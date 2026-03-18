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CD-ROM drives Compact Disc Read-Only Memory оптический привод разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения»)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|18.03.2026
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Смекалка против российских ограничений. В стране, где отключают интернет, бешеный спрос на CD-диски и плееры
композиций – итоговое количество будет зависеть от их длины и битрейта. Напомним, один стандартный компакт-диск вмещает до 700 МБ информации или, если это аудиодиск, 80 минут. Существуют гораз
|22.10.2010
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Rega наращивает производство популярных CD-проигрывателей
Модель CD-проигрывателя с ламповым каскадом производства Rega приобретает популярность. Причем этот факт стал полной неожиданностью как для самой Rega, так и для ее эксклюзивного дистрибьютора на терр
|25.12.2008
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Компакт-диски отправлены на свалку истории
ользоваться для записи данных. Формат завоевал успех: к 2004 г. мировые продажи компакт-дисков (CD, CD-ROM, CD-R) достигли значения в 30 млрд штук. К 2007 г. в мире было продано около 200 млрд
|21.05.2008
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Denon DVD-1740 проигрыватель для звука и видео
8 тыс.руб. За такие деньги сегодня можно купить либо качественный DVD-проигрыватель, либо бюджетный CD-проигрыватель аудиофильского качества. Мы же рискнем предложить, что Denon DVD-1740 способ
|30.04.2008
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ISOMagic 5.0.8.0429: создание и редактирование ISO-образов
ISOMagic – инструмент для создания, редактирования и извлечения файл-образов ISO. Имеется возможность создания загрузочных ISO-образов, преобразования BIN-файлов или других форматов дисковых образов, созданных в программах для записи CD и DVD, в стандартный формат ISO. В версии 5.0.8.0429 исправлена ошибка, приводи
|03.12.2007
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ISOMagic 5.0.7.1202: создание и редактирование ISO-образов
ISOMagic – инструмент для создания, редактирования и извлечения файл-образов ISO. Имеется возможность создания загрузочных ISO-образов, преобразования BIN-файлов или других форматов дисковых образов, созданных в программах для записи CD и DVD, в стандартный формат ISO. В версии 5.0.7.1202 появился новый графический
|19.09.2007
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Hi-Fi стерео для меломана
и далее понятия «хороший» или «качественный» я буду употреблять в контексте меломанской идеологии. CD-проигрыватель NAD C521BEE Вернёмся к вопросам стереофонии. Первый и основной плюс классиче
|17.08.2007
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Компакт-диску – 25 лет
исание технологии и рассказывала, какие патенты принадлежат Philips, а какие – Sony. Продажи первых CD-проигрывателей начались осенью 1982 г. в Германии, в то время как до рынка США добрались т
|13.03.2007
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Teac Esoteric: комплект CD-плеера и ресивера за $5,9 тыс.
Компания Teac выпустила новый комплект CD-плеера и ресивера под брендом Esoteric. Комплект представлен Super Audio CD-плеером SA-10 с фирменной технологией iLink и 24-битным ресивером AI-10, выходная мощность которого составляет 2x1
|09.03.2007
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«Боевые малыши», или противостояние современных ультракомпактных ноутбуков
бя DVD-привод и несколько дополнительных портов. Помните, какой ноутбук самый легкий? Верно, ASUS U1F, и его рекорд также объясняется отсутствием встроенной оптики. Не забываем взять в дорогу внешний оптический привод. У Samsung также имеется внешний оптический привод, он выполнен в том же стиле, что и сам ноутбук (толщина – 12,7 мм), и входит в комплект поставки. В двух оставшихся н
|01.03.2007
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Принтер Epson PictureMate PM280 – достойный компаньон туриста
маги. Выходной лоток в походном состоянии закрыт, открывается он после нажатия кнопки Open. Щелевой оптический привод расположен на правом боку внизу. На задней панели располагаются разъемы для
|09.02.2007
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Новый дуэт CD-плеера и ресивера от Onkyo
Японская компания Onkyo анонсировала CD-плеер C-773 и ресивер A-973. Из технических характеристик нового оборудования можно отметить следующее: у плеера — возможность чтения CD-R/RW дисков и MP3-файлов, а также использование технологии Vector Linear Shaping Circuitry, которая улучшает качество звучания; у ресивера — выходная мощность 85 x 2 Вт, использование аналог
|26.07.2006
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Wi-Fi-плеер звучит лучше CD-проигрывателей
а CD-плееров. Он превосходит даже самые экзотические CD-плееры», — говорит г-н Коссон. Копируя компакт-диск на компьютер, многие пользуются такими форматами, как МР3, ААС и WMA, которые сж
|17.07.2006
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Ноутбуки: хиты продаж мая
uo T2300 с частотой 1,66 ГГц, в распоряжении которого 512 Мб памяти, 60–гигабайтный винчестер и DVD/CD-RW привод. Дискретная графика в данном случае не является необходимостью, но зато проводны
|26.06.2006
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Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России
яющего пользователю самому установить туда одно, самое необходимое, на его взгляд, устройство: FDD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW/DVD-ROM и т.д. Нельзя недооценивать и возможность "горячей замены", пр
|22.02.2006
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Любопытные Hi-Tech подарки унисекс
очие частоты до 48 KHz 16-bit. Xbox 360 воспринимает DVD-video, DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW, WMA CD, MP3 CD, JPEG Photo CD, а также совместим с цифровыми камерами и
|04.07.2005
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LF-M821JD: новый DVD-рекордер Panasonic
й DVD-рекордер LF-M821JD. Привод ATAPI поддерживает DVD-RAM, DVD-ROM, DVD±RW, DVD±R (и двуслойные), CD-ROM и CD-R/RW. Скорость записывания — DVD-R: 16x, DVD±R (двуслойные): 4x, DVD-RW: 6x,
|14.10.2004
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CD ROM-дисководы отмирают
ъеме продаж устройств будет снижаться доля CD ROM-приводов, а также доля обычных читающих DVD. Доля CD-RW сегодня достаточно велика. Однако, согласно прогнозам, она в дальнейшем будет снижаться
|06.09.2004
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Meridian выпустила юбилейный CD-проигрыватель
о MCD. В устройстве использован мультискоростной привод DVD-ROM. Проигрыватель может воспроизводить CD-R, CD-R/W диски, а также диски с файлами МР3. Новая модель поступит в продажу в сен
|29.07.2004
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Buffalo создала профессиональный оптический привод на 23 ГБ
Компания Buffalo выпустила внешний оптический привод, поддерживающий "профессиональные" оптические диски для хранения данных емкостью 23,3 ГБ. BR-PD23U2 использует для работы с носителями - перезаписываемыми и однократной записи
|15.07.2004
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Тайваньские производители сбивают цены на CD-R и DVD-R
ки DVD-R, установленные тайваньскими производителями второго эшелона, теперь оказались ниже $0,3 за штуку, сообщает издание Digitimes. Средняя цена на DVD-R составляет $0,25 за диск, при этом цена на CD-R упала до $0,08. По информации тайваньских производителей, такое падение цен происходит в основном по причине перенасыщения рынка CD-R и DVD-R за счет деятельности китайских компаний
|24.06.2004
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Mirex обновил линейку CD-R
Компания Mirex выводит на российский рынок новую версию линейки CD-R, которая заменит все ранее существовавшие продукты Mirex. Новая линейка была создана в результате длительных исследований российского рынка, потребительского спроса, покупательских предпоч
|19.01.2004
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CD-R Mirex станет в 2 раза больше
российской компании увеличился в 2 раза. Изначально запуск новых линий планировался 15 декабря прошлого года, но был перенесен на месяц в связи с рождественскими каникулами в Германии и России. Новые CD-R-линии Steag-3503 были поставлены в Mirex германской фирмой Steag Hamatech AG и монтировались ее специалистами. Мощность каждой такой линии составляет 1,2 млн. дисков формата CD-R в
|10.12.2003
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MP3 вытесняет компакт-диски
рнет-сервисе составляет ныне в США примерно $1, или $10-12 за альбом, что дешевле, чем покупка музыкального CD, стоимостью от $10 до $24. Кроме того, MP3-песни можно покупать по одной, в то время как компакт-диск часто приобретают ради одной-двух песен. Кроме того, MP3-плеер с флэш-памятью или жестким диском намного меньше и легче, чем CD-плеер, и удобней в пользовании. И если сначала MP3 и
|04.12.2003
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MSI представил 8-скоростной привод с возможностью перезаписи DVD
ерезапись DVD-RW на 2x, чтение DVD-ROM на 12x, запись CD-R на 40x, перезапись CD-RW на 24x и чтение CD-ROM на 40x. Как двойное записывающее устройство DVD, поддерживающее оба диска DVD+R/+RW и
|11.11.2003
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Цены на диски CD-R в 2004 году вырастут незначительно
По прогнозам тайваньских производителей оптических носителей, цены на перезаписываемые диски CD-R в 2004 году вырастут до уровня $0,20-0,25 по сравнению с нынешним $0,20-0,22. Подобная цена позволит производителям достигнуть прибыли в 30%, достаточной для удержания относительно стабиль
|04.11.2003
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Digitex представил ультраскоростные диски CD-RW
Digitex Europe объявил о начале продаж профессиональной серии CD-RW-дисков 16x-24x. Благодаря высокой скорости записи (около 3,5 МБ/с), диск емкостью 700 МБ может быть записан всего за 3 минуты. Кроме этого, все CD-RW-диски марки Digitex обеспечива
|24.10.2003
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Sony выпустила приводы с 8-кратной скоростью записи DVD
тов DVD и CD. Обе модели поддерживают DVD+RW, DVD+R, DVD-RW и DVD-R, а также DVD-ROM, CD-R, CD-RW и CD-ROM. При использовании подходящего носителя диски DVD+RW/-R/-RW могут записываться с 4-кра
|25.09.2003
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MildDisk - компакт-диски из соломы
пературам и при этом экологически чистыми. Вероятно, после использования предполагается их скармливать животным. Новая технология получила название MildDisk и будет использована для выпуска Audio CD, CD-ROM и VideoCD. Предполагается, что первые такие диски появятся в декабре 2003 года. Хотя сегодня, вроде, не 1 апреля, но на других сайтах, кроме CDRInfo, найти дополнительную информацию не у
|25.09.2003
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Iomega CD-RW 48x24x48x/DVD-ROM - CD-RW и DVD в одном устройстве
Iomega объявила о начале поставок на российский рынок внешнего комбинированного накопителя Iomega CD-RW 48x24x48x/DVD-ROM с интерфейсом USB 2.0. Накопитель Iomega, объединяющий функции CD-
|25.09.2003
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MildDisk - компакт-диски из соломы
пературам и при этом экологически чистыми. Вероятно, после использования предполагается их скармливать животным. Новая технология получила название MildDisk и будет использована для выпуска Audio CD, CD-ROM и VideoCD. Предполагается, что первые такие диски появятся в декабре 2003 года. Хотя сегодня, вроде, не 1 апреля, но на других сайтах, кроме CDRInfo, найти дополнительную информацию не у
|23.09.2003
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MSI представила свой первый записывающий привод DVD±R/±RW
си 2x, DVD-ROM - скорость чтения 12x, CD-R - скорость записи 24x, CD-RW - скорость перезаписи 10x и CD-ROM - скорость чтения 40x. В дополнение, так как диски DVD±R/±RW записаны с использованием
|06.08.2003
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Digitex меняет "одежку" CD-R
оставляемые в портмоне, имеют емкость 700 Мб и поддерживают скорость записи 48х. Рассчитанный на 20 CD-дисков, каждый из которых имеет свой "конвертик" для хранения, футляр-портмоне закрывается
|25.07.2003
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GO-W0404A - записывающий DVD-накопитель Gigabyte
накопителя Gigabyte GO-W0404A. Накопитель GO-W0404A, поддерживающий технологии DVD±R/RW, имеет скоростные режимы 4X DVD±Write / 2X DVD±ReWrite / 6X DVD-ROM-Read / 40X CD-Write / 24X CD-ReWrite / 40X CD-ROM-Read. Технология IBS, разработанная компанией, исключает возникновение сбоев при записи, обеспечивая бесперебойное поступление данных на накопитель в процессе записи вне зависимости от м
|25.07.2003
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AOpen анонсировал записывающий DVD-привод
ты: CD-Audio, CD-DA, DVD-R (чтение и воспроизведение с возможностью проигрывания звуковой дорожки), CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD-I, Photo-CD, Video CD, CD Extra, CD-G (чтение), CD
|24.07.2003
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Plextor PlexWriter Premium-U записывает на 40% плотнее обычных приводов
mium позволяет сохранять до 1 ГБ данных вместо общепринятых 700 Мб на стандартном 80-минутном диске CD-R и до 1,2 ГБ данных на 99-минутном CD-R - это 40-процентное увеличение емкости ста
|18.07.2003
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MSI выпускает внешний привод CD-R/RW
Компания Micro-star International (MSI) представила свой новый привод CD-RW. Модель, названная CRE52-M, записывает/перезаписывает/читает диски со скоростью до 52x/32x/52x. Это означает, что CRE52-M записывает 60-минутный CD меньше чем за 3 минуты. Естественно, он
|02.07.2003
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Iomega вышла на рынок DVD-устройств
-R, DVD-RW. Кроме того, новый накопитель Iomega позволяет считывать информацию в форматах DVD-ROM и CD-ROM. Скорость записи носителей –R и +R составляет 4х, а перезаписываемых дисков –RW и +RW
|09.06.2003
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MSI представил CD-R/RW-привод
писи, проблем с конфигурацией компьютера или при параллельной работе с другими приложениями. Способность CR52-M читать диски различных типов зависит от качества записи и от типа данных, записанных на компакт-диск. технологии ABS (Anti-Bumping System – система подавления вибрации) и SoftBurn позволяют снизить вибрацию и шум и обеспечивают стабильность работы проигрывателя при записи на высок
|22.05.2003
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Цены на приводы CD-RW снижаются в связи с атипичной пневмонией
Как заявили тайваньские производители приводов для оптических дисков, цены на приводы дисков CD-RW снижаются в связи с атипичной пневмонией и наступлением традиционно самого провального сезона в данной отрасли. В начале 2003 г. контрактные цены на CD-RW-приводы упали с $60-70 (в
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