Индексная книга CNews*
CD-ROM drives Compact Disc Read-Only Memory оптический привод разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения»)
Публикаций - 1122, упоминаний - 1739
CD-ROM drives упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 27
|Сергеев Иван 71 12
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 8
|Ширшов Павел 76 6
|Малафеев Андрей 51 5
|Газаров Артур 77 4
|Речменский Игорь 20 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
|Клинаичев Андрей 30 4
|Борушевский Денис 36 3
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 3
|Даббах Арсений 8 3
|Шалманов Сергей 199 2
|Алекперов Артур 5 2
|Николаев Григорий 10 2
|Назарук Станислав 3 2
|Яхин Юрий 24 2
|Рыбак Юлия 5 2
|Низовский Григорий 37 2
|Наумов Максим 90 2
|Левин Леонид 112 1
|Зацепин Александр 2 1
|McGuire Mike - Макгуайр Майк 6 1
|Князева Мария 15 1
|Rieseberg Felix - Ризеберг Феликс 1 1
|Юсупов Ренат 113 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Артамонова Анна 182 1
|Андреев Андрей 29 1
|Ковалев Александр 157 1
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
|Федоров Евгений 11 1
|Moore Gordon - Мур Гордон 60 1
|Лебедев Артемий 94 1
|Соколов Дмитрий 57 1
|Лихачев Алексей 27 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Allen Paul - Аллен Пол 119 1
|Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 1
|Кузнецова Ольга 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205505, в очереди разбора - 908089.
Создано именных указателей - 99744.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205505, в очереди разбора - 908089.
Создано именных указателей - 99744.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.