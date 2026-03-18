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CD-ROM drives Compact Disc Read-Only Memory оптический привод разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения»)

CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения»)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.03.2026 Смекалка против российских ограничений. В стране, где отключают интернет, бешеный спрос на CD-диски и плееры

композиций – итоговое количество будет зависеть от их длины и битрейта. Напомним, один стандартный компакт-диск вмещает до 700 МБ информации или, если это аудиодиск, 80 минут. Существуют гораз
22.10.2010 Rega наращивает производство популярных CD-проигрывателей

Модель CD-проигрывателя с ламповым каскадом производства Rega приобретает популярность. Причем этот факт стал полной неожиданностью как для самой Rega, так и для ее эксклюзивного дистрибьютора на терр
25.12.2008 Компакт-диски отправлены на свалку истории

ользоваться для записи данных. Формат завоевал успех: к 2004 г. мировые продажи компакт-дисков (CD, CD-ROM, CD-R) достигли значения в 30 млрд штук. К 2007 г. в мире было продано около 200 млрд

21.05.2008 Denon DVD-1740 проигрыватель для звука и видео

8 тыс.руб. За такие деньги сегодня можно купить либо качественный DVD-проигрыватель, либо бюджетный CD-проигрыватель аудиофильского качества. Мы же рискнем предложить, что Denon DVD-1740 способ
30.04.2008 ISOMagic 5.0.8.0429: создание и редактирование ISO-образов

ISOMagic – инструмент для создания, редактирования и извлечения файл-образов ISO. Имеется возможность создания загрузочных ISO-образов, преобразования BIN-файлов или других форматов дисковых образов, созданных в программах для записи CD и DVD, в стандартный формат ISO. В версии 5.0.8.0429 исправлена ошибка, приводи
03.12.2007 ISOMagic 5.0.7.1202: создание и редактирование ISO-образов

ISOMagic – инструмент для создания, редактирования и извлечения файл-образов ISO. Имеется возможность создания загрузочных ISO-образов, преобразования BIN-файлов или других форматов дисковых образов, созданных в программах для записи CD и DVD, в стандартный формат ISO. В версии 5.0.7.1202 появился новый графический
19.09.2007 Hi-Fi стерео для меломана

и далее понятия «хороший» или «качественный» я буду употреблять в контексте меломанской идеологии. CD-проигрыватель NAD C521BEE Вернёмся к вопросам стереофонии. Первый и основной плюс классиче
17.08.2007 Компакт-диску – 25 лет

исание технологии и рассказывала, какие патенты принадлежат Philips, а какие – Sony. Продажи первых CD-проигрывателей начались осенью 1982 г. в Германии, в то время как до рынка США добрались т
13.03.2007 Teac Esoteric: комплект CD-плеера и ресивера за $5,9 тыс.

Компания Teac выпустила новый комплект CD-плеера и ресивера под брендом Esoteric. Комплект представлен Super Audio CD-плеером SA-10 с фирменной технологией iLink и 24-битным ресивером AI-10, выходная мощность которого составляет 2x1
09.03.2007 «Боевые малыши», или противостояние современных ультракомпактных ноутбуков

бя DVD-привод и несколько дополнительных портов. Помните, какой ноутбук самый легкий? Верно, ASUS U1F, и его рекорд также объясняется отсутствием встроенной оптики. Не забываем взять в дорогу внешний оптический привод. У Samsung также имеется внешний оптический привод, он выполнен в том же стиле, что и сам ноутбук (толщина – 12,7 мм), и входит в комплект поставки. В двух оставшихся н
01.03.2007 Принтер Epson PictureMate PM280 – достойный компаньон туриста

маги. Выходной лоток в походном состоянии закрыт, открывается он после нажатия кнопки Open. Щелевой оптический привод расположен на правом боку внизу. На задней панели располагаются разъемы для
09.02.2007 Новый дуэт CD-плеера и ресивера от Onkyo

Японская компания Onkyo анонсировала CD-плеер C-773 и ресивер A-973. Из технических характеристик нового оборудования можно отметить следующее: у плеера — возможность чтения CD-R/RW дисков и MP3-файлов, а также использование технологии Vector Linear Shaping Circuitry, которая улучшает качество звучания; у ресивера — выходная мощность 85 x 2 Вт, использование аналог
26.07.2006 Wi-Fi-плеер звучит лучше CD-проигрывателей

а CD-плееров. Он превосходит даже самые экзотические CD-плееры», — говорит г-н Коссон. Копируя компакт-диск на компьютер, многие пользуются такими форматами, как МР3, ААС и WMA, которые сж
17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая

uo T2300 с частотой 1,66 ГГц, в распоряжении которого 512 Мб памяти, 60–гигабайтный винчестер и DVD/CD-RW привод. Дискретная графика в данном случае не является необходимостью, но зато проводны
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России

яющего пользователю самому установить туда одно, самое необходимое, на его взгляд, устройство: FDD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW/DVD-ROM и т.д. Нельзя недооценивать и возможность "горячей замены", пр
22.02.2006 Любопытные Hi-Tech подарки унисекс

очие частоты до 48 KHz 16-bit. Xbox 360 воспринимает DVD-video, DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW, WMA CD, MP3 CD, JPEG Photo CD, а также совместим с цифровыми камерами и

04.07.2005 LF-M821JD: новый DVD-рекордер Panasonic

й DVD-рекордер LF-M821JD. Привод ATAPI поддерживает DVD-RAM, DVD-ROM, DVD±RW, DVD±R (и двуслойные), CD-ROM и CD-R/RW. Скорость записывания — DVD-R: 16x, DVD±R (двуслойные): 4x, DVD-RW: 6x,
14.10.2004 CD ROM-дисководы отмирают

ъеме продаж устройств будет снижаться доля CD ROM-приводов, а также доля обычных читающих DVD. Доля CD-RW сегодня достаточно велика. Однако, согласно прогнозам, она в дальнейшем будет снижаться
06.09.2004 Meridian выпустила юбилейный CD-проигрыватель

о MCD. В устройстве использован мультискоростной привод DVD-ROM. Проигрыватель может воспроизводить CD-R, CD-R/W диски, а также диски с файлами МР3. Новая модель поступит в продажу в сен
29.07.2004 Buffalo создала профессиональный оптический привод на 23 ГБ

Компания Buffalo выпустила внешний оптический привод, поддерживающий "профессиональные" оптические диски для хранения данных емкостью 23,3 ГБ. BR-PD23U2 использует для работы с носителями - перезаписываемыми и однократной записи
15.07.2004 Тайваньские производители сбивают цены на CD-R и DVD-R

ки DVD-R, установленные тайваньскими производителями второго эшелона, теперь оказались ниже $0,3 за штуку, сообщает издание Digitimes. Средняя цена на DVD-R составляет $0,25 за диск, при этом цена на CD-R упала до $0,08. По информации тайваньских производителей, такое падение цен происходит в основном по причине перенасыщения рынка CD-R и DVD-R за счет деятельности китайских компаний
24.06.2004 Mirex обновил линейку CD-R

Компания Mirex выводит на российский рынок новую версию линейки CD-R, которая заменит все ранее существовавшие продукты Mirex. Новая линейка была создана в результате длительных исследований российского рынка, потребительского спроса, покупательских предпоч
19.01.2004 CD-R Mirex станет в 2 раза больше

российской компании увеличился в 2 раза. Изначально запуск новых линий планировался 15 декабря прошлого года, но был перенесен на месяц в связи с рождественскими каникулами в Германии и России. Новые CD-R-линии Steag-3503 были поставлены в Mirex германской фирмой Steag Hamatech AG и монтировались ее специалистами. Мощность каждой такой линии составляет 1,2 млн. дисков формата CD-R в

10.12.2003 MP3 вытесняет компакт-диски

рнет-сервисе составляет ныне в США примерно $1, или $10-12 за альбом, что дешевле, чем покупка музыкального CD, стоимостью от $10 до $24. Кроме того, MP3-песни можно покупать по одной, в то время как компакт-диск часто приобретают ради одной-двух песен. Кроме того, MP3-плеер с флэш-памятью или жестким диском намного меньше и легче, чем CD-плеер, и удобней в пользовании. И если сначала MP3 и
04.12.2003 MSI представил 8-скоростной привод с возможностью перезаписи DVD

ерезапись DVD-RW на 2x, чтение DVD-ROM на 12x, запись CD-R на 40x, перезапись CD-RW на 24x и чтение CD-ROM на 40x. Как двойное записывающее устройство DVD, поддерживающее оба диска DVD+R/+RW и

11.11.2003 Цены на диски CD-R в 2004 году вырастут незначительно

По прогнозам тайваньских производителей оптических носителей, цены на перезаписываемые диски CD-R в 2004 году вырастут до уровня $0,20-0,25 по сравнению с нынешним $0,20-0,22. Подобная цена позволит производителям достигнуть прибыли в 30%, достаточной для удержания относительно стабиль
04.11.2003 Digitex представил ультраскоростные диски CD-RW

  Digitex Europe объявил о начале продаж профессиональной серии CD-RW-дисков 16x-24x. Благодаря высокой скорости записи (около 3,5 МБ/с), диск емкостью 700 МБ может быть записан всего за 3 минуты. Кроме этого, все CD-RW-диски марки Digitex обеспечива
24.10.2003 Sony выпустила приводы с 8-кратной скоростью записи DVD

тов DVD и CD. Обе модели поддерживают DVD+RW, DVD+R, DVD-RW и DVD-R, а также DVD-ROM, CD-R, CD-RW и CD-ROM. При использовании подходящего носителя диски DVD+RW/-R/-RW могут записываться с 4-кра
25.09.2003 MildDisk - компакт-диски из соломы

пературам и при этом экологически чистыми. Вероятно, после использования предполагается их скармливать животным. Новая технология получила название MildDisk и будет использована для выпуска Audio CD, CD-ROM и VideoCD. Предполагается, что первые такие диски появятся в декабре 2003 года. Хотя сегодня, вроде, не 1 апреля, но на других сайтах, кроме CDRInfo, найти дополнительную информацию не у
25.09.2003 Iomega CD-RW 48x24x48x/DVD-ROM - CD-RW и DVD в одном устройстве

Iomega объявила о начале поставок на российский рынок внешнего комбинированного накопителя Iomega CD-RW 48x24x48x/DVD-ROM с интерфейсом USB 2.0. Накопитель Iomega, объединяющий функции CD-
25.09.2003 MildDisk - компакт-диски из соломы

пературам и при этом экологически чистыми. Вероятно, после использования предполагается их скармливать животным. Новая технология получила название MildDisk и будет использована для выпуска Audio CD, CD-ROM и VideoCD. Предполагается, что первые такие диски появятся в декабре 2003 года. Хотя сегодня, вроде, не 1 апреля, но на других сайтах, кроме CDRInfo, найти дополнительную информацию не у
23.09.2003 MSI представила свой первый записывающий привод DVD±R/±RW

си 2x, DVD-ROM - скорость чтения 12x, CD-R - скорость записи 24x, CD-RW - скорость перезаписи 10x и CD-ROM - скорость чтения 40x. В дополнение, так как диски DVD±R/±RW записаны с использованием
06.08.2003 Digitex меняет "одежку" CD-R

оставляемые в портмоне, имеют емкость 700 Мб и поддерживают скорость записи 48х. Рассчитанный на 20 CD-дисков, каждый из которых имеет свой "конвертик" для хранения, футляр-портмоне закрывается
25.07.2003 GO-W0404A - записывающий DVD-накопитель Gigabyte

накопителя Gigabyte GO-W0404A. Накопитель GO-W0404A, поддерживающий технологии DVD±R/RW, имеет скоростные режимы 4X DVD±Write / 2X DVD±ReWrite / 6X DVD-ROM-Read / 40X CD-Write / 24X CD-ReWrite / 40X CD-ROM-Read. Технология IBS, разработанная компанией, исключает возникновение сбоев при записи, обеспечивая бесперебойное поступление данных на накопитель в процессе записи вне зависимости от м
25.07.2003 AOpen анонсировал записывающий DVD-привод

ты: CD-Audio, CD-DA, DVD-R (чтение и воспроизведение с возможностью проигрывания звуковой дорожки), CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD-I, Photo-CD, Video CD, CD Extra, CD-G (чтение), CD

24.07.2003 Plextor PlexWriter Premium-U записывает на 40% плотнее обычных приводов

mium позволяет сохранять до 1 ГБ данных вместо общепринятых 700 Мб на стандартном 80-минутном диске CD-R и до 1,2 ГБ данных на 99-минутном CD-R - это 40-процентное увеличение емкости ста
18.07.2003 MSI выпускает внешний привод CD-R/RW

Компания Micro-star International (MSI) представила свой новый привод CD-RW. Модель, названная CRE52-M, записывает/перезаписывает/читает диски со скоростью до 52x/32x/52x. Это означает, что CRE52-M записывает 60-минутный CD меньше чем за 3 минуты. Естественно, он
02.07.2003 Iomega вышла на рынок DVD-устройств

-R, DVD-RW. Кроме того, новый накопитель Iomega позволяет считывать информацию в форматах DVD-ROM и CD-ROM. Скорость записи носителей –R и +R составляет 4х, а перезаписываемых дисков –RW и +RW

09.06.2003 MSI представил CD-R/RW-привод

писи, проблем с конфигурацией компьютера или при параллельной работе с другими приложениями. Способность CR52-M читать диски различных типов зависит от качества записи и от типа данных, записанных на компакт-диск. технологии ABS (Anti-Bumping System – система подавления вибрации) и SoftBurn позволяют снизить вибрацию и шум и обеспечивают стабильность работы проигрывателя при записи на высок
22.05.2003 Цены на приводы CD-RW снижаются в связи с атипичной пневмонией

Как заявили тайваньские производители приводов для оптических дисков, цены на приводы дисков CD-RW снижаются в связи с атипичной пневмонией и наступлением традиционно самого провального сезона в данной отрасли. В начале 2003 г. контрактные цены на CD-RW-приводы упали с $60-70 (в

Публикаций - 2083, упоминаний - 2651

CD-ROM drives и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 388
Microsoft Corporation 25775 246
Sony 6739 238
Apple Inc 13154 129
Nvidia Corp 4002 128
Samsung Electronics 11064 127
Toshiba Corporation 2980 121
Acer Group - Acer Inc 2776 115
Dell EMC 5180 109
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 106
AMD Graphics Product Group - ATI 973 106
Philips 2099 96
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
HP Inc. 5883 88
VAIO 475 88
AMD - Advanced Micro Devices 4641 85
LG Electronics 3735 76
HP - Hewlett-Packard 3662 73
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 70
Dell Technologies - Dell Computer 2219 64
Fujitsu 2105 58
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 54
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 53
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 40
Rover - RoverComputers 423 37
Siemens AG - Siemens Group 2673 37
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 35
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 34
Lenovo Group 2446 33
Lenovo EMC - Iomega 177 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 29
9594 29
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 29
JVC Kenwood 422 28
Hitachi - Хитачи 1501 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 24
Canon 1439 23
Seiko Epson Corporation 908 23
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 22
Yahoo! 3726 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 44
Белый Ветер 365 37
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 25
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 24
Sony BMG 187 19
Sony Music Entertainment 161 19
Россети Ленэнерго 1699 15
Yamaha - Ямаха 110 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 12
Совкомбанк Совесть 279 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
WMG - Warner Music Group 210 11
Армада - РБК софт - PCHome 36 10
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 10
Ferrari NV 159 10
EMI Group 60 9
Walmart - Wal-Mart Stores 405 9
eBay Inc 1640 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 8
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 8
Warner 540 7
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
Walt Disney Company 647 7
Assist - Ассист 218 7
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 7
Bertelsmann 195 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 6
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
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Metallica - американская метал-группа 36 5
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МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 9
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
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U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 2
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МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 2
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 30
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 26
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 16
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 11
Русский Щит - ассоциация 39 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
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РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 2
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 2
Демократическая политическая партия США 122 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
PIDA - Photonics Industry & Technology Development Association - Ассоциация Индустрии и Технологии Фотоникс 5 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 1
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 902
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 536
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 515
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 513
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 426
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 424
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 407
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 388
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 377
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 354
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 347
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 347
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 291
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 275
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 256
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 251
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 245
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 243
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 236
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 231
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 222
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 213
DDR - Double data rate 3083 200
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 197
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 197
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 185
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 175
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 174
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 162
Наушники - Headphones 4478 162
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 152
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 151
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 150
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 149
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 139
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 137
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 133
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 127
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 126
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 125
Microsoft Windows 16882 263
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 219
Microsoft Windows 2000 8678 140
Intel Celeron - Серия процессоров 979 131
Microsoft Windows XP 2431 122
Linux OS 11533 121
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 94
AMD Mobility Radeon 232 87
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 87
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 84
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 82
Intel Pentium III 782 73
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 72
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 67
Nvidia GeForce Go 189 66
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 57
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 56
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 56
Fujitsu LifeBook 167 53
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 50
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 49
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 48
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 48
Apple iPod 1553 47
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 46
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 46
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 46
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 45
Apple iTunes Store 1118 44
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 41
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 41
AMD Turion 169 41
Intel Celeron M 118 40
Intel Core - Семейство процессоров 1251 40
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 40
Microsoft Windows 98 452 40
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 40
Rover - RoverBook 156 38
Toshiba Satellite 166 37
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 37
Ксенин Алекс 311 106
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 19
Сергеев Иван 74 15
Наумов Максим 100 15
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Малафеев Андрей 52 10
Ерофеева Мария 31 9
Ширшов Павел 76 7
Газаров Артур 77 6
Константинов Константин 32 6
Врублевский Павел 105 6
Клинаичев Андрей 33 5
Борушевский Денис 37 5
Речменский Игорь 21 5
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
Демидов Михаил 134 4
Зенкин Денис 263 4
Симонов Игорь 103 4
Лунина Наталья 8 4
Hewitt Patricia - Хьюитт Патрисия 12 4
Frenk Carlos - Френк Карлос 7 4
Berman Jay - Берман Джей 9 4
Wieflingseder Sandra - Вифлингшедер Сандра 4 4
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 4
Самошкин Дмитрий 20 4
Пермяков Максим 31 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Шалманов Сергей 202 3
Рамендик Михаил 19 3
Урусов Александр 17 3
Даббах Арсений 23 3
Дадинский Сергей 11 3
Болотов Дмитрий 10 3
Ревенчук Григорий 6 3
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 3
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 3
Rakoff Jed - Раков Джед 18 3
Rinaldini Riccardo - Ринальдини Риккардо 3 3
Hongjun Gao - Хонцзюня Гао 3 3
Duke Simon - Дьюк Саймон 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 561
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 304
Япония 13807 185
Европа 24964 183
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 135
Германия - Федеративная Республика 13221 115
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 98
Южная Корея - Республика 7052 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 75
Китай - Тайвань 4245 75
Франция - Французская Республика 8177 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 47
Азия - Азиатский регион 5920 44
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 39
Италия - Итальянская Республика 4508 35
Испания - Королевство 3840 30
Канада 5081 27
Украина 7928 27
Нидерланды 3746 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 26
США - Нью-Йорк 3180 23
Африка - Африканский регион 3641 23
США - Калифорния 4829 22
Польша - Республика 2031 20
Америка - Американский регион 2206 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Швеция - Королевство 3782 16
Европа Восточная 3138 16
Ближний Восток 3154 16
Япония - Токио 1020 16
Европа Западная 1496 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Индия - Bharat 5869 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 144
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 140
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 131
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 121
Ergonomics - Эргономика 1755 93
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 91
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 83
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 80
Английский язык 7030 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 68
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 64
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 63
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 57
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 53
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 52
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 50
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 50
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 46
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 43
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 40
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 37
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 36
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 31
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 30
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 30
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 26
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 22
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 22
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 21
CNews - ZOOM.CNews 1866 54
DigiTimes - Издание 1331 32
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 18
AP - Associated Press 2007 16
The Register - The Register Hardware 1784 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 12
Inquirer 463 11
CNET Networks - CNET News 1643 10
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
New Scientist 1448 8
MacWorld 134 7
Silicon 494 7
Tom’s Hardware 600 7
Чудо техники 60 7
Neowin 217 7
Wikipedia - Википедия 650 6
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 6
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 5
ZDnet 663 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Ars Technica 450 5
VNUNet.com 214 4
HPC.ru 117 4
РИА Новости 1033 4
NYT - The New York Times 1100 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
TechSpot 188 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
Silicon.com 364 3
Washington Profile 142 3
allNetDevices 160 3
e4 Engineering 107 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
iXBT.com 25 3
Bloomberg 1627 3
BleepingComputer - Издание 458 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 96
IDC - International Data Corporation 4975 25
Gartner - Гартнер 3658 9
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 6
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 5
NPD Group 140 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
PC Data 50 4
Forrester Research 834 4
NPD DisplaySearch 285 3
In-Stat/MDR 74 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Frost & Sullivan 207 3
Mercury Research 73 3
Gartner - Dataquest 353 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Computer Economics 32 2
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
Insight 64 20 2
MDA - Mobile Data Association 19 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
IBM Research 111 2
HFS Research 49 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 2
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
Mobile Research Group 87 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
InfoBeads 3 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
MForum Analytics 20 1
Scarborough Research 6 1
Cahners-Instat Group 34 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
British Library - Британская библиотека 30 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
СибФТИ - Сибирский физико-технический институт аграрных проблем 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
Britannica Israel 1 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Информзащита Учебный центр 38 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Государственный Русский музей 52 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
USST - University of Shanghai for Science and Technology - Шанхайский научно-технический университет 7 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 8 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
CeBIT 614 25
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 12
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 10
День молодёжи - 27 июня 1087 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 8
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 7
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 5
MacWorld Expo 35 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 4
Intel Developer Forum - IDF 317 3
CEATEC 45 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Apple Expo 11 2
Связь-Экспокомм 276 2
PC Expo 36 2
Всемирный День компьютерной грамотности - День компьютерного просвещения - 2 декабря 2 2
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 14 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Photokina 60 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Docflow 148 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
LinuxWorld 52 1
Фотофорум 48 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 1
FBM - Frankfurter Buchmesse - Frankfurt Book Fair - Франкфуртская книжная ярмарка 3 1
ALPS SHOW 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews AWARDS - награда 571 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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