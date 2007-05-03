Nvidia GeForce Go
|03.05.2007
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Хиты продаж ноутбуков марта – начала апреля
ной памяти, 100-гигабайтным винчестером и DVD±RW Dual Layer приводом. А вот видеоакселератор nVidia GeForce Go 7600 c 256 МБ видеопамяти нечасто встречается в мобильных компьютерах, и его налич
|20.04.2007
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Ориентирование на мобильную производительность
строен на платформе Intel Centrino Duo, оснащен процессором Intel Core 2 Duo, видеоадаптером NVIDIA GeForce Go 7600, что является гарантией качества и быстрого выполнения приложений для людей,
|02.04.2007
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Февральские хиты продаж ноутбуков
ым месяцем. Судите сами – 1,83-гигагерцовый процессор Intel Core 2 Duo, 1 ГБ ОЗУ, видеокарта nVidia GeForce Go 7300 со 128 МБ видеопамяти и поддержкой технологии TurboCache, 100 ГБ HDD плюс DVD
|20.03.2007
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CeBIT: Clevo анонсировал ноутбуки с GeForce Go 8800 и Core 2 Duo Extreme
выставке, действительно заслуживают внимания. Их главным достоинством является поддержка DirectX 10, которую представители компании обещают реализовать вместе с установкой новейшей видеокарты Nvidia GeForce Go 8800 сразу же, как только последняя поступит в продажу. В настоящий момент в ноутбуках установлена видеосистема Nvidia GeForce 7950GTX, сообщает NotebookReview. Отличительной особенн
|27.02.2007
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Vaio AR30 и TX5: новые линейки ноутбуков от Sony
утбуков Vaio — AR30 и TX5. Первая модель оснащена процессором Intel Core 2 Duo и видеокартой Nvidia GeForce Go 7600 GT и имеет широкие мультимедийные возможности. Вторая модель предназначена дл
|31.01.2007
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Лучшие мультимедийные ноутбуки 2006 года
роцессор Intel Core Duo T2600 с частотой 2,16 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, видеоакселератор nVidia GeForce Go 7600 с 256 Мб видеопамяти и два жестких диска по 120 Гб – запас нешуточный. Но, ко
|17.01.2007
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Дайджест мира ноутбуков – декабрь
выглядело впечатляюще и до обновлений (процессор Intel Core 2 Duo T7600 2,33 ГГц, видеокарта nVidia GeForce Go 7900 c 512 Мбайтами видеопамяти, 2 Гбайта оперативной памяти, 17-дюймовая матрица)
|28.09.2006
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Toshiba привезла в Россию ноутбуки на базе Core 2 Duo
ore 2 Duo T5600 имеет тактовую частоту 1,83 ГГц. Кроме того, новинка оснащена видеоадаптером NVidia GeForce Go 7600 и системой объёмного звучания SRS TruSurround XT с динамиками Harman Kardon.
|29.08.2006
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Ноутбуки Sony Vaio перешли на Core 2 Duo
цессором T5600, 1 ГБ оперативной памяти, жеским диском с объемом 120 ГБ, приводом DVD и видеокартой Nvidia GeForce Go 7400. Топовая модель серии работает на базе процессора T7200 с частотой 2 Г
|04.08.2006
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Выбор ZOOM.CNews: пять лучших мультимедийных ноутбуков
J – ATI Mobility Radeon X1600, Dell Inspiron 9400 – ATI Mobility Radeon X1400, Toshiba Qosmio G30 – nVidia GeForce Go 7600. Исключения – Acer Aspire 9510 и Toshiba Satellite P100, внутри которы
|25.07.2006
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Июньские хиты продаж ноутбуков
i-Fi и Bluetooth – неплохой задел для решения различных задач. Но есть и «фишка» - видеоакселератор nVidia GeForce Go 7400 со 128 Мб встроенной видеопамяти. Осталось упомянуть только 13,3-дюймо
|17.07.2006
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Ноутбуки: хиты продаж мая
еродного волокна. Дальше идет дискретная графика, нечасто используемая в ноутбуках это категории, - nVidia GeForce Go 7400 со 128 Мб встроенной видеопамяти. Ну и все остальное, как-то двуядерны
|13.07.2006
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Hewlett-Packard обновил линейку ноутбуков Pavilion
сора Turion 64 X2, имеет 17-дюймовый дисплей с разрешением 1680 х 1050 пикселей и видеокарту NVIDIA GeForce Go 7600. Объем жесткого диска в максимальной конфигурации составляет 240 ГБ. Что каса
|29.06.2006
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Asus выпустил ноутбуки на базе AMD Turion 64 X2
одится оптимальная для человеческого глаза настройка цветов. Модели A7Tc и A6T оснащены видеокартой Nvidia Geforce Go 7600 с 256 МБ памяти, оперативной памятью до 2 ГБ, интерфейсами USB, VGA-ou
|22.06.2006
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Тест-дуэль ноутбуков: Toshiba Satellite P100 vs ASUS A7J
зрешение / Кол-во цветов 17.1" / 1440x900 / 32 bit 17.1" / 1440x900 / 32 bit Видеоконтроллер NVIDIA GeForce Go 7600 ATI Mobility Radeon X1600 Видеопамять / Тип видеопамяти 256 МБ / DDR 256 МБ /
|07.06.2006
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Acer анонсировал четыре HD-ноутбука
гию CrystalBright. Устройство оснащается ТВ-тюнером с поддержкой формата MPEG-2, видеокартой NVIDIA GeForce Go 7600 с 256 МБ памяти или GeForce Go 7300 с 256 МБ памяти и программно-аппаратным к
|26.10.2005
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Nvidia и Asus представили ряд новинок
m. Оба новых решения стали первыми в мире ноутбуками, основанными на графических процессорах Nvidia GeForce Go 7300. Новые мультимедийные ноутбуки полностью используют графические и видеовозмож
|10.08.2005
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Rover выпустил первый ноутбук Nautilus Z550 c GeForce Go 6600
иводом с поддержкой записи двухслойных болванок любых стандартов. Также имеется видеоадаптер Nvidia GeForce Go 6600 с объемом памяти 128 МБ. Nautilus Z550 — первый ноутбук компании Rover C
|11.01.2005
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Nvidia представила графические процессоры для тонких ноутбуков
Компания Nvidia объявила о выпуске графического процессора Nvidia GeForce Go 6200 для ноутбуков массового сектора рынка. Первыми ноутбуками на базе графических
|09.11.2004
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NVIDIA представила новые графические процессоры для быстрых ноутбуков
Компания NVIDIA официально объявила о выпуске графического процессора GeForce Go 6800. По словам компании, архитектура нового поколения и поддержка Microsoft Direc
|14.03.2003
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Dell представил усовершенствованное семейство ноутбуков Latitude
требованиями, в том числе 15,4-дюймовый широкоформатный дисплей, первоклассный графический адаптер nVidia GeForce 4 4200 Go с выделенной памятью емкостью до 64 MБ и порт IEEE 1394. Технические
|07.03.2002
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Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет
ет пользователю быстро ввести, например, собственную подпись. Видеосистема - под управлением Nvidia GeForce4 440 Go, с 15-дюймовым дисплеем. Жесткий диск на 40 Гбайт, есть свободные слоты для у
|07.03.2002
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Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет
ет пользователю быстро ввести, например, собственную подпись. Видеосистема - под управлением Nvidia GeForce4 440 Go, с 15-дюймовым дисплеем. Жесткий диск на 40 Гбайт, есть свободные слоты для у
|27.02.2001
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NVIDIA сообщила о выпуске графических процессоров GeForce2 Go Mobile для ноутбуков
Компания NVIDIA Corporation представила графические процессоры NVIDIA GeForce2 Go 100 и 200, разработанные для применения в ноутбуках. Чипы семейства GeForce2 G
Nvidia GeForce Go замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 1
|Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 165 1
|Судебная власть - Judicial power 2196 1
|Ксенин Алекс 311 64
|Gates William Henry - Гейтс Билл 902 4
|Пыкин Алексей 4 2
|Потапкин Никита 14 2
|Ерофеева Мария 31 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 1
|Горностаев Дмитрий 1 1
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 26 1
|Саина Ирина 5 1
|Волошин Олег 5 1
|Ревенчук Григорий 6 1
|Захир Максим 22 1
|Терентьев Константин 19 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
|Кравченко Александр 15 1
|Терляков Андрей 3 1
|Золотарева Екатерина 25 1
|Притула Павел 33 1
|Собчак Ксения 16 1
|Кудрявцев Павел 9 1
|Семенов Сергей 29 1
|CNews - ZOOM.CNews 1816 25
|DigiTimes - Издание 1306 3
|Чудо техники 60 3
|ZDnet 595 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 2
|9to5Google 47 1
|Inquirer 463 1
|9to5Mac 70 1
|MacWorld 133 1
|CNET Networks - CNET News 1641 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7704 14
|IDC - International Data Corporation 4878 2
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2665 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 2
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