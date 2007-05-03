Хиты продаж ноутбуков марта – начала апреля ной памяти, 100-гигабайтным винчестером и DVD±RW Dual Layer приводом. А вот видеоакселератор nVidia GeForce Go 7600 c 256 МБ видеопамяти нечасто встречается в мобильных компьютерах, и его налич

Ориентирование на мобильную производительность строен на платформе Intel Centrino Duo, оснащен процессором Intel Core 2 Duo, видеоадаптером NVIDIA GeForce Go 7600, что является гарантией качества и быстрого выполнения приложений для людей,

Февральские хиты продаж ноутбуков ым месяцем. Судите сами – 1,83-гигагерцовый процессор Intel Core 2 Duo, 1 ГБ ОЗУ, видеокарта nVidia GeForce Go 7300 со 128 МБ видеопамяти и поддержкой технологии TurboCache, 100 ГБ HDD плюс DVD

CeBIT: Clevo анонсировал ноутбуки с GeForce Go 8800 и Core 2 Duo Extreme выставке, действительно заслуживают внимания. Их главным достоинством является поддержка DirectX 10, которую представители компании обещают реализовать вместе с установкой новейшей видеокарты Nvidia GeForce Go 8800 сразу же, как только последняя поступит в продажу. В настоящий момент в ноутбуках установлена видеосистема Nvidia GeForce 7950GTX, сообщает NotebookReview. Отличительной особенн

Vaio AR30 и TX5: новые линейки ноутбуков от Sony утбуков Vaio — AR30 и TX5. Первая модель оснащена процессором Intel Core 2 Duo и видеокартой Nvidia GeForce Go 7600 GT и имеет широкие мультимедийные возможности. Вторая модель предназначена дл

Лучшие мультимедийные ноутбуки 2006 года роцессор Intel Core Duo T2600 с частотой 2,16 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, видеоакселератор nVidia GeForce Go 7600 с 256 Мб видеопамяти и два жестких диска по 120 Гб – запас нешуточный. Но, ко

Дайджест мира ноутбуков – декабрь выглядело впечатляюще и до обновлений (процессор Intel Core 2 Duo T7600 2,33 ГГц, видеокарта nVidia GeForce Go 7900 c 512 Мбайтами видеопамяти, 2 Гбайта оперативной памяти, 17-дюймовая матрица)

Toshiba привезла в Россию ноутбуки на базе Core 2 Duo ore 2 Duo T5600 имеет тактовую частоту 1,83 ГГц. Кроме того, новинка оснащена видеоадаптером NVidia GeForce Go 7600 и системой объёмного звучания SRS TruSurround XT с динамиками Harman Kardon.

Ноутбуки Sony Vaio перешли на Core 2 Duo цессором T5600, 1 ГБ оперативной памяти, жеским диском с объемом 120 ГБ, приводом DVD и видеокартой Nvidia GeForce Go 7400. Топовая модель серии работает на базе процессора T7200 с частотой 2 Г

Выбор ZOOM.CNews: пять лучших мультимедийных ноутбуков J – ATI Mobility Radeon X1600, Dell Inspiron 9400 – ATI Mobility Radeon X1400, Toshiba Qosmio G30 – nVidia GeForce Go 7600. Исключения – Acer Aspire 9510 и Toshiba Satellite P100, внутри которы

Июньские хиты продаж ноутбуков i-Fi и Bluetooth – неплохой задел для решения различных задач. Но есть и «фишка» - видеоакселератор nVidia GeForce Go 7400 со 128 Мб встроенной видеопамяти. Осталось упомянуть только 13,3-дюймо

Ноутбуки: хиты продаж мая еродного волокна. Дальше идет дискретная графика, нечасто используемая в ноутбуках это категории, - nVidia GeForce Go 7400 со 128 Мб встроенной видеопамяти. Ну и все остальное, как-то двуядерны

Hewlett-Packard обновил линейку ноутбуков Pavilion сора Turion 64 X2, имеет 17-дюймовый дисплей с разрешением 1680 х 1050 пикселей и видеокарту NVIDIA GeForce Go 7600. Объем жесткого диска в максимальной конфигурации составляет 240 ГБ. Что каса

Asus выпустил ноутбуки на базе AMD Turion 64 X2 одится оптимальная для человеческого глаза настройка цветов. Модели A7Tc и A6T оснащены видеокартой Nvidia Geforce Go 7600 с 256 МБ памяти, оперативной памятью до 2 ГБ, интерфейсами USB, VGA-ou

Тест-дуэль ноутбуков: Toshiba Satellite P100 vs ASUS A7J зрешение / Кол-во цветов 17.1" / 1440x900 / 32 bit 17.1" / 1440x900 / 32 bit Видеоконтроллер NVIDIA GeForce Go 7600 ATI Mobility Radeon X1600 Видеопамять / Тип видеопамяти 256 МБ / DDR 256 МБ /

Acer анонсировал четыре HD-ноутбука гию CrystalBright. Устройство оснащается ТВ-тюнером с поддержкой формата MPEG-2, видеокартой NVIDIA GeForce Go 7600 с 256 МБ памяти или GeForce Go 7300 с 256 МБ памяти и программно-аппаратным к

Nvidia и Asus представили ряд новинок m. Оба новых решения стали первыми в мире ноутбуками, основанными на графических процессорах Nvidia GeForce Go 7300. Новые мультимедийные ноутбуки полностью используют графические и видеовозмож

Rover выпустил первый ноутбук Nautilus Z550 c GeForce Go 6600 иводом с поддержкой записи двухслойных болванок любых стандартов. Также имеется видеоадаптер Nvidia GeForce Go 6600 с объемом памяти 128 МБ. Nautilus Z550 — первый ноутбук компании Rover C

Nvidia представила графические процессоры для тонких ноутбуков Компания Nvidia объявила о выпуске графического процессора Nvidia GeForce Go 6200 для ноутбуков массового сектора рынка. Первыми ноутбуками на базе графических

NVIDIA представила новые графические процессоры для быстрых ноутбуков Компания NVIDIA официально объявила о выпуске графического процессора GeForce Go 6800. По словам компании, архитектура нового поколения и поддержка Microsoft Direc

Dell представил усовершенствованное семейство ноутбуков Latitude требованиями, в том числе 15,4-дюймовый широкоформатный дисплей, первоклассный графический адаптер nVidia GeForce 4 4200 Go с выделенной памятью емкостью до 64 MБ и порт IEEE 1394. Технические

Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет ет пользователю быстро ввести, например, собственную подпись. Видеосистема - под управлением Nvidia GeForce4 440 Go, с 15-дюймовым дисплеем. Жесткий диск на 40 Гбайт, есть свободные слоты для у

Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет ет пользователю быстро ввести, например, собственную подпись. Видеосистема - под управлением Nvidia GeForce4 440 Go, с 15-дюймовым дисплеем. Жесткий диск на 40 Гбайт, есть свободные слоты для у