COM-порт Communications port Serial port Последовательный порт Интерфейс стандарта RS-232


СОБЫТИЯ

17.02.2026 iRu представил новую модификацию корпоративного неттопа 310H6ITF с возможностью конфигурации портов под требования заказчика 1
20.11.2025 RDW Computers вывела на рынок ПК новой серии «Беринг» 1
06.11.2025 Произведенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры Kvadra поступили в продажу 1
30.10.2025 «Аквариус» представила моноблок для корпоративных пользователей 1
28.10.2025 Yadro запускает в продажу персональный компьютер Kvadra TAU mini 1
04.04.2025 Россияне выпустили неожиданно дешевые материнские платы для современных процессоров Intel и AMD 1
04.12.2024 Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать 1
06.06.2023 MSI представила новые ПК и мониторы для бизнеса 1
16.06.2022 Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M 1
31.01.2022 Termidesk и Tonk TOS — российские технологии для виртуальных инфраструктур 1
17.12.2021 Lenovo представляет широкоформатные дисплеи ThinkVision для совместной работы 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
28.02.2018 Panasonic представила новый планшет Toughpad FZ-M1 1
03.07.2017 НАС приняло участие в мероприятии «Малый и средний бизнес в России: от защиты к развитию» 1
11.12.2015 НР: Минимизация ПК научит компании новому подходу к организации рабочих мест 1
12.10.2015 Lantech выпустил управляемый промышленный коммутатор с 16 HiPoE-портами и поддержкой стандарта ITU G.8032 1
09.10.2014 Depo Computers выпустила защищенный планшетный компьютер Myst R80 для промышленного применения 1
03.09.2014 Foxconn анонсировала новую серию Foxconn на платформе AMD Beema 1
04.06.2014 Лучшие планшеты и ноутбуки Fujitsu 2014 года: из Японии с любовью 1
26.05.2014 Обзор лучших аксессуаров для ноутбуков Fujitsu 1
09.04.2014 Foxconn анонсировала бюджетные неттопы для бизнеса 1
18.02.2013 Cadia Networks представили новую встраиваемую систему 1
22.11.2010 «Овен» расширяет линейку реле ПР110 1
13.10.2010 Lenovo ThinkCentre A70z: моноблок нового поколения для работы и отдыха 1
22.06.2010 Обзор за неделю: "умные" дома ждут инноваций 1
16.06.2010 “Фиорд” разрабатывает новый бюджетный EtherCAT-контроллер 1
25.12.2009 Zlock защитил «Техносилу» от утечек 1
28.07.2008 «Прософт» представил одноплатный компьютер от iBASE на базе Atom 1
02.04.2008 «Вокорд» усовершенствовал функциональность сервера Avantpost VM4 1
23.08.2007 Карты для мобильных телефонов и смартфонов 1
05.03.2007 Вечный вопрос – что выбрать? Дуэль ноутбуков от Fujitsu Siemens и HP 1
14.09.2006 В Петербурге создали робота-змею 1
14.09.2006 В Петербурге создали робота-змею 1
05.07.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших ноутбуков класса «Замена настольного ПК» 1
21.06.2006 Умный медиа дом 1
07.06.2006 Очередной концепт ПК будущего представил Lucky Heart 1
31.05.2006 "1С" расширила "Предприятие 8.0" для КПК 1
17.02.2006 Покупаем мобильник. Рекомендации ZOOM 1
22.04.2005 Prestigio пополнила линейку широкоформатных мультимедийных ноутбуков 1
22.12.2004 Depo выпустил новый компактный сервер 1

Intel Corporation 12587 14
AMD - Advanced Micro Devices 4498 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2605 4
Fujitsu 2069 4
Merlion iRU - Деловой офис 336 4
Siemens AG - Siemens Group 2633 4
Microsoft Corporation 25339 3
Lenovo Group 2375 3
HP Inc. 5773 3
Acer Group - Acer Inc 2675 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 3
AMD Graphics Product Group - ATI 964 3
Atmel 49 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Samsung Electronics 10719 2
Ростех - Автоматика Концерн 1752 2
Apple Inc 12759 2
ИКС 412 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 674 2
Acronis - Акронис 460 2
Sony 6641 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 427 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 685 2
Lenovo Motorola 3531 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 2
Nvidia Corp 3783 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Delta Controls - Дельта Контролс 12 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 18 1
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 33 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Овен 22 1
Nero AG - Ahead Software AG 54 1
TomTom - Tele Atlas 46 1
GIRA 23 1
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 3 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Aston Martin 38 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 34 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 2
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3483 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 371 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10371 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13071 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9887 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14384 16
DDR - Double data rate 2950 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15010 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12914 15
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2018 14
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4072 13
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 13
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3807 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7719 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11200 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 11
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 803 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10536 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3577 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4392 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10253 10
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1052 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 9
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 9
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 9
Cardreader - Кардридер - Картридер 725 9
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 8
Наушники - Headphones 4310 8
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2391 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25572 7
Микрофон - Microphone 2706 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1574 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12736 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1620 7
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 351 7
Intel Celeron - Серия процессоров 977 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 7
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 969 6
Microsoft Windows XP 2423 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1362 6
Microsoft Windows 16442 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Linux OS 11030 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1432 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2093 4
Merlion iRU Stilo - Merlion iRU Tactio - Merlion iRU Planio - Merlion iRU Novia - Merlion iRU Intro - Merlion iRU Ultralight - Merlion iRU Ultraslim - Merlion iRU Patriot - серия ноутбуков 66 3
Intel Core - Семейство процессоров 1240 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 762 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 3
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 3
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 3
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 73 2
ARC Informatique - PcVue SCADA 4 2
Nvidia GeForce Go 189 2
HP Compaq nx - HP Compaq nc - HP Compaq nw - серия ноутбуков 29 2
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 2
Microsoft Windows 7 1999 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1376 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 394 2
Oracle Java - язык программирования 3353 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Microsoft Windows 11 740 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 2
Intel Celeron M 118 2
Tonk TOS - специальная операционная система для «тонких клиентов» 3 1
Acer Altos 32 1
Шмаков Олег 2 2
Иванов Александр 105 2
Ксенин Алекс 311 2
Кабанов Владимир 178 1
Чубайс Анатолий 219 1
Миронов Сергей 63 1
Воробьёв Алексей 10 1
Иванов Константин 27 1
Шмыков Николай 9 1
Урусов Виктор 150 1
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Притула Павел 33 1
Репин Никита 9 1
Доронин Алексей 5 1
Демидов Михаил 133 1
Ширшов Павел 76 1
Мухин Денис 47 1
Пасеков Владимир 24 1
Наумов Станислав 28 1
Тюкавкин Леонид 6 1
Волошин Олег 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158564 27
Япония 13572 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 4
Европа 24688 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 3
Китай - Тайвань 4149 3
Земля - планета Солнечной системы 10697 2
Канада 4998 2
Израиль 2790 2
Германия - Федеративная Республика 12968 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 1
Южная Корея - Республика 6882 1
Беларусь - Белоруссия 6084 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 1
Америка - Американский регион 2191 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3214 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Россия - СФО - Омская область 751 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1037 1
Европа Западная 1493 1
Беларусь - Минск 677 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
Перу - Республика 288 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 308 1
Ирак - Республика 700 1
Россия - Восточная Сибирь 301 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10480 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 3
Ergonomics - Эргономика 1692 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5738 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6147 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3182 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1242 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7366 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3726 2
Английский язык 6894 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5331 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6999 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4384 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
Индий - Indium - химический элемент 30 1
Галлий - Gallium - химический элемент 350 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1974 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 977 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
IDC - International Data Corporation 4946 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
Fortune Global 500 290 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
