Tonk - Тонк ГК

«Тонк» и Getmobit объединили технологические компетенции для усиления преимуществ виртуализации рабочих мест фоне растущего интереса к отечественным ИТ-решениям», — сказал Михаил Ушаков, генеральный директор ГК «Тонк». Продуктовая линейка полностью совместима с ведущими зарубежными и отечественными V

Российские решения для виртуализации: Termidesk официально сертифицирован для работы с тонкими клиентами «Тонк» Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») и группа компаний «Тонк» объявляют о завершении испытаний и получении сертификата совместимости между VDI-решением Termidesk и тонкими клиентами «Тонк» под управлением операционной системы Tonk TOS. Об это

Space получил сертификат совместимости Space Client с тонким клиентом TN1200 компании «Тонк» ООО «Даком М» (Space) и ООО «Группа Компаний Тонк» объявляют о подтверждении совместимости клиентского ПО для доступа к виртуальным рабочи

ГК «Тонк» заключила стратегическое партнерство с Akuvox P-домофонии и умного дома, объявила о стратегическом партнёрстве с ключевым дистрибутором в регионе ГК «Тонк». Компания Tinvest стала генеральным представителем на территории РФ. Это сотрудниче

Applite и «Тонк» объявили о выпуске ПАК ГК Applite и ГК «Тонк» объявили о выпуске программно-аппаратного комплекса, который позволит организациям

«Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве Компании «Базальт СПО» и «Тонк Азия» подписали меморандум и договор о стратегическом партнёрстве. Положения меморандума устанавливают совместное продвижение существующих программных продуктов и решений, партнёрство по м

Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk рова, заместитель руководителя технической поддержки компании «Актив», сказала: «Компания «Актив» и ГК «Тонк» на протяжении многих лет плодотворно сотрудничают для создания эффективных и надежн

TONK TN1200: в трех трендах одновременно ваниям Минпромторга. Вот свежий пример: аппаратный тонкий клиент TONK TN1200 производства компании ТОНК был внесен в реестр Минпромторга РФ, объединяющий российские цифровые устройства, за ном

В России стартовали продажи ноутбуков и миникомпьютеров на процессоре x86 — замене Intel и AMD «Тонк» предлагает альтернативу Как стало известно CNews, в Россию начали поставлять ноутбуки и

«Лаборатория Касперского» и «Тонк» выводят кибериммунное решение для тонких клиентов на среднеазиатский рынок В ноябре 2022 г. «Лаборатория Касперского» и «Тонк» выведут совместное кибериммунное решение Kaspersky Secure Remote Workspace (KSRW) на ср

«Лаборатория Касперского» создала первый в мире ПК с «врожденной» защитой от хакеров имунную» составляющую устройства, тогда как аппаратную его часть разрабатывала российская компания «Тонк». Kaspersky Secure Remote Workspace – это, если судить по названию, полноценное удаленно

Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ овационных компаний, – говорит Михаил Анатольевич Ушаков, Генеральный директор ООО «Группа компаний ТОНК». – Это предопределило наш выбор в локализации производства именно этой платформы». Этал

Termidesk и Tonk TOS — российские технологии для виртуальных инфраструктур нологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и группа компаний «Тонк», производитель «тонких клиентов» и клиентских устройств нового поколения для корпоратив

«Ред софт» и «Тонк» развернули цифровую лабораторию в МТУСИ и аппаратного обеспечения. Это совместный проект МТУСИ, разработчика «Ред софт» и группы компаний «Тонк», реализованный для подготовки ИТ-профессионалов по импортонезависимой аппаратно-програм

Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт» Программно-аппаратный комплекс «Базальт СПО» и группа компаний «Тонк» создали программно-аппаратный комплекс на основе ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) и тонких

«Ред Софт» и «ТОНК» подтвердили совместимость своей продукции «Ред Софт» и «ТОНК» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели совместное тестирование пр

Тонкие клиенты и терминальные серверы Tonk совместимы с токенами и смарт-картами «Рутокен» Группа компаний «Тонк», разработчик и поставщик, специализирующийся в области терминальных технологий и ИТ-реш

Смарт-карты и USB-ключи JaCarta совместимы с тонкими клиентами Tonk LXBOX2 и LXBOX3 кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и группа компаний «Тонк», разработчик и поставщик, специализирующийся в области терминальных технологий и ИТ-реш

«Тонк» снизил цены на тонкие клиенты дрения новой системы логистики, — рассказала Дарья Васина, руководитель отдела корпоративных продаж ГК «Тонк». — Мы понимаем, что именно сейчас мы должны предложить тонкие клиенты и компактные

«Тонк» и ALT Linux стали стратегическими и технологическими партнерами у терминалов, работающих под управлением операционных систем на основе ядра Linux, сообщили CNews в ГК «Тонк». По словам представителей группы компаний, тонкие клиенты, использующие разработанн

Тонкие клиенты Tonk совместимы с USB-токенами и смарт-картами JaCarta и eToken кий разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и группа компаний «Тонк», разработчик и поставщик, специализирующийся в области терминальных технологий и ИТ-реш

«Тонк» представит компьютеры для настоящих капиталистов на CNews Forum 2014 рабочее время только на благо и в интересах работодателя. Как этого добиться? Спонсор CNews Forum, ГК «Тонк» знает решение и поделится опытом с посетителями форума. Использование тонких клиент

«Тонк» выпустила компактный компьютер нового поколения Winbox на платформе MS Windows Embedded вого поколения под управлением ОС MS Windows Embedded Standard 7 Rus (64 bit). Как сообщили CNews в ГК «Тонк», Winbox — компьютер российского производства без движущихся частей, использующий пр

«Тонк» выпустила первый настольный компьютер на базе Android Группа компаний «Тонк» выпустила на рынок свой первый настольный компьютер, работающий под управлением ОС Android 4.2.2 Embedded — тонкий клиент Т1000А. Как сообщили CNews в группе «Тонк», ключевой особе

«Тонк» выпустила 4-ядерный тонкий клиент Группа компаний «Тонк», российский производитель тонких клиентов и терминальных решений, выпустила тонкий клиент «Тонк» TN1900 серии. Как рассказали CNews в группе «Тонк», тонкие клиенты серии TN

Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken Компания «Аладдин Р.Д.» и группа компаний «Тонк» сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость USB-ключей eToken и тонких клиентов «Тонк». Теперь российские заказчики смогут усилить безопасность работы с тонкими кл