами «Тонк» под управлением операционной системы Tonk TOS. Об это
|28.08.2025
|
Space получил сертификат совместимости Space Client с тонким клиентом TN1200 компании «Тонк»
ООО «Даком М» (Space) и ООО «Группа Компаний Тонк» объявляют о подтверждении совместимости клиентского ПО для доступа к виртуальным рабочи
|02.07.2025
|
ГК «Тонк» заключила стратегическое партнерство с Akuvox
P-домофонии и умного дома, объявила о стратегическом партнёрстве с ключевым дистрибутором в регионе ГК «Тонк». Компания Tinvest стала генеральным представителем на территории РФ. Это сотрудниче
|25.04.2025
|
Applite и «Тонк» объявили о выпуске ПАК
ГК Applite и ГК «Тонк» объявили о выпуске программно-аппаратного комплекса, который позволит организациям
|04.03.2024
|
«Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве
Компании «Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве. Положения меморандума устанавливают совместное продвижение существующих программных продуктов и решений, партнёрство по м
|13.11.2023
|
Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk
рова, заместитель руководителя технической поддержки компании «Актив», сказала: «Компания «Актив» и ГК «Тонк» на протяжении многих лет плодотворно сотрудничают для создания эффективных и надежн
|21.06.2023
|
TONK TN1200: в трех трендах одновременно
ваниям Минпромторга. Вот свежий пример: аппаратный тонкий клиент TONK TN1200 производства компании ТОНК был внесен в реестр Минпромторга РФ, объединяющий российские цифровые устройства, за ном
|14.11.2022
|
В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD
«Тонк» предлагает альтернативу Как стало известно CNews, в Россию начали поставлять ноутбуки и
|22.09.2022
|
«Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок
В ноябре 2022 г. «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выведут совместное кибериммунное решение Kaspersky Secure Remote Workspace (KSRW) на ср
|21.09.2022
|
«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров
имунную» составляющую устройства, тогда как аппаратную его часть разрабатывала российская компания «Тонк». Kaspersky Secure Remote Workspace – это, если судить по названию, полноценное удаленно
|11.05.2022
|
Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ
овационных компаний, – говорит Михаил Анатольевич Ушаков, Генеральный директор ООО «Группа компаний ТОНК». – Это предопределило наш выбор в локализации производства именно этой платформы». Этал
|31.01.2022
|
Termidesk и Tonk TOS — российские технологии для виртуальных инфраструктур
нологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и группа компаний «Тонк», производитель «тонких клиентов» и клиентских устройств нового поколения для корпоратив
|15.11.2021
|
«Ред софт» и «Тонк» развернули цифровую лабораторию в МТУСИ
и аппаратного обеспечения. Это совместный проект МТУСИ, разработчика «Ред софт» и группы компаний «Тонк», реализованный для подготовки ИТ-профессионалов по импортонезависимой аппаратно-програм
|06.03.2019
|
Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт»
Программно-аппаратный комплекс «Базальт СПО» и группа компаний «Тонк» создали программно-аппаратный комплекс на основе ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) и тонких
|10.12.2018
|
«Ред Софт» и «ТОНК» подтвердили совместимость своей продукции
«Ред Софт» и «ТОНК» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели совместное тестирование пр
|18.11.2016
|
Тонкие клиенты и терминальные серверы Tonk совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен»
Группа компаний «Тонк», разработчик и поставщик, специализирующийся в области терминальных технологий и ИТ-реш
|05.02.2015
|
Смарт-карты и USB-ключи JaCarta совместимы с тонкими клиентами Tonk LXBOX2 и LXBOX3
кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и группа компаний «Тонк», разработчик и поставщик, специализирующийся в области терминальных технологий и ИТ-реш
|28.01.2015
|
«Тонк» снизил цены на тонкие клиенты
дрения новой системы логистики, — рассказала Дарья Васина, руководитель отдела корпоративных продаж ГК «Тонк». — Мы понимаем, что именно сейчас мы должны предложить тонкие клиенты и компактные
|26.01.2015
|
«Тонк» и ALT Linux стали стратегическими и технологическими партнерами
у терминалов, работающих под управлением операционных систем на основе ядра Linux, сообщили CNews в ГК «Тонк». По словам представителей группы компаний, тонкие клиенты, использующие разработанн
|22.01.2015
|
Тонкие клиенты Tonk совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta и eToken
кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и группа компаний «Тонк», разработчик и поставщик, специализирующийся в области терминальных технологий и ИТ-реш
|11.11.2014
|
«Тонк» представит компьютеры для настоящих капиталистов на CNews Forum 2014
рабочее время только на благо и в интересах работодателя. Как этого добиться? Спонсор CNews Forum, ГК «Тонк» знает решение и поделится опытом с посетителями форума. Использование тонких клиент
|11.09.2014
|
«Тонк» выпустила компактный компьютер нового поколения Winbox на платформе MS Windows Embedded
вого поколения под управлением ОС MS Windows Embedded Standard 7 Rus (64 bit). Как сообщили CNews в ГК «Тонк», Winbox — компьютер российского производства без движущихся частей, использующий пр
|06.08.2014
|
«Тонк» выпустила первый настольный компьютер на базе Android
Группа компаний «Тонк» выпустила на рынок свой первый настольный компьютер, работающий под управлением ОС Android 4.2.2 Embedded — тонкий клиент Т1000А. Как сообщили CNews в группе «Тонк», ключевой особе
|18.07.2014
|
«Тонк» выпустила 4-ядерный тонкий клиент
Группа компаний «Тонк», российский производитель тонких клиентов и терминальных решений, выпустила тонкий клиент «Тонк» TN1900 серии. Как рассказали CNews в группе «Тонк», тонкие клиенты серии TN
|25.07.2012
|
Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken
Компания «Аладдин Р.Д.» и группа компаний «Тонк» сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость USB-ключей eToken и тонких клиентов «Тонк». Теперь российские заказчики смогут усилить безопасность работы с тонкими кл
|28.01.2008
|
Aladdin и TONK представили решение для аутентификации в Windows-терминалах
ства, в рамках которого разработано решение для защиты терминального доступа. На днях компания ООО «ТОНК» объявила о завершении разработки драйверов для ключей eToken PRO от Aladdin для использ
Tonk и организации, системы, технологии, персоны:
|Ушаков Михаил 36 22
|Халяпин Сергей 90 12
|Карпенко Дмитрий 31 11
|Еремеев Сергей 25 11
|Быстров Константин 24 11
|Хлуднев Егор 17 11
|Садовенко Илья 65 11
|Соколов Михаил 40 10
|Козлов Михаил 175 10
|Меднов Сергей 124 10
|Прохоров Фёдор 83 10
|Леушев Андрей 75 10
|Гуральников Сергей 164 10
|Хрусталев Александр 33 10
|Брагин Павел 24 10
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
|Широких Алексей 72 10
|Пирогов Алексей 29 10
|Александрин Андрей 15 10
|Строкович Антон 53 10
|Стуров Дмитрий 33 10
|Иншаков Дмитрий 50 10
|Коваленко Антон 31 10
|Пшыченко Дмитрий 20 10
|Севрюков Алексей 19 10
|Паринов Олег 11 10
|Шадаев Максут 1159 10
|Богданов Кирилл 112 10
|Мацоцкий Сергей 178 10
|Шевченко Владимир 152 10
|Кравченко Константин 99 9
|Громов Иван 102 9
|Козырев Алексей 326 9
|Авданина Надежда 12 8
|Фомичев Олег 139 8
|Ермолаев Артем 379 8
|Устюжанин Дмитрий 50 7
|Юсупов Ренат 123 7
|Курило Андрей 38 7
|Козырь Сергей 32 7
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
|Ведомости 1291 2
|WCCFTech - Издание 90 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.