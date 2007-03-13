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CD-ROM drives Compact Disc Read-Only Memory оптический привод разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения»)

CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения»)


13.03.2007 Teac Esoteric: комплект CD-плеера и ресивера за $5,9 тыс.
09.02.2007 Новый дуэт CD-плеера и ресивера от Onkyo
15.07.2004 Тайваньские производители сбивают цены на CD-R и DVD-R
24.06.2004 Mirex обновил линейку CD-R
19.01.2004 CD-R Mirex станет в 2 раза больше
11.11.2003 Цены на диски CD-R в 2004 году вырастут незначительно
04.11.2003 Digitex представил ультраскоростные диски CD-RW
25.09.2003 Iomega CD-RW 48x24x48x/DVD-ROM - CD-RW и DVD в одном устройстве
06.08.2003 Digitex меняет "одежку" CD-R
18.07.2003 MSI выпускает внешний привод CD-R/RW
22.05.2003 Цены на приводы CD-RW снижаются в связи с атипичной пневмонией
15.05.2003 Атипичная пневмония стимулирует спрос на CD-R
27.03.2003 Iomega CD-RW 52х24х52х: внешние дисководы набирают скорость
12.02.2003 Samsung выпускает первый в мире 52x CD-RW/DVD-дисковод
27.01.2003 Осторожно: на российском рынке появились поддельные CD-R Verbatim
28.11.2002 Прекращается производство CD-R Mirex объемом 650 Мб
18.11.2002 Plextor представил высокопроизводительный компактный CD-R/RW-привод
11.11.2002 Два американца хотят вернуть AOL миллион ее рекламных CD-дисков
23.09.2002 CMC поднимет в декабре цены на диски CD-R на 5-10%
29.07.2002 Стоимость приводов CD-RW скоро понизится
26.07.2002 Спрос на CD-R диски упадет
22.07.2002 Quanta Storage ожидает полной замены CD-RW и DVD-ROM на гибридные модели
23.05.2002 BenQ анонсировала 48-скоростной привод CD-RW
19.03.2002 Verbatim разработала диск CD-R 32х
18.02.2002 Yamaha разработала технологию нанесения рисунков на CD-диски
08.02.2002 RCA выпустила портативный проигрыватель CD, CD-R и CD-RW с MP3
14.12.2001 Iomega выпустила новый внешний привод CD-RW
14.12.2001 Iomega выпустила новый внешний привод CD-RW
03.12.2001 ACM начала поставки DVD- CD- и CD-RW-приводов для Xbox
22.11.2001 Protection Technology разработала технологию защиты CD-R
15.10.2001 Hewlett-Packard: DVD+RW полностью вытеснит CD-RW
25.07.2001 Lite-On IT представит новый 24-скоростной привод CD-RW
11.07.2001 Plextor анонсирует новый "тонкий" CD-RW проигрыватель
06.07.2001 Waitec представила 24-скоростной CD-RW Megalus
06.07.2001 Cyber Drive анонсирует новый CD-RW CW038D (16/12/40)
04.07.2001 Новый 34-минутный формат CD-R
27.06.2001 Maxell начнет выпуск новых CD-R дисков в июле
17.05.2001 Тайваньские производители CD-R значительно увеличили объем продаж в апреле
12.04.2001 Hewlett-Packard начала продажи комбинированного устройства CD-RW+DVD и 16-скоростного устройства CD-RW в России
22.03.2001 LG Electronics представила самый быстрый CD-RW-привод для ноутбуков

Публикаций - 1122, упоминаний - 1739

CD-ROM drives упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 208
Microsoft Corporation 22497 122
Sony 6145 108
Samsung Electronics 9333 72
Toshiba Corporation 2830 64
Philips 1960 61
IBM - International Business Machines Corp 8941 56
Dell EMC 4736 55
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 55
HP Compaq Computer Corp 1905 53
HP - Hewlett-Packard 3567 52
Apple Inc 10683 48
AMD Graphics Product Group - ATI 872 46
Nvidia Corp 3118 40
LG Electronics 3372 40
HP Inc. 5313 37
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 33
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 32
AMD - Advanced Micro Devices 3661 30
Lenovo EMC - Iomega 173 29
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 26
Pioneer Corporation 405 26
6072 25
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 24
Dell Technologies - Dell Computer 984 23
Rover - RoverComputers 397 21
Fujitsu 1898 19
Hitachi - Хитачи 1421 17
JVC Kenwood 390 15
TDK 108 15
MAS Elektronik AG 190 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 13
Seiko Epson Corporation 864 13
Программный продукт ГК 3960 13
Adaptec 114 12
VAIO 279 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 513 12
Sharp Corporation 1024 11
Белый Ветер 340 22
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 12
PCHome 30 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 9
Sony BMG 183 7
Yamaha - Ямаха 98 7
Техносила - СервисТрейд 239 5
Walmart - Wal-Mart Stores 361 5
UMG - Universal Music Group 253 5
WMG - Warner Music Group 201 5
Warner 422 4
Seiko Instruments Inc - SII 18 4
Walt Disney Company 556 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Hyundai Motor 316 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Sony Music Entertainment 140 2
EMI Group 60 2
NetRadio - Eden Prairie 7 2
Ford 386 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
LG Chem 24 2
eBay Inc 1576 2
Metallica - американская метал-группа 34 2
Paramount Pictures Corporation 118 2
Warner Bros. International Television Distribution 265 2
Mitsui Chemicals 2 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
Восточный Банк 232 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 99 1
Почта России ПАО 1853 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Родник 81 1
Сплит 62 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 364 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
Президент Украины 92 1
Canada Revenue Agency - Канадское налоговое агентство 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 63 1
МВД РФ МУВД - Межмуниципальное управление внутренних дел 3 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 48 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 35 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 18 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 0 1
Президент Российской Федерации 3770 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council 4 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
EIAJ - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
DVD Forum 18 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 555
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 256
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 223
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 139
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 126
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 115
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 110
DDR - Double data rate 2422 98
Microsoft WMA - Windows Media Audio 942 95
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 87
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 85
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 85
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 78
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 77
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 75
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 74
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 73
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 65
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 62
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 136 60
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 58
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 57
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 457 56
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 56
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 96 45
DivX - видеокодек 424 45
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 41
Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 40
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 38
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 38
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 36
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 668 34
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 33
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 257 31
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 564 30
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 29
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 25
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 229 24
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 101
Intel Celeron - Серия процессоров 924 97
Microsoft Windows XP 2291 70
Microsoft Windows 10 11713 67
Intel Pentium III 718 59
AMD Mobility Radeon 223 51
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 365 50
VMware vCloud Director - VMware vCD 226 48
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 42
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 42
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 41
Microsoft Windows 2000 2856 41
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 38
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 38
Linux OS 7669 34
Microsoft Windows 2104 31
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 27
Fujitsu LifeBook 166 27
Eastman Kodak Picture CD 43 25
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 304 24
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 151 24
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 24
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 585 23
Rover - RoverBook 131 22
Apple iPod 1369 21
Microsoft Windows XP Home 194 21
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 349 20
Intel Pentium II 152 20
Apple iTunes Store 1053 19
Microsoft Windows 98 343 19
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 102 18
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2201 18
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 17
Microsoft Windows 95 368 16
Apple iMac - Серия моноблоков 436 15
Rover - RoverBook Voyager 35 15
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 15
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 179 14
Fujitsu Amilo 61 14
Microsoft Edge - браузер 1891 14
Ксенин Алекс 311 27
Сергеев Иван 71 12
Jobs Steve - Джобс Стив 996 8
Ширшов Павел 76 6
Малафеев Андрей 51 5
Газаров Артур 77 4
Речменский Игорь 20 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Клинаичев Андрей 30 4
Борушевский Денис 36 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 3
Даббах Арсений 8 3
Шалманов Сергей 199 2
Алекперов Артур 5 2
Николаев Григорий 10 2
Назарук Станислав 3 2
Яхин Юрий 24 2
Рыбак Юлия 5 2
Низовский Григорий 37 2
Наумов Максим 90 2
Левин Леонид 112 1
Зацепин Александр 2 1
McGuire Mike - Макгуайр Майк 6 1
Князева Мария 15 1
Rieseberg Felix - Ризеберг Феликс 1 1
Юсупов Ренат 113 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Артамонова Анна 182 1
Андреев Андрей 29 1
Ковалев Александр 157 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Федоров Евгений 11 1
Moore Gordon - Мур Гордон 60 1
Лебедев Артемий 94 1
Соколов Дмитрий 57 1
Лихачев Алексей 27 1
Кочетков Владислав 247 1
Allen Paul - Аллен Пол 119 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 1
Кузнецова Ольга 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 275
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 134
Япония 10069 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 41
Европа 12319 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 33
Южная Корея - Республика 4394 26
Китай - Тайвань 2115 26
Германия - Федеративная Республика 8903 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 18
Африка - Африканский регион 2928 15
Азия - Азиатский регион 3803 15
Япония - Токио 909 13
Франция - Французская Республика 5665 13
США - Калифорния 3381 12
Ближний Восток 2549 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 10
США - Нью-Йорк 2616 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 10
Америка 2011 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 9
Украина 6212 9
Европа Западная 1329 8
Земля - планета Солнечной системы 7427 8
Малайзия 744 8
Америка Северная 2650 8
Европа Восточная 2927 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 6
Италия - Итальянская Республика 3310 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 6
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Индия - Республика 4263 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 18
Ergonomics - Эргономика 840 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 10
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 8
Бизнес-акселератор 294 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 7
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 116 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Английский язык 764 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
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