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Nvidia GeForce Go



03.05.2007 Хиты продаж ноутбуков марта – начала апреля

ной памяти, 100-гигабайтным винчестером и DVD±RW Dual Layer приводом. А вот видеоакселератор nVidia GeForce Go 7600 c 256 МБ видеопамяти нечасто встречается в мобильных компьютерах, и его налич
20.04.2007 Ориентирование на мобильную производительность

строен на платформе Intel Centrino Duo, оснащен процессором Intel Core 2 Duo, видеоадаптером NVIDIA GeForce Go 7600, что является гарантией качества и быстрого выполнения приложений для людей,

02.04.2007 Февральские хиты продаж ноутбуков

ым месяцем. Судите сами – 1,83-гигагерцовый процессор Intel Core 2 Duo, 1 ГБ ОЗУ, видеокарта nVidia GeForce Go 7300 со 128 МБ видеопамяти и поддержкой технологии TurboCache, 100 ГБ HDD плюс DVD
20.03.2007 CeBIT: Clevo анонсировал ноутбуки с GeForce Go 8800 и Core 2 Duo Extreme

выставке, действительно заслуживают внимания. Их главным достоинством является поддержка DirectX 10, которую представители компании обещают реализовать вместе с установкой новейшей видеокарты Nvidia GeForce Go 8800 сразу же, как только последняя поступит в продажу. В настоящий момент в ноутбуках установлена видеосистема Nvidia GeForce 7950GTX, сообщает NotebookReview. Отличительной особенн
27.02.2007 Vaio AR30 и TX5: новые линейки ноутбуков от Sony

утбуков Vaio — AR30 и TX5. Первая модель оснащена процессором Intel Core 2 Duo и видеокартой Nvidia GeForce Go 7600 GT и имеет широкие мультимедийные возможности. Вторая модель предназначена дл
31.01.2007 Лучшие мультимедийные ноутбуки 2006 года

роцессор Intel Core Duo T2600 с частотой 2,16 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, видеоакселератор nVidia GeForce Go 7600 с 256 Мб видеопамяти и два жестких диска по 120 Гб – запас нешуточный. Но, ко
17.01.2007 Дайджест мира ноутбуков – декабрь

выглядело впечатляюще и до обновлений (процессор Intel Core 2 Duo T7600 2,33 ГГц, видеокарта nVidia GeForce Go 7900 c 512 Мбайтами видеопамяти, 2 Гбайта оперативной памяти, 17-дюймовая матрица)
28.09.2006 Toshiba привезла в Россию ноутбуки на базе Core 2 Duo

ore 2 Duo T5600 имеет тактовую частоту 1,83 ГГц. Кроме того, новинка оснащена видеоадаптером NVidia GeForce Go 7600 и системой объёмного звучания SRS TruSurround XT с динамиками Harman Kardon.

29.08.2006 Ноутбуки Sony Vaio перешли на Core 2 Duo

цессором T5600, 1 ГБ оперативной памяти, жеским диском с объемом 120 ГБ, приводом DVD и видеокартой Nvidia GeForce Go 7400. Топовая модель серии работает на базе процессора T7200 с частотой 2 Г
04.08.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших мультимедийных ноутбуков

J – ATI Mobility Radeon X1600, Dell Inspiron 9400 – ATI Mobility Radeon X1400, Toshiba Qosmio G30 – nVidia GeForce Go 7600. Исключения – Acer Aspire 9510 и Toshiba Satellite P100, внутри которы
25.07.2006 Июньские хиты продаж ноутбуков

i-Fi и Bluetooth – неплохой задел для решения различных задач. Но есть и «фишка» - видеоакселератор nVidia GeForce Go 7400 со 128 Мб встроенной видеопамяти. Осталось упомянуть только 13,3-дюймо
17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая

еродного волокна. Дальше идет дискретная графика, нечасто используемая в ноутбуках это категории, - nVidia GeForce Go 7400 со 128 Мб встроенной видеопамяти. Ну и все остальное, как-то двуядерны
13.07.2006 Hewlett-Packard обновил линейку ноутбуков Pavilion

сора Turion 64 X2, имеет 17-дюймовый дисплей с разрешением 1680 х 1050 пикселей и видеокарту NVIDIA GeForce Go 7600. Объем жесткого диска в максимальной конфигурации составляет 240 ГБ. Что каса
29.06.2006 Asus выпустил ноутбуки на базе AMD Turion 64 X2

одится оптимальная для человеческого глаза настройка цветов. Модели A7Tc и A6T оснащены видеокартой Nvidia Geforce Go 7600 с 256 МБ памяти, оперативной памятью до 2 ГБ, интерфейсами USB, VGA-ou
22.06.2006 Тест-дуэль ноутбуков: Toshiba Satellite P100 vs ASUS A7J

зрешение / Кол-во цветов 17.1" / 1440x900 / 32 bit 17.1" / 1440x900 / 32 bit Видеоконтроллер NVIDIA GeForce Go 7600 ATI Mobility Radeon X1600 Видеопамять / Тип видеопамяти 256 МБ / DDR 256 МБ /
07.06.2006 Acer анонсировал четыре HD-ноутбука

гию CrystalBright. Устройство оснащается ТВ-тюнером с поддержкой формата MPEG-2, видеокартой NVIDIA GeForce Go 7600 с 256 МБ памяти или GeForce Go 7300 с 256 МБ памяти и программно-аппаратным к
26.10.2005 Nvidia и Asus представили ряд новинок

m. Оба новых решения стали первыми в мире ноутбуками, основанными на графических процессорах Nvidia GeForce Go 7300. Новые мультимедийные ноутбуки полностью используют графические и видеовозмож
10.08.2005 Rover выпустил первый ноутбук Nautilus Z550 c GeForce Go 6600

иводом с поддержкой записи двухслойных болванок любых стандартов. Также имеется видеоадаптер Nvidia GeForce Go 6600 с объемом памяти 128 МБ. Nautilus Z550 — первый ноутбук компании Rover C
11.01.2005 Nvidia представила графические процессоры для тонких ноутбуков

Компания Nvidia объявила о выпуске графического процессора Nvidia GeForce Go 6200 для ноутбуков массового сектора рынка. Первыми ноутбуками на базе графических
09.11.2004 NVIDIA представила новые графические процессоры для быстрых ноутбуков

Компания NVIDIA официально объявила о выпуске графического процессора GeForce Go 6800. По словам компании, архитектура нового поколения и поддержка Microsoft Direc
14.03.2003 Dell представил усовершенствованное семейство ноутбуков Latitude

требованиями, в том числе 15,4-дюймовый широкоформатный дисплей, первоклассный графический адаптер nVidia GeForce 4 4200 Go с выделенной памятью емкостью до 64 MБ и порт IEEE 1394. Технические
07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет

ет пользователю быстро ввести, например, собственную подпись. Видеосистема - под управлением Nvidia GeForce4 440 Go, с 15-дюймовым дисплеем. Жесткий диск на 40 Гбайт, есть свободные слоты для у
07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет

ет пользователю быстро ввести, например, собственную подпись. Видеосистема - под управлением Nvidia GeForce4 440 Go, с 15-дюймовым дисплеем. Жесткий диск на 40 Гбайт, есть свободные слоты для у
27.02.2001 NVIDIA сообщила о выпуске графических процессоров GeForce2 Go Mobile для ноутбуков

Компания NVIDIA Corporation представила графические процессоры NVIDIA GeForce2 Go 100 и 200, разработанные для применения в ноутбуках. Чипы семейства GeForce2 G

Публикаций - 189, упоминаний - 362

Nvidia GeForce Go замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Nvidia Corp 3287 145
Intel Corporation 11848 98
Sony 6477 58
Toshiba Corporation 2904 57
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 54
AMD Graphics Product Group - ATI 929 44
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2461 41
Dell EMC 4966 40
Zoom Int - Zoom Video Communications 1372 37
AMD - Advanced Micro Devices 3975 34
VAIO 334 32
Samsung Electronics 9912 29
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 28
Rover - RoverComputers 414 26
HP Inc. 5609 26
Fujitsu 2024 22
HP Compaq Computer Corp 1915 21
Dell Technologies - Dell Computer 2115 20
Microsoft Corporation 23964 20
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 315 19
LG Electronics 3559 18
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 481 17
Lenovo Group 2226 16
Apple Inc 11559 16
IBM - International Business Machines Corp 9317 15
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 53 15
ДОК 806 12
Siemens AG - Siemens Group 2547 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 567 10
Fostergroup 52 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 8
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 8
Acronis - Акронис 442 5
Merlion iRU - Деловой офис 276 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 5
HP - Hewlett-Packard 3614 4
Adobe Systems 1524 4
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 681 3
Merlion - Мерлион 656 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 743 3
Белый Ветер 346 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1094 5
Совкомбанк Совесть 269 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 242 4
PCHome 32 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 3
Ferrari NV 155 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 55 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
Seiko Instruments Inc - SII 18 2
Лента - Сеть розничной торговли 1872 2
Toyota - Lexus 62 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Swarovski AG 70 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 453 1
Volkswagen Group - VW 265 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 723 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1991 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 165 1
Судебная власть - Judicial power 2196 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13670 184
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19785 149
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12070 115
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5557 115
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11944 113
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8726 112
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6902 105
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4148 98
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22477 88
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3361 86
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9582 83
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13215 81
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9617 73
DDR - Double data rate 2603 70
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10231 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43231 67
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16410 65
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1895 65
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5816 63
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5536 61
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 547 59
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 871 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23307 58
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13418 51
Cardreader - Кардридер - Картридер 654 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15456 48
Клавиатура - Keyboard 2048 48
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1004 43
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2327 40
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3311 40
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5879 40
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8987 40
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1362 39
ТВ-тюнер - TV tuner 482 39
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6247 38
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 574 36
Webcam - Веб-камера 1371 35
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 562 35
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 233 34
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 763 32
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Intel Centrino - Intel Sonoma 625 65
AMD Mobility Radeon 232 50
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 50
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 411 45
VAIO VGN 90 36
Intel Celeron - Серия процессоров 953 35
AMD Turion 130 34
Toshiba Satellite 132 31
Fujitsu LifeBook 167 28
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Microsoft Windows 14917 26
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Acer Aspire - серия ноутбуков 315 25
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Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 25
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Intel Core Solo 86 24
Intel Core - Семейство процессоров 1150 23
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Acer TravelMate - Серия ноутбуков 159 21
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Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 324 3
Ctrl 82 3
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 339 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1440 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1241 3
Internet Economy - Интернет-экономика 5619 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 855 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2514 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1635 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9228 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4214 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 849 2
Металлы - Палладий - Palladium 33 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16453 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12000 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7660 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3609 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2588 2
CNews - ZOOM.CNews 1816 25
DigiTimes - Издание 1306 3
Чудо техники 60 3
ZDnet 595 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 2
9to5Google 47 1
Inquirer 463 1
9to5Mac 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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