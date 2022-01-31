Termidesk и Tonk TOS — российские технологии для виртуальных инфраструктур

Компания «Увеон — облачные технологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и группа компаний «Тонк», производитель «тонких клиентов» и клиентских устройств нового поколения для корпоративных информационных систем, успешно завершили испытания совместимости программного комплекса Termidesk и операционной системы TOS, предназначенной для использования на отечественных аппаратных платформах Tonk. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Для тестирования эксперты задействовали Tonk TN1200 под управлением ОС TOS, инфраструктуру виртуальных рабочих мест Termidesk и пул виртуальных машин, развернутых с использованием программного комплекса «Средства виртуализации “Брест”» от ГК «Астра». Результаты исследований показали, что подключение к виртуальным рабочим местам происходит корректно, и пользователи могут выполнять свои задачи в штатном режиме. Таким образом, спектр импортонезависимых ИТ-решений пополнился программно-аппаратным стеком, в котором функционал для организации и использования VDI-инфраструктур доступен прямо «из коробки». Его применение позволит повысить эффективность работы с ИТ-системами и оптимизировать расходы на обслуживание и масштабирование инфраструктур организаций.

Termidesk является современным мультиплатформенным инструментом для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест с возможностью безопасной удаленной работы с любых устройств из любой точки мира. Продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры под номером 5317. Termidesk может встраиваться в «облако» как сервис или устанавливаться в локальную инфраструктуру организации, построенную как на отечественных, так и на импортных технологиях.

Tonk TOS — это специальная операционная система для «тонких клиентов» Tonk. Продукт содержит встроенные программные клиенты доступа к виртуальным приложениям, удаленным рабочим столам и VDI Citrix, VMware и Microsoft. Реализованы поддержка перенаправления USB и COM-устройств, принтеров, передача звука в обоих направлениях (от клиента к серверу и от сервера к клиенту), аутентификация при помощи смарт-карт и токенов различных производителей, а также функции Multimedia Redirection и Flash Redirection. Tonk TOS можно удаленно настраивать, обновлять и администрировать с помощью системы централизованного управления CDMS.

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Оборудование Tonk востребовано среди широкого спектра государственных предприятий и частных компаний, реализующих стратегию цифровизации бизнеса и формирующих современные ИТ-ландшафты, где задействованы виртуализация и технологии для удаленного доступа. Среди преимуществ устройств Tonk производитель выделяет их безопасность, надежность, соответствие требованиям регуляторов, оптимальную стоимость, энергоэффективность, эргономичность и комфорт в использовании. Пользователи Tonk — госструктуры, медицинские информационно-аналитические центры, лечебные учреждения, организации из сфер образования, финансов, энергетики, промышленности, торговли и др.

«В результате проведенной совместной работы Termidesk стал важным и неотъемлемым приложением для терминальной операционной системы Tonk. Мы проводим работу по его интеграции в свой интерфейс и включения в стандартный пакет клиентов виртуализации. Такая интеграция позволит пользователям Termidesk при помощи “тонких клиентов” Tonk с TOS быстро и безопасно подключаться к виртуальным рабочим местам, при этом снижается нагрузка на подразделения, поддерживающие ИТ-инфраструктуру. Система управления Tonk CDMS позволяет быстро создавать шаблоны настроек и распространять эти настройки на остальные «тонкие клиенты» в сети, существенно сокращая время масштабирования корпоративных информационных систем», — сказал ведущий системный архитектор группы компаний «Тонк» Алексей Доронин.