Tonk Тонк ГК

Tonk - Тонк ГК

ООО «Группа Компаний ТОНК» — российский производитель тонких клиентов и клиентских устройств (endpoints) нового поколения для современных корпоративных информационных систем. Ежегодно ТОНК производит и обеспечивает поставки десятков тысяч терминальных клиентов и компьютеров сегмента enterprise. Внедрением и поставками в регионы занимаются более 120 партнеров — системных и бизнес-интеграторов. 

СОБЫТИЯ

30.10.2025 «Тонк» и Getmobit объединили технологические компетенции для усиления преимуществ виртуализации рабочих мест

фоне растущего интереса к отечественным ИТ-решениям», — сказал Михаил Ушаков, генеральный директор ГК «Тонк». Продуктовая линейка полностью совместима с ведущими зарубежными и отечественными V
01.10.2025 Российские решения для виртуализации: Termidesk официально сертифицирован для работы с тонкими клиентами «Тонк»

Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и группа компаний «Тонк» объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости между VDI-решением Termidesk и тонкими клиентами «Тонк» под управлением операционной системы Tonk TOS. Об это
28.08.2025 Space получил сертификат совместимости Space Client с тонким клиентом TN1200 компании «Тонк»

ООО «Даком М» (Space) и ООО «Группа Компаний Тонк» объявляют о подтверждении совместимости клиентского ПО для доступа к виртуальным рабочи
02.07.2025 ГК «Тонк» заключила стратегическое партнерство с Akuvox

P-домофонии и умного дома, объявила о стратегическом партнёрстве с ключевым дистрибутором в регионе ГК «Тонк». Компания Tinvest стала генеральным представителем на территории РФ. Это сотрудниче
25.04.2025 Applite и «Тонк» объявили о выпуске ПАК

ГК Applite и ГК «Тонк» объявили о выпуске программно-аппаратного комплекса, который позволит организациям

04.03.2024 «Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве

Компании «Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве. Положения меморандума устанавливают совместное продвижение существующих программных продуктов и решений, партнёрство по м
13.11.2023 Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk

рова, заместитель руководителя технической поддержки компании «Актив», сказала: «Компания «Актив» и ГК «Тонк» на протяжении многих лет плодотворно сотрудничают для создания эффективных и надежн
21.06.2023 TONK TN1200: в трех трендах одновременно

ваниям Минпромторга.  Вот свежий пример: аппаратный тонкий клиент TONK TN1200 производства компании ТОНК был внесен в реестр Минпромторга РФ, объединяющий российские цифровые устройства, за ном
14.11.2022 В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD

«Тонк» предлагает альтернативу Как стало известно CNews, в Россию начали поставлять ноутбуки и
22.09.2022 «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок

В ноябре 2022 г. «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выведут совместное кибериммунное решение Kaspersky Secure Remote Workspace (KSRW) на ср
21.09.2022 «Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров

имунную» составляющую устройства, тогда как аппаратную его часть разрабатывала российская компания «Тонк». Kaspersky Secure Remote Workspace – это, если судить по названию, полноценное удаленно
11.05.2022 Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ

овационных компаний, – говорит Михаил Анатольевич Ушаков, Генеральный директор ООО «Группа компаний ТОНК». – Это предопределило наш выбор в локализации производства именно этой платформы». Этал
31.01.2022 Termidesk и Tonk TOS — российские технологии для виртуальных инфраструктур

нологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и группа компаний «Тонк», производитель «тонких клиентов» и клиентских устройств нового поколения для корпоратив
15.11.2021 «Ред софт» и «Тонк» развернули цифровую лабораторию в МТУСИ

и аппаратного обеспечения. Это совместный проект МТУСИ, разработчика «Ред софт» и группы компаний «Тонк», реализованный для подготовки ИТ-профессионалов по импортонезависимой аппаратно-програм
06.03.2019 Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт»

Программно-аппаратный комплекс «Базальт СПО» и группа компаний «Тонк» создали программно-аппаратный комплекс на основе ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) и тонких

10.12.2018 «Ред Софт» и «ТОНК» подтвердили совместимость своей продукции

«Ред Софт» и «ТОНК» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели совместное тестирование пр
18.11.2016 Тонкие клиенты и терминальные серверы Tonk совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен»

Группа компаний «Тонк», разработчик и поставщик, специализирующийся в области терминальных технологий и ИТ-реш
05.02.2015 Смарт-карты и USB-ключи JaCarta совместимы с тонкими клиентами Tonk LXBOX2 и LXBOX3

кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и группа компаний «Тонк», разработчик и поставщик, специализирующийся в области терминальных технологий и ИТ-реш
28.01.2015 «Тонк» снизил цены на тонкие клиенты

дрения новой системы логистики, — рассказала Дарья Васина, руководитель отдела корпоративных продаж ГК «Тонк». — Мы понимаем, что именно сейчас мы должны предложить тонкие клиенты и компактные

26.01.2015 «Тонк» и ALT Linux стали стратегическими и технологическими партнерами

у терминалов, работающих под управлением операционных систем на основе ядра Linux, сообщили CNews в ГК «Тонк». По словам представителей группы компаний, тонкие клиенты, использующие разработанн
22.01.2015 Тонкие клиенты Tonk совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta и eToken

кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и группа компаний «Тонк», разработчик и поставщик, специализирующийся в области терминальных технологий и ИТ-реш
11.11.2014 «Тонк» представит компьютеры для настоящих капиталистов на CNews Forum 2014

рабочее время только на благо и в интересах работодателя. Как этого добиться? Спонсор CNews Forum, ГК «Тонк» знает решение и поделится опытом с посетителями форума. Использование тонких клиент
11.09.2014 «Тонк» выпустила компактный компьютер нового поколения Winbox на платформе MS Windows Embedded

вого поколения под управлением ОС MS Windows Embedded Standard 7 Rus (64 bit). Как сообщили CNews в ГК «Тонк», Winbox — компьютер российского производства без движущихся частей, использующий пр
06.08.2014 «Тонк» выпустила первый настольный компьютер на базе Android

Группа компаний «Тонк» выпустила на рынок свой первый настольный компьютер, работающий под управлением ОС Android 4.2.2 Embedded — тонкий клиент Т1000А. Как сообщили CNews в группе «Тонк», ключевой особе
18.07.2014 «Тонк» выпустила 4-ядерный тонкий клиент

Группа компаний «Тонк», российский производитель тонких клиентов и терминальных решений, выпустила тонкий клиент «Тонк» TN1900 серии. Как рассказали CNews в группе «Тонк», тонкие клиенты серии TN

25.07.2012 Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken

Компания «Аладдин Р.Д.» и группа компаний «Тонк» сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость USB-ключей eToken и тонких клиентов «Тонк». Теперь российские заказчики смогут усилить безопасность работы с тонкими кл
28.01.2008 Aladdin и TONK представили решение для аутентификации в Windows-терминалах

ства, в рамках которого разработано решение для защиты терминального доступа. На днях компания ООО «ТОНК» объявила о завершении разработки драйверов для ключей eToken PRO от Aladdin для использ

Публикаций - 60, упоминаний - 97

Tonk и организации, системы, технологии, персоны:

Citrix Systems 844 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 14
Microsoft Corporation 25325 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 11
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 11
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 10
VK - Mail.ru Group 3537 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 10
Broadcom - VMware 2510 9
Intel Corporation 12577 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 626 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2582 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 7
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 7
Инверсия - Инверсия НПФ 148 6
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 6
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Artwell - Артвелл 16 5
AMD - Advanced Micro Devices 4492 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 4
Ред Софт - Red Soft 1045 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 345 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 252 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 436 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 4
АйТи 1440 4
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 129 4
Парус электро - Связь инжиниринг 25 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 3
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 3
OR Group - Обувь России 29 11
KupiVip - Приват Трэйд 81 11
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 11
Лента - Утконос 178 11
Mary Kay - Мэри Кэй 104 11
Citi - Citibank - Ситибанк 320 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 284 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 878 10
Роснефть НК - нефтяная компания 532 10
ПСБ - Промсвязьбанк 911 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 142 10
Газпром нефть 678 9
Альфа-Банк 1888 8
Окей - О'Кей - Гипермаркет 221 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 5
ВкусВилл - Избёнка 193 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 4
Возрождение - Коммерческий банк 351 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 3
Совкомбанк ПАО 290 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Георезонанс 2 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 77 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Градиент 95 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Завод Премиксов №1 1 1
Белый Ветер 362 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 12 1
Татнефть Пресскомпозит 1 1
ГЕЛАР НПО 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 11
Федеральное казначейство России 1879 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 5
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 3
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 400 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 365 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 43
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 22
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1717 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 6
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1018 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 5
DDR - Double data rate 2940 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25690 5
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 393 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4061 5
Tonk - Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент 16 13
Linux OS 11004 9
Microsoft Windows 16422 7
Kaspersky OS 148 6
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 582 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 4
Microsoft Windows Embedded 202 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 4
Kaspersky Thin Client 20 4
Intel x86 - архитектура процессора 1992 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1364 4
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 3
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 3
Tonk TOS - специальная операционная система для «тонких клиентов» 3 3
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 52 3
Новые облачные технологии - МойОфис 907 3
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 3
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Citrix XenDesktop 100 2
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 2
Intel Gemini Lake - Intel Gemini Mini 12 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 2
Dell Wyse 62 2
Скала^р ВРМ - Виртуальное Рабочее Место 11 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Kaspersky Security Center - KSC 76 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 2
Microsoft Azure 1471 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 2
Aladdin JaCarta PKI 87 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 570 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 63 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 259 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 65 2
Broadcom - VMware Horizon Suite 123 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 2
Ушаков Михаил 36 22
Халяпин Сергей 90 12
Карпенко Дмитрий 31 11
Еремеев Сергей 25 11
Быстров Константин 24 11
Хлуднев Егор 17 11
Садовенко Илья 65 11
Соколов Михаил 40 10
Козлов Михаил 175 10
Меднов Сергей 124 10
Прохоров Фёдор 83 10
Леушев Андрей 75 10
Гуральников Сергей 164 10
Хрусталев Александр 33 10
Брагин Павел 24 10
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 10
Широких Алексей 72 10
Пирогов Алексей 29 10
Александрин Андрей 15 10
Строкович Антон 53 10
Стуров Дмитрий 33 10
Иншаков Дмитрий 50 10
Коваленко Антон 31 10
Пшыченко Дмитрий 20 10
Севрюков Алексей 19 10
Паринов Олег 11 10
Шадаев Максут 1159 10
Богданов Кирилл 112 10
Мацоцкий Сергей 178 10
Шевченко Владимир 152 10
Кравченко Константин 99 9
Громов Иван 102 9
Козырев Алексей 326 9
Авданина Надежда 12 8
Фомичев Олег 139 8
Ермолаев Артем 379 8
Устюжанин Дмитрий 50 7
Юсупов Ренат 123 7
Курило Андрей 38 7
Козырь Сергей 32 7
Россия - РФ - Российская федерация 158235 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 13
Европа Восточная 3124 11
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1307 4
Азия - Азиатский регион 5764 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 758 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 934 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 633 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 3
Китай - Шанхай 811 3
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 914 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 111 2
Европа 24678 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2438 2
Россия - СФО - Новосибирск 4699 2
Турция - Турецкая республика 2504 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1004 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 428 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 724 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 106 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 23 1
Турция - Анталья 27 1
Австралия - Территория Кокосовых островов (Килинг) 8 1
Литва - Вильнюс 41 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1163 1
Япония 13565 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1364 1
Израиль 2788 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 6
Энергетика - Energy - Energetically 5528 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1197 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 4
Ergonomics - Эргономика 1690 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2325 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3399 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Налогообложение - Налог на прибыль 215 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2974 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 2
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 28 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Ведомости 1291 2
WCCFTech - Издание 90 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 4
Алтайский региональный ИТ-форум 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 12
CNews APPWards 36 7
CNews AWARDS - награда 556 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
GITEX Technology - международная выставка 43 1
